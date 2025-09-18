$82 000 за допомогу у перетині кордону: в Києві поліція затримала організатора схеми. ФОТОрепортаж

38-річний зловмисник, використовуючи корумповані зв’язки у ТЦК та СП Києва та лікувальних закладах, забезпечував "клієнтів" призивного віку документами з медичним діагнозом, який надалі надавав змогу зняття їх з розшуку або військового обліку.

Також на особистому автотранспорті перевозив "клієнтів" до державного кордону для незаконного перетину поза пунктами пропуску до Республіки Молдова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію україни.

Організатора схеми затримали. У нього вилучили 82 000 доларів. Максимальне покарання за інкримінованими статями – до девʼяти років ув’язнення.













