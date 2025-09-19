Ми досягаємо прогресу щодо гарантій безпеки для України, - Кислиця

У переговорах зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками щодо гарантій безпеки для України спостерігається прогрес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю Reuters заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Я вважаю, що ми досягаємо прогресу (щодо гарантій безпеки для України. – Ред.). Я думаю, що цей дуже інтенсивний період обміну думками дозволяє нам набагато краще та конкретніше зрозуміти, хто що готовий робити, а хто що здатний зробити", - сказав він.

Також Кислиця наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не зупинить свою військову агресію на кордоні України, і зараз настав час для сміливих дій.

"Якщо європейці серйозно ставляться до своєї безпеки, їм доведеться ухвалювати складні рішення. Я думаю, що обов'язок європейських політиків - звернутися до своїх виборців і... пояснити кожній родині... чому їхнє благополуччя залежить від здатності України захищати себе та захищати весь континент", - додав він.

Кислиця назвав європейців найкращими друзями Києва, але зазначив, що співпраця зі США є ключовою, оскільки вона забезпечує логістичну та повітряну підтримку, а також дає розвідувальні дані, які будуть вирішальними для довгострокової безпеки України.

За словами Кислиці, ще належить ухвалити рішення щодо того, чи матиме Київ низку двосторонніх договорів зі своїми європейськими союзниками, чи багатосторонню угоду між декількома країнами.

Серед іншого він прокоментував українські атаки дронами на російські НПЗ.

"Я думаю, що ми продовжуватимемо це робити доти, доки Росія не виявить вагомих ознак готовності сісти за стіл переговорів. Я не вірю, що Росія зазнає економічного краху в найближчому майбутньому, але думаю, що біль для режиму має посилюватися", - додав Кислиця.

