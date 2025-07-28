Местные выборы в Украине в 2025 году не состоятся из-за военного положения, - ЦИК

Местные выборы, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводить из-за военного положения.

Об этом говорится в заявлении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Верховная Рада Украины должна была бы определить дату проведения местных выборов на всей территории страны не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

"В связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военное положение и мобилизация продлены с 7 августа на 90 суток. Зеленский подписал Законы

Учитывая это, ЦИК не подавала кандидатуры в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования Центральной избирательной комиссией нового состава территориальных избирательных комиссий разных уровней, которые проводят подготовку и проведение местных выборов в Украине.

"Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организовываются и не проводятся", - пояснил член Комиссии Сергей Постивый.

Также читайте: Выборы в Украине состоятся, как только закончится война. Сделаем все в соответствии с законом, - Зеленский