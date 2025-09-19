Секретная социология показывает, что Зеленский больше не будет иметь контроля над ВР в случае парламентских выборов, - Николов. ВИДЕО

Свежий социологический опрос, который пока еще не обнародован, показал, что президент Владимир Зеленский не будет иметь контроля над Верховной Радой в случае парламентских выборов. В соцопросе лидирует условная партия Валерия Залужного.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил журналист Юрий Николов, который ознакомился с еще не обнародованным свежим социологическим исследованием, информирует Цензор.НЕТ.

"Удалось ознакомиться с пока что тайным свежим социологическим исследованием, мерили рейтинги политиков. Надеюсь, скоро опубликуют официально, чтобы подтвердить, а по состоянию на сейчас, есть хорошая новость и одновременно плохая для Зеленского - его власти хана. Если он еще выиграет президентские выборы, что возможно - ему рейтинги позволяют. Но он теряет контроль над парламентом", - рассказал журналист.

По его словам, согласно результатам соцопроса, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее время, больше всего голосов избирателей набирают партия Валерия Залужного, партия Кирилла Буданова, партия "Азов", партия Петра Порошенко, а дальше идет "Слуга народа".

Николов добавил, что также на грани прохождения в парламент партия Сергея Притулы и партия Дмитрия Разумкова.

Журналист отметил, что в таком случае в парламенте будет сформирована коалиция, на которую Офис президента не будет иметь влияния.

"Выборы, если бы они состоялись бы завтра, то вот этой вакханалии точно положили бы конец", - резюмировал Николов.

