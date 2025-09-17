Нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и скрывался от полиции в Тернополе. ВИДЕО

Работник ТЦК и СП одного из районов Тернопольской области совершил несколько ДТП и убегал от полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке.

Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи пьяным, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

