Таємна соціологія показує, що Зеленський більше не матиме контролю над ВР у разі парламентських виборів, - Ніколов. ВIДЕО
Свіже соціологічне опитування, яке наразі ще не оприлюднене, показало, що президент Володимир Зеленський не матиме контролю над Верховною Радою у разі парламентських виборів. В соцопитуванні лідирує умовна партія Валерія Залужного.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст Юрій Ніколов, який ознайомився зі ще не оприлюдненим свіжим соціологічним дослідженням, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдалося ознайомитися з поки що таємним свіжим соціологічним дослідженням, міряли рейтинги політиків. Сподіваюся, скоро опублікують офіційно, щоб підтвердити, а станом на зараз, є хороша новина і одночасно погана для Зеленського - його владі хана. Якщо він ще виграє президентські вибори, що можливо - йому рейтинги дозволяють. Але він втрачає контроль над парламентом", - розповів журналіст.
За його словами, згідно із результатами соцопитування, у разі проведення парламентських виборів найближчим часом, найбільше голосів виборців набирають партія Валерія Залужного, партія Кирила Буданова, партія "Азов", партія Петра Порошенка, а далі йде "Слуга народу".
Ніколов додав, що також на межі проходження в парламент партія Сергія Притули та партія Дмитра Разумкова.
Журналіст зазначив, що у такому разі у парламенті буде сформовано коаліцію, на яку Офіс президента не матиме впливу.
"Вибори, якби вони відбулися б завтра, то ось цій вакханалії точно поклали б край", - резюмував Ніколов.
Он в Украине НИКОГДА БОЛЬШЕ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ!!!
Вы можете написать ему хоть 99 % поддержки
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ
Ему надо уже сейчас просить политическое убежище на Западе
В Украине его или посадят
Или убьют - свои же...
зізнаюсь.
я іноді хильну пару трійку келихів смачного пива, мене теж несе.
то, ніколов теж любить до чарочки припасти?
подібну маячню тільки від трампа чую, але кожного дня.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Тут проблема в іншому: зебіли сплять і бачать, як повернутись до старої системи виборів, з мажоритаркою, щоб в парлаамент пройшли грошові міщкм (олігархи державного+місцевого значення), яких можна тримати за яйця. Щою скасувати чинний виборчий кодекс, за який стояв Майдан Гідності...
Ведь Арестович - не по девчатам...
хто не дебіл той пам'ятає - таке було при Ющенку
Кошмаром була де-факто ширка юдьчиних з ригами.
Тому він зробить все щоб виборів не сталося нескінченно довго
в кожній українській партії ідеологія має персональне прізвище, це українське ноу-хау
ДайтеИмЕще100ДнейОниНаучатся?
- і не буде оприлюднене - бо його нема !