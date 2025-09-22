УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10083 відвідувача онлайн
Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
579 8

Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів у Молдові, - Bloomberg

молдова

Росія підготувала стратегію втручання у парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня.

Про це йдеться в документах, проаналізованих Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Мета плану - послабити позиції партії "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду та зірвати європейський курс країни. 

За даними документів, план Кремля передбачає вербування молдован за кордоном для голосування, організацію протестів, використання компрометуючих матеріалів проти чиновників, а також масштабну кампанію дезінформації в соціальних мережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Таємна соціологія показує, що Зеленський більше не матиме контролю над ВР у разі парламентських виборів, - Ніколов. ВIДЕО

Одним із ключових аспектів є залучення молодих чоловіків зі спортивних клубів та кримінальних угруповань для провокацій під час голосування і після нього. Пропонується проводити акції з вимогою відставки Санду або дискредитації результатів виборів у разі її перемоги.

Bloomberg зазначає, що не вдалося підтвердити фактичну реалізацію цих планів, однак європейські урядовці, знайомі з ситуацією, вважають, що Росія "майже напевно" їх застосує.

Поліція Молдови повідомила про зупинку поширення фейкових новин та незаконне ввезення коштів для підкупу виборців. Лише 16 вересня правоохоронці вилучили 5 мільйонів молдовських леїв (понад 300 тисяч доларів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для проведення виборів у 2026 році немає жодних передумов, - ЦВК

Автор: 

вибори (6747) Молдова (2129) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було б дивно, якби рашки не сунула туди своє рило
показати весь коментар
22.09.2025 11:13 Відповісти
Гнійтик Придністров'я висить над всією Молдовою. Санду може втратити країну, якщо не зверниться до України з проханням допомоги вичитстити цей гнійник.
показати весь коментар
22.09.2025 11:15 Відповісти
Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів в Україні?
показати весь коментар
22.09.2025 11:16 Відповісти
раша виділила на пропаганду надзвичайні кошти. по всій Європі,проти допомоги України.
Мол --дивіться ,на вас летять дрони,вам нема чим захищатись а ви європейці допомагаєте Україні.
Анегдот-
Поляка питають- як на вас нападуть рашисти,куди будете бігти ?
--в Україну.
---в Україну ? там жеж війна!
___так вони хоч захищатись уміють
показати весь коментар
22.09.2025 11:40 Відповісти
це ж придуманий українцями анегдот, тільки країни ЄС щоразу нові.

а в реальності - другої шашличної країни вже не знайдеться. І російська пропаганда, на жаль, органічно спрацьовує, бо чекісти вміють грати на страхах європейців.
показати весь коментар
22.09.2025 12:01 Відповісти
Санду 4 роки прожувала соплі на посаді, замість того щоб зачистити клоаку рашистів в придністров'ї. Тепер питання часу коли та клоака розростеться і накриє всю Молдову
показати весь коментар
22.09.2025 11:45 Відповісти
Про ці акції ***** та його орків проти Свободи Молдови, говорили у ЄС і Молдові, весь час з минулих виборів !!!
показати весь коментар
22.09.2025 11:54 Відповісти
В Україні кацапія натомість ніколи не втручалася і не втручається у вибори, які завжди всі 30 років проходять виключно чесно і демократично, жодної московської агентури при владі й у військовому командуванні в Україні ніколи не було і досі немає, лише одні патріоти на посадах, які впевнено ведуть Україну до перемоги😂
показати весь коментар
22.09.2025 12:14 Відповісти
 
 