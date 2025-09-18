УКР
Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. ВIДЕО

Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

"Ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані", - заявив Демченко.

За його словами, це стандартна взаємодія між Держприкордонслужбою та іншими державними органами.

Топ коментарі
+14
Про Арестовичів, Куницьких та інших "міндічів" теж передає?
18.09.2025 11:39 Відповісти
18.09.2025 11:39 Відповісти
+13
речник не погано влаштувався на жіночу посаду ,ще і офіцерське звання
18.09.2025 11:41 Відповісти
18.09.2025 11:41 Відповісти
+12
Ага, "тільки дані". Самих чоловіків теж передає.
18.09.2025 11:37 Відповісти
18.09.2025 11:37 Відповісти
Ага, "тільки дані". Самих чоловіків теж передає.
18.09.2025 11:37 Відповісти
18.09.2025 11:37 Відповісти
правильно робить
18.09.2025 11:46 Відповісти
18.09.2025 11:46 Відповісти
Не чоловіків а сцикунів. А от коли зловлять, та скрутять, та передадуть, та на підвалі потримають, та в окоп - отоді вони стають справжніми чоловіками. Треба ж розуміти різницю.
18.09.2025 11:51 Відповісти
18.09.2025 11:51 Відповісти
Про Арестовичів, Куницьких та інших "міндічів" теж передає?
18.09.2025 11:39 Відповісти
18.09.2025 11:39 Відповісти
ні то вища каста, передають тільки простих хлопів
18.09.2025 13:01 Відповісти
18.09.2025 13:01 Відповісти
речник не погано влаштувався на жіночу посаду ,ще і офіцерське звання
18.09.2025 11:41 Відповісти
18.09.2025 11:41 Відповісти
Вiн з Колчакiвських фронтiв.
18.09.2025 12:00 Відповісти
18.09.2025 12:00 Відповісти
Румунські прикордонники казали шо тільки за рік до них нелегально переходить 16 тис чоловіків - шось наші погранці або зівака дають або мзду беруть
18.09.2025 11:44 Відповісти
18.09.2025 11:44 Відповісти
Еще как волнует! Особенно больших начальников наскирдовавших себе бабосов!

Вдруг Украина станет членом ЕС? Или, большим начальникам придется драпать в ЕС, спасая свои задницы?

Все ходят жить с наворованным добром спокойно, а там бывают и справедливые суды. С 2022 года уже такого наворотили, что просто отсидеться не получиться, поэтому, все пытаются своим действиям обеспечить хоть какую-то законность.
18.09.2025 12:24 Відповісти
18.09.2025 12:24 Відповісти
Україна не стане країною ес...але так легитимізація наскирдованого їм потрібна
18.09.2025 12:37 Відповісти
18.09.2025 12:37 Відповісти
Та стріляли би на місці вже. Це би влаштувало радикально налаштованих військових, і «патріотично угорівших» дибілів . А вот морально наврят чи ви цих людей заставите любити Україну, яка нічого цим людям не дала, але каже віддати у «борг» своє життя. Таке. Кожен при своєму, але заборонами та безправʼям робите лише гірше.
18.09.2025 11:48 Відповісти
18.09.2025 11:48 Відповісти
Так, дуже цікаво коли встиг заборгувати, і як відати цей борг в грошовому еквіваленті
18.09.2025 11:55 Відповісти
18.09.2025 11:55 Відповісти
Не виправдовую "ухилянтів" (до речі, це має вирішити суд, ухилянт, чи ні), взагалі не цікаво. Але. Якщо вас почнуть "стріляти на місці"? Знайдуть, за що. Що будете робити? Волати "таваріщ Зєлємскій, праізашла чудовіщная ашипка"?
18.09.2025 12:24 Відповісти
18.09.2025 12:24 Відповісти
Так вже давно стріляють.
18.09.2025 12:52 Відповісти
18.09.2025 12:52 Відповісти
18.09.2025 11:49 Відповісти
18.09.2025 11:49 Відповісти
18.09.2025 12:02 Відповісти
18.09.2025 12:02 Відповісти
Бедняги просто хотели спастись от Украины....
18.09.2025 12:19 Відповісти
18.09.2025 12:19 Відповісти
Цензор а вас не беспокоит перспектива получить судовый позов за вранье и манипуляции?
18.09.2025 12:25 Відповісти
18.09.2025 12:25 Відповісти
Центр протидії дезінформації (на відео) росповсюджує дезінформацію. Так завжди бува, коли нама свободи слова.
18.09.2025 12:54 Відповісти
18.09.2025 12:54 Відповісти
Ухилянтів не просто передають, а без шансів хутко зараховувають до "м'ясних" бригад.
18.09.2025 13:12 Відповісти
18.09.2025 13:12 Відповісти
 
 