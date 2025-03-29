Зеленский провел разговор с Сырским: Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины и Харьковщины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Главкомом Александром Сырским о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Оккупанты пытаются расширить зону боевых действий на Харьковщине, - ГПСУ

"Сегодня я говорил с Главкомом Александром Сырским - о ситуации на нашем фронте, также в тех районах, где наши силы действуют на территории России. Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я выражаю благодарность за стойкость всем нашим подразделениям - всем, от Курщины до южных направлений", - рассказал президент.

Также Зеленский отметил за результативность на передовой 225-й отдельный штурмовой полк, воинов 47-й отдельной механизированной бригады, воинов Сил специальных операций за очень эффективные действия по уничтожению врага, а также 35-ю отдельную бригаду морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.

Читайте также: Прорыва границы на Сумщине нет, враг использует малые штурмовые группы, - ГПСУ

"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает на всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство - это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!" - добавил Зеленский.