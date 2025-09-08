Німеччина братиме участь у гарантіях безпеки для України, - Вадефуль

Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні у разі укладення мирної угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", - йдеться у тексті виступу міністра, який він озвучить на щорічній зустрічі німецьких послів у Берліні.

Вадефуль не уточнив, яким саме буде внесок Німеччини у забезпечення безпеки Києва. Водночас Берлін, на відміну від низки інших європейських країн, поки що не планує розгортати війська в Україні в рамках гарантій після припинення бойових дій.

Зараз про гарантії безпеки України ведуть переговори учасники так званої "коаліції рішучих".

