Украина и США имеют серьезные разногласия по ключевым условиям мирного соглашения, - CNN
Украина и США сейчас имеют серьезные разногласия относительно условий будущего мирного соглашения с Россией. В частности, это касается гарантий безопасности для Украины и позиции США относительно признания Крыма российским.
Об этом изданию CNN заявил источник, близкий к украинскому правительству, который ознакомился с обоими вариантами соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам источника, США и Украина имеют противоположные позиции по ключевым аспектам будущего рамочного соглашения о прекращении войны.
Украина требует гарантий безопасности не только от Европы, но и от США, тогда как первоначальный американский вариант предусматривал, что надежные гарантии безопасности будут поступать только от Европы.
Кроме того, предложение США признать контроль России над Крымом является абсолютно неприемлемым для Украины.
Украина также настаивает на обсуждении вопроса удержания Россией территорий, захваченных с момента вторжения в 2022 году, после прекращения огня.
Контрпредложение Украины, которое подписали также Франция, Великобритания и Германия, было передано представителю Дональда Трампа по украинскому вопросу - Киту Келлогу. Оно предусматривает первоочередное и безусловное прекращение огня с обеих сторон, что является главным требованием Киева перед началом любых других действий.
"В то же время Украина в целом согласилась с рядом положений первоначального американского плана, в частности: постепенным снятием санкций против России, введенных с 2014 года, после реализации мирного плана; отказом Украины от вступления в НАТО; замораживанием линии фронта; возвращением контроля над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции".
Хотя разногласия остаются, шаги, сделанные Украиной для эффективного участия в переговорах, являются существенными, отметили украинские чиновники.
"Тот факт, что Украина готова говорить о территориях - это огромный шаг. Но если Трамп не считает это значительной уступкой, то это проблема", - сказал источник.
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Україна: "Go fuck yourself, bozo!"
це тепер мейнстрім
хто ж його розганяє цікаво
і як є можливість трохі задонадте
та в бані на тиждень по три дні...
то ви щє бана не знали.....
(********)
Насправді цю війну ми програли на виборах 2019
їли своїх діт... Ну, був Голодомор.
В 2019, рівно через 100 років мудрі українці разом з російськими ;братами; скинули ;владу багиг;. Ну, коли буде Голодомор 2.0- питання лише часу. Але тепер кацапи навчені гірким досвідом і шансу вижити нації вже не дадуть.
Тьху!!! → в п#дорську пику Трампона (який грає на путінському шкіряному трамбоні)
Демократия для наивных.
виконувати її дебільні "еротичні" фантазії погодяться хіба лише ідіоти та ще старий плюгавий імпотент "на віагрі" *****..
Відмова від НАТО?
звідти виходять війська, ці регіони передаються під контроль оон, оон там проводить референдуми. жителі голосують за кого вони, за україну чи росію.
референдуми окремо проводяться в херсонській області, запорізькій, донецькій, луганській і криму. в криму заборонено голосувати росіянам, які наїхали туди після 2014 року.
таким чином ми точно поверенемо собі хоча б 2 області.
чим це вигідно путіну.
йому можна буде сподіватися, що крим проголосує за росію і америка після цього признає крим російським. без такого методу ніякий крим америка не признає. цього не підтримає ні сенат ні конгрес, а один дурачок не може вирішувати за всю країну.
путіну краще один признаний крим, ніж більший кусок території, але не признаний, який являється сірою зоною, в якому ні банківські картки не працюють , ні літаки туди не літають, ні іноземні компанії не працюють.
про донбас взагалі невідомо за кого вони.
підсумуємо:
путін отримає признаний крим і, можливо, признаний донбас, якщо донбас проголосує за нього.
україна поверне собі 2 області і, можливо, донбас, якщо донбас проголосує за україну. бо якщо заморозити так, як є зараз, то це вже назавжди.
Ройтерс опубликовало на что готов Зеленский. Там не четкими формулировками написано отказ НАТО. И намек на сдачу територий.
Ждем закон по растрелу митингующих в Украине