Німеччина братиме участь у гарантіях безпеки для України, - Вадефуль
Німеччина братиме участь у наданні гарантій безпеки Україні у разі укладення мирної угоди.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Звичайно, Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України", - йдеться у тексті виступу міністра, який він озвучить на щорічній зустрічі німецьких послів у Берліні.
Вадефуль не уточнив, яким саме буде внесок Німеччини у забезпечення безпеки Києва. Водночас Берлін, на відміну від низки інших європейських країн, поки що не планує розгортати війська в Україні в рамках гарантій після припинення бойових дій.
Зараз про гарантії безпеки України ведуть переговори учасники так званої "коаліції рішучих".
Минув місяць
Ми порадились і вирішили що гарантії будуть тільки після мирної угоди. Які саме гарантії - ще не знаємо. Нам треба ще переговорити, а ви поки воюйте.
"Н а небіВ європці тільки й розмов, що про море і про захід сонцягарантії безпеки і про посилення санкцій. Там говорять про те, як до біса класно спостерігати за величезною вогненною кулею, як вона тане у хвилях, і ледве видиме світло, немов від свічки, горить десь у глибинітреба посилити тиск на путіна і про те як потрібно надати Україні більше зброй, більше гарантій безпеки. "