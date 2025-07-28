РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9596 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны Местные выборы в Украине
1 141 18

Местные выборы в Украине в 2025 году не состоятся из-за военного положения, - ЦИК

Местные выборы в 2025 году: ЦИК ответила, будут ли

Местные выборы, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года, не будут проводить из-за военного положения.

Об этом говорится в заявлении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Верховная Рада Украины должна была бы определить дату проведения местных выборов на всей территории страны не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

"В связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации в Украине введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военное положение и мобилизация продлены с 7 августа на 90 суток. Зеленский подписал Законы

Учитывая это, ЦИК не подавала кандидатуры в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования Центральной избирательной комиссией нового состава территориальных избирательных комиссий разных уровней, которые проводят подготовку и проведение местных выборов в Украине.

"Если бы не российская агрессия и страшная война, которую развязали против Украины россияне, мы бы сейчас уже вступали в период подготовки и организации очередных местных выборов. Однако во время действия военного положения никакие выборы не организовываются и не проводятся", - пояснил член Комиссии Сергей Постивый.

Также читайте: Выборы в Украине состоятся, как только закончится война. Сделаем все в соответствии с законом, - Зеленский

Автор: 

выборы (24768) местные выборы (2752) ЦИК (3644) военное положение (517)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Перепрошую, а Конституція?
Щоб відмінити вибори потрібно відповідний Закон.
Чи яка там Конституція, в ЗЕсрані вона на паузі...
показать весь комментарий
28.07.2025 19:33 Ответить
+10
В 2019 війна виборам не завадила.
показать весь комментарий
28.07.2025 19:38 Ответить
+7
Зелена шобла у всьому винна!
показать весь комментарий
28.07.2025 19:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перепрошую, а Конституція?
Щоб відмінити вибори потрібно відповідний Закон.
Чи яка там Конституція, в ЗЕсрані вона на паузі...
показать весь комментарий
28.07.2025 19:33 Ответить
Зелена шобла у всьому винна!
показать весь комментарий
28.07.2025 19:35 Ответить
В 2019 війна виборам не завадила.
показать весь комментарий
28.07.2025 19:38 Ответить
Ось за це шобла з цвк і отримкє свої 200к на місяць...
показать весь комментарий
28.07.2025 19:46 Ответить
ЦВК, ТЦК, ЦПХ і тд і тп
показать весь комментарий
28.07.2025 19:48 Ответить
А до чого це?
показать весь комментарий
28.07.2025 19:51 Ответить
Зелі треба ще на 30 років продовжити воєнний стан.
показать весь комментарий
28.07.2025 19:52 Ответить
він на це здатен!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 19:54 Ответить
Демони не бажають самоліквідуватися!
показать весь комментарий
28.07.2025 19:55 Ответить
Да,да, кому война, кому мать родна...
показать весь комментарий
28.07.2025 19:57 Ответить
А жаль,хотілося б ЗЕлену шушеру гнати геть.
показать весь комментарий
28.07.2025 20:03 Ответить
Ручне цвк від опу -це не закон і їх вказівки юридично нікчемні вони виголошуть бажання зевлади...
показать весь комментарий
28.07.2025 20:16 Ответить
якщо не проводяться вибори, то і цвк на паузу, усі в ЗСУ
показать весь комментарий
28.07.2025 20:23 Ответить
Ну так, за 20тис лізти в окоп, коли можна в Києві крісла протирати за 100.
показать весь комментарий
28.07.2025 20:32 Ответить
Тихше ти, а то вони собі знову підвищення зарплатні організують. І всі депутати одностайно за це проголосують
показать весь комментарий
28.07.2025 21:16 Ответить
А що, дуже зручно, усіх непідконтрольних мерів або прогнали або ізолювали, порозставляли усюди голів МВА та можна красти.
показать весь комментарий
28.07.2025 20:34 Ответить
Чому, ну у ВРУ ви ще можете списати на війну, а що заважає провести на не окупованих територіях України, а потім уже і інших. Страх від програшу, бо народ другий раз не обманути
показать весь комментарий
28.07.2025 21:10 Ответить
 
 