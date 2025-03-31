Мы не готовимся к проведению выборов, это невозможно во время войны, - ОП
Власть не готовится к проведению выборов, поскольку это невозможно в условиях военного положения.
Об этом в комментарии Радио Свобода заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не готовимся к проведению выборов, потому что выборы в военное время - невозможны, согласно Конституции, действующему законодательству и здравому смыслу, из-за вызовов безопасности", - сказал он.
По данным издания The Economist, Зеленский поручил провести выборы этим летом после полного прекращения огня.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники написало, что четверо соратников Дональда Трампа проводили тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Они обсуждали проведение президентских выборов.
Накануне Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.
Ранее в интервью Цензор.НЕТ пятый президент Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине могут состояться 26 октября 2025 года.
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Від чого тоді чоргове збудження прокурорв, з посадки Порошенки???
війна як і вибори - шлях обману
Тепер ще одного добавлю -
авторарадника
Якщо немає,то питання виборів актуальне і вибори- вже цього року, перемиря забезпечується зусиллями Штатів.
Ідіот.
Наслідки цього для України, очевидні й дурням!
Тому, і тікають з України, особи з посади ГенПрокурора, через свою бездіяльність щодо НЕпокарання, групи осіб з Урядового кварталу, «діяльність/діяння» яких, призвели до втрати територій України та загибелі Українців! Татаров, це може на пальцях пояснити, на лохоМарафоні за млн грн!!
Якщо буде хоча б якесь хитке перемир'я, то що заважає не продовжувати воєнний стан і провести вибори?
Правда, була ще надія, що до другого туру народ спамʼятається, схаменеться, пожаліє якщо не себе, то дітей…
Висновок на сьогодні: те, що дурнів не вбило, зробило дурнів ще дурнішими.
Бо найгірший і найогидніших варіант уже на низькому старті до нових виборів.
І у нашому - дуже цікавому з точки зору психіатрії - суспільстві достобіса тих, які знову готові проголосувати за нього, тим самим вистріливши собі уже не у ногу, а у потилицю.
Оберемок брехливих, галасливих, пролетарських обіцянок, якими фонтанував напередодні виборів Зеленський і жодна з яких не була виконаною (і не могла бути такою з огляду на шваль, яку він привів до влади) перетворився на чи не єдине бажання українців - померти швидко і безболісно..
Дякую, зелений чорт, дуже дякую.. Sv. Samarska
Ну і Порошенка треба посадити до цього часу, поки військовий стан є.
СН по областях вже виборчі штаби організовує.
І Пороха намагаються терміново зняти з виборів та запроторити до буцигарні теж не просто так саме зараз.