Гарантии безопасности обеспечивают только прочные союзы и свое оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что "никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность". Однако только при условии сильных альянсов, партнеров и оружия.
Об этом он сказал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никто, кроме нас самих, не может гарантировать нашу безопасность. Гарантии обеспечивают только крепкие союзы, сильные партнеры и собственное оружие", - сказал глава государства.
Он отметил, что "международное право действует только при условии, что у вас влиятельные друзья, которые готовы за вас постоять".
"Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Ни один украинец не выбирал такой действительности",- сказал Зеленский.
Зеленский также добавил, что "украинцы мирный народ и хотят жить свободно в независимой стране".
"XXI век почти не отличается от прошлого: народ, стремящийся к миру, должен работать над вооружением. Это ненормально, но такова реальность, - оружие решает, кто выживет... Украинцы не выбирали эту реальность, они - мирный народ и хотят жить свободно в независимой стране. Поэтому Украина инвестирует в оборону. Для многих народов другого выхода нет", - сказал глава государства.
вовка- ти ж казав ти НЕТРЯПКАЯКАСЬ -доведи!
Почни відреагувати на те як тебе, вже КОЖНОГО ДНЯ!!! шпиняє під сраку все світове ЗМІ , й не своїми даними а даними з Києва від твоїх типу соратників..
Переобери нову коаліцію -опозицію й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака заміни на справжніх профі дипломатів -патріотів . Закрий усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижени Татарова та Єрмака ... Й сядь собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...Й розповідай про здобутки та прориви на вечірньому буратіно-шоу - "ПРЕЗИДЕНТ ЗВІТУЄ"..
ти ж показав, як ти швидко умієш поставити на коліна своїх слуг в часи картонного протесту , ТО ЗРОБЮИ ВЧИНОК взворотньму напрямку - закрий рота світовому змі писати ПРо те, ЯКЕ ТИ ГНИЛЕ В КЛЕШНЯХ ЄРМАКА!!!
Але ж то не для блазня і його зеленого цирку. В цирковому училищі про те, як організовувати виробництво не вчать. Там, хіба, хреном на роялі...
От і маємо...