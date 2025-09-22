Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів у Молдові, - Bloomberg

Росія підготувала стратегію втручання у парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня.

Про це йдеться в документах, проаналізованих Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Мета плану - послабити позиції партії "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду та зірвати європейський курс країни.

За даними документів, план Кремля передбачає вербування молдован за кордоном для голосування, організацію протестів, використання компрометуючих матеріалів проти чиновників, а також масштабну кампанію дезінформації в соціальних мережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Таємна соціологія показує, що Зеленський більше не матиме контролю над ВР у разі парламентських виборів, - Ніколов. ВIДЕО

Одним із ключових аспектів є залучення молодих чоловіків зі спортивних клубів та кримінальних угруповань для провокацій під час голосування і після нього. Пропонується проводити акції з вимогою відставки Санду або дискредитації результатів виборів у разі її перемоги.

Bloomberg зазначає, що не вдалося підтвердити фактичну реалізацію цих планів, однак європейські урядовці, знайомі з ситуацією, вважають, що Росія "майже напевно" їх застосує.

Поліція Молдови повідомила про зупинку поширення фейкових новин та незаконне ввезення коштів для підкупу виборців. Лише 16 вересня правоохоронці вилучили 5 мільйонів молдовських леїв (понад 300 тисяч доларів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для проведення виборів у 2026 році немає жодних передумов, - ЦВК