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Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
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Украина и США имеют серьезные разногласия по ключевым условиям мирного соглашения, - CNN

Спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, 28 февраля 2025 года

Украина и США сейчас имеют серьезные разногласия относительно условий будущего мирного соглашения с Россией. В частности, это касается гарантий безопасности для Украины и позиции США относительно признания Крыма российским.

Об этом изданию CNN заявил источник, близкий к украинскому правительству, который ознакомился с обоими вариантами соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам источника, США и Украина имеют противоположные позиции по ключевым аспектам будущего рамочного соглашения о прекращении войны.

Украина требует гарантий безопасности не только от Европы, но и от США, тогда как первоначальный американский вариант предусматривал, что надежные гарантии безопасности будут поступать только от Европы.

Кроме того, предложение США признать контроль России над Крымом является абсолютно неприемлемым для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что у Зеленского "нет другого выбора", кроме как принять мирное предложение США, - The Times

Украина также настаивает на обсуждении вопроса удержания Россией территорий, захваченных с момента вторжения в 2022 году, после прекращения огня.

Контрпредложение Украины, которое подписали также Франция, Великобритания и Германия, было передано представителю Дональда Трампа по украинскому вопросу - Киту Келлогу. Оно предусматривает первоочередное и безусловное прекращение огня с обеих сторон, что является главным требованием Киева перед началом любых других действий.

"В то же время Украина в целом согласилась с рядом положений первоначального американского плана, в частности: постепенным снятием санкций против России, введенных с 2014 года, после реализации мирного плана; отказом Украины от вступления в НАТО; замораживанием линии фронта; возвращением контроля над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции".

Хотя разногласия остаются, шаги, сделанные Украиной для эффективного участия в переговорах, являются существенными, отметили украинские чиновники.

"Тот факт, что Украина готова говорить о территориях - это огромный шаг. Но если Трамп не считает это значительной уступкой, то это проблема", - сказал источник.

Автор: 

США (26701) Трамп Дональд (5260) гарантии безопасности (122)


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Топ комментарии
+25
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26.04.2025 08:19
+21
А ще Трамп вважає що всі світові лідери вистроїлись в чергу щоб поцілувати його в дупу і публічно це виголосив своїм однопартійцям не забувши показати всій планеті в прямому ефірі... Тут вже додавати нічого. Треба кликати психіатрів...
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26.04.2025 08:19
+16
Так США посередник чи представник росії?
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26.04.2025 08:22
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тампон - кримнаш?
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26.04.2025 08:17 Ответить
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26.04.2025 08:19 Ответить
да и джавелинов было пару сотен выстрелов с запретом их применения.
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26.04.2025 08:30 Ответить
Але вони показали супер ефективність, так шо каци наварювали шконки поверх танків своїх , і то задарма все було ))
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26.04.2025 11:28 Ответить
Звичайно! У них цілі різні, як у грабіжника і жертви: один хоче обчистити чужі кишені, інший - зберегти свої.
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26.04.2025 08:19 Ответить
Разногласие одно: то, что трампон называет типа мирным планом, мы называем капитуляцией! Как на меня "и говорить мне с тобою более не об чем". Трамп все равно кинет Украину и будет работать..., нет не на США, на россию.
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26.04.2025 08:45 Ответить
А ще Трамп вважає що всі світові лідери вистроїлись в чергу щоб поцілувати його в дупу і публічно це виголосив своїм однопартійцям не забувши показати всій планеті в прямому ефірі... Тут вже додавати нічого. Треба кликати психіатрів...
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26.04.2025 08:19 Ответить
трампон: "Давайте швидше капітулюйте, бо мені треба отримати шнобелівську премію!"
Україна: "Go fuck yourself, bozo!"
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26.04.2025 08:20 Ответить
Трампочмо не отримає мир за 100 днів шляхом капітуляції України, хрін тобі а не премія миру
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26.04.2025 08:20 Ответить
Так США посередник чи представник росії?
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26.04.2025 08:22 Ответить
Нічого дивного-по жертва агресії прагне справедливості,а колишній партнер захищає агресора...
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26.04.2025 08:23 Ответить
деякі блогери америкоски, дуже набожні, хейтять Україну
це тепер мейнстрім
хто ж його розганяє цікаво
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26.04.2025 08:35 Ответить
є бажання видалити вас з цього ресурсу , але не маю можливості . Не знаю яким місцем ви заслужили в редакції сайту прихильність , але що вона є ця привілея , беззаперечно .
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26.04.2025 10:38 Ответить
мало бажання - зверніться на сф, настоюєйтe...
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26.04.2025 10:45 Ответить
відстоюйте позицію!
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26.04.2025 10:49 Ответить
не складайте руки!
і як є можливість трохі задонадте
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26.04.2025 11:13 Ответить
то це я в прихильності адміністраторів Цензора? 🤣
та в бані на тиждень по три дні...
то ви щє бана не знали.....
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26.04.2025 11:22 Ответить
Цікаво, чи дадуть Нобелівську премію за перемогу над диктатурою *****?
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26.04.2025 08:23 Ответить
Там немає гарантій всенародному улюбленцю Зеленому Гетьману. Все решта суєта
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26.04.2025 08:24 Ответить
Україна та США мають серйозні розбіжності щодо ключових умов мирної угоди, - У США ВІДСУТНІ ЯК ТАКІ ВЛАСНІ.АМЕРИКАНСЬКІ УМОВИ МИРУ .ВСЕ.ЩО Є У США.ЦЕ РАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ "КРАСНОВ" .КОТРИЙ НАВЯЗУЄ УКРАЇНІ РАШИСТСЬКУ УГОДУ ПРО КАПІТУЛЯЦІЮ .ЗА КОТРУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД МАЄ ЗАПЛАТИТИ ЙОМУ НАДРАМИ...КУЙЛУ УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ.А "ТРАМБОНУ-НАДРА.
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26.04.2025 08:25 Ответить
Таке враження що ху.ло має компромат на тампона... ось і маніпулюють цім
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26.04.2025 08:28 Ответить
Він сам по собі такий (********)
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26.04.2025 08:32 Ответить
Які розбіжності нах! - Україна для Трампа це хлопчики для биття
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26.04.2025 08:29 Ответить
А яка альтернатива ? Ми ж не перемагаємо. І зебіл подбав щоб у нас не було шансів перемогти. Людей поклав заради рейтингу. Озброєння ЗСУ просрав. Гроші вкрав. Тепер дипломатично від нас вимагають підписати капітуляцію. Бо тоді що якщо не підпишемо ? Всіх відправити під російські танки. А потім зебіл втече до награбованого ?
Насправді цю війну ми програли на виборах 2019
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26.04.2025 08:29 Ответить
"....на виборах 2019 року." - як і на ВСІХ попередніх.....
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26.04.2025 08:39 Ответить
Історія циклічна. В 1919 мудрі українці разом з російськими ;братами; скинули ;власть буржуєв; і вже в 1933 їли своїх діт... Ну, був Голодомор.
В 2019, рівно через 100 років мудрі українці разом з російськими ;братами; скинули ;владу багиг;. Ну, коли буде Голодомор 2.0- питання лише часу. Але тепер кацапи навчені гірким досвідом і шансу вижити нації вже не дадуть.
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26.04.2025 08:42 Ответить
Дарма ти кинув пити галоперидол.
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26.04.2025 08:56 Ответить
Купи собі мозок, об'**@с барабас, і не ганьбися!
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26.04.2025 08:59 Ответить
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26.04.2025 09:08 Ответить
А ты участвовал в войне?!
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26.04.2025 11:09 Ответить
США стали на бік раіссі, тобто в один ряд з - китаєм, північною кореєй, бульбостаном, іраном та іншими покитьками і опущенцями.🤮
Тьху!!! → в п#дорську пику Трампона (який грає на путінському шкіряному трамбоні)
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26.04.2025 08:32 Ответить
Трампон Трампакс!😊
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26.04.2025 11:07 Ответить
Все решает бабло.
Демократия для наивных.
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26.04.2025 08:35 Ответить
Не ху я!!!! За 11 лет ничего ваше бабло не решило!!!! 🤡🥳🤪😂 Жертва пропаганды!!!
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26.04.2025 11:06 Ответить
подєльник воєнного злочинця ***** Трумп - стара, продажна, маразматична хвойда..
виконувати її дебільні "еротичні" фантазії погодяться хіба лише ідіоти та ще старий плюгавий імпотент "на віагрі" *****..
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26.04.2025 08:57 Ответить
Саме цікаве тут перелік тот на що Україна за їх словами погодилася.

Відмова від НАТО?
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26.04.2025 09:00 Ответить
США становится бесполезным в данной ситуации..нам надо определятся с партнерами из ЕС Канады Японии Австралии..чем они могут помочь и за какой период времени..Трампу нужен совместный бизнес с РФ а мы у него путаемся под ногами..для него приемлемы только путинские условия ..поэтому рассчитывать что он будет исходить из наших условий глупо..он для нас бесполезный чемодан без ручки..
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26.04.2025 09:06 Ответить
Ні,США мають повне небажання,або вдають нерозуміння,щодо ситуації.Насрали цим москалі свої хотєлки з дибільними аргументами і так є(((Вчора хєнєрала наші ліквідували,і москалі подають це як спробу зриву перемовин(А те що за минулий тиждень балістикою вбили купу дітей,то ашибка(
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26.04.2025 09:13 Ответить
Розбіжності тому, що одне руде на боці терориста, друге плєшиве і є терорист! А з терористами не домовляються! Їх ліквідовують!
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26.04.2025 09:21 Ответить
Гарантії безпеки від Європи, а ЗАЕС для США. Відчуваю, що мене надовбують, не зрозумію де.
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26.04.2025 09:30 Ответить
США отримають ресурси та АЄС, РФ - території, Україна - собачий хрін, брата-близнюка хріна за Будапешт. "Це чудова угода"(R)
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26.04.2025 09:38 Ответить
Ця кривава світова вистава започаткована 14 лютого 2020 р. в Омані -хто ж тоді був презедентом США звісно-Трамп ,а України звісно- Зеленський ,а теперішні їхні " інтриги" ніщо інше як "локшина для лохторату"
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26.04.2025 09:46 Ответить
ще можливий варіант з референдумами на окупованих територіях.

звідти виходять війська, ці регіони передаються під контроль оон, оон там проводить референдуми. жителі голосують за кого вони, за україну чи росію.
референдуми окремо проводяться в херсонській області, запорізькій, донецькій, луганській і криму. в криму заборонено голосувати росіянам, які наїхали туди після 2014 року.
таким чином ми точно поверенемо собі хоча б 2 області.

чим це вигідно путіну.
йому можна буде сподіватися, що крим проголосує за росію і америка після цього признає крим російським. без такого методу ніякий крим америка не признає. цього не підтримає ні сенат ні конгрес, а один дурачок не може вирішувати за всю країну.

путіну краще один признаний крим, ніж більший кусок території, але не признаний, який являється сірою зоною, в якому ні банківські картки не працюють , ні літаки туди не літають, ні іноземні компанії не працюють.

про донбас взагалі невідомо за кого вони.

підсумуємо:
путін отримає признаний крим і, можливо, признаний донбас, якщо донбас проголосує за нього.

україна поверне собі 2 області і, можливо, донбас, якщо донбас проголосує за україну. бо якщо заморозити так, як є зараз, то це вже назавжди.
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26.04.2025 10:09 Ответить
Ключове "виводять війська". Єтому нє бівать, нікагда. Так вирішив ***** ще у 2013 році.
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26.04.2025 10:38 Ответить
Ну нужно ничего выдумывать, все уже придумано, есть международное право и Устав ООН. Вот и нужно его придерживаться, все остальное выковырянное вами из носа, неправомерно!!
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26.04.2025 11:04 Ответить
Нема ніяких правових підстав проводити референдуми на окремих шматках України і щє й без України. Це суперечить уставу ООН і принципам міжнародного права.
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26.04.2025 11:23 Ответить
В чому помилка України на перемовинах ? Треба навчитись. Тягти час, звертати увагу на не важливі теми, і в кінці перемовин викладати те, що було головним для перемовин.
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26.04.2025 10:40 Ответить
Ес тес твен но!!! Потому шо Трамп целует вжопу *****!!!
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26.04.2025 11:01 Ответить
Так само було в Афгані- місцевий уряд на.....бав сдєлкою з рідкоземами, і уклав угоду з талібами про вивід військ.
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26.04.2025 11:13 Ответить
Щоб було "так само", треба було спочатку війська ввести.
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26.04.2025 11:20 Ответить
Позиція США, це раком перед кремльом.
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26.04.2025 11:19 Ответить
Зеленский готов сдавать територии рф. И отказ от НАТО.
Ройтерс опубликовало на что готов Зеленский. Там не четкими формулировками написано отказ НАТО. И намек на сдачу територий.

Ждем закон по растрелу митингующих в Украине
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26.04.2025 11:40 Ответить
 
 