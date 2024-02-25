Росіяни мали плани нашого контрнаступу, - Зеленський

Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу. Однак про нього будуть знати лише декілька осіб в державі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

У президента запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.

"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян", - розповів Зеленський.

Водночас він заявив, що план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку.

"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка", - сказав він.

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