Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. ВIДЕО
Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.
"Ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані", - заявив Демченко.
За його словами, це стандартна взаємодія між Держприкордонслужбою та іншими державними органами.
Вдруг Украина станет членом ЕС? Или, большим начальникам придется драпать в ЕС, спасая свои задницы?
Все ходят жить с наворованным добром спокойно, а там бывают и справедливые суды. С 2022 года уже такого наворотили, что просто отсидеться не получиться, поэтому, все пытаются своим действиям обеспечить хоть какую-то законность.