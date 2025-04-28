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Новини Мирний план Трампа Вибори під час війни Вибори в Україні
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Із "мирного плану" США зникла вимога про вибори в Україні, - ЗМІ

Трамп та Зеленський

Із обговорень Сполучених Штатів щодо угоди про завершення війни зник заклик до проведення нових виборів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на європейських дипломатів.

"Одне з положень, яке наразі зникло з обговорень – на велику радість європейців – це заклик до проведення нових виборів в Україні. Дипломати кажуть, що ця вимога, яка раніше звучала як потенційна умова, тихо зникла з риторики США", - йдеться в матеріалі.

Водночас, за деякими джерелами, Росія все ще може наполягати на її поверненні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT

Видання також повідомляє, що низка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною і Великою Британією, "щосили" намагалися налагодити переговорний процес між Україною, США і Росією.

Сама тактика Європи полягала спочатку в тому, щоб просто утримати США "на борту", зберігши контакт американців з українцями.

При цьому деякі європейські чиновники вважають, що "погроза" США про потенційний вихід із переговорного процесу – тактичний хід для тиску на Україну. Також залишається незмінною позиція європейців щодо потенційних домовленостей про мир у контексті деяких вимог США.

Вони зазначають, що Трамп має схильність демонструвати жорстку позицію публічно, а згодом повертатися до переговорів – як це вже траплялося нещодавно з його різкими митними обмеженнями, які він то запроваджував, то скасовував.

Європейці ж прагнуть забезпечити так зване "поетапне врегулювання" – спочатку припинення вогню, дотримане обома сторонами, а потім – сталий мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП не проводив нараду щодо підготовки до виборів, - "слуга народу" Арахамія

За даними видання The Economist, Зеленський доручив провести вибори цього літа після повного припинення вогню.

Раніше видання Politico з посиланням на неназвані джерела написало, що четверо соратників Дональда Трампа проводили таємні переговори із представниками української опозиції. Вони обговорювали проведення президентських виборів.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання проведення виборів в Україні є форматом тиску.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні можуть відбутися 26 жовтня 2025 року.

Влада не готується до проведення виборів, оскільки це неможливо в умовах воєнного стану, заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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Автор: 

вибори (6690) США (22909) війна в Україні (4007)


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Топ коментарі
+11
Зеленомордий розрахувався надрами за місце диктатора
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28.04.2025 22:53
+11
Тобто, у нас демократвя без виборів.

І де тут інтереси України, а не одного злодія з Кривого Рогу?
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28.04.2025 22:59
+10
Ермак влаштовує раху,які нах вибори.
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28.04.2025 22:43
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Ермак влаштовує раху,які нах вибори.
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28.04.2025 22:43 Відповісти
Одним словом, всю відповідальність за договорняк з можливими втратами територій хочуть покласти на Зєлєнского. Типу "згорів сарай - гори і хата". А на наступних виборає, які все одно будуть рано, чи пізно конкуренти змішають Зєлєнского з лайном. Навряд, чи йому вдасться відмитись, якщо здасть території.
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28.04.2025 22:44 Відповісти
Никаких выборов не будет. Админресурса нет. А на выборах в Раду СН набирает 0,00001% . Да, есть еще Притула, Вакарчук IIV - но это не дает снова Слугу Урода 2.0. А потому никаких выборов не будет.
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28.04.2025 23:19 Відповісти
😊 Будуть. Як тільки заморозку вдасться зробити - одразу будуть. Інакше просто спонсори вз Заходу не дадуть бабла.
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28.04.2025 23:25 Відповісти
Ги-ги, як оперативно модер видаляє негативні пости проти Зеленського!

Бутусов все ж продався Офісу Єрмака, як і всі інші "незалежні" журналісти!
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28.04.2025 22:47 Відповісти
Не про Зєлєнского, а про вибори. 😊 Я особисто теж проти виборів під час війни. Зєлєнскій має взяти все на себе. Бо якщо війна закінчиться погано, то він може зіскочити, просто переклавши вину на того, хто прийде після нього. Мусимо вже потерпіти.
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28.04.2025 23:00 Відповісти
Зеленомордий розрахувався надрами за місце диктатора
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28.04.2025 22:53 Відповісти
Раха попросила Трампа залишити осла при владі.Старанно виконує всі завдання.Другого такого не буде щастя для рахи
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28.04.2025 23:07 Відповісти
То есть "гарантии", которые он постоянно требовал, получены...
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28.04.2025 22:57 Відповісти
розводняк.
видають нам за перемогу здолання того що, в принципі, не треба взагалі обговорювати та помічати.
американці волали як недорізані коли Україна, начебто, втручалася в їхні вибори а тепер втручаються в наші як у свій холодильник.
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28.04.2025 22:58 Відповісти
Нарешті президент Трамп зрозумів труднощі диктатора Зеленського.
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28.04.2025 23:04 Відповісти
Тобто, у нас демократвя без виборів.

І де тут інтереси України, а не одного злодія з Кривого Рогу?
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28.04.2025 22:59 Відповісти
Це і називається гарантія безпеки, коли президенту можна ще років 25 прожити без виборів.
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28.04.2025 23:02 Відповісти
Модер давай видаляй усі коментарі, що хазяївам не подобається констатація факту, в що перетворилась і перетворюється країна.
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28.04.2025 23:06 Відповісти
Після того, як руде чмо побачило прийом Зеленського євролідерами на похоронах у Ватикані, зайорзав старою sракою , надув губи і знову пішов по колу грозити Канаді, Гренландії. Вже свою пʼєсу затягав!
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28.04.2025 23:25 Відповісти
выборы допустим и нельзя, но и платить ахренительное бабло не совсем легитимным верховной раде\аппарату министрам и т.д. и т.п. - совсем не надо. всех посадить на минималку, дать жрачку в столовой и платить бонусами если что-то приличное или хотя бы логичное запилят (заводы, промышленность, национализация ресурсов, оборона, оружие возмездия, закрытие оффшоров и т.д. и т.п.), а не диверсии на каждом шагу устраивать будут.
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28.04.2025 23:33 Відповісти
В принципі якщо б по закінченню повноважень в 24му була б передача влади во президента Стефанчуку , з точки зору Конституційності і перед світовою спільнотою для України цей варіант був би ліпшим , навіть попри продовження війни ...
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28.04.2025 23:38 Відповісти
 
 