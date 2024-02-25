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Зеленский (19056) контрнаступление на Юге (287)

У россиян были планы нашего контрнаступления, - Зеленский

контрнаступ

Вооруженные силы Украины уже имеют новый план контрнаступления. Однако о нем будут знать только несколько человек в государстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

У президента спросили, будет ли Украина делать еще одно контрнаступление и как будет действовать в этом случае.

"Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян", - рассказал Зеленский.

В то же время, он заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году, к сожалению, был известен россиянам еще до его начала.

"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - сказал он.

Читайте также: Стратегия Украины в войне остается неизменной, тактика будет учитывать опыт контрнаступления в 2023 году, - Зеленский
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Топ комментарии
+114
Про тот план наступления не знал только дурень,вы сами по телевизору месяцами рассказывали,уже даже алкаши во дворах обсуждали планы наступления на Токмак и Мелитополь,дебил.
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25.02.2024 18:49
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25.02.2024 18:49
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25.02.2024 18:48
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Интересно, а этот новый Распутин Лоха в 42 года - Андрюша гнида Ермак, тоже сношает жену Лошарика в 42, как ранее сам Распутин любил шалавку Кольки Второго Кровавого? Иначе почему идиЕт, не убирает этого уровня? Шведская семейка, куда убрать. Гаденыша?
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26.02.2024 06:03 Ответить
Навіть якщо не враховувати явних зрадників серед цих декількох, то більшість із них дебіли і будуть наприклад робити приблизно так:

Розкаже "по строгому секрету" своїй жінці, а та "по строгому секрету" своїй подрузі. А та по такому ж секрету свому чоловіку.
І пішло поїхало "по секрету всему свету" й до зрадників точно.

Бо в нас не дебілів у владі нема. Бо голосували щоб посміятись. А за кого ж так можна проголосувати як не за дебілів.
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26.02.2024 06:58 Ответить
Після зради з "вагнерами", навіть, нема сумніву, ХТО ВИДАВ ПЛАН! Хто так добивався НОВИХ ПЛАНІВ ВІЙНИ?
Доки пану Залужному вдавалося приховати плани, НАСТУП ІШОВ НОРМАЛЬНО!
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26.02.2024 08:19 Ответить
Ну що, і після цієї пресухи ще багато "дебілів" будуть вірити в талант "найвеличнішиго" керівника?
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26.02.2024 12:38 Ответить
Кажуть, що плани здав головний менеджер гаранта.
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26.02.2024 17:32 Ответить
Суки, нахабно не скриваючи копають під Залужного. Не дарма безмозгла запускала питання про плани-зелені ублюдки.
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02.03.2024 07:20 Ответить
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