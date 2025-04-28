Из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине, - СМИ

Из обсуждений Соединенных Штатов относительно соглашения о завершении войны исчез призыв к проведению новых выборов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на европейских дипломатов.

"Одно из положений, которое сейчас исчезло из обсуждений - к большой радости европейцев - это призыв к проведению новых выборов в Украине. Дипломаты говорят, что это требование, которое ранее звучало как потенциальное условие, тихо исчезло из риторики США", - говорится в материале.

В то же время, по некоторым источникам, Россия все еще может настаивать на его возвращении.

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Издание также сообщает, что ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, "изо всех сил" пытались наладить переговорный процесс между Украиной, США и Россией.

Сама тактика Европы заключалась изначально в том, чтобы просто удержать США "на борту", сохранив контакт американцев с украинцами.

При этом некоторые европейские чиновники считают, что "угроза" США о потенциальном выходе из переговорного процесса - тактический ход для давления на Украину. Также остается неизменной позиция европейцев относительно потенциальных договоренностей о мире в контексте некоторых требований США.

Они отмечают, что Трамп имеет склонность демонстрировать жесткую позицию публично, а затем возвращаться к переговорам - как это уже случалось недавно с его резкими таможенными ограничениями, которые он то вводил, то отменял.

Европейцы же стремятся обеспечить так называемое "поэтапное урегулирование" - сначала прекращение огня, соблюденное обеими сторонами, а затем - устойчивый мир.

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По данным издания The Economist, Зеленский поручил провести выборы этим летом после полного прекращения огня.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ пятый президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года.

Власть не готовится к проведению выборов, поскольку это невозможно в условиях военного положения, заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

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