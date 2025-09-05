Мужчина похитил авто ТЦК, которое должно было везти его на ВЛК, и уехал домой на Одесщину, — полиция

В Одесской области 43-летний мужчина предстанет перед судом за незаконное завладение служебным автомобилем ТЦК и СП и личными документами водителя, который должен был вести его проходить военно-врачебную комиссию.

Как отмечается, происшествие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района. О нем в полицию сообщили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Во время досудебного расследования следователи установили, что 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.

В полиции рассказали, что машину мужчина бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с его личными документами.

Полицейские разыскали беглеца и изъяли у него чужие вещи. Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а "совершил его спонтанно".

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины - в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

