РУС
Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
510 8

Кремль разработал план фейков, протестов и подкупа для выборов в Молдове, - Bloomberg

молдова

Россия подготовила стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября.

Об этом говорится в документах, проанализированных Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Цель плана - ослабить позиции партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду и сорвать европейский курс страны.

По данным документов, план Кремля предусматривает вербовку молдаван за рубежом для голосования, организацию протестов, использование компрометирующих материалов против чиновников, а также масштабную кампанию дезинформации в социальных сетях.

Одним из ключевых аспектов является привлечение молодых мужчин из спортивных клубов и криминальных группировок для провокаций во время голосования и после него. Предлагается проводить акции с требованием отставки Санду или дискредитации результатов выборов в случае ее победы.

Bloomberg отмечает, что не удалось подтвердить фактическую реализацию этих планов, однако европейские чиновники, знакомые с ситуацией, считают, что Россия "почти наверняка" их применит.

Полиция Молдовы сообщила об остановке распространения фейковых новостей и незаконном ввозе средств для подкупа избирателей. Только 16 сентября правоохранители изъяли 5 миллионов молдавских леев (более 300 тысяч долларов).

Автор: 

выборы (24786) Молдова (1923) россия (97292)
Було б дивно, якби рашки не сунула туди своє рило
показать весь комментарий
22.09.2025 11:13 Ответить
Гнійтик Придністров'я висить над всією Молдовою. Санду може втратити країну, якщо не зверниться до України з проханням допомоги вичитстити цей гнійник.
показать весь комментарий
22.09.2025 11:15 Ответить
Кремль розробив план фейків, протестів і підкупу для виборів в Україні?
показать весь комментарий
22.09.2025 11:16 Ответить
раша виділила на пропаганду надзвичайні кошти. по всій Європі,проти допомоги України.
Мол --дивіться ,на вас летять дрони,вам нема чим захищатись а ви європейці допомагаєте Україні.
Анегдот-
Поляка питають- як на вас нападуть рашисти,куди будете бігти ?
--в Україну.
---в Україну ? там жеж війна!
___так вони хоч захищатись уміють
показать весь комментарий
22.09.2025 11:40 Ответить
це ж придуманий українцями анегдот, тільки країни ЄС щоразу нові.

а в реальності - другої шашличної країни вже не знайдеться. І російська пропаганда, на жаль, органічно спрацьовує, бо чекісти вміють грати на страхах європейців.
показать весь комментарий
22.09.2025 12:01 Ответить
Санду 4 роки прожувала соплі на посаді, замість того щоб зачистити клоаку рашистів в придністров'ї. Тепер питання часу коли та клоака розростеться і накриє всю Молдову
показать весь комментарий
22.09.2025 11:45 Ответить
Про ці акції ***** та його орків проти Свободи Молдови, говорили у ЄС і Молдові, весь час з минулих виборів !!!
показать весь комментарий
22.09.2025 11:54 Ответить
В Україні кацапія натомість ніколи не втручалася і не втручається у вибори, які завжди всі 30 років проходять виключно чесно і демократично, жодної московської агентури при владі й у військовому командуванні в Україні ніколи не було і досі немає, лише одні патріоти на посадах, які впевнено ведуть Україну до перемоги😂
показать весь комментарий
22.09.2025 12:14 Ответить
 
 