Кремль разработал план фейков, протестов и подкупа для выборов в Молдове, - Bloomberg

Россия подготовила стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября.

Об этом говорится в документах, проанализированных Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Цель плана - ослабить позиции партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду и сорвать европейский курс страны.

По данным документов, план Кремля предусматривает вербовку молдаван за рубежом для голосования, организацию протестов, использование компрометирующих материалов против чиновников, а также масштабную кампанию дезинформации в социальных сетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайная социология показывает, что Зеленский больше не будет иметь контроля над ВР в случае парламентских выборов, - Николов. ВИДЕО

Одним из ключевых аспектов является привлечение молодых мужчин из спортивных клубов и криминальных группировок для провокаций во время голосования и после него. Предлагается проводить акции с требованием отставки Санду или дискредитации результатов выборов в случае ее победы.

Bloomberg отмечает, что не удалось подтвердить фактическую реализацию этих планов, однако европейские чиновники, знакомые с ситуацией, считают, что Россия "почти наверняка" их применит.

Полиция Молдовы сообщила об остановке распространения фейковых новостей и незаконном ввозе средств для подкупа избирателей. Только 16 сентября правоохранители изъяли 5 миллионов молдавских леев (более 300 тысяч долларов).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для проведения выборов в 2026 году нет никаких предпосылок, - ЦИК