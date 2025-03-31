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Новости Выборы в Украине
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Залужный о своем участии в выборах: Нам нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать слухи о своем участии в выборах.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в информационном пространстве появляются разные версии: одни источники утверждают, что он может баллотироваться в президенты, другие предполагают его сотрудничество с партией Владимира Зеленского, а третьи заявляют, что он вообще не будет участвовать в выборах.

Сам Залужный отказался подтвердить или опровергнуть эти предположения: "Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую".

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При этом, по данным СМИ, Залужный редко появляется в публичном пространстве. Его отсутствие в политической повестке дня особенно заметно на фоне обострения отношений Украины с США после избрания Дональда Трампа.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что даже без активного участия в политике Залужный остается главной альтернативой действующей власти. "Мы же никогда не выбирали президентов рационально. По сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме Залужного, власть полностью зачистила поле. А Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда. Как в свое время Ющенко", - комментирует один из оппозиционных депутатов.

РБК-Украина пишет, что в случае, если он не пойдет в политику, военная ниша все равно не останется пустой. Рассматриваются потенциальные проекты - такие, как возможное создание партии Кирилла Буданова или активность военных 3-го штурмового корпуса и бригады "Азов".

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Автор: 

выборы (24725) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+13
Але ж зеленський - не ми. Що для нього наша країна? Ставлення до неї він продемонстрував ще в 95 кварталі! Його цікавить лише власна облізла шкура!
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31.03.2025 12:37
+13
нашо Генералові бігти навипередки паротяга?
будуть вибори - буде думати
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31.03.2025 12:37
+11
Не робіть, точніше -не вигадуйте собі кумира,з будь кого,бо розчарування буде вкрай болючим.
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31.03.2025 12:39
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Ну так ви й втратите країну не зовнішньому, так внутреному ВОРОГУ!
Поки будете "вухами хлопати" та шукати єдності.
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31.03.2025 12:36 Ответить
Ви звертаєтесь до Залужного? Він її вже не втратив у 2022-2023, запіздалий у вас кукарік вийшов.
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31.03.2025 12:54 Ответить
нарешті, починаю бачити адекватних людей - не рабів. Лайк!
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31.03.2025 13:32 Ответить
Але ж зеленський - не ми. Що для нього наша країна? Ставлення до неї він продемонстрував ще в 95 кварталі! Його цікавить лише власна облізла шкура!
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31.03.2025 12:37 Ответить
нашо Генералові бігти навипередки паротяга?
будуть вибори - буде думати
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31.03.2025 12:37 Ответить
Не робіть, точніше -не вигадуйте собі кумира,з будь кого,бо розчарування буде вкрай болючим.
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31.03.2025 12:39 Ответить
не зрозумів
хіба з когось робив куміра?
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31.03.2025 12:40 Ответить
Пан Генерал заслужив своєю службою в ім'я України
я особисто його поважаю саме як ГЕНЕРАЛА ЗСУ
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31.03.2025 12:54 Ответить
Відкриваємо сайт ВР і дивимося авторів законопроекту 8271 - там одні слуги зелені, прізвища Залужного НЕМАЄ!
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31.03.2025 12:56 Ответить
Дисертація в нього на військову тему, киця, "підрахуй" там приплетений іпсятиною, а почав цю дисертацію він писати задовго до повномасштабки.
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31.03.2025 12:56 Ответить
кумири це для зеленого бараностада.
Розумна людина завжди знає що вибір - це можливість вибрати не ідел, а того хто краще за інших.
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31.03.2025 12:42 Ответить
А хто краще -кого?
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31.03.2025 12:46 Ответить
Кошулинський краще ніж Портніков
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31.03.2025 14:46 Ответить
Мозги в тебе з`їбались, начисто. А Залужний призначений на посаду посла України у Великобританії. Не сам, а його призначив той, що на посаді президента в нас. Той самий, що його зняв з посади Головнокомандувача ЗСУ і відпривив у Великобританію. Той, що для Залужного цілий верховний.
Чому він, той, що на посаді президента, то зробив, то до нього, а не до Залужного. І до тих дебілів які то недолуге зелене чмо зробили президентом. Треба розуміти, ти саме з таких...
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31.03.2025 13:12 Ответить
Тужишся, тужися, а висратись не можеш...
То може тобі до лікаря, таблетки які б тобі?
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31.03.2025 13:06 Ответить
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31.03.2025 12:38 Ответить
Підготовка до того, що зєля піде на другий термін.
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31.03.2025 12:39 Ответить
от бачите
все ж таки вибори
там і побачимо, що із популізмом
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31.03.2025 12:41 Ответить
А до чого ще може готуватися людина, яка пообіцяла бути президентом один термін?...
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31.03.2025 12:43 Ответить
Мало чого він обіцяв ?
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31.03.2025 14:48 Ответить
на шампур напрашується 🤡...**** сциклива ...
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31.03.2025 13:16 Ответить
Як діти малі, чесне слово. Залужний же не дурень. Коли більша частина українського лохторату сама виступає проти виборів під час війни, то говорити про свою можливу кандидатуру - це політичне самогубство і привід підставитись під критику з боку інфопомийок з баранофону.
На Ге+Ге і так щодня ригають про те як "барига піариться на армії" - то нащо Валеріє підставлятись завчасно.
Він все правильно робить - за місяць чи за рік, але перемир'я настане і Зебіл змушений буде під тиском призначати вибори і висувати свою плісняву кандидатуру. От тобі прийде час і його гівном поливати і його вибори - і свою кандидатуру пропонувати в якості альтернативи.
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31.03.2025 12:41 Ответить
Якщо Залужний не піде в політику та не балотуватиметься, а скоріш за все так і буде, то мудрий нарід знов обере скомороха.
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31.03.2025 12:42 Ответить
він його і без Залужного обере, хіба є інші варіанти? тим паче що діджіталізатори напевне вже готують сервери для правильних підрахунків
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31.03.2025 12:45 Ответить
Зе не прохідний ... ва першому турі!
Питання - хто вийде в другий тур і складе йому (і адмінресурсу) конкуренцію переможну....
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31.03.2025 12:44 Ответить
Що, страшно?
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31.03.2025 12:47 Ответить
У ВБ такі погані справи, що Залужний вже і там шанси має?
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31.03.2025 12:55 Ответить
Пиши нормальною мовою!
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31.03.2025 13:09 Ответить
What county do you live in?
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31.03.2025 12:57 Ответить
Ай эм донт андэстэнд вот ю райт.Сорри.
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31.03.2025 13:02 Ответить
Москалику, чого пишеш під англосаксонським стягом тоді? Встидаєшся свого тріКАЛЛора?
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31.03.2025 13:03 Ответить
Horatio Nelson За яку країну страшно?)
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31.03.2025 13:04 Ответить
Валерій Ферорович, так не піде , чекаємо , голосуємо , даємо вам мандат і наводьте порядок і рятуйте Україну..
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31.03.2025 12:47 Ответить
А как он может спасти страну от вас?

Есть предложения?
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31.03.2025 13:58 Ответить
Та не буде він балотуватися! Воно йому треба? Розгрібати цей зелений послід!
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31.03.2025 12:52 Ответить
Тоді чому Залужний просто не сказав "ні", коли його спитали про вибори?
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31.03.2025 13:07 Ответить
Ну це нормально, коли людина вагається, зважує свої сили, продумує, чи здатна вона потягнути це. Я не конкретно про Залужного, а взагалі кажу. Набагато гірше, - це як у 2019, коли людина без будь-якого управлінського досвіду та необхідних знань вирішила, що вона може керувати цілою країною...
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31.03.2025 13:33 Ответить
А хто розмінував Чонгар ? Хтось робив це так таємно що Залежний не знав.
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31.03.2025 14:51 Ответить
Змінити скомороха це і є порятунок країни.
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31.03.2025 12:53 Ответить
Впевнений,якби у керма держави стояли такі люди як Залужний,широкомасштабного вторгненню можно було запобігти.Недолугі керманичі на чолі з Зеленським які прийшли в 2019 році до влади,їхня "дієвість"і навпаки, бездіяльність привели до того що ми маємо.
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31.03.2025 12:56 Ответить
Ну може не запобігти, але мінімалізувати наслідки... Бо якби, умовно, зону ЧАЕС, лінію розмежування на Сході та підступи до Харкова замінували та укріпили (а Чонгар не розмінували), а воєнний стан і часткову мобілізацію оголосили, умовно, з 1 лютого 2022, то кацапня могла просто впертися б в укріплення і забуксувати...
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31.03.2025 12:59 Ответить
А з якого бодуна оцей висновок "По суті, зараз не залишилося жодної альтернативи, крім Залужного, влада повністю зачистила поле" ? - Порошенко найкращий президент був і буде і за нього будуть багато голосувать а не за зеленого недоумка.
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31.03.2025 12:58 Ответить
Треба бути реалістами і дивитися на рейтинги. Навіть лояльний до Порошенка Гринів, який проводить соціологічні дослідження нормально і вказує реальні цифри підтримки Зе, не підтверджує суттєве зростання рейтингу Порошенка. Натомість, високий рейтинг Залужного (вищий, ніж у Зе) підтверджують усі без виключення соціологічні служби - навіть ті, які під зелених лягли.
І загалом Порошенко позитивно ставиться до Залужного та, думаю, готовий його підтримати.
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31.03.2025 13:02 Ответить
Что Порошенко что Залужный оба представители коррумпированной власти ничем не лучше Зели тот же кукиш
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31.03.2025 15:11 Ответить
Основний принцип кадрової роботи - бери того,кого знаєш.Ось тобі пропонують двох - одного красивого,охайного,з чудовими рекомендаціями,і другого - що часом і випити любить,і інколи нечистий на руку і так далі...Але першого ти не знаєш,а другого знаєш особисто і відповідно знаєш про всі його недоліки...Однозначно треба обирати другого,людину від якої відомо що чекати,з якою відомо як поводитись.Це ази організаторської роботи...
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31.03.2025 13:07 Ответить
Сподіваюся, це сарказм був?
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31.03.2025 13:30 Ответить
Щоб там не казали і не писали, а Залужний людина Zєльонського.
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31.03.2025 13:08 Ответить
зараз вас заклюють,тримайтеся
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31.03.2025 13:17 Ответить
Тихо щось, мабудь лохторат підозрює що його знову найобують.
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31.03.2025 15:47 Ответить
Ви хоч би лапті помили.
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31.03.2025 16:46 Ответить
Лохторату через засцяні очі скрізь лапті в гівні мерещаться.
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31.03.2025 16:48 Ответить
Все правильно. Только с Зеленским и его "потужними менеджерами" мы можем потерять страну.
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31.03.2025 13:11 Ответить
ця країна згине від шаленої кіількості довбоьобів на кв.м

голосувальники,зе,за,......

нікого не напружує те що ваш за той хто стояв за піготовкою армії до війни?чи він не знав що вона станеться і нічого задля цього не робив,тільки перед початком наступу вивів частини до тилу чи це зробив хтось інший???
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31.03.2025 13:15 Ответить
Нет ни одного нормального кандидата .... выборы без возможности выбрать
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31.03.2025 15:07 Ответить
- як і всі 30 років до цього ... нічого не змінюється .
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31.03.2025 15:50 Ответить
"другого народа, Сир, у меня для Вас нет!"
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31.03.2025 19:20 Ответить
 
 