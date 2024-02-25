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Зеленський (22448) контрнаступ на Півдні (343)

Росіяни мали плани нашого контрнаступу, - Зеленський

контрнаступ

Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу. Однак про нього будуть знати лише декілька осіб в державі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

У президента запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.

"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян", - розповів Зеленський.

Водночас він заявив, що план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку.

"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України, - заступник генсека НАТО Джоане

Автор: 
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Топ коментарі
+114
Про тот план наступления не знал только дурень,вы сами по телевизору месяцами рассказывали,уже даже алкаши во дворах обсуждали планы наступления на Токмак и Мелитополь,дебил.
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25.02.2024 18:49
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25.02.2024 18:49
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25.02.2024 18:48
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Интересно, а этот новый Распутин Лоха в 42 года - Андрюша гнида Ермак, тоже сношает жену Лошарика в 42, как ранее сам Распутин любил шалавку Кольки Второго Кровавого? Иначе почему идиЕт, не убирает этого уровня? Шведская семейка, куда убрать. Гаденыша?
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26.02.2024 06:03 Відповісти
Навіть якщо не враховувати явних зрадників серед цих декількох, то більшість із них дебіли і будуть наприклад робити приблизно так:

Розкаже "по строгому секрету" своїй жінці, а та "по строгому секрету" своїй подрузі. А та по такому ж секрету свому чоловіку.
І пішло поїхало "по секрету всему свету" й до зрадників точно.

Бо в нас не дебілів у владі нема. Бо голосували щоб посміятись. А за кого ж так можна проголосувати як не за дебілів.
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26.02.2024 06:58 Відповісти
Після зради з "вагнерами", навіть, нема сумніву, ХТО ВИДАВ ПЛАН! Хто так добивався НОВИХ ПЛАНІВ ВІЙНИ?
Доки пану Залужному вдавалося приховати плани, НАСТУП ІШОВ НОРМАЛЬНО!
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26.02.2024 08:19 Відповісти
Ну що, і після цієї пресухи ще багато "дебілів" будуть вірити в талант "найвеличнішиго" керівника?
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26.02.2024 12:38 Відповісти
Кажуть, що плани здав головний менеджер гаранта.
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26.02.2024 17:32 Відповісти
Суки, нахабно не скриваючи копають під Залужного. Не дарма безмозгла запускала питання про плани-зелені ублюдки.
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02.03.2024 07:20 Відповісти
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