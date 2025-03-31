Залужный о своем участии в выборах: Нам нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать слухи о своем участии в выборах.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в информационном пространстве появляются разные версии: одни источники утверждают, что он может баллотироваться в президенты, другие предполагают его сотрудничество с партией Владимира Зеленского, а третьи заявляют, что он вообще не будет участвовать в выборах.
Сам Залужный отказался подтвердить или опровергнуть эти предположения: "Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую".
При этом, по данным СМИ, Залужный редко появляется в публичном пространстве. Его отсутствие в политической повестке дня особенно заметно на фоне обострения отношений Украины с США после избрания Дональда Трампа.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что даже без активного участия в политике Залужный остается главной альтернативой действующей власти. "Мы же никогда не выбирали президентов рационально. По сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме Залужного, власть полностью зачистила поле. А Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда. Как в свое время Ющенко", - комментирует один из оппозиционных депутатов.
РБК-Украина пишет, что в случае, если он не пойдет в политику, военная ниша все равно не останется пустой. Рассматриваются потенциальные проекты - такие, как возможное создание партии Кирилла Буданова или активность военных 3-го штурмового корпуса и бригады "Азов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поки будете "вухами хлопати" та шукати єдності.
будуть вибори - буде думати
хіба з когось робив куміра?
я особисто його поважаю саме як ГЕНЕРАЛА ЗСУ
Розумна людина завжди знає що вибір - це можливість вибрати не ідел, а того хто краще за інших.
Чому він, той, що на посаді президента, то зробив, то до нього, а не до Залужного. І до тих дебілів які то недолуге зелене чмо зробили президентом. Треба розуміти, ти саме з таких...
То може тобі до лікаря, таблетки які б тобі?
все ж таки вибори
там і побачимо, що із популізмом
На Ге+Ге і так щодня ригають про те як "барига піариться на армії" - то нащо Валеріє підставлятись завчасно.
Він все правильно робить - за місяць чи за рік, але перемир'я настане і Зебіл змушений буде під тиском призначати вибори і висувати свою плісняву кандидатуру. От тобі прийде час і його гівном поливати і його вибори - і свою кандидатуру пропонувати в якості альтернативи.
Питання - хто вийде в другий тур і складе йому (і адмінресурсу) конкуренцію переможну....
Есть предложения?
І загалом Порошенко позитивно ставиться до Залужного та, думаю, готовий його підтримати.
голосувальники,зе,за,......
нікого не напружує те що ваш за той хто стояв за піготовкою армії до війни?чи він не знав що вона станеться і нічого задля цього не робив,тільки перед початком наступу вивів частини до тилу чи це зробив хтось інший???