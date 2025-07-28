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Новини Вибори під час війни Місцеві вибори в Україні
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Місцеві вибори в Україні у 2025 році не відбудуться через воєнний стан, - ЦВК

Місцеві вибори у 2025 році: ЦВК відповіла чи будуть

Місцеві вибори, які мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуть через воєнний стан.

Про це йдеться у заяві ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Верховна Рада України мала б визначити дату проведення місцевих виборів на всій території країни не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

"У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось", - йдеться у повідомленні.

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З огляду на це, ЦВК не подавала кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які проводять підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.

"Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми б зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться", - пояснив член Комісії Сергій Постівий.

Також читайте: Вибори в Україні відбудуться, як тільки закінчиться війна. Зробимо все відповідно до закону, - Зеленський

Автор: 

вибори (6729) місцеві вибори (1366) ЦВК (1178) воєнний стан (583)


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Топ коментарі
+12
Перепрошую, а Конституція?
Щоб відмінити вибори потрібно відповідний Закон.
Чи яка там Конституція, в ЗЕсрані вона на паузі...
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28.07.2025 19:33 Відповісти
+9
В 2019 війна виборам не завадила.
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28.07.2025 19:38 Відповісти
+7
Зелена шобла у всьому винна!
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28.07.2025 19:35 Відповісти
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Перепрошую, а Конституція?
Щоб відмінити вибори потрібно відповідний Закон.
Чи яка там Конституція, в ЗЕсрані вона на паузі...
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28.07.2025 19:33 Відповісти
Зелена шобла у всьому винна!
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28.07.2025 19:35 Відповісти
В 2019 війна виборам не завадила.
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28.07.2025 19:38 Відповісти
Ось за це шобла з цвк і отримкє свої 200к на місяць...
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28.07.2025 19:46 Відповісти
ЦВК, ТЦК, ЦПХ і тд і тп
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28.07.2025 19:48 Відповісти
А до чого це?
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28.07.2025 19:51 Відповісти
Зелі треба ще на 30 років продовжити воєнний стан.
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28.07.2025 19:52 Відповісти
він на це здатен!!!
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28.07.2025 19:54 Відповісти
Демони не бажають самоліквідуватися!
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28.07.2025 19:55 Відповісти
Да,да, кому война, кому мать родна...
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28.07.2025 19:57 Відповісти
А жаль,хотілося б ЗЕлену шушеру гнати геть.
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28.07.2025 20:03 Відповісти
Ручне цвк від опу -це не закон і їх вказівки юридично нікчемні вони виголошуть бажання зевлади...
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28.07.2025 20:16 Відповісти
якщо не проводяться вибори, то і цвк на паузу, усі в ЗСУ
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28.07.2025 20:23 Відповісти
Ну так, за 20тис лізти в окоп, коли можна в Києві крісла протирати за 100.
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28.07.2025 20:32 Відповісти
Тихше ти, а то вони собі знову підвищення зарплатні організують. І всі депутати одностайно за це проголосують
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28.07.2025 21:16 Відповісти
А що, дуже зручно, усіх непідконтрольних мерів або прогнали або ізолювали, порозставляли усюди голів МВА та можна красти.
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28.07.2025 20:34 Відповісти
Чому, ну у ВРУ ви ще можете списати на війну, а що заважає провести на не окупованих територіях України, а потім уже і інших. Страх від програшу, бо народ другий раз не обманути
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28.07.2025 21:10 Відповісти
 
 