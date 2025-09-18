Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. ВIДЕО

Держприкордонслужба передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

"Ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані", - заявив Демченко.

За його словами, це стандартна взаємодія між Держприкордонслужбою та іншими державними органами.

