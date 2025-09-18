Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу. ВИДЕО

Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью Центру противодействия дезинформации.

"Мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - заявил Демченко.

По его словам, это стандартное взаимодействие между Госпогранслужбой и другими государственными органами.

Смотрите: Нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и скрывался от полиции в Тернополе. ВИДЕО