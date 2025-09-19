Секретная социология показывает, что Зеленский больше не будет иметь контроля над ВР в случае парламентских выборов, - Николов. ВИДЕО
Свежий социологический опрос, который пока еще не обнародован, показал, что президент Владимир Зеленский не будет иметь контроля над Верховной Радой в случае парламентских выборов. В соцопросе лидирует условная партия Валерия Залужного.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил журналист Юрий Николов, который ознакомился с еще не обнародованным свежим социологическим исследованием, информирует Цензор.НЕТ.
"Удалось ознакомиться с пока что тайным свежим социологическим исследованием, мерили рейтинги политиков. Надеюсь, скоро опубликуют официально, чтобы подтвердить, а по состоянию на сейчас, есть хорошая новость и одновременно плохая для Зеленского - его власти хана. Если он еще выиграет президентские выборы, что возможно - ему рейтинги позволяют. Но он теряет контроль над парламентом", - рассказал журналист.
По его словам, согласно результатам соцопроса, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, больше всего голосов избирателей набирают партия Валерия Залужного, партия Кирилла Буданова, партия "Азов", партия Петра Порошенко, а дальше идет "Слуга народа".
Николов добавил, что также на грани прохождения в парламент партия Сергея Притулы и партия Дмитрия Разумкова.
Журналист отметил, что в таком случае в парламенте будет сформирована коалиция, на которую Офис президента не будет иметь влияния.
"Выборы, если бы они состоялись бы завтра, то вот этой вакханалии точно положили бы конец", - резюмировал Николов.
Он в Украине НИКОГДА БОЛЬШЕ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ!!!
Вы можете написать ему хоть 99 % поддержки
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ
Ему надо уже сейчас просить политическое убежище на Западе
В Украине его или посадят
Или убьют - свои же...
зізнаюсь.
я іноді хильну пару трійку келихів смачного пива, мене теж несе.
то, ніколов теж любить до чарочки припасти?
подібну маячню тільки від трампа чую, але кожного дня.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Тут проблема в іншому: зебіли сплять і бачать, як повернутись до старої системи виборів, з мажоритаркою, щоб в парлаамент пройшли грошові міщкм (олігархи державного+місцевого значення), яких можна тримати за яйця. Щою скасувати чинний виборчий кодекс, за який стояв Майдан Гідності...
Ведь Арестович - не по девчатам...
хто не дебіл той пам'ятає - таке було при Ющенку
Тому він зробить все щоб виборів не сталося нескінченно довго
в кожній українській партії ідеологія має персональне прізвище, це українське ноу-хау
ДайтеИмЕще100ДнейОниНаучатся?