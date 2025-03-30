Мелитополь был основой контрнаступления в 2023 году, но Сырский захотел отбить Бахмут, - NYT

В 2023 году Силы обороны должны были сосредоточить основные контрнаступательные силы в направлении Мелитополя в Запорожской области, как предлагал экс-глава ВСУ Валерий Залужный. Однако тогдашний командующий Сухопутных сил Александр Сырский настоял на возвращении Бахмута Донецкой области, что изменило стратегию.

Об этом говорится в расследовании New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Залужный и британцы поддерживали вариант, что контрнаступление должно быть направлено на Мелитополь, поскольку этот маневр перекроет сухопутные маршруты поставки российских войск в Крым.

В конце концов, они согласились на двухэтапную атаку, чтобы запутать российских командиров, которые, согласно американской разведке, считали, что у украинцев хватит сил и техники только на одно наступление.

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Издание пишет, как на Ставке Залужный решил, что генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара - на Мелитополь. Тогда еще командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль должен был осуществить маневр на Мариуполь, Сырский возглавит вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.

Для этого ему требовалось больше личного состава и боеприпасов. В конце концов, Зеленский приказал разделить боеприпасы поровну между Сырским и Тарнавским, а также отдать командующему Сухопутными войсками 5 из 12 бригад, которые готовили для наступления на Мелитополь.

Обо всем этом не сообщили американским партнерам, и они узнали об этом только из отчетов разведки, которая заметила, что украинские войска движутся в направлениях, которые не соответствовали согласованному плану. В конце концов, Залужный признался американским генералам, что план изменили, решив наступать сразу в трех направлениях.

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"Для украинцев эта победа поставила вопрос: не является ли бой за Мариуполь более перспективным, чем наступление на Мелитополь? Но атака остановилась из-за нехватки людей. Проблема была очевидна на карте боевых действий в офисе генерала Агута: наступление Сырского на Бахмут истощало украинскую армию", - говорится в материале.

Агуту призвал Сырского отправить бригады и боеприпасы на Юг для атаки на Мелитополь. Но Сырский не уступал, по словам американских и украинских чиновников.

Он также не изменил позицию, когда Евгений Пригожин, чей "Вагнер" помог россиянам захватить Бахмут, восстал против Путина и отправил силы в Москву.

Разведка США оценила, что восстание может подорвать моральный дух и сплоченность россиян; перехваты показали, что российские командиры удивлялись, почему украинцы не давят сильнее на слабо защищенный Мелитополь, сказал американский разведчик.

Но Сырский считал, что восстание подтверждает его стратегию посеять раскол, уничтожая российских оккупантов в Бахмуте.

"Я был прав, Агуту. Ты ошибался", - вспоминает американский чиновник слова Сырского, который добавил: "Мы дойдем до Луганска".

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Отчаянно пытаясь спасти контрнаступление, Белый дом дал разрешение на тайную транспортировку небольшого количества кассетных боеголовок с радиусом действия около 100 миль.

"Последней рекомендацией американцев было поручить генералу Сырскому возглавить бой за Токмак. Это отклонили. Тогда они предложили генералу Содолю отправить своих морпехов в Роботино, чтобы прорвать российскую линию. Но вместо этого генерал Залужный приказал морпехам отправиться в Херсон, чтобы открыть новый фронт в операции, которую американцы считали обреченной на провал - попытке пересечь Днепр и продвигаться в Крым.

Морпехи переправились через реку в начале ноября, но у них закончились люди и боеприпасы. контрнаступление должно было нанести сокрушительный удар. Вместо этого оно завершилось позорно", - добавляет NYT.