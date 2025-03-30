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Новости Контрнаступление Украины в 2023 году
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Мелитополь был основой контрнаступления в 2023 году, но Сырский захотел отбить Бахмут, - NYT

Александр Сырский

В 2023 году Силы обороны должны были сосредоточить основные контрнаступательные силы в направлении Мелитополя в Запорожской области, как предлагал экс-глава ВСУ Валерий Залужный. Однако тогдашний командующий Сухопутных сил Александр Сырский настоял на возвращении Бахмута Донецкой области, что изменило стратегию.

Об этом говорится в расследовании New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Залужный и британцы поддерживали вариант, что контрнаступление должно быть направлено на Мелитополь, поскольку этот маневр перекроет сухопутные маршруты поставки российских войск в Крым.

В конце концов, они согласились на двухэтапную атаку, чтобы запутать российских командиров, которые, согласно американской разведке, считали, что у украинцев хватит сил и техники только на одно наступление.

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Издание пишет, как на Ставке Залужный решил, что генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара - на Мелитополь. Тогда еще командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль должен был осуществить маневр на Мариуполь, Сырский возглавит вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.

Для этого ему требовалось больше личного состава и боеприпасов. В конце концов, Зеленский приказал разделить боеприпасы поровну между Сырским и Тарнавским, а также отдать командующему Сухопутными войсками 5 из 12 бригад, которые готовили для наступления на Мелитополь.

Обо всем этом не сообщили американским партнерам, и они узнали об этом только из отчетов разведки, которая заметила, что украинские войска движутся в направлениях, которые не соответствовали согласованному плану. В конце концов, Залужный признался американским генералам, что план изменили, решив наступать сразу в трех направлениях.

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"Для украинцев эта победа поставила вопрос: не является ли бой за Мариуполь более перспективным, чем наступление на Мелитополь? Но атака остановилась из-за нехватки людей. Проблема была очевидна на карте боевых действий в офисе генерала Агута: наступление Сырского на Бахмут истощало украинскую армию", - говорится в материале.

Агуту призвал Сырского отправить бригады и боеприпасы на Юг для атаки на Мелитополь. Но Сырский не уступал, по словам американских и украинских чиновников.

Он также не изменил позицию, когда Евгений Пригожин, чей "Вагнер" помог россиянам захватить Бахмут, восстал против Путина и отправил силы в Москву.

Разведка США оценила, что восстание может подорвать моральный дух и сплоченность россиян; перехваты показали, что российские командиры удивлялись, почему украинцы не давят сильнее на слабо защищенный Мелитополь, сказал американский разведчик.

Но Сырский считал, что восстание подтверждает его стратегию посеять раскол, уничтожая российских оккупантов в Бахмуте.

"Я был прав, Агуту. Ты ошибался", - вспоминает американский чиновник слова Сырского, который добавил: "Мы дойдем до Луганска".

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Отчаянно пытаясь спасти контрнаступление, Белый дом дал разрешение на тайную транспортировку небольшого количества кассетных боеголовок с радиусом действия около 100 миль.

"Последней рекомендацией американцев было поручить генералу Сырскому возглавить бой за Токмак. Это отклонили. Тогда они предложили генералу Содолю отправить своих морпехов в Роботино, чтобы прорвать российскую линию. Но вместо этого генерал Залужный приказал морпехам отправиться в Херсон, чтобы открыть новый фронт в операции, которую американцы считали обреченной на провал - попытке пересечь Днепр и продвигаться в Крым.

Морпехи переправились через реку в начале ноября, но у них закончились люди и боеприпасы. контрнаступление должно было нанести сокрушительный удар. Вместо этого оно завершилось позорно", - добавляет NYT.

Автор: 

Мелитополь (613) Запорожская область (3060) Донецкая область (9562) Бахмут (1601) Залужный Валерий (657) Александр Сырский (580) контрнаступление на Юге (289) Бахмутский район (350) Мелитопольский район (4) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+36
я бачив ті сили 2023 року на Оріхівському напрямку. їх явно було замало, 12 бригад там точно не було. За лінією суровікіна у орків більше нічого і нікого не було, то ж прорив на Мелітополь міг бути вдалим, і Енергодар би попав в оточення ЗСУ, що було б великим здобутком.
Повторю, розпорошення сил призвело взагалі до пшику.
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30.03.2025 16:02
+28
Якщо правда - то це ідіотизм від Сирського. Просто розпорошувати і так малі сили на різні ділянки це завжди погано. Результат контрнаступу 2023 р тому яскравий доказ.
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30.03.2025 15:51
+25
Що це сьогодні за вкиди пішли від NYT? Розслідування вони якісь там проводили ... Хто там і що розслідував? Творожніков звісно лайно...Але щось ці всі статейки смердять провокацією.
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30.03.2025 15:47
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Страница 2 из 2
Шашличний віддавав накази Сиру повз Залужного ще спочатку 2023 року, після того, як на Залужного, Наєва і Шапталу завели карну справу в ДБР про державну зраду через втрату південних областей. Тому недавно Наєв у своєму резонансному інтерв'ю розставив усі крапки по підготовці до вторгнення і бездіяльність керівництва у ті часи.
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30.03.2025 19:23 Ответить
Не здивували. Після того як ревнивий зебіл звільнив професійне командування ЗСУ.
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30.03.2025 17:10 Ответить
До тих пір , поки військове командування буде лизати дупу політичному керівництву , буде йти негативний відбір і армія буде перетворюватись на армію жополизів командирів і рабів солдат. Така армія приречена на поразку. Саме цю задачу виконує влада і вже майже виконала по завданню Кремля. Доки ми не змінимо владу , не усунемо командирів -жополизів і не поставимо справжніх професіоналів-патріотів , яких усунули , ми все швидше і швидше будемо бігти до капітуляції. А далі чистки , страти , заслання в Сибір , і усі ці дописи у соцмернжах буде проаналізовано ФСБ , а скоріш всього вже проаналізовано , автори будуть виявлені і знищені або перевербовані. От що нас чекає. І все тому що - не на часі. Не на часі виганяти зрадників і негідників , війна все спише і так далі. Так що ми можемо далі сперечатись , обзивати ухилянтами тих хто не хоче гинути задарма ,іпсошниками тих хто говорить правду та зрадниками тих хто називає зрадниками владу. Але це не змінить ситуацію. Ми все це вже робили і стає тільки гірше. Можемо продовжувати робити те саме і отримаємо той самий результат. Є ще варіант всім з 18 до 70 побігти у ТЦК, пройти 45 днів підготовки , яка нічого не вартує у сьогоднішній війні , бо вчать по 100 літнім методичкам , піти у ДШБ і героїчно загинути , а потім кацапія перепише історію і всі ми станемо терористами , а вони білими і пухнастими. В будь якому разі без радикальних і загальних змін Україна приречена зникнути.
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30.03.2025 17:12 Ответить
Американці не цікавляться українською музикою, тому і не знають, що потужному дуже сподобався музичний кліп "Фортеця Бахмут" групи "Антитіла".
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30.03.2025 17:29 Ответить
NYT намагається перекласти відповідальність за нерішучість США, яка на пів-року за рішенням Байдена загальмувала постачання озброєнь в кінці 2022 року, що дало змогу росіянам побудувати тришарову лінію оборони на сході, на Україну. Дід дуже боявся, що, в разі вдалого наступу ЗСУ, кремль застосує "ЯЗ"...
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30.03.2025 17:38 Ответить
а що заважало Зельоній Гниді з 2019 року будувати захист . а не готуватись до травневих шашликів та не роздивлюватись "мир" в очах пуйла ?
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30.03.2025 17:41 Ответить
Ну скажу що частину сил що провели підготовку на цьому напрямку, самі відпустили з під вогневого котла на Херсонщині, 2 тижня звідти ночами виїзджала техніка і по переправам ніхто не бив...
А потім вони окопались на лінії, маючи багато часу... Якби їх рознесли на херсонському напрямку, не було б стільки засобів щоб готувати лінію оборони...

Ну і нагадаю що тоді був шалений брак снарядів, привіт міністрам оборони і 30 млрд. невиконаних контрактів... Що заважало наносити удари по будівельній техніці, і не було чим рити окопи та лити бетон... заважало тільки відсутність чим це робити...
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30.03.2025 18:08 Ответить
Ці американці не захотіли нам укріплення побудувати або передати літаками разом зі зброєю - у всьому винні американці
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30.03.2025 18:18 Ответить
А зєля нєвіноват?
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30.03.2025 17:51 Ответить
мама Рімма сказала що Вова - геніальний мальчік, ні в чем віноват нікада )
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30.03.2025 18:53 Ответить
Спілкувався з прямим учасниками контрнаступу, вони виділили наступні головні причини, щільне мінне загородження і замало засобів розмінування у нас, пробивали вузькі коридори де техніка немогла маневрувати і орки як в тирі рострілювали колони Птурами з посадок та артилерією... Ще часто давали трал, якого найпершого виводили з ладу і вся колона застрявала у вузькому коридорів.

Друге відсутність реб, орки мали багато ударних та фпв дронів і вибивали ними техніку.

Третє орківська авіація, в тому числі і гелікоптери.... та її відсутність у нас...

Четверте старі 30 річні мардери, у яких клинили автоматичні гармати під час бою....
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30.03.2025 18:00 Ответить
Хіба це новина, що Сир є улюбленцем Шашличного і він надавав йому накази напряму, не попереджаючи Залужного. Скоро ми дізнаємося ще більше цікавих фактів
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30.03.2025 18:01 Ответить
Ну ничего,1 апреля брони закончатся-наловят дедов с заводов,заводы станут,потом грузоперевозки фурами и т.д. и т.п...создадут новые бригады из пенсионеров и ....грустно и страшно...А новости на Цензоре и везде должны начинаться пожизненное или повешены наводчики ракет на города и типа Крупы из ВЛК и т.д.и т.п.
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30.03.2025 18:48 Ответить
Який висновок можно, зробити, що кацапи, нас бояться, та дуже не впевнені в своїх силах, того і використовують інші допоміжні засоби, як диверсії, саботаж, обманні маневри. Якби в Україні армією командував справжні стратег і було достатньо техніки західної, територія завойована ворогом була б як мінімум вдвічі менша.
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30.03.2025 18:08 Ответить
Всьо ідьот па плану *****
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30.03.2025 18:11 Ответить
Все таки Зе треба було слухатися Залужного а не гидити йому.. тоді б ситуація на Фронті була б геть інша...але недополєон вирішив по своєму...тож маєм те що маєм...😢
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30.03.2025 18:24 Ответить
Куда ему до Наполеона или хотя бы Недонаполеона?
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30.03.2025 18:51 Ответить
З якою метою це зараз вспливає? Готується заміна Сирського і всю вину на нього повішають, а зєлєнскоє недрозуміння знову невинне?
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30.03.2025 18:25 Ответить
Випливає, щоб показати, що Шашличний з Сиром мали свій план, який провалився, а винним зробили Залужного. Американцям Сир не цікавий
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30.03.2025 18:37 Ответить
Так Валодька ж по любому нє віновєн, навіть закон такий веніславський прийняв
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30.03.2025 18:41 Ответить
Поставлено задачу обісрати Сирського і змінити. Тільки ми всі пам'ятаємо слова Залужного, що "контрнаступ" (слово недоречне в цьому контексті) ЗСУ не ведуть в одному напрямку, а пробують де зможуть знайти слабку оборону. І виявилось, що слабкого міста в обороні орків немає. Для Залужного стало новиною сплошні міні поля. Це звісно дивно, що Головком не знав про мінування тому, що орки на постановку мін виходили, як на посадку картоплі. І нарешті за мелітопольський напрямок: згадайте на скільки ми просунулися в Роботино, скільки там поклали вмотивованих бійців і техніки, а все тому, що наступ не був підготовлений. Залужний розпочав наступ на вимогу Зеленського щоб Зеленський на саміті НАТО зміг з'явитись в ореолі переможця. А тепер Сирський крайній.
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30.03.2025 18:38 Ответить
Звичайно сирський хороший, а усі інші погані. У нього ж за плечами блискуча операція в Курській області, друга, після Дебальцево.
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30.03.2025 19:37 Ответить
у мене питання- відбив ті руїни, де був Бахмут?
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30.03.2025 18:41 Ответить
Як на мене - повна брєдятіна
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30.03.2025 19:02 Ответить
Не бредятина,ще під час Бахмуту нам союзники говорили що краще зайняти оборонні позиції на висотах за Бахмутом а основні сили зосередити на півдні.Зеленський відповів що треба зупинити цю поступову здачу територій.Зупинив?
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30.03.2025 19:47 Ответить
В Інтернеті сторінки не горять-https://1zahid.com/info/soyuznyky-radyat-********-pereklyuchytysya-z-oborony-bahmuta-na-nastup-na-pivdni-cnn/
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30.03.2025 20:05 Ответить
це так і є
повне перекручення змістів
і ніхто навіть не згадує про 06 червня. Яке було після 04
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31.03.2025 04:56 Ответить
"источники" нйт, это в самом лучшем случае солдаты ВСУ проходящие сейчас лечение в США. Что может знать солдат/сержант/младший офицер о замыслах генштаба, штаба группы войск, штаба направления или штаба бригады хотя бы? Ничего. В самом лучшем случае ему , в общих чертах, известно что задумывает командир роты. Все остальное это домыслы солдат получивших тяжелые, изменившие всю ихнюю жизнь ранения.
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30.03.2025 19:06 Ответить
В Інтернеті сторінки не горять-https://1zahid.com/info/soyuznyky-radyat-********-pereklyuchytysya-z-oborony-bahmuta-na-nastup-na-pivdni-cnn/
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30.03.2025 19:51 Ответить
ну так опять, "источники" - непоименованные "должностные лица".
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30.03.2025 21:28 Ответить
А що Сирський хотів повертати коли керував котлом в Дебальцево
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30.03.2025 19:10 Ответить
Зеленський наказав розділити ********** порівну Джерело: https://censor.net/ua/n3544063
ось де "успіх" нашого командування. та мавпа вже навіть ********** розділяє.
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30.03.2025 19:35 Ответить
Як казав Наполеон, один поганий командир краще двох добрих.
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30.03.2025 19:36 Ответить
Головна причина невдач в тому що Сирський мав би давно сидіти за Дебальцеве до часу контрнаступу, Содоль з Тарнавським до нього долучитися. А так непокаране зло зробило ще більше зло і продовжує це робити зараз.
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30.03.2025 20:02 Ответить
Сирского агент єрмак саме для провалу контрнаступу призначив. І вони всі досі "керують", а потім ще й дивуються що мало бажаючих служити під їх керівництвом. Вони ж здають! То тут, то там.
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30.03.2025 20:12 Ответить
висновок:
Сирсикий поганий, тому його підвищили і поставили на місце Залужного (він теж поганий)
гра пристолів...
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30.03.2025 20:24 Ответить
тупый сысркий думать сам не может. там совок московский. или где там учился.
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30.03.2025 20:25 Ответить
Пшел на йух, здесь водки нет
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31.03.2025 05:59 Ответить
Це доказ того, що сирок працюэ на орків, ця потвора повинна відповісти за все що накоїла. Зараз воно зливає Україну!!!!
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30.03.2025 20:48 Ответить
Так как наши бывшие союзники поставляли оружие, то может лучше было вообще не наступать. Людей больше б сберегли.
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30.03.2025 20:54 Ответить
цей нут відкриває істини, які відомі всім, навіть мені - сержанту совєцькой армії:

план контрнаступу мав бути:
1 фортифікація а ля суровікін від Харкова до Вугледара з глухою обороною
2. максимальна концентрація всіх сил та засобів на Мелітополь-Маріуполь,

бо саме на Півдні можна було чогось досягти

але два обосраних чувака - ЗЄля та СИря забажали реваншу за втрачену фортецю Бахмут
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30.03.2025 22:00 Ответить
Просто пустая болтавня от NYT:нам потрібні пруфи?Де пруфи?типа,план был хороший,но "тупые украинцы"все заппроли? Та идите вы нахер,помошники заокеанские...Оружие надо было давать вовремя и больших колличествах.И лучше удар было наносить в Курской области с выходом к курской АЭС.Но амереканские серуны боялись "эскалации" -будет вам дебилам эскалация в китайских морях и будите драпать ,как во время корейской войны...стратеги херовы
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30.03.2025 23:10 Ответить
ніколи в планах США небуло перемоги українців,надавалося все по мінімуму з таким постачанням жодна американська бригада не взялася б виконувати такі завдання, а взагалі їх непокоїть поразка рф і що на цьому виросте КНР.
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31.03.2025 00:09 Ответить
то все байден винен, адназначна...
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30.03.2025 23:34 Ответить
Зрештою, Зеленський наказав

Зеленський наказав, а військові виконали. А якби Зеленський наказав усім повистрибувати у вікно з високого поверху - то теж виконали би? От і все, що треба знати про ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ офіцерів - пустоголовий нікчемний клоун наказав - вони виконали....
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30.03.2025 23:46 Ответить
провал,бо за невдалі рішення немає жодної відповідальності..
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31.03.2025 00:04 Ответить
Ви як у тому єврейському прислів'ї : "Хотів би я бути таким розумним, як моя теща потім"

Після років, що минули, всі такі стратеги перед монітором, що куди там . . . "А я би то зробив краще!!!" А у вирі війни, коли іде суперечлива інформація, недостатньо даних розвідки, потрібно приймати складні рішення - вони можуть бути успішними (у Сирського тоді вийшло під Харковом, до того під Києвом), а можуть бути і не успішними. Наперед неможливо бути впевненим, який варіант спрацює краще, який гірше, бо мільйон факторів різних. Підеш у наступ - погано, бо провалився, не підеш у наступ - чому не звільняємо територію, даємо оркам окопатися і замінувати, а ще гірше - підготуватися до власного наступну. Всяко недобре. А командиру треба прийняти рішення і відправити людей на смерть.

Війна - це не завжди лише перемоги, це і втрати, і бувають відступи та поразки.
Тому вгамуйтеся, полководці диванні. Най армія і керівництво країни роблять свою справу.
Ви краще платіть податки повністю і донатьте на ЗСУ. Маєте сили - ідіть воюйте.
А то розкудахталися. Тим більше з приводу статті у проросійській Нью-Йорк Таймс.
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31.03.2025 00:18 Ответить
Жах
,,Таємна співпраця США та України: NYT розкрив масштаб та головні моменти,,
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-tayemna-viyskova-spivpracya-ssha-ta-ukrajini-bula-duzhe-masshtabnoyu-12961038.html
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31.03.2025 00:59 Ответить
Слідами нашумілої статті в NYT: як у Вісбадені будували, а в Києві знищили нашу стратегію перемоги…
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXxpwdg-eU
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31.03.2025 01:01 Ответить
якщо б пішлои на бахму де билася 3 штурмова усими силами що зпрямували на південь то досягнень було б більше..та мабуть навіть дуже більше нас там не чекали там навіть 3 штурмова досягла тоді багато відбивши клєщіївку та практично курдюмівку
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31.03.2025 01:08 Ответить
Вже настав час о}[уітельних історій від New York Times?

Вони не хочуть щось пописати на злобу дня, ну наприклад що робити Трампу зараз?
Чи історія допомоги і ролі США вже в минулому - і це було про поради куди малювати стрілочки і відправляти наших морпіхів?

Після драматичного "Відчайдушно намагаючись врятувати контрнаступ, Білий дім дав дозвіл на таємне транспортування невеликої кількості касетних боєголовок з радіусом дії близько 100 миль." (оце ж відчайдушне рішення!) - ледь не покатилася скупа сльоза.

А після "...Останньою рекомендацією американців було доручити генералу Сирському очолити бій за Токмак. ... Тоді вони запропонували генералу Содолю відправити своїх морпіхів до Роботиного, щоб прорвати російську лінію"
стало просто соромно - Як же ж такі потужні поради не послухали.
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31.03.2025 04:33 Ответить
Зеленського потроху зливають.
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31.03.2025 06:09 Ответить
Ну як же,, фортеця Бахмут,,. Захотілося слави найвеличнішому генералісімусу. Покомандував.....
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31.03.2025 06:26 Ответить
А операція в Курській області - це ропорошування сил чи що це було?
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31.03.2025 07:07 Ответить
Сирський - відступант
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31.03.2025 08:12 Ответить
А верховний головнокомандувач тоді де був? Узяв відгули? По логіці Сирський повинен був виконувати накази Залужного, а виходить, що він міг діяти самостійно. Ну тоді ми отримали закономірний результат.
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31.03.2025 15:04 Ответить
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