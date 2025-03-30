Мелитополь был основой контрнаступления в 2023 году, но Сырский захотел отбить Бахмут, - NYT
В 2023 году Силы обороны должны были сосредоточить основные контрнаступательные силы в направлении Мелитополя в Запорожской области, как предлагал экс-глава ВСУ Валерий Залужный. Однако тогдашний командующий Сухопутных сил Александр Сырский настоял на возвращении Бахмута Донецкой области, что изменило стратегию.
Об этом говорится в расследовании New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Залужный и британцы поддерживали вариант, что контрнаступление должно быть направлено на Мелитополь, поскольку этот маневр перекроет сухопутные маршруты поставки российских войск в Крым.
В конце концов, они согласились на двухэтапную атаку, чтобы запутать российских командиров, которые, согласно американской разведке, считали, что у украинцев хватит сил и техники только на одно наступление.
Издание пишет, как на Ставке Залужный решил, что генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара - на Мелитополь. Тогда еще командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль должен был осуществить маневр на Мариуполь, Сырский возглавит вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.
Для этого ему требовалось больше личного состава и боеприпасов. В конце концов, Зеленский приказал разделить боеприпасы поровну между Сырским и Тарнавским, а также отдать командующему Сухопутными войсками 5 из 12 бригад, которые готовили для наступления на Мелитополь.
Обо всем этом не сообщили американским партнерам, и они узнали об этом только из отчетов разведки, которая заметила, что украинские войска движутся в направлениях, которые не соответствовали согласованному плану. В конце концов, Залужный признался американским генералам, что план изменили, решив наступать сразу в трех направлениях.
"Для украинцев эта победа поставила вопрос: не является ли бой за Мариуполь более перспективным, чем наступление на Мелитополь? Но атака остановилась из-за нехватки людей. Проблема была очевидна на карте боевых действий в офисе генерала Агута: наступление Сырского на Бахмут истощало украинскую армию", - говорится в материале.
Агуту призвал Сырского отправить бригады и боеприпасы на Юг для атаки на Мелитополь. Но Сырский не уступал, по словам американских и украинских чиновников.
Он также не изменил позицию, когда Евгений Пригожин, чей "Вагнер" помог россиянам захватить Бахмут, восстал против Путина и отправил силы в Москву.
Разведка США оценила, что восстание может подорвать моральный дух и сплоченность россиян; перехваты показали, что российские командиры удивлялись, почему украинцы не давят сильнее на слабо защищенный Мелитополь, сказал американский разведчик.
Но Сырский считал, что восстание подтверждает его стратегию посеять раскол, уничтожая российских оккупантов в Бахмуте.
"Я был прав, Агуту. Ты ошибался", - вспоминает американский чиновник слова Сырского, который добавил: "Мы дойдем до Луганска".
Отчаянно пытаясь спасти контрнаступление, Белый дом дал разрешение на тайную транспортировку небольшого количества кассетных боеголовок с радиусом действия около 100 миль.
"Последней рекомендацией американцев было поручить генералу Сырскому возглавить бой за Токмак. Это отклонили. Тогда они предложили генералу Содолю отправить своих морпехов в Роботино, чтобы прорвать российскую линию. Но вместо этого генерал Залужный приказал морпехам отправиться в Херсон, чтобы открыть новый фронт в операции, которую американцы считали обреченной на провал - попытке пересечь Днепр и продвигаться в Крым.
Морпехи переправились через реку в начале ноября, но у них закончились люди и боеприпасы. контрнаступление должно было нанести сокрушительный удар. Вместо этого оно завершилось позорно", - добавляет NYT.
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А потім вони окопались на лінії, маючи багато часу... Якби їх рознесли на херсонському напрямку, не було б стільки засобів щоб готувати лінію оборони...
Ну і нагадаю що тоді був шалений брак снарядів, привіт міністрам оборони і 30 млрд. невиконаних контрактів... Що заважало наносити удари по будівельній техніці, і не було чим рити окопи та лити бетон... заважало тільки відсутність чим це робити...
Друге відсутність реб, орки мали багато ударних та фпв дронів і вибивали ними техніку.
Третє орківська авіація, в тому числі і гелікоптери.... та її відсутність у нас...
Четверте старі 30 річні мардери, у яких клинили автоматичні гармати під час бою....
повне перекручення змістів
і ніхто навіть не згадує про 06 червня. Яке було після 04
ось де "успіх" нашого командування. та мавпа вже навіть ********** розділяє.
Сирсикий поганий, тому його підвищили і поставили на місце Залужного (він теж поганий)
гра пристолів...
план контрнаступу мав бути:
1 фортифікація а ля суровікін від Харкова до Вугледара з глухою обороною
2. максимальна концентрація всіх сил та засобів на Мелітополь-Маріуполь,
бо саме на Півдні можна було чогось досягти
але два обосраних чувака - ЗЄля та СИря забажали реваншу за втрачену фортецю Бахмут
Зеленський наказав, а військові виконали. А якби Зеленський наказав усім повистрибувати у вікно з високого поверху - то теж виконали би? От і все, що треба знати про ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ офіцерів - пустоголовий нікчемний клоун наказав - вони виконали....
Після років, що минули, всі такі стратеги перед монітором, що куди там . . . "А я би то зробив краще!!!" А у вирі війни, коли іде суперечлива інформація, недостатньо даних розвідки, потрібно приймати складні рішення - вони можуть бути успішними (у Сирського тоді вийшло під Харковом, до того під Києвом), а можуть бути і не успішними. Наперед неможливо бути впевненим, який варіант спрацює краще, який гірше, бо мільйон факторів різних. Підеш у наступ - погано, бо провалився, не підеш у наступ - чому не звільняємо територію, даємо оркам окопатися і замінувати, а ще гірше - підготуватися до власного наступну. Всяко недобре. А командиру треба прийняти рішення і відправити людей на смерть.
Війна - це не завжди лише перемоги, це і втрати, і бувають відступи та поразки.
Тому вгамуйтеся, полководці диванні. Най армія і керівництво країни роблять свою справу.
Ви краще платіть податки повністю і донатьте на ЗСУ. Маєте сили - ідіть воюйте.
А то розкудахталися. Тим більше з приводу статті у проросійській Нью-Йорк Таймс.
,,Таємна співпраця США та України: NYT розкрив масштаб та головні моменти,,
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-tayemna-viyskova-spivpracya-ssha-ta-ukrajini-bula-duzhe-masshtabnoyu-12961038.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXxpwdg-eU
Вони не хочуть щось пописати на злобу дня, ну наприклад що робити Трампу зараз?
Чи історія допомоги і ролі США вже в минулому - і це було про поради куди малювати стрілочки і відправляти наших морпіхів?
Після драматичного "Відчайдушно намагаючись врятувати контрнаступ, Білий дім дав дозвіл на таємне транспортування невеликої кількості касетних боєголовок з радіусом дії близько 100 миль." (оце ж відчайдушне рішення!) - ледь не покатилася скупа сльоза.
А після "...Останньою рекомендацією американців було доручити генералу Сирському очолити бій за Токмак. ... Тоді вони запропонували генералу Содолю відправити своїх морпіхів до Роботиного, щоб прорвати російську лінію"
стало просто соромно - Як же ж такі потужні поради не послухали.