У россиян были планы нашего контрнаступления, - Зеленский
Вооруженные силы Украины уже имеют новый план контрнаступления. Однако о нем будут знать только несколько человек в государстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
У президента спросили, будет ли Украина делать еще одно контрнаступление и как будет действовать в этом случае.
"Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян", - рассказал Зеленский.
В то же время, он заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году, к сожалению, был известен россиянам еще до его начала.
"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - сказал он.
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Розкаже "по строгому секрету" своїй жінці, а та "по строгому секрету" своїй подрузі. А та по такому ж секрету свому чоловіку.
І пішло поїхало "по секрету всему свету" й до зрадників точно.
Бо в нас не дебілів у владі нема. Бо голосували щоб посміятись. А за кого ж так можна проголосувати як не за дебілів.
Доки пану Залужному вдавалося приховати плани, НАСТУП ІШОВ НОРМАЛЬНО!