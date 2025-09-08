УКР
Новини Гарантії безпеки для України
426 9

Німеччина братиме участь у гарантіях безпеки для України, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні у разі укладення мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", - йдеться у тексті виступу міністра, який він озвучить на щорічній зустрічі німецьких послів у Берліні.

Вадефуль не уточнив, яким саме буде внесок Німеччини у забезпечення безпеки Києва. Водночас Берлін, на відміну від низки інших європейських країн, поки що не планує розгортати війська в Україні в рамках гарантій після припинення бойових дій.

Зараз про гарантії безпеки України ведуть переговори учасники так званої "коаліції рішучих".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів, про які гарантії безпеки говорили на саміті "Коаліції охочих": Сильна українська армія, американська зброя, засоби ППО

Автор: 

гарантії безпеки (283) Вадефуль Йоганн (58)
Тільки не в гарантіях безпеки, а в постійних розмовах про гарантії безпеки
08.09.2025 14:00 Відповісти
08.09.2025 14:00 Відповісти
Нема гарантій кращих за розмови про гарантії!
08.09.2025 14:08 Відповісти
08.09.2025 14:08 Відповісти
новий тиждень нові толочіння води в ступі
08.09.2025 14:04 Відповісти
08.09.2025 14:04 Відповісти
т.я. всі розуміють, що ніякої мирної угоди не буде, то з такою умовою можна обіцяти все що завгодно
08.09.2025 14:09 Відповісти
08.09.2025 14:09 Відповісти
Не треба укладати мирну угоду, давайте ми спочатку підготуємо гарантії для вас!

Минув місяць

Ми порадились і вирішили що гарантії будуть тільки після мирної угоди. Які саме гарантії - ще не знаємо. Нам треба ще переговорити, а ви поки воюйте.
08.09.2025 14:12 Відповісти
08.09.2025 14:12 Відповісти
Самые лучшие гарантии которые и приведут к мирному соглашению это пара миллионов артиллерийских снарядов с заводов Рейнметалла, сотни установок Гепард и Скайнекс, ну и Таурусы бы не помешали. Ребята, конкретно немцы - вы во времена 2МВ под бомбежками, находясь в мировой изоляции - умудрились построить тысячу подводных лодок, десятки тысяч танков и самолетов, строили крылатые и баллистические ракеты тысячами. Да, это все делалось во имя зла - и зло было повержено в итоге - но вы это все умели. Куда сейчас все это делось? Вы линкор "Бисмарк" построили за 3 года, а сейчас 10 танков будете делать 5 лет. Опомнитесь, *****.
08.09.2025 14:15 Відповісти
08.09.2025 14:15 Відповісти
Вышлем гарантии бочками ! Напишем 10 томов ! (бумаги не жалко). Единственная настоящая гарантия-принятие Украины в НАТО( х вам, не заслужили).
08.09.2025 14:19 Відповісти
08.09.2025 14:19 Відповісти
а небі В європці тільки й розмов, що про море і про захід сонця гарантії безпеки і про посилення санкцій. Там говорять про те, як до біса класно спостерігати за величезною вогненною кулею, як вона тане у хвилях, і ледве видиме світло, немов від свічки, горить десь у глибині треба посилити тиск на путіна і про те як потрібно надати Україні більше зброй, більше гарантій безпеки. "
08.09.2025 14:22 Відповісти
08.09.2025 14:22 Відповісти
 
 