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Из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине, - СМИ

Трамп и Зеленский

Из обсуждений Соединенных Штатов относительно соглашения о завершении войны исчез призыв к проведению новых выборов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на европейских дипломатов.

"Одно из положений, которое сейчас исчезло из обсуждений - к большой радости европейцев - это призыв к проведению новых выборов в Украине. Дипломаты говорят, что это требование, которое ранее звучало как потенциальное условие, тихо исчезло из риторики США", - говорится в материале.

В то же время, по некоторым источникам, Россия все еще может настаивать на его возвращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европе и Украине опасаются, что Трамп ищет предпосылки для выхода из мирных переговоров, - FT

Издание также сообщает, что ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, "изо всех сил" пытались наладить переговорный процесс между Украиной, США и Россией.

Сама тактика Европы заключалась изначально в том, чтобы просто удержать США "на борту", сохранив контакт американцев с украинцами.

При этом некоторые европейские чиновники считают, что "угроза" США о потенциальном выходе из переговорного процесса - тактический ход для давления на Украину. Также остается неизменной позиция европейцев относительно потенциальных договоренностей о мире в контексте некоторых требований США.

Они отмечают, что Трамп имеет склонность демонстрировать жесткую позицию публично, а затем возвращаться к переговорам - как это уже случалось недавно с его резкими таможенными ограничениями, которые он то вводил, то отменял.

Европейцы же стремятся обеспечить так называемое "поэтапное урегулирование" - сначала прекращение огня, соблюденное обеими сторонами, а затем - устойчивый мир.

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По данным издания The Economist, Зеленский поручил провести выборы этим летом после полного прекращения огня.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ пятый президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года.

Власть не готовится к проведению выборов, поскольку это невозможно в условиях военного положения, заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США имеют серьезные разногласия по ключевым условиям мирного соглашения, - CNN

Автор: 

выборы (24729) США (26727) война в Украине (3972)


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Топ комментарии
+12
Зеленомордий розрахувався надрами за місце диктатора
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28.04.2025 22:53
+12
Тобто, у нас демократвя без виборів.

І де тут інтереси України, а не одного злодія з Кривого Рогу?
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28.04.2025 22:59
+10
Ермак влаштовує раху,які нах вибори.
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28.04.2025 22:43
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Ермак влаштовує раху,які нах вибори.
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28.04.2025 22:43 Ответить
Одним словом, всю відповідальність за договорняк з можливими втратами територій хочуть покласти на Зєлєнского. Типу "згорів сарай - гори і хата". А на наступних виборає, які все одно будуть рано, чи пізно конкуренти змішають Зєлєнского з лайном. Навряд, чи йому вдасться відмитись, якщо здасть території.
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28.04.2025 22:44 Ответить
Никаких выборов не будет. Админресурса нет. А на выборах в Раду СН набирает 0,00001% . Да, есть еще Притула, Вакарчук IIV - но это не дает снова Слугу Урода 2.0. А потому никаких выборов не будет.
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28.04.2025 23:19 Ответить
😊 Будуть. Як тільки заморозку вдасться зробити - одразу будуть. Інакше просто спонсори вз Заходу не дадуть бабла.
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28.04.2025 23:25 Ответить
Ги-ги, як оперативно модер видаляє негативні пости проти Зеленського!

Бутусов все ж продався Офісу Єрмака, як і всі інші "незалежні" журналісти!
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28.04.2025 22:47 Ответить
Не про Зєлєнского, а про вибори. 😊 Я особисто теж проти виборів під час війни. Зєлєнскій має взяти все на себе. Бо якщо війна закінчиться погано, то він може зіскочити, просто переклавши вину на того, хто прийде після нього. Мусимо вже потерпіти.
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28.04.2025 23:00 Ответить
Зеленомордий розрахувався надрами за місце диктатора
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28.04.2025 22:53 Ответить
Раха попросила Трампа залишити осла при владі.Старанно виконує всі завдання.Другого такого не буде щастя для рахи
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28.04.2025 23:07 Ответить
То есть "гарантии", которые он постоянно требовал, получены...
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28.04.2025 22:57 Ответить
розводняк.
видають нам за перемогу здолання того що, в принципі, не треба взагалі обговорювати та помічати.
американці волали як недорізані коли Україна, начебто, втручалася в їхні вибори а тепер втручаються в наші як у свій холодильник.
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28.04.2025 22:58 Ответить
Нарешті президент Трамп зрозумів труднощі диктатора Зеленського.
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28.04.2025 23:04 Ответить
Тобто, у нас демократвя без виборів.

І де тут інтереси України, а не одного злодія з Кривого Рогу?
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28.04.2025 22:59 Ответить
Це і називається гарантія безпеки, коли президенту можна ще років 25 прожити без виборів.
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28.04.2025 23:02 Ответить
Модер давай видаляй усі коментарі, що хазяївам не подобається констатація факту, в що перетворилась і перетворюється країна.
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28.04.2025 23:06 Ответить
Після того, як руде чмо побачило прийом Зеленського євролідерами на похоронах у Ватикані, зайорзав старою sракою , надув губи і знову пішов по колу грозити Канаді, Гренландії. Вже свою пʼєсу затягав!
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28.04.2025 23:25 Ответить
выборы допустим и нельзя, но и платить ахренительное бабло не совсем легитимным верховной раде\аппарату министрам и т.д. и т.п. - совсем не надо. всех посадить на минималку, дать жрачку в столовой и платить бонусами если что-то приличное или хотя бы логичное запилят (заводы, промышленность, национализация ресурсов, оборона, оружие возмездия, закрытие оффшоров и т.д. и т.п.), а не диверсии на каждом шагу устраивать будут.
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28.04.2025 23:33 Ответить
В принципі якщо б по закінченню повноважень в 24му була б передача влади во президента Стефанчуку , з точки зору Конституційності і перед світовою спільнотою для України цей варіант був би ліпшим , навіть попри продовження війни ...
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28.04.2025 23:38 Ответить
 
 