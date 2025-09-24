Усі країни Європи стикаються із дестабілізацією з боку РФ, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нещодавні порушення повітряного простору у Європі є доказом того, що всі європейські народи також стикаються з загрозами дестабілізації з боку Росії

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ізолюємо себе. Розбіжностей стає все більше, і це заважає світовому порядку. Світ руйнується, і це зупиняє нашу колективну здатність вирішувати основні конфлікти нашого часу та заважає нам вирішувати глобальні проблеми", - сказав він на полях Генасамблеї ООН.

За словами лідера Франції, ООН "не можна замінити".

"Саме з цієї причини ті, хто є її найжорстокішими критиками, також є тими, хто хоче змінити правила гри, бо вони хочуть здійснити домінування. І це люди, які не хочуть, щоб переважало спільне благо. Вони хочуть служити своїм інтересам", - додав Макрон.

