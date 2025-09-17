Нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и скрывался от полиции в Тернополе. ВИДЕО
Работник ТЦК и СП одного из районов Тернопольской области совершил несколько ДТП и убегал от полиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке.
Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.
Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.
Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи пьяным, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТЦКашник добра порядна людина ніколи не бухає
Якщо на хабарі спіймали або на пияцтві - то звичайний працівник, який місяць тому влаштувався в ТЦК і вже два місяці як звільнився.
Хоча новину треба написати так: "Бойовий інвалід, який працює у воєнкоматі, спішив на оповіщення до громадянина, який потрібен ЗСУ, а "ухилянти-поліціянти" перешкодили діяльності ЗСУ"
Або так: "Співробітник ІПСО скоїв три ДТП та тікав від поліції"
Особисто я з ТЦК під час повномасштабної пересікався зовсім мало.
Бо мобілізувався напряму. І що смішно, навіть не один, а два рази. В один й той самий підрозділ.
Обидва рази і ТЦК, і ВЛК носили виключно номінальний характер.
Так, штурмовий батальйон.
Але, в тому перериві між першим та другим заходом (в першому звільнився за станом, бо купа контузій та поранень) зайшов в свій місцевий ТЦК.
Просто захотілося, щоб вклеїли штріх-код туди і поміняли в Дії ВОС та звання (а то ще з РА не міняли).
Половина - точно ветерани. Як і я. Моментально бачимо один одного. Відразу на каву, потриндіти, пошукати спільних знайомих.
А половина - чисто паркетні штафірки.
Чого з ветеранами познайомився - а відтягували мене від чисто статутного підараса чистенького вибритого старлєя, який мені ляпнув фразу "шо, служити втомився?"
Тут згоден стопудово.
Єдине.
А ти?
Сірожа, давай. Хочеш в класну сім'ю? Так, ОШБ. Навпаки, буде що розказати онукам.
Ти повинен полювати на тюленів з луком, а ти тут сидиш.
Пахом, цивілізація йде тобі на шкоду.
За Резерв+ та Армію+ можна й не питати.
Ви такі сміливі тіки в інтернеті, реальний тцкшник , навіть не служивший блатний тітухан, дав би вам просратись по повній.
І не мають права називатися громадянами України.
Тому що окрім прав є ще й обов'язки.
І насрати на те, що прописано в Конституції.
Пришли орки вбити твою сім'ю і відібрати землю.
Що робить нормальна людина - бере зброю та дає пі*ди тим, хто напав.
Що роблять чмошники - вигадують собі виправдання.
Без різниці за тих клоунів.
Мене прийшли вбити. Мою жінку. Моїх дітей.
Нунікуясобі!
Хто тут ще такий сміливий?
Кацапи?
24.02.22 я вже з помповою рушницею, ящиком пляшок з коктейлями Молотова, з гранатою РКГ-3 (з парашютіком, так) зістрічав підарську танкову колону з Житомирської траси.
А ти?
Тим більше, коли для цього прийде час - Майдану вже не буде треба.
Силами однієї штурмової роти можна спокійно поміняти владу.
Але це буде колись.
Зараз не можна.
Я 3,5 років на війні, а ти там парься далі, нещастя!
Навіть якби зараз був Порох ти не пішов би в ЗСУ добровільно , просто визнай це по-чесному, бо смішно дивитись як ви нікчемно відмазуєтесь.
Все просто.
Я не ображаю тебе, а констатую факт.
Але от скажи мені, будь-ласка.
Коли закінчаться військовослужбовці - ти що будеш робити?
Сподіваєшся, що зміна прапору з українського на триколор та зміна валюти на рублі тебе не зачепить?
Розочарую.
Тебе вб'ють. А жінку твою згвалтують. І теж вб'ють.
Цього хочеш?
Не віриш?
А так буде.
Він же на службі режиму міндічів .
Важка робота
вибори вимагаєклацає , а в армію - ніт , бо в " нього лапкі" ...