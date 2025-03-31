Залужный о своем участии в выборах: Нам нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать слухи о своем участии в выборах.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в информационном пространстве появляются разные версии: одни источники утверждают, что он может баллотироваться в президенты, другие предполагают его сотрудничество с партией Владимира Зеленского, а третьи заявляют, что он вообще не будет участвовать в выборах.

Сам Залужный отказался подтвердить или опровергнуть эти предположения: "Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую".

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При этом, по данным СМИ, Залужный редко появляется в публичном пространстве. Его отсутствие в политической повестке дня особенно заметно на фоне обострения отношений Украины с США после избрания Дональда Трампа.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что даже без активного участия в политике Залужный остается главной альтернативой действующей власти. "Мы же никогда не выбирали президентов рационально. По сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме Залужного, власть полностью зачистила поле. А Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда. Как в свое время Ющенко", - комментирует один из оппозиционных депутатов.

РБК-Украина пишет, что в случае, если он не пойдет в политику, военная ниша все равно не останется пустой. Рассматриваются потенциальные проекты - такие, как возможное создание партии Кирилла Буданова или активность военных 3-го штурмового корпуса и бригады "Азов".

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