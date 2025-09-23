УКР
Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
4 140 46

Молдова може стати плацдармом для нападу на Одеську область, - Санду

Санду про вибори у Молдові

У разі виграшу проросійських сил на виборах у Молдові, країна  стане плацдармом для нападу на Одеську область.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.md, про це заявила президентка Молдови Майя Санду.

Як наголосила очільниця Молдови, Росія витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. За її словами, сотням людей платять, щоб вони "сіяли безлад, насильство і лякали світ".

"Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою", – каже Санду.

Молдовська лідерка закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, в разі встановлення контролю Росії над Молдовою наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", – наголосила вона.

вибори (6749) Молдова (2130) Мая Санду (271)
+14
Нічого не допоможе. Розумієте, у людей просто низький інтелектуальний рівень. Як і у 73% українців.

Ви їм щодня показуйте факти й залізні арґументи. А наступного дня коломИйський на своєму каналі скаже "ліпЄцкаяфабрікаубілбрата" і всі ваші факти й арґументи розіб'ються об коломИйське_ТБ.
показати весь коментар
23.09.2025 08:17 Відповісти
+9
Зелені командири втратили можливість вибити орків в тилу - в Придністров'ї. А може і не хотіли.
показати весь коментар
23.09.2025 07:36 Відповісти
+7
Пані Майя, це потрібно доносити молдавській нації кожен день. Кожен день показувати, що несе з собою "рюсский мір".
показати весь коментар
23.09.2025 07:18 Відповісти
Діяльність російської пропаганди це бездіяльність української.
показати весь коментар
23.09.2025 07:15 Відповісти
Я так бачу ви себе причислили до святих або мабуть до пророка. Давня кітайська мудрість- тільки дурень думає, що він не помиляється. А тепер по суті- я за ЗЕлене не голосував(так про всяк випадок), Бутусов та Шабунін теж за ЗЕлене агітували і голосували. Но ви "пророк" з хацапетовки і усе знали. Так ЗЕлене усіх наїбал, але відкрилась велика прогалина у законодавстві, як викинути на сміття того хто бреше, а по законодавству - НІЯК, так було із Овочем. Я Порошенко поаожаю лише за одне, що він признав поразку, але і не поаожаю одночасно- бо він привів ЗЕлене до влади, своїми діями, коли був президентом. Не крав би і не відмазував друзів став би як Канаді, а воно вибрало збагачення друззяк.
показати весь коментар
23.09.2025 09:52 Відповісти
І хто з його друзяк збагатився?🤷
показати весь коментар
23.09.2025 10:27 Відповісти
Пан Малюк міг би провести там операцію накшталт "Павутина" але в піськограя немає яєць схвалити таку операцію.
показати весь коментар
23.09.2025 08:41 Відповісти
Скоріше за все план такій операції існує, і є кому провести таку операцію.
Я думав що після павутини наступна за зухвалістю буде сама така операція
показати весь коментар
23.09.2025 08:55 Відповісти
Ви дійсно вважаєте шо оті 4 військових порта схожі на павутиння? По розробці цієї операції повинні бути 500-600 об'єктів на рашці - але гнида розсердилась шо Трамп сказав - Нема у тебе козирів. Далі все відомо - падлюка в черговий раз зірвала військову операцію ЗСУ та розвідки.
показати весь коментар
23.09.2025 10:14 Відповісти
Якщо молдовани зроблять помилку, яку зрогбили ми в 2019 році, то їх і нас чекають найстрашніші часи стадії війни після вторгнення кацапні 24.02.2022 року.
показати весь коментар
23.09.2025 07:38 Відповісти
То це українці винні, що скажений сусід кацап на нас напав?
Якось дуже лаптями обісцяними засмерділо від твого допису.
показати весь коментар
23.09.2025 09:20 Відповісти
А точніше- обісраною, зЕленою спідницею воняє.
показати весь коментар
23.09.2025 09:48 Відповісти
Пам'таєте як гнидва вмовляла українців шо війни не буде, а сама готувала нові та ремонтувала всі шляхи по яким рашисти як на параді заходили в Україну і шо вони казали - ні, не пам'таєте - то подивіться - https://www.youtube.com/watch?v=MC6ncdp_X98
показати весь коментар
23.09.2025 10:18 Відповісти
Я памʼятаю все.
показати весь коментар
23.09.2025 10:20 Відповісти
До цього часу смердить лаптями і болотом ті, які різними шляхами вигороджують головного винуватця нападу психічно хворого ман'яка на Україну. Якби Боневік Потужно-Брехливий не розміновував мости, виходи з Криму, не відводив наші війська із добре підготовлених укриттів, не скороти на 40 тисяч наше військо, а навпаки збільшгив його на 40 тисяч, не знищував ракетні програми і системи ППО, а навпаки, виробляв створені і проводив випробовування нових, не брехав, що нападу не буду, а ввів своєчасно військовий стан, щоб наші ЗСУ вийшли з казарм на позиції і підготувалися до оборони - то і кацап не напав 24.02.2022 року. Кращого шансу у нашого вічного ворога кацапів не було - президент антимайданівець, така ж його команда, в яку добавили ще мародерів і коріпціонерів з російським корінням і пропискою.
показати весь коментар
23.09.2025 10:32 Відповісти
Хто знає, які там розклади по виборам в Молдові?
показати весь коментар
23.09.2025 07:39 Відповісти
Раз є така інформація, то для чого вам спец служби ?
затримувати за найменшу підозру співпраці з московитами всіх і вся, нац безпека і Європа понад усе!
показати весь коментар
23.09.2025 07:49 Відповісти
А в Україні в 2019 році хіба не було спецслужб? Головне що є 73% і вони зроблять свою справу. Не виключено, що ті 73%(як в нас) є і серед спецслужб.
показати весь коментар
23.09.2025 08:16 Відповісти
Як росія може потрапити до Молдови ? в неї нема жодного кордону з Молдовою .
показати весь коментар
23.09.2025 08:05 Відповісти
І виходу до моря Придністров'я немає, як "калінінґрад". Отже, за солодкий нафторжубль продажна цигано-румунська влада у свій час приймала у своєму морському порту Констанца десантні кораблі, а в аеропортах - військово-транспорті літаки московитів, завантажені технікою, ************ і москало-ублюдками.
показати весь коментар
23.09.2025 08:30 Відповісти
Вже давно пані Санду має офіційно звернутись до України по допомогу навести лад у Придністров'ї і викинути звідти рашкованів. Це справа одного дня, жертв НУЛЬ, Придністров'я знову стане Молдовою, а наш обмінний фонд неабияк збільшиться
показати весь коментар
23.09.2025 08:12 Відповісти
Там вже кацапні мало. Ну хіба шо командири. А солдатня там вже місцева вирощена на свинособачій пропаганді.
показати весь коментар
23.09.2025 08:38 Відповісти
Да і фіг з ними, місцеві, не місцеві - сєпари. Вони деморалізовані. До.статньо пару Леопардів з'явитись і всі там на дупі будуть сидіти рівно. А хтось рипниться - сам винуватий. Забрати в них зброю, а Санда вже нехай робить з ними, що хоче. Я б не став проводити в цьому гнійнику вибори
показати весь коментар
23.09.2025 08:53 Відповісти
Для мене це теж загадка. Чому Молдова терпить ту клоаку? Ще б можна було зрозуміти коли б у них були спільні кордони з кацапами. Ну нехай газом їх шантажували, але ж і це вже відпало...
показати весь коментар
23.09.2025 09:07 Відповісти
Якщо те Придністров'я голосуватиме на виборах, уся Молдова стане Придністров'ям. Там і так промоскальських сил вистачає, а вкупі з придністровськими вони матимуть стабільну перевагу.
показати весь коментар
23.09.2025 08:42 Відповісти
Та ви, очільники Молдови, самі ж обрали залишити рашистську ракову пухлину у своїй країні. В обмін на що? Дешевий газ? Відсоток прибутку з контрабанди, яка шурує Придністров'ям аж гай шумить. Був шанс ліквідувати ті 1.5 тисячі рашистів, що сидять у ПМР, з допомогою України. Ви захотіли лишити все як є.
показати весь коментар
23.09.2025 08:24 Відповісти
Це відбувається коли доібний приватний внтерес олігархів і т п підарасів превалює над державними , ми і Грузія теж на ці граблі наступили .
Держава очолювана державником ніколи не поставить націю в небезпеку на поталу гнідам навіть якщо вони типу "богообрані"
показати весь коментар
23.09.2025 08:42 Відповісти
Треба показувати молдаванам донбас до приходу кацапів і що стало після приходу. Донецьк був красавець, а зараз в пакети какають та стоять в черзі за водою. Зруйновані міста, шахти порізані на металобрухт.
показати весь коментар
23.09.2025 08:35 Відповісти
Ви такий наївний як двері, якщо м'яко сказати. Ми показували дамбасітам і крисчанам на прикладі Грузії і абхазії що буде якщо прийдуть рашисти. І що, допомогло? Потрібно бути ідіотом щоб думати що сепари адекватні і що розмовами ви зміните їх натуру
показати весь коментар
23.09.2025 09:14 Відповісти
Тобто, агресія буде з території Молдови про шо і попередила президентша Молдови. Толі і по Кішеневу прилетить від ЗСУ. І взагаоі, шо ти зробила шоб цього не сталось?
показати весь коментар
23.09.2025 08:45 Відповісти
Так треба заборонити балотуватись усім неугодним політикам. Або потім судом (якщо він ще контролюється, звичайно) відмінити результати виборів. Румунській досвід є. Європейські спецслужби там вдало попрацювали. Європа - це ж оплот демократії.
показати весь коментар
23.09.2025 08:51 Відповісти
Маганутий?
показати весь коментар
23.09.2025 10:31 Відповісти
Чого ж ти стрекоза все літо проспівала і нічого не зробила проти придністров'я?
показати весь коментар
23.09.2025 08:57 Відповісти
ТО всцяте Придністров'я можна було пройти однією бригадою поперек за півтори години. Але ж то треба щоб Верховним головнокомандувачем та головним по міжнародним справам країни був державний діяч, а не гравець хєром на роялі...
показати весь коментар
23.09.2025 08:59 Відповісти
Поруч з ПМР наша дуже бойова бригада морпехів, вони б впорались. Але с діячами в нас проблема.
показати весь коментар
23.09.2025 09:51 Відповісти
Молдови взагалі незабаром не буде, вона приречена.
показати весь коментар
23.09.2025 09:05 Відповісти
не могу понять,а на что она жалуется????кто,кроме самих молдаван, решит эту тему?кабздец просто..типа Украина .помогай..у Украины хватает гемора с вломившимися руссо *********...
показати весь коментар
23.09.2025 09:23 Відповісти
Ліквідувати цей російсько-контробандний гнидник Україні не меньше необхідно, ніж Молдові. Але діяти треба рішуче, вбивати всіх, хто чинитиме опір
показати весь коментар
23.09.2025 09:30 Відповісти
А га, заспівала? Коли наші пропонували зайти у Придністровʼя і вичистити від цапів, Майя пересцяла і відмовилась. І це було декілька разів!
показати весь коментар
23.09.2025 09:56 Відповісти
життя показало що розраховувати на чиюсь допомогу не доцільно, треба самим вирішувати свої проблеми. не прилетить чарівник в блакитному вертольоті
показати весь коментар
23.09.2025 09:58 Відповісти
 
 