Секретная социология показывает, что Зеленский больше не будет иметь контроля над ВР в случае парламентских выборов, - Николов. ВИДЕО

Свежий социологический опрос, который пока еще не обнародован, показал, что президент Владимир Зеленский не будет иметь контроля над Верховной Радой в случае парламентских выборов. В соцопросе лидирует условная партия Валерия Залужного.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил журналист Юрий Николов, который ознакомился с еще не обнародованным свежим социологическим исследованием, информирует Цензор.НЕТ.

"Удалось ознакомиться с пока что тайным свежим социологическим исследованием, мерили рейтинги политиков. Надеюсь, скоро опубликуют официально, чтобы подтвердить, а по состоянию на сейчас, есть хорошая новость и одновременно плохая для Зеленского - его власти хана. Если он еще выиграет президентские выборы, что возможно - ему рейтинги позволяют. Но он теряет контроль над парламентом", - рассказал журналист.

По его словам, согласно результатам соцопроса, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, больше всего голосов избирателей набирают партия Валерия Залужного, партия Кирилла Буданова, партия "Азов", партия Петра Порошенко, а дальше идет "Слуга народа".

Николов добавил, что также на грани прохождения в парламент партия Сергея Притулы и партия Дмитрия Разумкова.

Журналист отметил, что в таком случае в парламенте будет сформирована коалиция, на которую Офис президента не будет иметь влияния.

"Выборы, если бы они состоялись бы завтра, то вот этой вакханалии точно положили бы конец", - резюмировал Николов.

Смотрите также: Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ВР (29425) выборы (24785) Зеленский Владимир (21968) рейтинг (1646) Юрий Николов (97)
Таємні соціологі..навіть не смішно..мозгами довьанулись??? Дбли, блн.
19.09.2025 19:43 Ответить
Соціологія має показувати що ця зараза не обійматиме жодної посади
19.09.2025 19:44 Ответить
Zе, твій дом тюрма і місце під шконкою, гнида.
19.09.2025 19:45 Ответить
Таємні соціологі..навіть не смішно..мозгами довьанулись??? Дбли, блн.
19.09.2025 19:43 Ответить
УРАААА ВР запрацювало у відкритому ефірі!! і....щось змінилося?

ГЛАВКОМ - Липень 2024р
Цілодобовий етер державного телеканалу веде приватна структура, яка отримує з бюджету сотні мільйонів
Тов "КІНОКІТ" Цілодобовий етер державного телеканалу веде приватна структура, яка отримує з бюджету сотні За відомостями https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25507831&tb=file аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить https://www.youtube.com/channel/UCPWJAS7ch3rxlAG2Mu4WInw/videos акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка https://bihus.info/vlasnyczya-kinokita-yakyj-otrymuye-miljonni-********-vid-derzhavnogo-telekanalu-rada-spivpraczyuvala-z-kompaniyu-biznesmena-timura-mindicha/ була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Також пані Дроздова є https://detector.media/infospace/article/203516/2022-10-07-rozsliduvannya-bihusinfo-kompaniya-kinokit-yaka-vyroblyaie-kontent-dlya-rady-povyazana-z-kyrylom-tymoshenkom/ випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко.
19.09.2025 20:11 Ответить
Соціологія має показувати що ця зараза не обійматиме жодної посади
19.09.2025 19:44 Ответить
Мені здалося, що у нас війни нема?
19.09.2025 19:44 Ответить
Zе, твій дом тюрма і місце під шконкою, гнида.
19.09.2025 19:45 Ответить
Може краще мотузка і гіляка?
19.09.2025 20:15 Ответить
Може, но після тюрми.Арешт - соідсиво - суд - вирок - повний термвн - вийшов за браму ІК - мотузка - гіляка.
19.09.2025 20:23 Ответить
Господи...Та яка "партія" Кирила Буданова?!
19.09.2025 19:46 Ответить
Якщо ще є українці, які будуть голосувати за Боневтіка, то така країна не має майбутнього.
19.09.2025 19:47 Ответить
19.09.2025 19:48 Ответить
Только война - дает власть зеленскому
Он в Украине НИКОГДА БОЛЬШЕ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ!!!
Вы можете написать ему хоть 99 % поддержки
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ СТАНЕТ
Ему надо уже сейчас просить политическое убежище на Западе
В Украине его или посадят
Или убьют - свои же...
19.09.2025 19:55 Ответить
Путін хоче виборів. Ну, то вже почали, чи як…
19.09.2025 19:55 Ответить
Господи...Та яка "партія" Азов?!
19.09.2025 19:55 Ответить
партія білецького. партія мадяра. партія безуглої. партія андрющенко. партія шабуніна.......
показать весь комментарий
19.09.2025 19:57 Ответить
нє!
зізнаюсь.
я іноді хильну пару трійку келихів смачного пива, мене теж несе.
то, ніколов теж любить до чарочки припасти?
подібну маячню тільки від трампа чую, але кожного дня.
19.09.2025 20:00 Ответить
Якщо людям нагадати, з чим Зеленський йшов на вибори і що він зробив... у нього самого шансів бути переобраним нуль...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
19.09.2025 20:05 Ответить
"Якщо він (ЕрЗе) ще виграє президентські вибори, що можливо - йому рейтинги дозволяють" - це поки що дозволяють, поки телемафет, і забанені в Т т.зв. "пропорошенківські" телеканали. А, як настануть зміни в телепросторі - шансів виграти президентські вибори в нього не стане; а на виборах в парламент по відкритим спискам - набере десь ~10%.

Тут проблема в іншому: зебіли сплять і бачать, як повернутись до старої системи виборів, з мажоритаркою, щоб в парлаамент пройшли грошові міщкм (олігархи державного+місцевого значення), яких можна тримати за яйця. Щою скасувати чинний виборчий кодекс, за який стояв Майдан Гідності...
19.09.2025 20:05 Ответить
У продажних соціолухів починається черговий сезон збору врожаїв капусти - так само як перед попередніми виборами штучно щотижня накручували "рейтинги" неіснуючої ще партії "Слуга народу" одноіменного агітсеріальчика і не заявленого кандидата в президенти. Взагалі якась профанція поняття "партія" - адже в політичній партії має бути програма, причому конкретна, з якою ознайомлює виборців, партія обирає свого лідера, реєструється, тощо. А тут - знову неіснуючі партії за прізвищами різних людей, нехай і порядних і не дуже, але які не заявляли про свої політичні наміри і ідеї. І що, є "партія Петра Порошенка", а не "Європейська солідарність", ми що, обираємо за прізвищами?
19.09.2025 20:09 Ответить
Де ви їх берете, цих спікерів? Давайте вже арестовича - його хоч дівчата *******
19.09.2025 20:09 Ответить
Вот это и странно
Ведь Арестович - не по девчатам...
19.09.2025 20:40 Ответить
коли президент не має підтримки в парламенті - це найбільший кошмар для країни

хто не дебіл той пам'ятає - таке було при Ющенку
19.09.2025 20:15 Ответить
погана для Зеленського - його владі хана. Джерело: https://censor.net/ua/n3575111

Тому він зробить все щоб виборів не сталося нескінченно довго
19.09.2025 20:16 Ответить
Зелю і його сім менеджерів на нари без права під заставу цих виродків
19.09.2025 20:29 Ответить
а де партія коломойського, партія ахмєтова, партія жєваго, партія тімошєнко?
в кожній українській партії ідеологія має персональне прізвище, це українське ноу-хау
19.09.2025 20:29 Ответить
найбільше голосів виборців набирають партія Валерія Залужного, партія Кирила Буданова, партія "Азов", Слуга народу, Притула?
ДайтеИмЕще100ДнейОниНаучатся?
19.09.2025 20:29 Ответить
Місце ішака та зеленої банди на нарах. Яка соціологія і які рейтинги. Ішак - непотріб, якого треба гнати вже давно. Це чмо - ярмо на шиї країни та народу.
19.09.2025 20:37 Ответить
 
 