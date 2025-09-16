Гарантії безпеки для України є на папері, вони майже готові, - Зеленський
Союзники майже завершили підготовку гарантій безпеки для України. Для доопрацювання залишилось кілька нюансів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"По-перше, є позитив, тому що за довгий час гарантії безпеки є на папері. Вони майже готові. Є кілька нюансів, які треба допрацювати. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США. Те, що вони підтримують гарантії й будуть учасниками, це у нас є на сьогодні. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей", - сказав Зеленський.
За його словами, на сьогодні 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі та в небі.
"І в нас вже виписані відповідні сили, в документі відповідні сили. Ми бачимо цю кількість. Ми сперечаємося про кількість між собою, але це нормальний діалог. І що дуже важливо, підтримати українську армію так, як про це просить Україна. І я над цим б’юсь, скажу вам відверто", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що це вагомий внесок в гарантії безпеки для України. І тут у нього є червоні лінії, які він сам собі виставляє в діалозі з партнерами.
"Другий пункт - присутність. Ми все це в деталях не тільки проговорюємо, ми вже про багато детальної присутності партнерів вже домовилися. Я вважаю, що це великий прогрес. Бекстоп Америки, який він, як я вам сказав, нам про це ще потрібно домовитись. ЄС, як частина економічних гарантій. Ми домовились, але ми хочемо ще про конкретику. Тому що бувають, як Угорщина, бувають такі гальмування" - додав президент.
При цьому він наголосив, що в гарантіях безпеки не може бути форматів гальмування.
"І ці моменти, вони дуже важливі. ну і санкційна політика, яка безумовно має великий вплив на Росію", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Головне - реальні дії. Один будапештський аркуш ми уже маємо.
Єдина ГАРАНТІЯ це своя ЯЗ.
В результаті Польща пала без допомоги, Франція була захоплена згодом і була окупована 4 роки, а Британія дивом ледь відбилася.
Цьому бородатому хлопчику не завадило б трохи історію покурити.
Але Польща отримала удар в спину від совєтів.
Цей зрадницький удар був неочікуваним для Британії і Франції.
Воювати одночасно проти двох армій було нереально.
Брест був захоплений Гудеріаном, а не Совком.
Основні польські сили ще зберігалися у південно-східній Польщі, в районі Львова, Любліна та на підступах до румунського кордону. Тут планувалося створити «редуту», де війська могли триматися до приходу допомоги від Франції та Великої Британії.
Радянський удар у спину зруйнував плани створення «румунського плацдарму». Польські війська, що ще зберегли боєздатність, опинилися між двома агресорами. Армія отримала наказ у більшості випадків уникати боїв із Червоною армією й відходити до Румунії та Угорщини, щоб урятувати сили.
Німці тупо передали Совку частину захоплених територій.
Ще раз:
Брест, який став західною прикордонною фортецею Совка, був захоплений Гудеріаном. Причому двічі - у 1939 році у Польщі та у 1941 у Совку, якому він був переданий.
Питання в іншому. Де у цій всій захоплюючій історії Британія та Франція?
Причину для "*****" знайти можна завжди, як це і робиться прямо зараз.
Щось це дуже нагадує...
"«Президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови угоди. Але, остаточне рішення буде за Радою та Кабміном»"
Зрозуміло. Так ще й до Уряду національної єдності справа дійде. Треба ж комусь відповідати…
В Зеленського обмовка по Фройду.
Гарантії - ''на папері''...