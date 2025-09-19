Таємна соціологія показує, що Зеленський більше не матиме контролю над ВР у разі парламентських виборів, - Ніколов. ВIДЕО

Свіже соціологічне опитування, яке наразі ще не оприлюднене, показало, що президент Володимир Зеленський не матиме контролю над Верховною Радою у разі парламентських виборів. В соцопитуванні лідирує умовна партія Валерія Залужного.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст Юрій Ніколов, який ознайомився зі ще не оприлюдненим свіжим соціологічним дослідженням, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалося ознайомитися з поки що таємним свіжим соціологічним дослідженням, міряли рейтинги політиків. Сподіваюся, скоро опублікують офіційно, щоб підтвердити, а станом на зараз, є хороша новина і одночасно погана для Зеленського - його владі хана. Якщо він ще виграє президентські вибори, що можливо - йому рейтинги дозволяють. Але він втрачає контроль над парламентом", - розповів журналіст.

За його словами, згідно із результатами соцопитування, у разі проведення парламентських виборів найближчим часом, найбільше голосів виборців набирають партія Валерія Залужного, партія Кирила Буданова, партія "Азов", партія Петра Порошенка, а далі йде "Слуга народу".

Ніколов додав, що також на межі проходження в парламент партія Сергія Притули та партія Дмитра Разумкова.

Журналіст зазначив, що у такому разі у парламенті буде сформовано коаліцію, на яку Офіс президента не матиме впливу.

"Вибори, якби вони відбулися б завтра, то ось цій вакханалії точно поклали б край", - резюмував Ніколов.

