Воєнний стан та мобілізацію продовжено із 7 серпня на 90 діб. Зеленський підписав Закони
Президент Володимир Зеленський підписав Закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до Законів, строк дії воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період.
Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією російської федерації проти України", - йдеться в повідомленні.
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