Із "мирного плану" США зникла вимога про вибори в Україні, - ЗМІ
Із обговорень Сполучених Штатів щодо угоди про завершення війни зник заклик до проведення нових виборів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на європейських дипломатів.
"Одне з положень, яке наразі зникло з обговорень – на велику радість європейців – це заклик до проведення нових виборів в Україні. Дипломати кажуть, що ця вимога, яка раніше звучала як потенційна умова, тихо зникла з риторики США", - йдеться в матеріалі.
Водночас, за деякими джерелами, Росія все ще може наполягати на її поверненні.
Видання також повідомляє, що низка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною і Великою Британією, "щосили" намагалися налагодити переговорний процес між Україною, США і Росією.
Сама тактика Європи полягала спочатку в тому, щоб просто утримати США "на борту", зберігши контакт американців з українцями.
При цьому деякі європейські чиновники вважають, що "погроза" США про потенційний вихід із переговорного процесу – тактичний хід для тиску на Україну. Також залишається незмінною позиція європейців щодо потенційних домовленостей про мир у контексті деяких вимог США.
Вони зазначають, що Трамп має схильність демонструвати жорстку позицію публічно, а згодом повертатися до переговорів – як це вже траплялося нещодавно з його різкими митними обмеженнями, які він то запроваджував, то скасовував.
Європейці ж прагнуть забезпечити так зване "поетапне врегулювання" – спочатку припинення вогню, дотримане обома сторонами, а потім – сталий мир.
За даними видання The Economist, Зеленський доручив провести вибори цього літа після повного припинення вогню.
Раніше видання Politico з посиланням на неназвані джерела написало, що четверо соратників Дональда Трампа проводили таємні переговори із представниками української опозиції. Вони обговорювали проведення президентських виборів.
Напередодні Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Президент Володимир Зеленський вважає, що питання проведення виборів в Україні є форматом тиску.
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні можуть відбутися 26 жовтня 2025 року.
Влада не готується до проведення виборів, оскільки це неможливо в умовах воєнного стану, заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
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Бутусов все ж продався Офісу Єрмака, як і всі інші "незалежні" журналісти!
видають нам за перемогу здолання того що, в принципі, не треба взагалі обговорювати та помічати.
американці волали як недорізані коли Україна, начебто, втручалася в їхні вибори а тепер втручаються в наші як у свій холодильник.
І де тут інтереси України, а не одного злодія з Кривого Рогу?