Для проведення виборів у 2026 році немає жодних передумов, - ЦВК

цвк

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що жодних передумов - ані законодавчих, ані фінансових - для проведення виборів в Україні у 2026 році немає.

Про це він повідомив у телеефірі, передає кореспондент Укрінформу.

"Я б звернув увагу на проєкт бюджету України на 2026 рік, адже вибори – це досить великі гроші. Тільки за розрахунками минулого року, які робили фахівці ЦВК, на це знадобиться 16-20 мільярдів гривень. У проєкті держбюджету їх немає. Отже, жодних передумов до підготовки передвиборчих кампаній на сьогодні немає – як законодавчих, так і фінансових", - розповів Дубовик.

Також читайте: Із "мирного плану" США зникла вимога про вибори в Україні, - ЗМІ

Він також нагадав, що законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного та надзвичайного стану вибори не проводяться. "А Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть", - сказав заступник голови ЦВК.

У липні у ЦВК заявляли, що місцеві вибори, які мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуть через воєнний стан.

Топ коментарі
+9
Теперь Вова будет постоянно продлевать военный стан.Зачем ему выборы,он и так неплохо живёт.
18.09.2025 17:57 Відповісти
+5
Якщо влада не хоче проводити вибори, то вибори відбудуться без цієї влади.
18.09.2025 18:07 Відповісти
+3
в правовій краіні .того голову вже посадили би .а в Украіні звичайно що не вигідно проводити вибори.і так всім добре .
18.09.2025 17:56 Відповісти
зарплати під 500 000,шестий рік в загалі без руху,деякі співвробітники за кордоном, ,,працюють,,.......візьміть мене на роботу,я хороший🤣🤣🤣
18.09.2025 17:56 Відповісти
в правовій краіні .того голову вже посадили би .а в Украіні звичайно що не вигідно проводити вибори.і так всім добре .
18.09.2025 17:56 Відповісти
Теперь Вова будет постоянно продлевать военный стан.Зачем ему выборы,он и так неплохо живёт.
18.09.2025 17:57 Відповісти
Продовжуємо далі ржати тільки вже з 73 % л.хторату
18.09.2025 18:01 Відповісти
Якщо влада не хоче проводити вибори, то вибори відбудуться без цієї влади.
18.09.2025 18:07 Відповісти
Логічно. Ти і будеш ватажком сметунів.
18.09.2025 18:09 Відповісти
Ватажків сметунів буде забагато і без мене, якщо буде продовжуватися узурпація влади.
18.09.2025 18:11 Відповісти
Ось так говорять всі сметуни. Спочатку кажуть, ми Зелю зметемо як Яника. А як до діла доходить, то в кущі.)
18.09.2025 18:15 Відповісти
Логично какие-такие выборы, кому они вообще нужны...
18.09.2025 18:08 Відповісти
зелені дегенерати мародери зондують настрої.
але, що цікаво, цей зелений холуй розписує на весь 2026....
іншими словами, хоча, це і так всі знають!
закони не працюють!
конституція відсутня!!!
18.09.2025 18:09 Відповісти
выборы будут тогда, когда последний из кагала умрет естественной смертью- иначе не уйдут
18.09.2025 18:10 Відповісти
18.09.2025 18:26 Відповісти
Передумов немає... Типу небезпечно? Остап Дроздов вірно сказав: тобто працювати, навчатися, воно можна, а один день на вибори - ні
18.09.2025 18:27 Відповісти
Власні вибори влади можуть бути відсутніми або фіктивними в країнах з певними формами правління, такими як:

Абсолютні монархії: У таких країнах, як Саудівська Аравія, Оман, ОАЕ, влада передається у спадок в рамках правлячої династії, і вибори як такі не проводяться.

Однопартійні та тоталітарні режими: У цих державах, де домінуюча партія або група контролює всі аспекти життя, вибори можуть проводитись, але вони є фіктивними. Громадяни не мають реального вибору між кандидатами чи партіями. Прикладами є Північна Корея, Китай, Куба.

Теократичні держави: У деяких теократіях влада належить релігійному лідеру або групі, і вибори можуть бути обмежені або відсутні.
18.09.2025 18:28 Відповісти
«Кому война, а кому мать родна»
18.09.2025 18:31 Відповісти
тоді навіщо ЦВК - розігнати
18.09.2025 18:40 Відповісти
Готуйтесь до шашликів! Вибори впадуть зненацька. Щоб паніку, та пробки на дорогах не створювати.
18.09.2025 18:46 Відповісти
Ну... я явно не прихильник зеленоплєснявих. Але... давайте логічно, як і яким чином в цих умовах провести вибори? Чи то місцеві, что до ВР. Чи президента... Тут є два момента, безпековий та адміністративний. Якщо з безпекою все зрозуміло, мордва просто в день голосування влаштує масовані обстріли, то адміністративний полягає в тому, що під шумок воєнного стану зелені НЕпідори просто усунуть кандидатів яких або не куплять або не прогнуть під себе. По ітогу що ми отримаємо, скоріш за все масовану атаку дронами та ракетами із купою жертв та легалізовану зелену шушеру, ще як мінімум на 5 років. Про технічний момент, як здійснити голосування військовим в цих умовах ненаписав, оскільки просто не розумію як це зробити.
18.09.2025 18:48 Відповісти
А навіщо піднімає зарплату вчителям, то все балачки щоб все було зненацька
18.09.2025 19:21 Відповісти
 
 