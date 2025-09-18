Для проведения выборов в 2026 году нет никаких предпосылок, - ЦИК
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что никаких предпосылок - ни законодательных, ни финансовых - для проведения выборов в Украине в 2026 году нет.
Об этом он сообщил в телеэфире, передает корреспондент Укрінформ.
"Я бы обратил внимание на проект бюджета Украины на 2026 год, так как выборы - это достаточно большие деньги. Только по расчетам прошлого года, которые делали специалисты ЦИК, на это понадобится 16-20 миллиардов гривен. В проекте госбюджета их нет. Следовательно, никаких предпосылок к подготовке предвыборных кампаний на сегодня нет - как законодательных, так и финансовых", - рассказал Дубовик.
Он также напомнил, что законодательство о военном положении четко говорит, что во время действия военного и чрезвычайного положения выборы не проводятся. "А Конституция прямо указывает, что выборы народных депутатов Украины во время военного и чрезвычайного положения проведены быть не могут", - сказал заместитель председателя ЦИК.
В июле в ЦИК заявляли, что местные выборы, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводить из-за военного положения.
але, що цікаво, цей зелений холуй розписує на весь 2026....
іншими словами, хоча, це і так всі знають!
закони не працюють!
конституція відсутня!!!
Абсолютні монархії: У таких країнах, як Саудівська Аравія, Оман, ОАЕ, влада передається у спадок в рамках правлячої династії, і вибори як такі не проводяться.
Однопартійні та тоталітарні режими: У цих державах, де домінуюча партія або група контролює всі аспекти життя, вибори можуть проводитись, але вони є фіктивними. Громадяни не мають реального вибору між кандидатами чи партіями. Прикладами є Північна Корея, Китай, Куба.
Теократичні держави: У деяких теократіях влада належить релігійному лідеру або групі, і вибори можуть бути обмежені або відсутні.