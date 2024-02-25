Росіяни мали плани нашого контрнаступу, - Зеленський
Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу. Однак про нього будуть знати лише декілька осіб в державі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
У президента запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.
"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян", - розповів Зеленський.
Водночас він заявив, що план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку.
"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Розкаже "по строгому секрету" своїй жінці, а та "по строгому секрету" своїй подрузі. А та по такому ж секрету свому чоловіку.
І пішло поїхало "по секрету всему свету" й до зрадників точно.
Бо в нас не дебілів у владі нема. Бо голосували щоб посміятись. А за кого ж так можна проголосувати як не за дебілів.
Доки пану Залужному вдавалося приховати плани, НАСТУП ІШОВ НОРМАЛЬНО!