Гарантії безпеки для України можливі лише за готовності до боротьби з Росією, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у разі майбутньої мирної угоди між Україною та РФ потрібен правдоподібний стримуючий фактор від можливого повторного нападу Росії. За його словами, гарантії безпеки для України можливі лише за готовності до боротьби з Росією.
Про це він сказав у коментарі The Guardian у суботу, 20 вересня, перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що що гарантії безпеки для України, які обговорюються "Коаліцією охочих", змусять європейські країни, що підпишуть угоду, воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.
"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним",- вважає Стубб.
За словами політика, гарантії безпеки набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією. Він також наголосив, що РФ не повинна мати права вето щодо формату гарантій безпеки для України.
"Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави… Тому для мене це не питання, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне", - додав фінський лідер.
Основні умови Московського перемир'я (19 вересня 1944 р.)
Територіальні втрати:
Повернення СРСР усіх територій, які він отримав після Зимової війни (1940 р.): Карельський перешийок, Виборг, території в Ладозькій Карелії.
Передача області Петсамо (Печенга) СРСР.
Аренда радянською стороною військово-морської бази в Порккала (біля Гельсінкі) на 50 років (фактично СРСР вивівся звідти у 1956 р.).
Військові обмеження:
Роззброєння німецьких військ на території Фінляндії (що призвело до Лапландської війни проти Німеччини у 1944-45 рр.).
Обмеження чисельності збройних сил Фінляндії.
Репарації:
Фінляндія зобов'язувалась виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами - здебільшого промисловою продукцією (метал, судна, деревообробка) протягом 6 років.
Політичні умови:
Визнання заборони фашистських організацій.
Притягнення до відповідальності політичних і військових діячів, які вели "політику війни" проти СРСР (зокрема процес над президентом Рісто Рюті).
Гарантія, що Фінляндія вестиме дружню політику щодо СРСР.
Орбан, фіцо-недострєльонний, Трамп-бите вухо, тому підтвердження!!
Про це він заявив у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Сікорський заявив, що Україна, на його переконання, "вже має гарантії, нехай вони і називаються "запевненнями" у Будапештському меморандумі". У разі надання інших, більш конкретних гарантій вони не спрацюють, переконаний він.
Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії: "Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (тобто на Україну - ЄП), ми розпочнемо війну на його захист".
"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні - ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих, - поділився він своїми міркуваннями. - Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".