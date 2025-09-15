Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет-2026", – зазначила очільниця уряду.

Свириденко також оприлюднила основні показники документа:

видатки держбюджету – 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком);

доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%);

дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року);

потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

Свириденко нагадала, що усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони, у 2026 році видатки за цим напрямком заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року). У тому числі 44,3 млрд грн спрямують на виробництво зброї.

Крім того, видатки на освіту заплановані в обсязі 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року). Вони передбачають:

підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами: 30% з 1 січня 2026 року, 20% з 1 вересня 2026 року;

безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року;

підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Видатки на охорону здоров’я передбачені в обсязі 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Серед іншого, вони передбачають:

збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);

10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я – у першу чергу це перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Фінансування соціальної сфери передбачене у сумі 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року). Зокрема, заплановано виділити 24,5 млрд грн на фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

Вона також навела обсяги фінансування низки інших напрямків державних видатків у 2026 році:

публічні інвестиції для відновлення та модернізації України – 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року);

ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві – 17,9 млрд (+6,1 млрд грн);

підтримка бізнесу – 41,5 млрд грн;

агропромисловий комплекс – 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року);

культура – 4,7 млрд грн;

наука – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд).

Свириденко додала, що видатки на пенсійне забезпечення наступного року заплановані у розмірі 1,03 трлн грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Зокрема, передбачена індексація пенсій.

Крім того, загальні доходи регіонів у 2026 році, за планом уряду, складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 року). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Як повідомлялося, відповідно до Бюджетного кодексу, Кабмін до 15 вересня мав затвердити проєкт закону "Про державний бюджет на 2026 рік" та направити його для подальшого розгляду до Верховної Ради.