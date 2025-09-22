Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів у Молдові, - Bloomberg
Росія підготувала стратегію втручання у парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня.
Про це йдеться в документах, проаналізованих Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Мета плану - послабити позиції партії "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду та зірвати європейський курс країни.
За даними документів, план Кремля передбачає вербування молдован за кордоном для голосування, організацію протестів, використання компрометуючих матеріалів проти чиновників, а також масштабну кампанію дезінформації в соціальних мережах.
Одним із ключових аспектів є залучення молодих чоловіків зі спортивних клубів та кримінальних угруповань для провокацій під час голосування і після нього. Пропонується проводити акції з вимогою відставки Санду або дискредитації результатів виборів у разі її перемоги.
Bloomberg зазначає, що не вдалося підтвердити фактичну реалізацію цих планів, однак європейські урядовці, знайомі з ситуацією, вважають, що Росія "майже напевно" їх застосує.
Поліція Молдови повідомила про зупинку поширення фейкових новин та незаконне ввезення коштів для підкупу виборців. Лише 16 вересня правоохоронці вилучили 5 мільйонів молдовських леїв (понад 300 тисяч доларів).
Мол --дивіться ,на вас летять дрони,вам нема чим захищатись а ви європейці допомагаєте Україні.
Анегдот-
Поляка питають- як на вас нападуть рашисти,куди будете бігти ?
--в Україну.
---в Україну ? там жеж війна!
___так вони хоч захищатись уміють
а в реальності - другої шашличної країни вже не знайдеться. І російська пропаганда, на жаль, органічно спрацьовує, бо чекісти вміють грати на страхах європейців.