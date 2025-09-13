Сікорський поставив під сумнів гарантії безпеки для України: Не бачу охочих воювати з Росією

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сумнів, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорюються, спрацюють у разі нового вторгнення РФ.

Про це він сказав на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії.

"Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (Україні, - ред.), ми розпочнемо війну на його захист", - сказав польський міністр.

"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих... Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри", - заявив дипломат.

Сікорський закликав визнати, що йдеться не про гарантії для України.

"Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України",- сказав очільник польського МЗС.

Сікорський також закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії.

"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – додав він.

