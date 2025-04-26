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Україна та США мають серйозні розбіжності щодо ключових умов мирної угоди, - CNN

Суперечка між президентом України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, 28 лютого 2025 року

Україна та США наразі мають серйозні розбіжності щодо умов майбутньої мирної угоди з Росією. Зокрема, це стосується безпекових гарантій для України та позиції США стосовно визнання Криму російським.

Про це виданню CNN заявило джерело, близьке до українського уряду, яке ознайомилося з обома варіантами угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами джерела, США та Україна мають протилежні позиції щодо ключових аспектів майбутньої рамкової угоди про припинення війни.

Україна вимагає безпекових гарантій не лише від Європи, а й від США, тоді як початковий американський варіант передбачав, що надійні безпекові гарантії надходитимуть лише від Європи.

Крім того, пропозиція США визнати контроль Росії над Кримом є абсолютно неприйнятною для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times

Україна також наполягає на обговоренні питання утримання Росією територій, захоплених із моменту вторгнення у 2022 році, після припинення вогню.

Контрпропозиція України, яку підписали також Франція, Велика Британія та Німеччина, була передана представнику Дональда Трампа з українського питання - Кіту Келлогу. Вона передбачає першочергове та безумовне припинення вогню з обох сторін, що є головною вимогою Києва перед початком будь-яких інших дій.

"Водночас Україна загалом погодилася з низкою положень початкового американського плану, зокрема: поступовим зняттям санкцій проти Росії, запроваджених із 2014 року, після реалізації мирного плану; відмовою України від вступу до НАТО; замороженням лінії фронту; поверненням контролю над територією навколо Запорізької атомної електростанції".

Хоча розбіжності залишаються, кроки, зроблені Україною для ефективної участі в переговорах, є суттєвими, зазначили українські урядовці.

"Той факт, що Україна готова говорити про території - це величезний крок. Але якщо Трамп не вважає це значною поступкою, то це проблема", - сказало джерело.

Автор: 

США (22879) Трамп Дональд (5678) гарантії безпеки (120)


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Топ коментарі
+10
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26.04.2025 08:19
+6
А ще Трамп вважає що всі світові лідери вистроїлись в чергу щоб поцілувати його в дупу і публічно це виголосив своїм однопартійцям не забувши показати всій планеті в прямому ефірі... Тут вже додавати нічого. Треба кликати психіатрів...
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26.04.2025 08:19
+6
Так США посередник чи представник росії?
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26.04.2025 08:22
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тампон - кримнаш?
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26.04.2025 08:17 Відповісти
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26.04.2025 08:19 Відповісти
да и джавелинов было пару сотен выстрелов с запретом их применения.
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26.04.2025 08:30 Відповісти
Звичайно! У них цілі різні, як у грабіжника і жертви: один хоче обчистити чужі кишені, інший - зберегти свої.
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26.04.2025 08:19 Відповісти
Разногласие одно: то, что трампон называет типа мирным планом, мы называем капитуляцией! Как на меня "и говорить мне с тобою более не об чем". Трамп все равно кинет Украину и будет работать..., нет не на США, на россию.
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26.04.2025 08:45 Відповісти
А ще Трамп вважає що всі світові лідери вистроїлись в чергу щоб поцілувати його в дупу і публічно це виголосив своїм однопартійцям не забувши показати всій планеті в прямому ефірі... Тут вже додавати нічого. Треба кликати психіатрів...
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26.04.2025 08:19 Відповісти
ЗЕтвари ,сели на денежные потоки,бизнес на крови,мирный план им не интересен.
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26.04.2025 08:19 Відповісти
мовою пуйла, з таким висновком можуть писати лише ті хто бажають Україні смерті
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26.04.2025 08:44 Відповісти
если состояние Зеленского за период его президентской каденции увеличится как у Порошенко на 1млрд. долл. то это будет предметом для разговоров а пока это безосновательный треп..
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26.04.2025 08:56 Відповісти
з яких щілин ви ще вилазите, московські собаки???
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26.04.2025 09:12 Відповісти
трампон: "Давайте швидше капітулюйте, бо мені треба отримати шнобелівську премію!"
Україна: "Go fuck yourself, bozo!"
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26.04.2025 08:20 Відповісти
Трампочмо не отримає мир за 100 днів шляхом капітуляції України, хрін тобі а не премія миру
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26.04.2025 08:20 Відповісти
Так США посередник чи представник росії?
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26.04.2025 08:22 Відповісти
Нічого дивного-по жертва агресії прагне справедливості,а колишній партнер захищає агресора...
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26.04.2025 08:23 Відповісти
деякі блогери америкоски, дуже набожні, хейтять Україну
це тепер мейнстрім
хто ж його розганяє цікаво
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26.04.2025 08:35 Відповісти
імена явки паролі?
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26.04.2025 08:54 Відповісти
дуже хочеться вас видалити з "друзів" пані Ксенія,,
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26.04.2025 09:00 Відповісти
done deal
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26.04.2025 09:02 Відповісти
Цікаво, чи дадуть Нобелівську премію за перемогу над диктатурою *****?
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26.04.2025 08:23 Відповісти
Там немає гарантій всенародному улюбленцю Зеленому Гетьману. Все решта суєта
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26.04.2025 08:24 Відповісти
Україна та США мають серйозні розбіжності щодо ключових умов мирної угоди, - У США ВІДСУТНІ ЯК ТАКІ ВЛАСНІ.АМЕРИКАНСЬКІ УМОВИ МИРУ .ВСЕ.ЩО Є У США.ЦЕ РАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ "КРАСНОВ" .КОТРИЙ НАВЯЗУЄ УКРАЇНІ РАШИСТСЬКУ УГОДУ ПРО КАПІТУЛЯЦІЮ .ЗА КОТРУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД МАЄ ЗАПЛАТИТИ ЙОМУ НАДРАМИ...КУЙЛУ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ.А "ТРАМБОНУ-НАДРА.
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26.04.2025 08:25 Відповісти
Таке враження що ху.ло має компромат на тампона... ось і маніпулюють цім
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26.04.2025 08:28 Відповісти
Він сам по собі такий (********)
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26.04.2025 08:32 Відповісти
Які розбіжності нах! - Україна для Трампа це хлопчики для биття
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26.04.2025 08:29 Відповісти
А яка альтернатива ? Ми ж не перемагаємо. І зебіл подбав щоб у нас не було шансів перемогти. Людей поклав заради рейтингу. Озброєння ЗСУ просрав. Гроші вкрав. Тепер дипломатично від нас вимагають підписати капітуляцію. Бо тоді що якщо не підпишемо ? Всіх відправити під російські танки. А потім зебіл втече до награбованого ?
Насправді цю війну ми програли на виборах 2019
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26.04.2025 08:29 Відповісти
"....на виборах 2019 року." - як і на ВСІХ попередніх.....
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26.04.2025 08:39 Відповісти
Історія циклічна. В 1919 мудрі українці разом з російськими ;братами; скинули ;власть буржуєв; і вже в 1933 їли своїх діт... Ну, був Голодомор.
В 2019, рівно через 100 років мудрі українці разом з російськими ;братами; скинули ;владу багиг;. Ну, коли буде Голодомор 2.0- питання лише часу. Але тепер кацапи навчені гірким досвідом і шансу вижити нації вже не дадуть.
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26.04.2025 08:42 Відповісти
Порохоботи моліться. Петро Порошенко осяяв мене світлом істини та знання, бо Він є Дух істини, Дух премудрості та розуму. Голос Порошенка спустився в глибину мого серця, оновив його Своєю благодаттю і наставив на всяку істину. Блаженна людина, яка на Петра Олексійовича покладає свою надію і не звертається до гордих і до тих, хто ухиляється до брехні. Тільки Він твердиня моя, спасіння моє, сховище моє: більше не захитаюся. Порошенко дав нам Священні скрижалі Мінських Угод. Порошенко - цей той Криголам, на якому врятуються лише обрані з українського народу, ті, хто увірував у Петра Олексійовича з одного лише погляду без жодного роздуму. Нехай розмножиться Його чоловіче сім'я через Сюмар, Геращенко та інших славетних українських жінок! Так переломимо ж, брати і сестри, шоколадну плитку в ім'я Петра Порошенка і нагодуємо шматочками всіх страждущих, голих та босих. Нехай Його Сяйво буде вічне над Землею!
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26.04.2025 08:46 Відповісти
Дарма ти кинув пити галоперидол.
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26.04.2025 08:56 Відповісти
Купи собі мозок, об'**@с барабас, і не ганьбися!
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26.04.2025 08:59 Відповісти
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26.04.2025 09:08 Відповісти
США стали на бік раіссі, тобто в один ряд з - китаєм, північною кореєй, бульбостаном, іраном та іншими покитьками і опущенцями.🤮
Тьху!!! → в п#дорську пику Трампона (який грає на путінському шкіряному трамбоні)
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26.04.2025 08:32 Відповісти
Все решает бабло.
Демократия для наивных.
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26.04.2025 08:35 Відповісти
подєльник воєнного злочинця ***** Трумп - стара, продажна, маразматична хвойда..
виконувати її дебільні "еротичні" фантазії погодяться хіба лише ідіоти та ще старий плюгавий імпотент "на віагрі" *****..
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26.04.2025 08:57 Відповісти
Саме цікаве тут перелік тот на що Україна за їх словами погодилася.

Відмова від НАТО?
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26.04.2025 09:00 Відповісти
США становится бесполезным в данной ситуации..нам надо определятся с партнерами из ЕС Канады Японии Австралии..чем они могут помочь и за какой период времени..Трампу нужен совместный бизнес с РФ а мы у него путаемся под ногами..для него приемлемы только путинские условия ..поэтому рассчитывать что он будет исходить из наших условий глупо..он для нас бесполезный чемодан без ручки..
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26.04.2025 09:06 Відповісти
Ні,США мають повне небажання,або вдають нерозуміння,щодо ситуації.Насрали цим москалі свої хотєлки з дибільними аргументами і так є(((Вчора хєнєрала наші ліквідували,і москалі подають це як спробу зриву перемовин(А те що за минулий тиждень балістикою вбили купу дітей,то ашибка(
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26.04.2025 09:13 Відповісти
 
 