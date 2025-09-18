Для проведення виборів у 2026 році немає жодних передумов, - ЦВК

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що жодних передумов - ані законодавчих, ані фінансових - для проведення виборів в Україні у 2026 році немає.

Про це він повідомив у телеефірі, передає кореспондент Укрінформу.

"Я б звернув увагу на проєкт бюджету України на 2026 рік, адже вибори – це досить великі гроші. Тільки за розрахунками минулого року, які робили фахівці ЦВК, на це знадобиться 16-20 мільярдів гривень. У проєкті держбюджету їх немає. Отже, жодних передумов до підготовки передвиборчих кампаній на сьогодні немає – як законодавчих, так і фінансових", - розповів Дубовик.

Він також нагадав, що законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного та надзвичайного стану вибори не проводяться. "А Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть", - сказав заступник голови ЦВК.

У липні у ЦВК заявляли, що місцеві вибори, які мали б відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуть через воєнний стан.