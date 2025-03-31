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Мы не готовимся к проведению выборов, это невозможно во время войны, - ОП

Готовится ли власть к выборам. В ОП ответили

Власть не готовится к проведению выборов, поскольку это невозможно в условиях военного положения.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не готовимся к проведению выборов, потому что выборы в военное время - невозможны, согласно Конституции, действующему законодательству и здравому смыслу, из-за вызовов безопасности", - сказал он.

Также читайте: Электронное голосование на выборах дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное, - ЦИК

По данным издания The Economist, Зеленский поручил провести выборы этим летом после полного прекращения огня.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ пятый президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года.

Также читайте: Залужный о своем участии в выборах: Нам нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах

Автор: 

выборы (24725) Офис Президента (1796) Литвин Дмитрий (20)


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Топ комментарии
+31
Там проти Порошенка щодня нові звиувачення висувають. А це народна прикмета - отже вибори будуть
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31.03.2025 16:10
+29
ОП - Офіс Пи#дунів!
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31.03.2025 16:10
+14
Якби й правда у цих Буратіноїдів від кожної брехні пр'одовжувалися носи..
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31.03.2025 16:11
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Там проти Порошенка щодня нові звиувачення висувають. А це народна прикмета - отже вибори будуть
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31.03.2025 16:10 Ответить
ОП - Офіс Пи#дунів!
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31.03.2025 16:10 Ответить
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31.03.2025 16:16 Ответить
ОП- (ОФІС ПУТІНА)
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31.03.2025 16:21 Ответить
Ну тоді було б ОХ!
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31.03.2025 16:24 Ответить
як варіант..теж
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31.03.2025 21:38 Ответить
Я думаю вибори під час війни таки непотрібні нікому. Бо будь хто обраний у цих умовах може бути звинувачений у нелегітимності.
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31.03.2025 16:10 Ответить
Хто там буде тебе питати, американці сказали- вибори, значить на осінь будуть вибори.
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31.03.2025 16:17 Ответить
Коли почалася війна?
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31.03.2025 16:27 Ответить
У нас під час війни провели двоє президентських і двоє парламентських виборів! Плюс, місцеві ще...
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31.03.2025 16:36 Ответить
Дело в том, что власть всегда должна быть готова к выборам а готовитесь вы или нет это ваше личное дело.
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31.03.2025 16:11 Ответить
Якби й правда у цих Буратіноїдів від кожної брехні пр'одовжувалися носи..
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31.03.2025 16:11 Ответить
Ми не готуємось до проведення виборів, бо Зеленьський буде правити вічно!!!
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31.03.2025 16:12 Ответить
Угу...
Від чого тоді чоргове збудження прокурорв, з посадки Порошенки???
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31.03.2025 16:14 Ответить
значить активно готуються
війна як і вибори - шлях обману
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31.03.2025 16:14 Ответить
5-6 дефективних менеджерів....
Тепер ще одного добавлю - автора радника
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31.03.2025 16:15 Ответить
Та вже три роки не готується.
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31.03.2025 16:16 Ответить
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31.03.2025 16:19 Ответить
Конституційний суд мав би публічно сказати,чи має він право на підписання міжнародних договорів-це основне в міжнародних відносинах країни.
Якщо немає,то питання виборів актуальне і вибори- вже цього року, перемиря забезпечується зусиллями Штатів.
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31.03.2025 16:21 Ответить
Колись той самий конституційний суд казав ,що два кучмівських президентських термінів - це один ,що ж ви ще хотіли від цих "чєго ізволітє" ?
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31.03.2025 16:29 Ответить
Нехай від себе скаже,візьме на себе якусь відповідальність,це входить в його обов'язки-зарплату то справно отримують.
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31.03.2025 16:38 Ответить
Вчора казав, що вибори вже літом!
Ідіот.
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31.03.2025 16:23 Ответить
Зеленський з Оманськими та помічниками ригоАНАЛІВ, з'їдаЮТЬ з 2019 року, разом з ******, Україну, день за днем!!
Наслідки цього для України, очевидні й дурням!
Тому, і тікають з України, особи з посади ГенПрокурора, через свою бездіяльність щодо НЕпокарання, групи осіб з Урядового кварталу, «діяльність/діяння» яких, призвели до втрати територій України та загибелі Українців! Татаров, це може на пальцях пояснити, на лохоМарафоні за млн грн!!
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31.03.2025 16:28 Ответить
Правильно, а війна в той же час триватиме ще десь 3-5 років, ну максимум 10-15, тому що її затягуватиме *****, а чинна влада буде робити все щоб зупинити війну і піти на вибори.
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31.03.2025 16:28 Ответить
Литвин брехати ж не буде?Значить 100% готуються до виборів,*****.
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31.03.2025 16:31 Ответить
нестрашно, побіжите вслід за яником\резніком.
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31.03.2025 16:32 Ответить
Резнік ні куди не біжав. Він СПОКІЙНО виїхав з країни з награбованим за рахунок жізнів українців. Вово частку - свободно виїхав.
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31.03.2025 16:37 Ответить
Під час воєнного стану вибори не проводяться. Так що розходимось.
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31.03.2025 16:33 Ответить
Правильно, під час воєнного стану! У 2014 і 2019 війна була, але воєнного стану не було, тому вибори проводилися.
Якщо буде хоча б якесь хитке перемир'я, то що заважає не продовжувати воєнний стан і провести вибори?
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31.03.2025 16:37 Ответить
Не буде перемир'я. Ви ж бачите, що Трамп - слабак. Облизує свого корєша-Xyйла, а той категорично проти усякого перемир'я.
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31.03.2025 16:47 Ответить
Саме так, Вова не хоче виборів, тому що за все скоєне придеться відповідати. А скоєно дуже багато і с3,14..но дуже багато грошей і вбито тім скоєним дуже багато українців. Тому Вові замурзаному кровю українців з головою вибори не вигідні, а ось війна вігідна.
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31.03.2025 16:35 Ответить
Ну-да... ну-да... "ВІРИМО!"
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31.03.2025 16:38 Ответить
Те, кто должен готовиться до скамьи подсудимых не должны готовиться к выборам,вот так правильно нужно говорить.
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31.03.2025 16:43 Ответить
....Колись історики і, не в останню чергу, психіатри будуть давати оцінку розумовому і психічному стану суспільства, яке обрало своїм керманичем найгірший (з професійної точки зору) і найогидніший (з точки зору відсутності моральних чеснот) варіант в часі війни. Тим самим сумнозвісна більшість перетворила війну - локальну, надійно перевʼязану - на відкриту, масштабну.

Правда, була ще надія, що до другого туру народ спамʼятається, схаменеться, пожаліє якщо не себе, то дітей…

Висновок на сьогодні: те, що дурнів не вбило, зробило дурнів ще дурнішими.

Бо найгірший і найогидніших варіант уже на низькому старті до нових виборів.

І у нашому - дуже цікавому з точки зору психіатрії - суспільстві достобіса тих, які знову готові проголосувати за нього, тим самим вистріливши собі уже не у ногу, а у потилицю.

Оберемок брехливих, галасливих, пролетарських обіцянок, якими фонтанував напередодні виборів Зеленський і жодна з яких не була виконаною (і не могла бути такою з огляду на шваль, яку він привів до влади) перетворився на чи не єдине бажання українців - померти швидко і безболісно..

Дякую, зелений чорт, дуже дякую.. Sv. Samarska
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31.03.2025 16:43 Ответить
👍
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31.03.2025 17:01 Ответить
Вже вірю.
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31.03.2025 16:43 Ответить
После рек вранья власть имущих, кто поверит Дмитру Литвину?
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31.03.2025 16:52 Ответить
Яка ж це зручна для них позиція, все-таки! Війною від усього можна відхреститися...
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31.03.2025 16:56 Ответить
На нари ішака брехливого! Це чмо сподівається, що йому вдасться, вчергове, обдурити суспільство. Місце ішака на нарах, а не в кріслі президента.
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31.03.2025 16:57 Ответить
Вибори-це шанс позбутись рос.проекту.
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31.03.2025 17:05 Ответить
ЦВК пропонує зміни до законодавства, https://espreso.tv/suspilstvo-tsvk-proponue-zmini-do-zakonodavstva-yaki-polegshat-golosuvannya-dlya-ukraintsiv-za-kordonom які полегшать голосування для українців за кордоном.
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31.03.2025 17:05 Ответить
А прийдется. Очень хочется что бы война продолжалась как можно дольше. Да неуважаемый Боневтик *******? Даже если бы мы вышли на границы 1991 года то даже тогда этот чумазый клоун что-то придумал бы что бы не прекращать войну. Очень она уж выгодна для всех паразитов типа тцкашной мусорни, мясных генералов, чинуш и слуг урода. Ну а для самого просроченного и его кубла та то вообще немыслимо.
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31.03.2025 17:10 Ответить
Готуються, на усіх мерів великих міст збирається компромат.
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31.03.2025 17:11 Ответить
Вибори скоріш за все, будуть в осені. Коли дощі підуть і наступальні спроможності х#йла впадуть. А зараз, поки є можливість, то будуть наступати і вибивати собі якісь поблажки.
Ну і Порошенка треба посадити до цього часу, поки військовий стан є.
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31.03.2025 17:12 Ответить
Просто чисте співпадіння, що розіслано директиву перевірити приміщення для голосування, виділені кошти ЦВК, масово розповсюджуються газети "партії слуг" за державні кошти, посилилась блокада демократичної опозиції, та політиків, які не лягли під ОПу.
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31.03.2025 17:16 Ответить
Сволото брехлива. Щоб ти, паскудина, вдавилась
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31.03.2025 17:24 Ответить
БРЕШЕ!
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31.03.2025 17:25 Ответить
*******.

СН по областях вже виборчі штаби організовує.

І Пороха намагаються терміново зняти з виборів та запроторити до буцигарні теж не просто так саме зараз.
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31.03.2025 18:35 Ответить
Навіщо ОП вибори, їм і так добре.
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31.03.2025 20:27 Ответить
 
 