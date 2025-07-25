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Новости Продолжение военного положения и мобилизации
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Военное положение и мобилизация продлены до 7 августа. Зеленский подписал законы

Военное положение продлено до 7 августа Зеленский подписал законы

Президент Владимир Зеленский подписал Законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно законам, срок действия военного положения продлен с 05 часов 30 минут 7 августа 2025 года на 90 суток. Срок проведения всеобщей мобилизации также продлен на соответствующий период.

Такие решения аргументированы продолжающейся вооруженной агрессией российской федерации против Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ВР (29356) Зеленский Владимир (21334) мобилизация (2864) военное положение (516)


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Серпня?
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25.07.2025 13:06 Ответить
до 7 листопада мабуть
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25.07.2025 13:09 Ответить
1917, 7 листопада - у Петрограді більшовики на чолі з Владіміром Лєніним (Ульяновим) здійснили збройний переворот і захопили владу. Із цієї події розпочалося становлення комуністичного тоталітарного режиму.
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25.07.2025 13:11 Ответить
Зручно як , одноосібно підписав і полетів далі в турне за державний кошт.
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25.07.2025 13:16 Ответить
ЗЕгнида вчергове порушив конституцію
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25.07.2025 13:30 Ответить
Вчергове 90 діб треба ховатися від тцк. Війни ж нема, вона ж десь там, далеко.
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25.07.2025 13:46 Ответить
А до чого тут це? Війна війною, а порушення прав людини це зовсім інша справа, коли вже до вас це дійде? Тепер Конституцію гвалтуватимуть як їм заманеться, бо вже є прецедент. Сьогодні зелені на права людини насрали, а завтра скажуть, що земля вам не належить, і мешкання, і автомобіль нужніший на фронті. Та й половину зарплати треба віддати. І взагалі ви ніхто і звать вас ніяк.
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25.07.2025 16:41 Ответить
цей закон перебував на підписі у президента 10 днів.
12414 - підписаний в той же день
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25.07.2025 14:36 Ответить
 
 