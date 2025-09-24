РУС
Гарантии безопасности обеспечивают только прочные союзы и свое оружие, - Зеленский

Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский заявил, что "никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность". Однако только при условии сильных альянсов, партнеров и оружия.

Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность. Гарантии обеспечивают только крепкие союзы, сильные партнеры и собственное оружие", - сказал глава государства.

Он отметил, что "международное право действует только при условии, что у вас влиятельные друзья, которые готовы за вас постоять".

"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такой действительности",- сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что "украинцы мирный народ и хотят жить свободно в независимой стране".

"XXI век почти не отличается от прошлого: народ, стремящийся к миру, должен работать над вооружением. Это ненормально, но такова реальность, - оружие решает, кто выживет... Украинцы не выбирали эту реальность, они - мирный народ и хотят жить свободно в независимой стране. Поэтому Украина инвестирует в оборону. Для многих народов другого выхода нет", - сказал глава государства.

Зеленский Владимир (22025) гарантии безопасности (295)
