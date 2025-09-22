Затримали 74 людей, які готували заворушення на виборах у Молдові

У Молдові в результаті проведених 22 вересня обшуків затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як з молдавськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Голова Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень розпочалося ще в липні 2025 року. За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Зокрема, їх навчали у Сербії поводженню з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько 400 євро.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдаван переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, але там їх втягнули у підготовку до заворушень.

Як сказав глава поліції, людей навчали створювати провокації під час протестів, щоб дестабілізувати ситуацію.

За словами, глави Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександра Мустяце наголосив, що план дестабілізації координували російські спецслужби. Повідомляється, що на території Молдови за планування та керівництво диверсійними операціями, які фінансуються з Росії, відповідав громадянин РФ на ім’я Андрій Павлов. Він також використав групу олігарха-втікача Ілана Шора для вербування людей, заявив Мустяце.

