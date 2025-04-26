Україна та США мають серйозні розбіжності щодо ключових умов мирної угоди, - CNN

Україна та США наразі мають серйозні розбіжності щодо умов майбутньої мирної угоди з Росією. Зокрема, це стосується безпекових гарантій для України та позиції США стосовно визнання Криму російським.

Про це виданню CNN заявило джерело, близьке до українського уряду, яке ознайомилося з обома варіантами угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами джерела, США та Україна мають протилежні позиції щодо ключових аспектів майбутньої рамкової угоди про припинення війни.

Україна вимагає безпекових гарантій не лише від Європи, а й від США, тоді як початковий американський варіант передбачав, що надійні безпекові гарантії надходитимуть лише від Європи.

Крім того, пропозиція США визнати контроль Росії над Кримом є абсолютно неприйнятною для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що у Зеленського "немає іншого вибору", окрім як прийняти мирну пропозицію США, - The Times

Україна також наполягає на обговоренні питання утримання Росією територій, захоплених із моменту вторгнення у 2022 році, після припинення вогню.

Контрпропозиція України, яку підписали також Франція, Велика Британія та Німеччина, була передана представнику Дональда Трампа з українського питання - Кіту Келлогу. Вона передбачає першочергове та безумовне припинення вогню з обох сторін, що є головною вимогою Києва перед початком будь-яких інших дій.

"Водночас Україна загалом погодилася з низкою положень початкового американського плану, зокрема: поступовим зняттям санкцій проти Росії, запроваджених із 2014 року, після реалізації мирного плану; відмовою України від вступу до НАТО; замороженням лінії фронту; поверненням контролю над територією навколо Запорізької атомної електростанції".

Хоча розбіжності залишаються, кроки, зроблені Україною для ефективної участі в переговорах, є суттєвими, зазначили українські урядовці.

"Той факт, що Україна готова говорити про території - це величезний крок. Але якщо Трамп не вважає це значною поступкою, то це проблема", - сказало джерело.