Місцеві вибори в Україні у 2025 році не відбудуться через воєнний стан, - ЦВК

Місцеві вибори, які мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуть через воєнний стан.

Про це йдеться у заяві ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Верховна Рада України мала б визначити дату проведення місцевих виборів на всій території країни не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

"У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воєнний стан та мобілізацію продовжено із 7 серпня на 90 діб. Зеленський підписав Закони

З огляду на це, ЦВК не подавала кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які проводять підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.

"Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми б зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться", - пояснив член Комісії Сергій Постівий.

Також читайте: Вибори в Україні відбудуться, як тільки закінчиться війна. Зробимо все відповідно до закону, - Зеленський