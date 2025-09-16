УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4557 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
820 28

Гарантії безпеки для України є на папері, вони майже готові, - Зеленський

Зеленський дає інтерв’ю Sky News

Союзники майже завершили підготовку гарантій безпеки для України. Для доопрацювання залишилось кілька нюансів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"По-перше, є позитив, тому що за довгий час гарантії безпеки є на папері. Вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США. Те, що вони підтримують гарантії й будуть учасниками, це у нас є на сьогодні. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі та в небі.

"І в нас вже виписані відповідні сили, в документі відповідні сили. Ми бачимо цю кількість. Ми сперечаємося про кількість між собою, але це нормальний діалог. І що дуже важливо, підтримати українську армію так, як про це просить Україна. І я над цим б’юсь, скажу вам відверто", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що це вагомий внесок в гарантії безпеки для України. І тут у нього є червоні лінії, які він сам собі виставляє в діалозі з партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський

"Другий пункт - присутність. Ми все це в деталях не тільки проговорюємо, ми вже про багато детальної присутності партнерів вже домовилися. Я вважаю, що це великий прогрес. Бекстоп Америки, який він, як я вам сказав, нам про це ще потрібно домовитись. ЄС, як частина економічних гарантій. Ми домовились, але ми хочемо ще про конкретику. Тому що бувають, як Угорщина, бувають такі гальмування" - додав президент.

При цьому він наголосив, що в гарантіях безпеки не може бути форматів гальмування.

"І ці моменти, вони дуже важливі. ну і санкційна політика, яка безумовно має великий вплив на Росію", - додав глава держави.

Також читайте: Сікорський поставив під сумнів гарантії безпеки для України: Не бачу охочих воювати з Росією

Автор: 

Зеленський Володимир (25483) гарантії безпеки (295)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
На папері у нас і президент є.
показати весь коментар
16.09.2025 23:15 Відповісти
+10
Можно йти до туалету. Кому треба. Папір вже є.
показати весь коментар
16.09.2025 23:09 Відповісти
+7
Можеш в жопу їх запихнути, кончене
показати весь коментар
16.09.2025 23:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можно йти до туалету. Кому треба. Папір вже є.
показати весь коментар
16.09.2025 23:09 Відповісти
Можеш в жопу їх запихнути, кончене
показати весь коментар
16.09.2025 23:12 Відповісти
Наскільки потрібно бути дебілом або зрадником щоб зрозуміти що з моменту підписання капітуляції, Україну всі пошлють на)(ер, і припинять не тільки військову а і економічну підтримку. Максимум пришлють пару фур гнилих окорочків і сухарів з одежею із секонд хенду
показати весь коментар
16.09.2025 23:16 Відповісти
З огляду на періодичні заяви союзників той папір вартий тільки одного способу призначення...
Головне - реальні дії. Один будапештський аркуш ми уже маємо.
показати весь коментар
16.09.2025 23:12 Відповісти
Я так розумію, що наступну повітряну атаку ЗЄ паперами-перехоплювачами буде збивати.
показати весь коментар
16.09.2025 23:13 Відповісти
Нє, у нього є невикористані " 33 попугая", тьху, безпекових угоди, що два роки у тєлєвізорі укладав Великий Імітатор діяльності Президента.
показати весь коментар
17.09.2025 00:38 Відповісти
На папері у нас і президент є.
показати весь коментар
16.09.2025 23:15 Відповісти
На папері БУДАПЕШТСЬКОГО меморандуму напиши ці ГАРАНТІЇ. Бо вони нічого не варті.
Єдина ГАРАНТІЯ це своя ЯЗ.
показати весь коментар
16.09.2025 23:15 Відповісти
Хотів писати, але люди уже написали де він той папір може використати
показати весь коментар
16.09.2025 23:16 Відповісти
На папері вони і залишаться...
показати весь коментар
16.09.2025 23:18 Відповісти
Є нюанс, називається він просто - за нас ніхто реально воювати не буде. Є ще другий, а хто реально гарантує, що РФ не нападе знову? Ніхто. 26 країн - це сім няньок, у яких дитина без ока. Всім різко буде похрен, вдруг чего.
показати весь коментар
16.09.2025 23:21 Відповісти
Смысл от этих гарантий , если рашка их не примет
показати весь коментар
16.09.2025 23:21 Відповісти
Туалетному???
показати весь коментар
16.09.2025 23:21 Відповісти
Будапешстський 101.Уря!!!!!
показати весь коментар
16.09.2025 23:25 Відповісти
Зелене вдає з себе щось, про гарантії на папері пише, ой як важливо! Мафію свою кришуй не забувай... до слідства і суду над усіма вами.
показати весь коментар
16.09.2025 23:26 Відповісти
Вряд ли это будет оформлено лучше чем в договоре между странами НАТО, где оказывается нет никаких твердых обязательств, а лишь обещание что в случае чего, мы подумаем когда как и чем помочь. Так что их объединяет не столько договор как таковой а общие интересы против общих врагов. Буде тли в их интересах после окончания войны выполнить хотя бы половину обещанного покажет лишь время.
показати весь коментар
16.09.2025 23:26 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 23:26 Відповісти
Якось Британія та Франція гарантували безпеку Польщі.

В результаті Польща пала без допомоги, Франція була захоплена згодом і була окупована 4 роки, а Британія дивом ледь відбилася.

Цьому бородатому хлопчику не завадило б трохи історію покурити.
показати весь коментар
16.09.2025 23:31 Відповісти
Гарантували від нападу Німеччини.
Але Польща отримала удар в спину від совєтів.
Цей зрадницький удар був неочікуваним для Британії і Франції.
Воювати одночасно проти двох армій було нереально.
показати весь коментар
16.09.2025 23:47 Відповісти
Росія війшла у Польщу, коли Вермахт майже все зробив.
Брест був захоплений Гудеріаном, а не Совком.
показати весь коментар
16.09.2025 23:50 Відповісти
Стан армії Польщі на 17 вересня 1939 р.- день вторгнення СРСР у Польщу був важким, але не безнадійним. Армія Польщі із значними втратами відступала під ударами вермахту.
Основні польські сили ще зберігалися у південно-східній Польщі, в районі Львова, Любліна та на підступах до румунського кордону. Тут планувалося створити «редуту», де війська могли триматися до приходу допомоги від Франції та Великої Британії.
Радянський удар у спину зруйнував плани створення «румунського плацдарму». Польські війська, що ще зберегли боєздатність, опинилися між двома агресорами. Армія отримала наказ у більшості випадків уникати боїв із Червоною армією й відходити до Румунії та Угорщини, щоб урятувати сили.
показати весь коментар
17.09.2025 00:10 Відповісти
І? Що там Радянська армія навоювала?
Німці тупо передали Совку частину захоплених територій.

Ще раз:
Брест, який став західною прикордонною фортецею Совка, був захоплений Гудеріаном. Причому двічі - у 1939 році у Польщі та у 1941 у Совку, якому він був переданий.

Питання в іншому. Де у цій всій захоплюючій історії Британія та Франція?
Причину для "*****" знайти можна завжди, як це і робиться прямо зараз.
показати весь коментар
17.09.2025 00:35 Відповісти
Велика Британія та Франція не надали ефективної військової допомоги Польщі в 1939 році. Вони оголосили війну Німеччині 3 вересня, дотримуючись своїх гарантій, але фактично жодних військових дій не розпочали, що призвело до "Дивної війни". Внаслідок цього Польщу було окуповано Німеччиною та СРСР, а гарантії західних союзників виявилися невиконаними.

Щось це дуже нагадує...
показати весь коментар
17.09.2025 00:42 Відповісти
Яку історію? Для цього потрібно вміти читати. Зараз же достатньо відкрити очі і просто подивитись що коїться в світі. А іменно, Сосія напала на Польщу, тобто на країну НАТО, а НАТО Польщу кинуло і зробило вигляд що нічого не сталося. А деякі країни НАТО ще й перейшли на бік Сосії, знімають з неї санкції і даже приймають участь у військових навчаннях пліч о пліч з ворогами НАТО
показати весь коментар
16.09.2025 23:48 Відповісти
Там вони і залишаться
показати весь коментар
16.09.2025 23:52 Відповісти
Олексій Голобуцький посилаючись на свої джерела, повідомляє ексклюзив з наради ЕрЗе і слуг уродів:
Президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови угоди. Але, остаточне рішення буде за Радою та Кабміном»"
Зрозуміло. Так ще й до Уряду національної єдності справа дійде. Треба ж комусь відповідати…
показати весь коментар
16.09.2025 23:56 Відповісти
Будапештський теж був на папері
показати весь коментар
16.09.2025 23:57 Відповісти
Ти диви!!!
В Зеленського обмовка по Фройду.
Гарантії - ''на папері''...
показати весь коментар
17.09.2025 00:20 Відповісти
 
 