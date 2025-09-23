Молдова може стати плацдармом для нападу на Одеську область, - Санду

У разі виграшу проросійських сил на виборах у Молдові, країна стане плацдармом для нападу на Одеську область.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.md, про це заявила президентка Молдови Майя Санду.

Як наголосила очільниця Молдови, Росія витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. За її словами, сотням людей платять, щоб вони "сіяли безлад, насильство і лякали світ".

"Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою", – каже Санду.

Молдовська лідерка закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, в разі встановлення контролю Росії над Молдовою наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", – наголосила вона.

