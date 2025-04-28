Із "мирного плану" США зникла вимога про вибори в Україні, - ЗМІ

Із обговорень Сполучених Штатів щодо угоди про завершення війни зник заклик до проведення нових виборів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на європейських дипломатів.

"Одне з положень, яке наразі зникло з обговорень – на велику радість європейців – це заклик до проведення нових виборів в Україні. Дипломати кажуть, що ця вимога, яка раніше звучала як потенційна умова, тихо зникла з риторики США", - йдеться в матеріалі.

Водночас, за деякими джерелами, Росія все ще може наполягати на її поверненні.

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Видання також повідомляє, що низка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною і Великою Британією, "щосили" намагалися налагодити переговорний процес між Україною, США і Росією.

Сама тактика Європи полягала спочатку в тому, щоб просто утримати США "на борту", зберігши контакт американців з українцями.

При цьому деякі європейські чиновники вважають, що "погроза" США про потенційний вихід із переговорного процесу – тактичний хід для тиску на Україну. Також залишається незмінною позиція європейців щодо потенційних домовленостей про мир у контексті деяких вимог США.

Вони зазначають, що Трамп має схильність демонструвати жорстку позицію публічно, а згодом повертатися до переговорів – як це вже траплялося нещодавно з його різкими митними обмеженнями, які він то запроваджував, то скасовував.

Європейці ж прагнуть забезпечити так зване "поетапне врегулювання" – спочатку припинення вогню, дотримане обома сторонами, а потім – сталий мир.

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За даними видання The Economist, Зеленський доручив провести вибори цього літа після повного припинення вогню.

Раніше видання Politico з посиланням на неназвані джерела написало, що четверо соратників Дональда Трампа проводили таємні переговори із представниками української опозиції. Вони обговорювали проведення президентських виборів.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання проведення виборів в Україні є форматом тиску.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні можуть відбутися 26 жовтня 2025 року.

Влада не готується до проведення виборів, оскільки це неможливо в умовах воєнного стану, заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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