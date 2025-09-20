УКР
Гарантії безпеки для України


Гарантії безпеки для України можливі лише за готовності до боротьби з Росією, - Стубб

Стубб про гарантії безпеки Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у разі майбутньої мирної угоди між Україною та РФ потрібен правдоподібний стримуючий фактор від можливого повторного нападу Росії. За його словами, гарантії безпеки для України можливі лише за готовності до боротьби з Росією.

Про це він сказав у коментарі The Guardian у суботу, 20 вересня, перед поїздкою до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що що гарантії безпеки для України, які обговорюються "Коаліцією охочих", змусять європейські країни, що підпишуть угоду, воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним",- вважає Стубб.

Читайте також: Стубб: Спочатку припинення вбивств, а вже потім мирні перемовини

За словами політика, гарантії безпеки набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією. Він також наголосив, що РФ не повинна мати права вето щодо формату гарантій безпеки для України.

"Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави… Тому для мене це не питання, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне", - додав фінський лідер.

Читайте також: Ми досягаємо прогресу щодо гарантій безпеки для України, - Кислиця

 

росія (67862) Стубб Александр (131) гарантії безпеки (298)
Цей чоловік постійно говорить правильні речі. Цінуємо і шануємо !!!
показати весь коментар
20.09.2025 23:42 Відповісти
Так всі, крім орбана і фіцо (і греків) , у єс говорять правильні речі . В дію це ніколи не переходить
показати весь коментар
21.09.2025 00:14 Відповісти
чесно й головне - "ЗА УМОВИ ПРАВДОПОДІБНОСТІ "гарантій а не ...
показати весь коментар
21.09.2025 00:14 Відповісти
Європейці без сорому водять Україні по губах... пальцем.

Основні умови Московського перемир'я (19 вересня 1944 р.)
Територіальні втрати:
Повернення СРСР усіх територій, які він отримав після Зимової війни (1940 р.): Карельський перешийок, Виборг, території в Ладозькій Карелії.
Передача області Петсамо (Печенга) СРСР.
Аренда радянською стороною військово-морської бази в Порккала (біля Гельсінкі) на 50 років (фактично СРСР вивівся звідти у 1956 р.).
Військові обмеження:
Роззброєння німецьких військ на території Фінляндії (що призвело до Лапландської війни проти Німеччини у 1944-45 рр.).
Обмеження чисельності збройних сил Фінляндії.
Репарації:
Фінляндія зобов'язувалась виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами - здебільшого промисловою продукцією (метал, судна, деревообробка) протягом 6 років.
Політичні умови:
Визнання заборони фашистських організацій.
Притягнення до відповідальності політичних і військових діячів, які вели "політику війни" проти СРСР (зокрема процес над президентом Рісто Рюті).
Гарантія, що Фінляндія вестиме дружню політику щодо СРСР.
показати весь коментар
20.09.2025 23:47 Відповісти
Реальність сьогодення, подій московської війни упродовж 11 років, проти Мирної України, не всі керівники країн ЄС і НАТО розуміють АДЕКВАТНО!!
Орбан, фіцо-недострєльонний, Трамп-бите вухо, тому підтвердження!!
показати весь коментар
20.09.2025 23:49 Відповісти
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій для України, і запропонував відмовитися від цього терміну.

Про це він заявив у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сікорський заявив, що Україна, на його переконання, "вже має гарантії, нехай вони і називаються "запевненнями" у Будапештському меморандумі". У разі надання інших, більш конкретних гарантій вони не спрацюють, переконаний він.

Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії: "Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (тобто на Україну - ЄП), ми розпочнемо війну на його захист".

"Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні - ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією - може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих, - поділився він своїми міркуваннями. - Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".
показати весь коментар
21.09.2025 00:36 Відповісти
Найняти туарегів! Найняти ПВК та сформувати добровольчі легіони.
показати весь коментар
21.09.2025 00:50 Відповісти
Єдині реальні гарантії безпеки для України з боку ЄС - це системне і довготривале постачання грошей і озброєння у необхідній кількості. Воювати з кацапстаном жодна країна ЄС і усі вони разом просто нездатні з огляду на безхребетність і ментальне ожиріння суспільств. Навіть 80% поляків налаштовані у разі нападу кацапів намащувати лижі аж до Біскайської затоки, покинувши свою землю на поталу ворогу і забувши про "святі могили волинської різанини". Нація тотального ухилянства. Просто анекдот з цими вояками !!! Нехай уже краще тільки грошима змащують нашу військову машину.
показати весь коментар
21.09.2025 00:52 Відповісти
 
 