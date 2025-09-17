РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4414 посетителей онлайн
Новости Видео
3 365 65

Нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и скрывался от полиции в Тернополе. ВИДЕО

Работник ТЦК и СП одного из районов Тернопольской области совершил несколько ДТП и убегал от полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке.

Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи пьяным, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина угнал авто ТЦК, которое должно было везти его на ВВК, и поехал домой в Одесской области, - полиция

Автор: 

ДТП (7742) Нацполиция (16760) Тернополь (780) ТЦК (753) Тернопольская область (756) Тернопольский район (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
В цій новині прекрасне все: спочатку держава надала цим людям карт-бланш на свавілля, а тепер не знає, що з цим робити. За що боролися - на те й напоролися

Хоча новину треба написати так: "Бойовий інвалід, який працює у воєнкоматі, спішив на оповіщення до громадянина, який потрібен ЗСУ, а "ухилянти-поліціянти" перешкодили діяльності ЗСУ"

Або так: "Співробітник ІПСО скоїв три ДТП та тікав від поліції"
показать весь комментарий
17.09.2025 22:29 Ответить
+18
та не може цього бути, це все фейк... то мабуть ухилянт.

ТЦКашник добра порядна людина ніколи не бухає
показать весь комментарий
17.09.2025 22:25 Ответить
+13
"Працівник" чи "військовослужбовець" тцк? Чи может взагалі це ІПСО!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не може цього бути, це все фейк... то мабуть ухилянт.

ТЦКашник добра порядна людина ніколи не бухає
показать весь комментарий
17.09.2025 22:25 Ответить
Людський момент, він себе проявляє, як воно є у повсякденні, не зважаючи на посаду!!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:50 Ответить
звісно,і масовість в порушенні прав та законів,та і те що мають вигляд тітуханів та звичайних кримінальників то тільки звичайна випадковість,яке ти мерзенне та огидне...
показать весь комментарий
17.09.2025 23:35 Ответить
Зі скількома тцкшниками ти персонально спілкувався, *********? Не хочу їх захищати але зазвичай мало чим від корів відрізняються окрім того що їх ніхто не вчив правильно пакувати людей без зайвих травм.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:21 Ответить
Цікаво, а бодікамера у нього весь час була включена? Може ще й оскаржить своє затримання.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:00 Ответить
"Працівник" чи "військовослужбовець" тцк? Чи может взагалі це ІПСО!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:25 Ответить
Співробітник ІПСО
показать весь комментарий
17.09.2025 22:30 Ответить
Якщо він когось в автобус тягне і там його зачеплять, то, зрозуміло, що це заслужений ветеран і хоробрий військовий.

Якщо на хабарі спіймали або на пияцтві - то звичайний працівник, який місяць тому влаштувався в ТЦК і вже два місяці як звільнився.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:14 Ответить
31 рік...Чим же він заслужив працювати в ТЦК?? Мабуть по праву народження?
показать весь комментарий
17.09.2025 22:26 Ответить
Так. Ви ж помічали, які талановиті діти у наших талановитих керівників, чиновників і бізнесменів.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:15 Ответить
Настільки талановиті , що примудрились опинитися за кордноном ще ДО повномасштабного вторгнення !
показать весь комментарий
17.09.2025 23:22 Ответить
скажуть що він як два тижні звільнився.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:27 Ответить
Більше трешу! ТЦК зможе!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:29 Ответить
Чікаго, *****...
показать весь комментарий
17.09.2025 22:30 Ответить
В цій новині прекрасне все: спочатку держава надала цим людям карт-бланш на свавілля, а тепер не знає, що з цим робити. За що боролися - на те й напоролися

Хоча новину треба написати так: "Бойовий інвалід, який працює у воєнкоматі, спішив на оповіщення до громадянина, який потрібен ЗСУ, а "ухилянти-поліціянти" перешкодили діяльності ЗСУ"

Або так: "Співробітник ІПСО скоїв три ДТП та тікав від поліції"
показать весь комментарий
17.09.2025 22:29 Ответить
Тернопільське РТЦК та СП - там всі чемні бубочки.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:31 Ответить
Уявіть, скільком сотням ухилянтів за гроші цей покидьок дав можливість зрадити Україну.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:31 Ответить
Ну... тачка в нього дешева, бюджетна.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:34 Ответить
Для багатьох коментаторів і "Пузата Хата" - ресторан, де жирують українці під час війни
показать весь комментарий
17.09.2025 22:42 Ответить
Ну мене тут недавно мажором назвали, бо спитали, яка в мене машина, а я написав, що Мазда СХ3. Не Бентлі і не Майбах, а Мазда маленька...
показать весь комментарий
17.09.2025 22:45 Ответить
Він - п"яничка, але не дурень, щоб статки світити. Грошенята - у погрібі, під купою гарбузів. ) Форумні ухилянти у його шкурі одразу б майбахи з ферарі накупили.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:53 Ответить
Новина про інше дебілушка .Ухилянти в іншій новині
показать весь комментарий
17.09.2025 22:36 Ответить
Це все іпсо не видумуйте! Він працівник соціальної підтримки, їздє рано вранці соціально підтримує українців, чесне і благородне.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:36 Ответить
ОООООООО!!!!!! І понеслося лайно по трубам.
Особисто я з ТЦК під час повномасштабної пересікався зовсім мало.
Бо мобілізувався напряму. І що смішно, навіть не один, а два рази. В один й той самий підрозділ.
Обидва рази і ТЦК, і ВЛК носили виключно номінальний характер.
Так, штурмовий батальйон.
Але, в тому перериві між першим та другим заходом (в першому звільнився за станом, бо купа контузій та поранень) зайшов в свій місцевий ТЦК.
Просто захотілося, щоб вклеїли штріх-код туди і поміняли в Дії ВОС та звання (а то ще з РА не міняли).
Половина - точно ветерани. Як і я. Моментально бачимо один одного. Відразу на каву, потриндіти, пошукати спільних знайомих.
А половина - чисто паркетні штафірки.
Чого з ветеранами познайомився - а відтягували мене від чисто статутного підараса чистенького вибритого старлєя, який мені ляпнув фразу "шо, служити втомився?"
показать весь комментарий
17.09.2025 22:40 Ответить
Нафіга ця простиня від тебе? Він порушив? Порушив, так хай тоді їде на бзвп чи на фронт, я думаю це прекрасні ліки для таких грільносраких , ганятися за простим роботягою воно може в воювати ні? Оцим рилам в пікселі нічого робити в тилу, ( я маю на увазі натовпи тцк які вештаються пачками з ранку ).
показать весь комментарий
17.09.2025 22:45 Ответить
Усіма кінцівками лише за. Військовослужбовець, що не був на нулі, що не пережив - це таке собі щось.
Тут згоден стопудово.
Єдине.
А ти?
Сірожа, давай. Хочеш в класну сім'ю? Так, ОШБ. Навпаки, буде що розказати онукам.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:49 Ответить
Наявність в тебе дії дає підстави для роздумів
показать весь комментарий
17.09.2025 22:51 Ответить
Наявність в тебе інтернету дає підстави для роздумів.
Ти повинен полювати на тюленів з луком, а ти тут сидиш.
Пахом, цивілізація йде тобі на шкоду.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:56 Ответить
На відміну від власника діїї я людина розумна
показать весь комментарий
17.09.2025 23:03 Ответить
Чекай, цікаво. В тебе ще нема ІПН і нема Приват24.
За Резерв+ та Армію+ можна й не питати.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:12 Ответить
Якщо для тебе ДІЯ і приват 24 одне й те саме,тоді без коментаріїв
показать весь комментарий
17.09.2025 23:16 Ответить
мабуть це напарник того героя на шкоді з відео,заспав з перепою а подвига хочеться
показать весь комментарий
17.09.2025 23:42 Ответить
Два піддиваних ухилєса знайшли одне одного.
Ви такі сміливі тіки в інтернеті, реальний тцкшник , навіть не служивший блатний тітухан, дав би вам просратись по повній.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:25 Ответить
Це все нікому не цікаво. Абсолютно байдуже, хто там. Просто всі інші мовчазні співучасники. Взагалі всі дорослі люди давно склали думку про ті чи інші події
показать весь комментарий
17.09.2025 22:46 Ответить
мовчазні спіучасники - дорослі люди не мають права називатися особами чоловічої статі. Все просто.
І не мають права називатися громадянами України.
Тому що окрім прав є ще й обов'язки.
І насрати на те, що прописано в Конституції.
Пришли орки вбити твою сім'ю і відібрати землю.
Що робить нормальна людина - бере зброю та дає пі*ди тим, хто напав.
Що роблять чмошники - вигадують собі виправдання.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:52 Ответить
Як називати тебе і тобі подібних,що привели до влади нарка-зрадника,тим самим дали зелене світло на повномаштабну війну
показать весь комментарий
17.09.2025 22:59 Ответить
З логікою маю все більш-менш, а тому ти вже маєш знати, за кого голосував в 19-му.
Без різниці за тих клоунів.
Мене прийшли вбити. Мою жінку. Моїх дітей.
Нунікуясобі!
Хто тут ще такий сміливий?
Кацапи?
24.02.22 я вже з помповою рушницею, ящиком пляшок з коктейлями Молотова, з гранатою РКГ-3 (з парашютіком, так) зістрічав підарську танкову колону з Житомирської траси.
А ти?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:05 Ответить
Кому потрібна НЕПРАВОВА КРАЇНА? Якій в ній сенс-мала рашка?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:02 Ответить
Що заважає остаточно розібратися з підорами, а потім вийти на Майдан і сходити на Банкову?
Тим більше, коли для цього прийде час - Майдану вже не буде треба.
Силами однієї штурмової роти можна спокійно поміняти владу.
Але це буде колись.
Зараз не можна.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:10 Ответить
Ти зовсім хворий на голову,типовий представник зебуїнів,які свято вірять,що ЗЕ приведе їх до перемоги .Дякуючи таким підорам,як ти ЗЕ знищує Україну
показать весь комментарий
17.09.2025 23:13 Ответить
Как пагодка в масквє, пахомчик?
Я 3,5 років на війні, а ти там парься далі, нещастя!
показать весь комментарий
17.09.2025 23:16 Ответить
Коли тупий зебіл не може дати обгрунтовану відповіть-обзиває кацапом
показать весь комментарий
17.09.2025 23:20 Ответить
Так ти звичайний обісранець який називає людину зебуїном а потім ображається коли тобі клеють ярлик у відповідь.
Навіть якби зараз був Порох ти не пішов би в ЗСУ добровільно , просто визнай це по-чесному, бо смішно дивитись як ви нікчемно відмазуєтесь.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:30 Ответить
Як називати тупого зебуїна?Ти теж такий самий дебіл,бо не розумієш очевидного що в 2019 р обрали тупорилі посміховисько і повномаштабну війну!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 00:50 Ответить
Був би Порох не було б повномаштабної війни і здачі територій,запамятай це зедебіляка тупа!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 00:51 Ответить
Мозок поплавився і завис,а скоріш за все,там зовсім пусто
показать весь комментарий
17.09.2025 23:21 Ответить
Ти щось там про права нарябав.Якщо тобі насрати на конституцію,то ти дебіл безнадійний.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:05 Ответить
Рубік, проблема лише в тому, що ти не чоловік, а чмо.
Все просто.
Я не ображаю тебе, а констатую факт.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:07 Ответить
На щастя вас, скоріше за все, запакують так само, як на відео і відправлять до психотерапевта
показать весь комментарий
18.09.2025 00:06 Ответить
там якийсь дійсно довбойоб. таких кругом вистачає.
Але от скажи мені, будь-ласка.
Коли закінчаться військовослужбовці - ти що будеш робити?
Сподіваєшся, що зміна прапору з українського на триколор та зміна валюти на рублі тебе не зачепить?
Розочарую.
Тебе вб'ють. А жінку твою згвалтують. І теж вб'ють.
Цього хочеш?
Не віриш?
А так буде.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:31 Ответить
Наше ж ти сонечко! Напевно кляті ухилянти силоміць вливали міцні алкогольні напої в мужнього героя тилу. Іншого пояснення немає, бо всі знають що в тцк служать виключно порядні та свідомі громадяни!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:42 Ответить
то він хоробрості набрався перед оповіщенням, ухилянти пішли бідові,то матами криють,то за ножі хватаються,не поважають співробітників такої поважної гопконтори
показать весь комментарий
17.09.2025 23:46 Ответить
люди божеволіють , 12 років такої війни ще не відомо що було б з американцями чи британцями
показать весь комментарий
17.09.2025 22:45 Ответить
від чого в тилу він божеволіє??від безкарності та безмежної влади???коли ще недавно кізяки місив а тут хоп і ти ,,бох,,, а Господь зтерпе таку конкуренцію,мабуть це він і відібрав розум...
показать весь комментарий
17.09.2025 23:49 Ответить
Він не тікав від поліції, а поспішав оповістити водіїв Ауді і вантажівки
показать весь комментарий
17.09.2025 22:49 Ответить
Панять і прастіть.
Він же на службі режиму міндічів .
Важка робота
показать весь комментарий
17.09.2025 23:02 Ответить
зібрати донати на нове авто,,краще з салона....
показать весь комментарий
17.09.2025 23:50 Ответить
звідки тільки ці тцкакники гроші на бухло беруть?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:02 Ответить
Україні потрібні вибори! Зелених на гілляку!
показать весь комментарий
17.09.2025 23:07 Ответить
Це - по війні. А наразі - ВРЄМЯ до ТЦК.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:22 Ответить
воно не може - воно за компом вибори вимагає клацає , а в армію - ніт , бо в " нього лапкі" ...
показать весь комментарий
17.09.2025 23:24 Ответить
Буде смішно, якщо завтра тцк подасть в суд на поліцію "за перешкоджання діяльності ЗСУ".
показать весь комментарий
18.09.2025 01:03 Ответить
 
 