Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу. ВИДЕО
Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью Центру противодействия дезинформации.
"Мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - заявил Демченко.
По его словам, это стандартное взаимодействие между Госпогранслужбой и другими государственными органами.
Вдруг Украина станет членом ЕС? Или, большим начальникам придется драпать в ЕС, спасая свои задницы?
Все ходят жить с наворованным добром спокойно, а там бывают и справедливые суды. С 2022 года уже такого наворотили, что просто отсидеться не получиться, поэтому, все пытаются своим действиям обеспечить хоть какую-то законность.