Для проведения выборов в 2026 году нет никаких предпосылок, - ЦИК

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что никаких предпосылок - ни законодательных, ни финансовых - для проведения выборов в Украине в 2026 году нет.

Об этом он сообщил в телеэфире, передает корреспондент Укрінформ.

"Я бы обратил внимание на проект бюджета Украины на 2026 год, так как выборы - это достаточно большие деньги. Только по расчетам прошлого года, которые делали специалисты ЦИК, на это понадобится 16-20 миллиардов гривен. В проекте госбюджета их нет. Следовательно, никаких предпосылок к подготовке предвыборных кампаний на сегодня нет - как законодательных, так и финансовых", - рассказал Дубовик.

Также читайте: Из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине, - СМИ

Он также напомнил, что законодательство о военном положении четко говорит, что во время действия военного и чрезвычайного положения выборы не проводятся. "А Конституция прямо указывает, что выборы народных депутатов Украины во время военного и чрезвычайного положения проведены быть не могут", - сказал заместитель председателя ЦИК.

В июле в ЦИК заявляли, что местные выборы, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводить из-за военного положения.

выборы (24784) ЦИК (3646)
+9
Теперь Вова будет постоянно продлевать военный стан.Зачем ему выборы,он и так неплохо живёт.
18.09.2025 17:57 Ответить
+5
Якщо влада не хоче проводити вибори, то вибори відбудуться без цієї влади.
18.09.2025 18:07 Ответить
+3
в правовій краіні .того голову вже посадили би .а в Украіні звичайно що не вигідно проводити вибори.і так всім добре .
18.09.2025 17:56 Ответить
зарплати під 500 000,шестий рік в загалі без руху,деякі співвробітники за кордоном, ,,працюють,,.......візьміть мене на роботу,я хороший🤣🤣🤣
18.09.2025 17:56 Ответить
в правовій краіні .того голову вже посадили би .а в Украіні звичайно що не вигідно проводити вибори.і так всім добре .
18.09.2025 17:56 Ответить
Теперь Вова будет постоянно продлевать военный стан.Зачем ему выборы,он и так неплохо живёт.
18.09.2025 17:57 Ответить
Продовжуємо далі ржати тільки вже з 73 % л.хторату
18.09.2025 18:01 Ответить
Якщо влада не хоче проводити вибори, то вибори відбудуться без цієї влади.
18.09.2025 18:07 Ответить
Логічно. Ти і будеш ватажком сметунів.
18.09.2025 18:09 Ответить
Ватажків сметунів буде забагато і без мене, якщо буде продовжуватися узурпація влади.
18.09.2025 18:11 Ответить
Ось так говорять всі сметуни. Спочатку кажуть, ми Зелю зметемо як Яника. А як до діла доходить, то в кущі.)
18.09.2025 18:15 Ответить
Логично какие-такие выборы, кому они вообще нужны...
18.09.2025 18:08 Ответить
зелені дегенерати мародери зондують настрої.
але, що цікаво, цей зелений холуй розписує на весь 2026....
іншими словами, хоча, це і так всі знають!
закони не працюють!
конституція відсутня!!!
18.09.2025 18:09 Ответить
выборы будут тогда, когда последний из кагала умрет естественной смертью- иначе не уйдут
18.09.2025 18:10 Ответить
18.09.2025 18:26 Ответить
Передумов немає... Типу небезпечно? Остап Дроздов вірно сказав: тобто працювати, навчатися, воно можна, а один день на вибори - ні
18.09.2025 18:27 Ответить
Власні вибори влади можуть бути відсутніми або фіктивними в країнах з певними формами правління, такими як:

Абсолютні монархії: У таких країнах, як Саудівська Аравія, Оман, ОАЕ, влада передається у спадок в рамках правлячої династії, і вибори як такі не проводяться.

Однопартійні та тоталітарні режими: У цих державах, де домінуюча партія або група контролює всі аспекти життя, вибори можуть проводитись, але вони є фіктивними. Громадяни не мають реального вибору між кандидатами чи партіями. Прикладами є Північна Корея, Китай, Куба.

Теократичні держави: У деяких теократіях влада належить релігійному лідеру або групі, і вибори можуть бути обмежені або відсутні.
18.09.2025 18:28 Ответить
«Кому война, а кому мать родна»
18.09.2025 18:31 Ответить
тоді навіщо ЦВК - розігнати
18.09.2025 18:40 Ответить
Готуйтесь до шашликів! Вибори впадуть зненацька. Щоб паніку, та пробки на дорогах не створювати.
18.09.2025 18:46 Ответить
Ну... я явно не прихильник зеленоплєснявих. Але... давайте логічно, як і яким чином в цих умовах провести вибори? Чи то місцеві, что до ВР. Чи президента... Тут є два момента, безпековий та адміністративний. Якщо з безпекою все зрозуміло, мордва просто в день голосування влаштує масовані обстріли, то адміністративний полягає в тому, що під шумок воєнного стану зелені НЕпідори просто усунуть кандидатів яких або не куплять або не прогнуть під себе. По ітогу що ми отримаємо, скоріш за все масовану атаку дронами та ракетами із купою жертв та легалізовану зелену шушеру, ще як мінімум на 5 років. Про технічний момент, як здійснити голосування військовим в цих умовах ненаписав, оскільки просто не розумію як це зробити.
18.09.2025 18:48 Ответить
А навіщо піднімає зарплату вчителям, то все балачки щоб все було зненацька
