Гарантії безпеки для України можливі лише за готовності до боротьби з Росією, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у разі майбутньої мирної угоди між Україною та РФ потрібен правдоподібний стримуючий фактор від можливого повторного нападу Росії. За його словами, гарантії безпеки для України можливі лише за готовності до боротьби з Росією.

Про це він сказав у коментарі The Guardian у суботу, 20 вересня, перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що що гарантії безпеки для України, які обговорюються "Коаліцією охочих", змусять європейські країни, що підпишуть угоду, воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним",- вважає Стубб.

За словами політика, гарантії безпеки набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією. Він також наголосив, що РФ не повинна мати права вето щодо формату гарантій безпеки для України.

"Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави… Тому для мене це не питання, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне", - додав фінський лідер.

