УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Рейтинги партій
3 327 35

Таємна соціологія показує, що Зеленський більше не матиме контролю над ВР у разі парламентських виборів, - Ніколов. ВIДЕО

Свіже соціологічне опитування, яке наразі ще не оприлюднене, показало, що президент Володимир Зеленський не матиме контролю над Верховною Радою у разі парламентських виборів. В соцопитуванні лідирує умовна партія Валерія Залужного.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст Юрій Ніколов, який ознайомився зі ще не оприлюдненим свіжим соціологічним дослідженням, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдалося ознайомитися з поки що таємним свіжим соціологічним дослідженням, міряли рейтинги політиків. Сподіваюся, скоро опублікують офіційно, щоб підтвердити, а станом на зараз, є хороша новина і одночасно погана для Зеленського - його владі хана. Якщо він ще виграє президентські вибори, що можливо - йому рейтинги дозволяють. Але він втрачає контроль над парламентом", - розповів журналіст.

За його словами, згідно із результатами соцопитування, у разі проведення парламентських виборів найближчим часом, найбільше голосів виборців набирають партія Валерія Залужного, партія Кирила Буданова, партія "Азов", партія Петра Порошенка, а далі йде "Слуга народу".

Ніколов додав, що також на межі проходження в парламент партія Сергія Притули та партія Дмитра Разумкова.

Журналіст зазначив, що у такому разі у парламенті буде сформовано коаліцію, на яку Офіс президента не матиме впливу.

"Вибори, якби вони відбулися б завтра, то ось цій вакханалії точно поклали б край", - резюмував Ніколов.

Дивіться також: Рівень довіри до Зеленського знизився до 58%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (15235) вибори (6746) Зеленський Володимир (25515) рейтинг (1682) Ніколов Юрій (102)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Соціологія має показувати що ця зараза не обійматиме жодної посади
показати весь коментар
19.09.2025 19:44 Відповісти
+13
Таємні соціологі..навіть не смішно..мозгами довьанулись??? Дбли, блн.
показати весь коментар
19.09.2025 19:43 Відповісти
+11
Zе, твій дом тюрма і місце під шконкою, гнида.
показати весь коментар
19.09.2025 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таємні соціологі..навіть не смішно..мозгами довьанулись??? Дбли, блн.
показати весь коментар
19.09.2025 19:43 Відповісти
УРАААА ВР запрацювало у відкритому ефірі!! і....щось змінилося?

ГЛАВКОМ - Липень 2024р
Цілодобовий етер державного телеканалу веде приватна структура, яка отримує з бюджету сотні мільйонів
Тов "КІНОКІТ" Цілодобовий етер державного телеканалу веде приватна структура, яка отримує з бюджету сотні За відомостями https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25507831&tb=file аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить https://www.youtube.com/channel/UCPWJAS7ch3rxlAG2Mu4WInw/videos акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка https://bihus.info/vlasnyczya-kinokita-yakyj-otrymuye-miljonni-********-vid-derzhavnogo-telekanalu-rada-spivpraczyuvala-z-kompaniyu-biznesmena-timura-mindicha/ була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Також пані Дроздова є https://detector.media/infospace/article/203516/2022-10-07-rozsliduvannya-bihusinfo-kompaniya-kinokit-yaka-vyroblyaie-kontent-dlya-rady-povyazana-z-kyrylom-tymoshenkom/ випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко.
показати весь коментар
19.09.2025 20:11 Відповісти
Соціологія має показувати що ця зараза не обійматиме жодної посади
показати весь коментар
19.09.2025 19:44 Відповісти
Мені здалося, що у нас війни нема?
показати весь коментар
19.09.2025 19:44 Відповісти
Zе, твій дом тюрма і місце під шконкою, гнида.
показати весь коментар
19.09.2025 19:45 Відповісти
Може краще мотузка і гіляка?
показати весь коментар
19.09.2025 20:15 Відповісти
Може, но після тюрми.Арешт - соідсиво - суд - вирок - повний термвн - вийшов за браму ІК - мотузка - гіляка.
показати весь коментар
19.09.2025 20:23 Відповісти
Господи...Та яка "партія" Кирила Буданова?!
показати весь коментар
19.09.2025 19:46 Відповісти
Якщо ще є українці, які будуть голосувати за Боневтіка, то така країна не має майбутнього.
показати весь коментар
19.09.2025 19:47 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 19:48 Відповісти
Только война - дает власть зеленскому
Он в Украине НИКОГДА БОЛЬШЕ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ!!!
Вы можете написать ему хоть 99 % поддержки
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ
Ему надо уже сейчас просить политическое убежище на Западе
В Украине его или посадят
Или убьют - свои же...
показати весь коментар
19.09.2025 19:55 Відповісти
Путін хоче виборів. Ну, то вже почали, чи як…
показати весь коментар
19.09.2025 19:55 Відповісти
Господи...Та яка "партія" Азов?!
показати весь коментар
19.09.2025 19:55 Відповісти
партія білецького. партія мадяра. партія безуглої. партія андрющенко. партія шабуніна.......
показати весь коментар
19.09.2025 20:02 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 19:57 Відповісти
нє!
зізнаюсь.
я іноді хильну пару трійку келихів смачного пива, мене теж несе.
то, ніколов теж любить до чарочки припасти?
подібну маячню тільки від трампа чую, але кожного дня.
показати весь коментар
19.09.2025 20:00 Відповісти
Якщо людям нагадати, з чим Зеленський йшов на вибори і що він зробив... у нього самого шансів бути переобраним нуль...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показати весь коментар
19.09.2025 20:05 Відповісти
"Якщо він (ЕрЗе) ще виграє президентські вибори, що можливо - йому рейтинги дозволяють" - це поки що дозволяють, поки телемафет, і забанені в Т т.зв. "пропорошенківські" телеканали. А, як настануть зміни в телепросторі - шансів виграти президентські вибори в нього не стане; а на виборах в парламент по відкритим спискам - набере десь ~10%.

Тут проблема в іншому: зебіли сплять і бачать, як повернутись до старої системи виборів, з мажоритаркою, щоб в парлаамент пройшли грошові міщкм (олігархи державного+місцевого значення), яких можна тримати за яйця. Щою скасувати чинний виборчий кодекс, за який стояв Майдан Гідності...
показати весь коментар
19.09.2025 20:05 Відповісти
У продажних соціолухів починається черговий сезон збору врожаїв капусти - так само як перед попередніми виборами штучно щотижня накручували "рейтинги" неіснуючої ще партії "Слуга народу" одноіменного агітсеріальчика і не заявленого кандидата в президенти. Взагалі якась профанція поняття "партія" - адже в політичній партії має бути програма, причому конкретна, з якою ознайомлює виборців, партія обирає свого лідера, реєструється, тощо. А тут - знову неіснуючі партії за прізвищами різних людей, нехай і порядних і не дуже, але які не заявляли про свої політичні наміри і ідеї. І що, є "партія Петра Порошенка", а не "Європейська солідарність", ми що, обираємо за прізвищами?
показати весь коментар
19.09.2025 20:09 Відповісти
Де ви їх берете, цих спікерів? Давайте вже арестовича - його хоч дівчата *******
показати весь коментар
19.09.2025 20:09 Відповісти
Вот это и странно
Ведь Арестович - не по девчатам...
показати весь коментар
19.09.2025 20:40 Відповісти
коли президент не має підтримки в парламенті - це найбільший кошмар для країни

хто не дебіл той пам'ятає - таке було при Ющенку
показати весь коментар
19.09.2025 20:15 Відповісти
кошмаром було не те, що Ющенко не мав підтримки в ВР.
Кошмаром була де-факто ширка юдьчиних з ригами.
показати весь коментар
19.09.2025 20:50 Відповісти
погана для Зеленського - його владі хана. Джерело: https://censor.net/ua/n3575111

Тому він зробить все щоб виборів не сталося нескінченно довго
показати весь коментар
19.09.2025 20:16 Відповісти
Зелю і його сім менеджерів на нари без права під заставу цих виродків
показати весь коментар
19.09.2025 20:29 Відповісти
а де партія коломойського, партія ахмєтова, партія жєваго, партія тімошєнко?
в кожній українській партії ідеологія має персональне прізвище, це українське ноу-хау
показати весь коментар
19.09.2025 20:29 Відповісти
тому що нема обʼєднуючої національної ідеї
показати весь коментар
19.09.2025 21:04 Відповісти
найбільше голосів виборців набирають партія Валерія Залужного, партія Кирила Буданова, партія "Азов", Слуга народу, Притула?
ДайтеИмЕще100ДнейОниНаучатся?
показати весь коментар
19.09.2025 20:29 Відповісти
Завтра Гундосий почне терор, для чого це писати?
показати весь коментар
19.09.2025 20:58 Відповісти
Місце ішака та зеленої банди на нарах. Яка соціологія і які рейтинги. Ішак - непотріб, якого треба гнати вже давно. Це чмо - ярмо на шиї країни та народу.
показати весь коментар
19.09.2025 20:37 Відповісти
Да панове, нас ждут крайне интересные события а парламентские выборы видимо дадут большинство людям в форме, а вот дальнейшие события будут много вариативными, от самых позитивных до жутко негативных .
показати весь коментар
19.09.2025 20:51 Відповісти
Зеленого гандона геть!
показати весь коментар
19.09.2025 20:52 Відповісти
З 2019 стверджую що владу в Україні захопили ідіоти на чолі з кіношним Голобородько.Всетщо відбувається з нам
показати весь коментар
19.09.2025 21:04 Відповісти
Звичайно, якби були чесні вибори, то зелена пошесть не подолала би прохідний барьєр. Це очевидно. Але будь-яке соціалогічне опитання, в якому фігурують неіснуючі партії, є дешева маніпуляція.
показати весь коментар
19.09.2025 21:08 Відповісти
соціологічне опитування, яке наразі ще не оприлюднене, Джерело: https://censor.net/ua/n3575111
- і не буде оприлюднене - бо його нема !
показати весь коментар
19.09.2025 21:11 Відповісти
 
 