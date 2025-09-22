Кремль разработал план фейков, протестов и подкупа для выборов в Молдове, - Bloomberg
Россия подготовила стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября.
Об этом говорится в документах, проанализированных Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Цель плана - ослабить позиции партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду и сорвать европейский курс страны.
По данным документов, план Кремля предусматривает вербовку молдаван за рубежом для голосования, организацию протестов, использование компрометирующих материалов против чиновников, а также масштабную кампанию дезинформации в социальных сетях.
Одним из ключевых аспектов является привлечение молодых мужчин из спортивных клубов и криминальных группировок для провокаций во время голосования и после него. Предлагается проводить акции с требованием отставки Санду или дискредитации результатов выборов в случае ее победы.
Bloomberg отмечает, что не удалось подтвердить фактическую реализацию этих планов, однако европейские чиновники, знакомые с ситуацией, считают, что Россия "почти наверняка" их применит.
Полиция Молдовы сообщила об остановке распространения фейковых новостей и незаконном ввозе средств для подкупа избирателей. Только 16 сентября правоохранители изъяли 5 миллионов молдавских леев (более 300 тысяч долларов).
Мол --дивіться ,на вас летять дрони,вам нема чим захищатись а ви європейці допомагаєте Україні.
Анегдот-
Поляка питають- як на вас нападуть рашисти,куди будете бігти ?
--в Україну.
---в Україну ? там жеж війна!
___так вони хоч захищатись уміють
а в реальності - другої шашличної країни вже не знайдеться. І російська пропаганда, на жаль, органічно спрацьовує, бо чекісти вміють грати на страхах європейців.