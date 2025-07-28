Місцеві вибори в Україні у 2025 році не відбудуться через воєнний стан, - ЦВК
Місцеві вибори, які мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуть через воєнний стан.
Про це йдеться у заяві ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Верховна Рада України мала б визначити дату проведення місцевих виборів на всій території країни не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.
"У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось", - йдеться у повідомленні.
З огляду на це, ЦВК не подавала кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які проводять підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.
"Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми б зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться", - пояснив член Комісії Сергій Постівий.
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