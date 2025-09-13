Сікорський поставив під сумнів гарантії безпеки для України: Не бачу охочих воювати з Росією
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сумнів, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорюються, спрацюють у разі нового вторгнення РФ.
Про це він сказав на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сікорського, мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії.
"Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (Україні, - ред.), ми розпочнемо війну на його захист", - сказав польський міністр.
"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих... Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри", - заявив дипломат.
Сікорський закликав визнати, що йдеться не про гарантії для України.
"Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України",- сказав очільник польського МЗС.
Сікорський також закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії.
"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – додав він.
Ну і всі притомні люди вже тисячу раз казали, що європа буде підкидувати нам подачки, щоб ми не загнулися в 26, 27 роках.
2. Обговорюють ці "гарантії" місяцями і роками
3. "Ой, а гарантій у нас немає, давайте тоді воюйте далі"
І весь мир уже не с вами.)
Американцы должны нам вернуть 30 процентов нашего ядерного арсенала, с носителями.
Коли все НАТО тримається на добрій волі однієї держави - так і виходить, що достатньо підсунути в США свого с*киного сина на найвищу посаду, і все НАТО стає беззахисним, бо чомусь весь цей час нічого не робило і надіялось лише на США. Де військовий потенціал Великобританії, Франції? Чому досі в руїнах військова міць Німеччини?
Але так само тільки в одній країні зі народ дійсно мудрий і обирає таких як Сікорський, а таких як ми😢
там ніколи не було кварталу і комплексу меншовартості, не було ригів, не було єдиної україни , не було узурпації , не було манкуртів (уся Польща розмовлчє польською.)
Україна найбільш постраждала і асимільована від колоніального нашестя московії за останні 250-300 років країна з усіх що межують з болотом.
За Польщу теж ніхто не буде воювати . І за балтійців , і за німців , французів і тд. США своєю риторикою все більше дають зрозуміти що гарантій немає ніяких .
От наприклад дрони в Польщу залетіли , і що ?? Всі поховали язики в дупу . Де рішуча підтримки Польщі , де гнівні безапеляційні заяви країн НАТО в бік паРаші ?? А нєма !
Трамп роздуплився невнятною заявою аж на другу добу .
То ж треба вже вам визнати що альянс НАТО існує лише формально .
И если для этого не хватило яиц, то с чего они возьмутся когда прийдёт время отправлять ядерку на Москву?