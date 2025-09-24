РУС
Все страны Европы сталкиваются с дестабилизацией со стороны РФ, - Макрон

Макрон в ООН сказал об угрозе со стороны России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что недавние нарушения воздушного пространства в Европе являются доказательством того, что все европейские народы также сталкиваются с угрозами дестабилизации со стороны России

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы изолируем себя. Разногласий становится все больше, и это мешает мировому порядку. Мир разрушается, и это останавливает нашу коллективную способность решать основные конфликты нашего времени и мешает нам решать глобальные проблемы", - сказал он на полях Генассамблеи ООН.

По словам лидера Франции, ООН "нельзя заменить".

"Именно по этой причине те, кто является ее жестокими критиками, также являются теми, кто хочет изменить правила игры, потому что они хотят осуществить доминирование. И это люди, которые не хотят, чтобы преобладало общее благо. Они хотят служить своим интересам", - добавил Макрон.

Читайте: Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, - Трамп

