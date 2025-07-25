Воєнний стан та мобілізацію продовжено із 7 серпня на 90 діб. Зеленський підписав Закони

Президент Володимир Зеленський підписав Закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Законів, строк дії воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період.



Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією російської федерації проти України", - йдеться в повідомленні.

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