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Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
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Воєнний стан та мобілізацію продовжено із 7 серпня на 90 діб. Зеленський підписав Закони

Воєнний стан продовжено до 7 серпня Зеленський підписав Закони

Президент Володимир Зеленський підписав Закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Законів, строк дії воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період.

Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією російської федерації проти України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ВР (15140) Зеленський Володимир (24851) мобілізація (3178) воєнний стан (582)


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Серпня?
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25.07.2025 13:06 Відповісти
до 7 листопада мабуть
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25.07.2025 13:09 Відповісти
1917, 7 листопада - у Петрограді більшовики на чолі з Владіміром Лєніним (Ульяновим) здійснили збройний переворот і захопили владу. Із цієї події розпочалося становлення комуністичного тоталітарного режиму.
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25.07.2025 13:11 Відповісти
Зручно як , одноосібно підписав і полетів далі в турне за державний кошт.
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25.07.2025 13:16 Відповісти
ЗЕгнида вчергове порушив конституцію
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25.07.2025 13:30 Відповісти
Вчергове 90 діб треба ховатися від тцк. Війни ж нема, вона ж десь там, далеко.
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25.07.2025 13:46 Відповісти
цей закон перебував на підписі у президента 10 днів.
12414 - підписаний в той же день
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25.07.2025 14:36 Відповісти
 
 