Видатки бюджету на війну зросли за рік майже на чверть – до $172 мільйонів на день, – Підласа

Кожен день війни коштує українському бюджету $172 мільйонів на день, це на 23% більше, ніж рік тому.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

"Оборона вартує величезних фінансових ресурсів нашій країні. І ця ціна зростає. Рівно рік тому... я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету $140 млн. Зараз війна коштує $172 млн кожного дня", – заявила Підласа.

Вона уточнила, що ця сума включає в себе як зарплати військовослужбовців, видатки на боєприпаси, зброю, такі фінансову підтримку для поранених військових, зниклих безвісті та сімей загиблих.

Голова комітету зауважила, що Україна витрачає на оборону 31% свого ВВП і це найвищий показник в світі, але коштів недостатньо, адже Росія витрачає на війну більше.

"Минулого року Росія витратила $150 млрд на війну з Україною. Реалістично ми не можемо зрівнятись з цією цифрою. Але ми прагнемо забезпечити щонайменше $120 млрд на оборону України в наступному році (4,95 трильйона гривень за поточним курсом, – ред.). Ця сума включає гроші державного бюджету України ($60 млрд) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші ($60 млрд)", – розповіла Підласа.

Вона висловила думку, що частину видатків України на оборону могли б профінансувати міжнародні партнери.

"Досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі. ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом. Я думаю, це буде набагато легше і політично прийнятніше зробити за рахунок російських грошей, а не коштом платників податків ЄС", – зазначила депутатка.

Вона додала, що для цього можна використати ідею "репараційного кредиту", яку озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ляйєн, або "будь-який інший план, що допоможе Україні покрити оборонні потреби".

Як повідомлялось, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

Вона додала, що ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Водночас фон дер Ляєн припустила, що Україна поверне такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.

Нагадаємо, Україна послідовно вимагає конфіскації заморожених російських активів. Однак країни ЄС поки що вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених активів РФ, але вони залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй завдані війною збитки.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.