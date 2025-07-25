Военное положение и мобилизация продлены до 7 августа. Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал Законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно законам, срок действия военного положения продлен с 05 часов 30 минут 7 августа 2025 года на 90 суток. Срок проведения всеобщей мобилизации также продлен на соответствующий период.
Такие решения аргументированы продолжающейся вооруженной агрессией российской федерации против Украины", - говорится в сообщении.
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