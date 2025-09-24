УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9525 відвідувачів онлайн
Новини Порушення повітряного простору
454 4

Усі країни Європи стикаються із дестабілізацією з боку РФ, - Макрон

Макрон в ООН сказав про загрозу з боку Росії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нещодавні порушення повітряного простору у Європі є доказом того, що всі європейські народи також стикаються з загрозами дестабілізації з боку Росії

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ізолюємо себе. Розбіжностей стає все більше, і це заважає світовому порядку. Світ руйнується, і це зупиняє нашу колективну здатність вирішувати основні конфлікти нашого часу та заважає нам вирішувати глобальні проблеми", - сказав він на полях Генасамблеї ООН.

За словами лідера Франції, ООН "не можна замінити".

"Саме з цієї причини ті, хто є її найжорстокішими критиками, також є тими, хто хоче змінити правила гри, бо вони хочуть здійснити домінування. І це люди, які не хочуть, щоб переважало спільне благо. Вони хочуть служити своїм інтересам", - додав Макрон.

Читайте: Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп

Автор: 

Франція (3167) Макрон Емманюель (1610)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що сталось ? - тепла ванна протікає .
показати весь коментар
24.09.2025 08:12 Відповісти
ООН з правом вето рашки - це по великому рахунку - тільки балачки
показати весь коментар
24.09.2025 08:18 Відповісти
Ну то кинь на них щось, що Франція має, що нас змусили віддати...
показати весь коментар
24.09.2025 08:23 Відповісти
А чому "не можна замінити"? Свого часу була Ліга націй- віджила своє.Так і оон, все, пора придумати щось нове. Питання - чи варто? Бо, судячи по результатах, оті всі "міжнародні" організації і нахер кому потрібні, нічого не вирішують. Єдине, що в них добре виходить -"занепокоїтись, закликати"...
показати весь коментар
24.09.2025 09:45 Відповісти
 
 