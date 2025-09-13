УКР
Новини Гарантії безпеки для України
4 553 72

Сікорський поставив під сумнів гарантії безпеки для України: Не бачу охочих воювати з Росією

сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сумнів, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорюються, спрацюють у разі нового вторгнення РФ.

Про це він сказав на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії.

"Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (Україні, - ред.), ми розпочнемо війну на його захист", - сказав польський міністр.

"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих... Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри", - заявив дипломат.

Сікорський закликав визнати, що йдеться не про гарантії для України.

"Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України",- сказав очільник польського МЗС.

Сікорський також закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії.

"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – додав він.

Сікорський Радослав (314) гарантії безпеки (294)
Топ коментарі
+36
Хоч один політик сказав правду.
показати весь коментар
13.09.2025 22:00 Відповісти
+17
Один тверезий погляд
показати весь коментар
13.09.2025 22:00 Відповісти
+16
Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз Золоті слова. А хто не хоче воювати з Сосією зараз, не буде воювати з Сосією і потім
показати весь коментар
13.09.2025 22:01 Відповісти
Хоч один політик сказав правду.
показати весь коментар
13.09.2025 22:00 Відповісти
Ну так. Реалії такі, що гарантії можуть бути тільки спільні( якщо хтось це підпише). Україна гарантує участь у захисті тих країн, які гаранткють участь у захисті України. Ці гарантії після зупинки вогню. А щоб вогонь зупинився, надавати у зростаючому маштабі озброєння Україні..
показати весь коментар
13.09.2025 22:21 Відповісти
Нарешті. Етапи лікування: 1) встановлення вірного діагнозу; 2) його сприйняття; 3) розробка стратегії і потім вже саме лікування.
показати весь коментар
13.09.2025 22:22 Відповісти
Один тверезий погляд
показати весь коментар
13.09.2025 22:00 Відповісти
Де він тверезий? Це сцикливий погляд всієї європи.
Ну і всі притомні люди вже тисячу раз казали, що європа буде підкидувати нам подачки, щоб ми не загнулися в 26, 27 роках.
показати весь коментар
13.09.2025 22:10 Відповісти
Такий реал
показати весь коментар
13.09.2025 22:13 Відповісти
Мене це не влаштовує. Думаю що й для більшості народу такий сценарій не підходить. Треба його змінювати, бо загинемо.
показати весь коментар
13.09.2025 22:15 Відповісти
Це дуже сильний аргумент. Пропоную Вам вийти до найближчого супермаркету, тричі потужно заволати про свої погляди і знайти однодумців.
показати весь коментар
13.09.2025 22:17 Відповісти
я ж не дика мавпа як ви, в мене є інші способи знаходити однодумців.
показати весь коментар
13.09.2025 22:22 Відповісти
Нікого не влаштовує - більше зброї ракет шоб присадити кацапів
показати весь коментар
13.09.2025 22:20 Відповісти
не буде більше зброї. європа грошей не дає багато. а зе і ко бюджет потрошать як тузик тряпку.
показати весь коментар
13.09.2025 22:23 Відповісти
Наші очільники зівака не дають - гроші самі пливуть до рук - Захід мусить помагати - не хоче побачити кацапів біля Польщі - тай Молдові не поздоровиться
показати весь коментар
13.09.2025 22:28 Відповісти
у європи є план. їм потрібно щоб війна ще тривала мініцмум два роки, а краще три-чотири, а вони потихеньку готуються.
показати весь коментар
13.09.2025 22:30 Відповісти
Ви ж написали, що вас це не влаштовує. Зараз просто плещете язиком.
показати весь коментар
13.09.2025 22:35 Відповісти
а що я на форумі ще можу робити? хочеш, станцюю?
показати весь коментар
13.09.2025 22:38 Відповісти
Заради всього, не потрібно. Я того не витримаю. Коли людина видає бажане за дійсне, а тим більш робить то вперто, то вже хвороба.
показати весь коментар
13.09.2025 22:41 Відповісти
ви про що? Нічого не зрозумів
показати весь коментар
13.09.2025 22:46 Відповісти
Вони не сцикуни, а реалісти та прагматики.
показати весь коментар
13.09.2025 23:22 Відповісти
Москва може напасти на Польщу не чекаючи на перемогу ні навіть на перемир'я в Україні.
показати весь коментар
13.09.2025 23:58 Відповісти
Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз Золоті слова. А хто не хоче воювати з Сосією зараз, не буде воювати з Сосією і потім
показати весь коментар
13.09.2025 22:01 Відповісти
Ну не ці ж що човгають на колінах перед ****** будуть воювати
показати весь коментар
13.09.2025 22:08 Відповісти
Але ж я саме це казав з самого моменту коли почув слова " гарантії" від Зеленого та інших лідерів країн.
показати весь коментар
13.09.2025 23:54 Відповісти
О, нарешті Сікорський таки почав "щось підозрювати", правда я б на його місці і щодо дієвості 5 статті НАТО так само поміркував.
показати весь коментар
13.09.2025 22:02 Відповісти
" кожна країна допомогає жертві агресії так, як вважає необхідним" оце і є ваша 5та стаття.
показати весь коментар
13.09.2025 23:55 Відповісти
Нічого, ще років через 5 і до українців дійде. А може й через 10, ми народ упертий.
показати весь коментар
13.09.2025 22:04 Відповісти
Даже у дебила бывает умная мысль.
показати весь коментар
13.09.2025 22:05 Відповісти
1. "Війну можна закінчити тільки отримавши справжні гарантії"
2. Обговорюють ці "гарантії" місяцями і роками
3. "Ой, а гарантій у нас немає, давайте тоді воюйте далі"
показати весь коментар
13.09.2025 22:05 Відповісти
Зато повно охочих товкти воду в ступі
показати весь коментар
13.09.2025 22:05 Відповісти
Усім, хто базікає про якісь гарантії, треба бити по макітрі будапештським лайном, тобто меморандумом !!!
показати весь коментар
13.09.2025 22:06 Відповісти
Простими словами, немає дурних.
І весь мир уже не с вами.)
показати весь коментар
13.09.2025 22:07 Відповісти
Це плагіат з моїх думок. Як тільки почалась вся ця бодяга з гарантіями, тільки я їх сформував так: якби вони (гарантії) існували, то вторгнення припинилось би за декілька пікосекунд
показати весь коментар
13.09.2025 22:07 Відповісти
Ядреные бомбы, вот это реальные гарантии.
Американцы должны нам вернуть 30 процентов нашего ядерного арсенала, с носителями.
показати весь коментар
13.09.2025 22:08 Відповісти
Як вони повернуть те, чого не забирали. Скажуть, запитуйте у тих, кому віддали.
показати весь коментар
13.09.2025 22:13 Відповісти
Увесь збройовий уран вартістю більше $300 млрд. в цінах 90-х років, вилучений з боєголовок стратегічних і тактичних ядерних ракет й іншого ядерного озброєння України було передано транзитом через рф до США через механізм договору "ВОУ-НОУ" та комісію "Гор-Черномирдін".
показати весь коментар
13.09.2025 22:31 Відповісти
Як США може "повернути" те, що Україна віддала росії?
показати весь коментар
13.09.2025 22:27 Відповісти
Дайте, як Ізраїлю, ядерну бімбу (штук 100), і ідіть лісом з гарантіями.
показати весь коментар
13.09.2025 22:08 Відповісти
Не кажіть про це Зеленському. Він впаде в депресію. Адже стільки вже зробив для підписання 100500 варіанту чергового Будапештського меморандуму.
показати весь коментар
13.09.2025 22:09 Відповісти
Та він просто не читав Плани Потужно Незламних Перемог Зеленского. Їх багато, і ніхто не відмовляється з ними погодитись.
показати весь коментар
13.09.2025 22:09 Відповісти
Іншими словами, закликає нарешті капітулювати, бо йому сцикотно, що #уйло нападе, а Трамп не захистить?

Коли все НАТО тримається на добрій волі однієї держави - так і виходить, що достатньо підсунути в США свого с*киного сина на найвищу посаду, і все НАТО стає беззахисним, бо чомусь весь цей час нічого не робило і надіялось лише на США. Де військовий потенціал Великобританії, Франції? Чому досі в руїнах військова міць Німеччини?
показати весь коментар
13.09.2025 22:09 Відповісти
Реальний дядько говорить реальні речі. Хто може надавати якісь гарантії від нападу психопата,яким є вся кацапія,цей мордор?
показати весь коментар
13.09.2025 22:10 Відповісти
Бла- бла- бла....
показати весь коментар
13.09.2025 22:11 Відповісти
Україні потрібно 120 млрд доларів щороку на оборону, а також 50 млрд доларів на підтримку економіки. Забезпечивши ці ресурси, союзники можуть позбавити себе праці постійно теревенити про введення пару тисяч "миротворців" на правобережжя України. Зброя і гроші - це все, що нам потрібно.
показати весь коментар
13.09.2025 22:12 Відповісти
Це ви озвучили цифри, які підуть "потужним менеджерам" і іншим миндичам?
показати весь коментар
13.09.2025 22:23 Відповісти
І на скільки часу вистачить людей? Де взяти стільки людей які готові воювати роками без заміни та відпочинку?
показати весь коментар
13.09.2025 23:14 Відповісти
хоча точна кількість невідома, відомо, що поляки є серед іноземних добровольців, які воюють в Україні.
показати весь коментар
13.09.2025 22:12 Відповісти
здається нашому наполеончику потрібно знімати короткі штанішки та приймати рішення про передачу оборони країни в більш надійні, професійні та фахові руки.
показати весь коментар
13.09.2025 22:12 Відповісти
В які руки ? Сікорьскому може ?
показати весь коментар
13.09.2025 22:15 Відповісти
А як же коаліція охочих?
показати весь коментар
13.09.2025 22:24 Відповісти
Реальність потужно зайшла в дупу Зелемськаму.
показати весь коментар
13.09.2025 22:27 Відповісти
Польщі повезло з Сікорським не аби як. Так везе, особливо зараз, небагатьом країнам.
Але так само тільки в одній країні зі народ дійсно мудрий і обирає таких як Сікорський, а таких як ми😢
показати весь коментар
13.09.2025 22:34 Відповісти
Ну до чого тут повезло?
там ніколи не було кварталу і комплексу меншовартості, не було ригів, не було єдиної україни , не було узурпації , не було манкуртів (уся Польща розмовлчє польською.)
Україна найбільш постраждала і асимільована від колоніального нашестя московії за останні 250-300 років країна з усіх що межують з болотом.
показати весь коментар
13.09.2025 22:54 Відповісти
у нашого Лідора є базовий документ для безпекових гарантій. не треба ля-ля, наш потужний Лідор прямує до перемоги
показати весь коментар
13.09.2025 22:37 Відповісти
А шо на це скаже зелений кловун, який напідписував цих "гарантій" вже штук зо тридцять
показати весь коментар
13.09.2025 22:42 Відповісти
Здасть їх у макулатуру, а за отримані кошти покриє дефіцит бюджету
показати весь коментар
13.09.2025 22:46 Відповісти
Ласкаво просимо в наш клуб !
За Польщу теж ніхто не буде воювати . І за балтійців , і за німців , французів і тд. США своєю риторикою все більше дають зрозуміти що гарантій немає ніяких .
От наприклад дрони в Польщу залетіли , і що ?? Всі поховали язики в дупу . Де рішуча підтримки Польщі , де гнівні безапеляційні заяви країн НАТО в бік паРаші ?? А нєма !
Трамп роздуплився невнятною заявою аж на другу добу .
То ж треба вже вам визнати що альянс НАТО існує лише формально .
показати весь коментар
13.09.2025 22:49 Відповісти
Ядерна зброя в Україні, націлена на москву, найкраща гарантія безпеки України.
показати весь коментар
13.09.2025 22:54 Відповісти
Что мешало заминировать Чернобыльскую и Запорожскую, и Хмельницкую АЭС, все блоки, включая чернобыльский саркофаг и места хранения радиоактивных отходов, и подорвать все к деревни фене при приближении московитов ближе чем 20 км? Или вообще при пересечении границы?
И если для этого не хватило яиц, то с чего они возьмутся когда прийдёт время отправлять ядерку на Москву?
показати весь коментар
13.09.2025 23:47 Відповісти
Це було б першою ціллю для наших "партнерів"... Забудьте ви вже про ЯЗ, її не дозволять мати нам впершу чергу - "західні партнери". Та і так зване "військово-політичне керівницвто", боїться звичайною зброєю наносити симетричні удари...
показати весь коментар
14.09.2025 00:01 Відповісти
Секрет полішинеля
показати весь коментар
13.09.2025 22:58 Відповісти
 
 