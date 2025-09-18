РУС
1 771 22

Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу. ВИДЕО

Госпогранслужба передает в ТЦК данные о мужчинах, которые пытались незаконно пересечь границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью Центру противодействия дезинформации.

"Мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - заявил Демченко.

По его словам, это стандартное взаимодействие между Госпогранслужбой и другими государственными органами.

Госпогранслужба (6851) Демченко Андрей (317) ТЦК (753)
Топ комментарии
+14
Про Арестовичів, Куницьких та інших "міндічів" теж передає?
показать весь комментарий
18.09.2025 11:39 Ответить
+13
речник не погано влаштувався на жіночу посаду ,ще і офіцерське звання
показать весь комментарий
18.09.2025 11:41 Ответить
+12
Ага, "тільки дані". Самих чоловіків теж передає.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:37 Ответить
Ага, "тільки дані". Самих чоловіків теж передає.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:37 Ответить
правильно робить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:46 Ответить
Не чоловіків а сцикунів. А от коли зловлять, та скрутять, та передадуть, та на підвалі потримають, та в окоп - отоді вони стають справжніми чоловіками. Треба ж розуміти різницю.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:51 Ответить
Про Арестовичів, Куницьких та інших "міндічів" теж передає?
показать весь комментарий
18.09.2025 11:39 Ответить
ні то вища каста, передають тільки простих хлопів
показать весь комментарий
18.09.2025 13:01 Ответить
речник не погано влаштувався на жіночу посаду ,ще і офіцерське звання
показать весь комментарий
18.09.2025 11:41 Ответить
Вiн з Колчакiвських фронтiв.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:00 Ответить
Румунські прикордонники казали шо тільки за рік до них нелегально переходить 16 тис чоловіків - шось наші погранці або зівака дають або мзду беруть
показать весь комментарий
18.09.2025 11:44 Ответить
Еще как волнует! Особенно больших начальников наскирдовавших себе бабосов!

Вдруг Украина станет членом ЕС? Или, большим начальникам придется драпать в ЕС, спасая свои задницы?

Все ходят жить с наворованным добром спокойно, а там бывают и справедливые суды. С 2022 года уже такого наворотили, что просто отсидеться не получиться, поэтому, все пытаются своим действиям обеспечить хоть какую-то законность.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:24 Ответить
Україна не стане країною ес...але так легитимізація наскирдованого їм потрібна
показать весь комментарий
18.09.2025 12:37 Ответить
Та стріляли би на місці вже. Це би влаштувало радикально налаштованих військових, і «патріотично угорівших» дибілів . А вот морально наврят чи ви цих людей заставите любити Україну, яка нічого цим людям не дала, але каже віддати у «борг» своє життя. Таке. Кожен при своєму, але заборонами та безправʼям робите лише гірше.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:48 Ответить
Так, дуже цікаво коли встиг заборгувати, і як відати цей борг в грошовому еквіваленті
показать весь комментарий
18.09.2025 11:55 Ответить
Не виправдовую "ухилянтів" (до речі, це має вирішити суд, ухилянт, чи ні), взагалі не цікаво. Але. Якщо вас почнуть "стріляти на місці"? Знайдуть, за що. Що будете робити? Волати "таваріщ Зєлємскій, праізашла чудовіщная ашипка"?
показать весь комментарий
18.09.2025 12:24 Ответить
Так вже давно стріляють.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:52 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:49 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 12:02 Ответить
Бедняги просто хотели спастись от Украины....
показать весь комментарий
18.09.2025 12:19 Ответить
Цензор а вас не беспокоит перспектива получить судовый позов за вранье и манипуляции?
показать весь комментарий
18.09.2025 12:25 Ответить
Центр протидії дезінформації (на відео) росповсюджує дезінформацію. Так завжди бува, коли нама свободи слова.
показать весь комментарий
18.09.2025 12:54 Ответить
Ухилянтів не просто передають, а без шансів хутко зараховувають до "м'ясних" бригад.
показать весь комментарий
18.09.2025 13:12 Ответить
 
 