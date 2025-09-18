УКР
$82 000 за допомогу у перетині кордону: в Києві поліція затримала організатора схеми. ФОТОрепортаж

38-річний зловмисник, використовуючи корумповані зв’язки у ТЦК та СП Києва та лікувальних закладах, забезпечував "клієнтів" призивного віку документами з медичним діагнозом, який надалі надавав змогу зняття їх з розшуку або військового обліку.

Також на особистому автотранспорті перевозив "клієнтів" до державного кордону для незаконного перетину поза пунктами пропуску до Республіки Молдова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію україни.

Організатора схеми затримали. У нього вилучили 82 000 доларів. Максимальне покарання за інкримінованими статями – до девʼяти років ув’язнення.

Ого!!! А починалось все з якихось жалюгідних 5 000 грн. Після цієї акції прикордонників. вартість "вікна" на кордоні буде 100 000 $
18.09.2025 16:38 Відповісти
читай уважно... це сума, яка була у нього

хто зна, скільки людей заплатило

але в цілому так - ціни зросли
18.09.2025 16:42 Відповісти
ти теж. Да я писав що це з одного ухилянта?
18.09.2025 16:48 Відповісти
Агов, борцуни з ТЦК!
Вашого Робін Гуда попєталі!
18.09.2025 16:42 Відповісти
 
 