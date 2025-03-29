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Новости Видео Бои на Курщине и Сумщине Боевые действия на Харьковщине Обращение Зеленского
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Зеленский провел разговор с Сырским: Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины и Харьковщины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Главкомом Александром Сырским о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня я говорил с Главкомом Александром Сырским - о ситуации на нашем фронте, также в тех районах, где наши силы действуют на территории России. Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я выражаю благодарность за стойкость всем нашим подразделениям - всем, от Курщины до южных направлений", - рассказал президент.

Также Зеленский отметил за результативность на передовой 225-й отдельный штурмовой полк, воинов 47-й отдельной механизированной бригады, воинов Сил специальных операций за очень эффективные действия по уничтожению врага, а также 35-ю отдельную бригаду морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.

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"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает на всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство - это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!" - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Сумская область (3023) Александр Сырский (580) Харьковская область (734)


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Топ комментарии
+10
"Ситуація складна, але контрольована?"
Дякую за звіт) готуюсь до потужного миру...
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29.03.2025 21:10
+6
Бовдур постійно нові словосполучення вигадує.
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29.03.2025 21:12
+6
на Ze'лєнскому нарєчії це означає: пссдець а ми спостерігаємо, все бачимо, всі доповідають і обговорюють
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29.03.2025 21:18
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"Ситуація складна, але контрольована?"
Дякую за звіт) готуюсь до потужного миру...
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29.03.2025 21:10 Ответить
на Ze'лєнскому нарєчії це означає: пссдець а ми спостерігаємо, все бачимо, всі доповідають і обговорюють
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29.03.2025 21:18 Ответить
Працюють усі служби (с) головнокомандувач
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29.03.2025 21:28 Ответить
Бовдур постійно нові словосполучення вигадує.
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29.03.2025 21:12 Ответить
У вашингтоні окуєний переговірник.
У Києві окуєний розмовник.
Боже, як шо ти є то збережи світ який ти створив
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29.03.2025 21:17 Ответить
Не заходять,так залітають. У Харкові п'ять вибухів
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29.03.2025 21:20 Ответить
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29.03.2025 21:59 Ответить
Охоронець супермаркету записав відеозвернення 🤭
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29.03.2025 22:02 Ответить
Хто цей неголений опухлий бомжара...?
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29.03.2025 22:29 Ответить
Значить все навпаки...
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29.03.2025 23:25 Ответить
курську губернію, вже не буде міняти на харчівщину....(про..балі.маю право на помилку.а по факту виконання оманського договорняку із сотнями тисяч жертв українського народу)))
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29.03.2025 23:27 Ответить
 
 