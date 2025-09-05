Мужчина похитил авто ТЦК, которое должно было везти его на ВЛК, и уехал домой на Одесщину, — полиция
В Одесской области 43-летний мужчина предстанет перед судом за незаконное завладение служебным автомобилем ТЦК и СП и личными документами водителя, который должен был вести его проходить военно-врачебную комиссию.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, происшествие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района. О нем в полицию сообщили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Во время досудебного расследования следователи установили, что 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.
В полиции рассказали, что машину мужчина бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с его личными документами.
Полицейские разыскали беглеца и изъяли у него чужие вещи. Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а "совершил его спонтанно".
Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины - в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
пане Малюк, витягайте ваші два пістолетних магазини, бо тут тхне криміналом державною зради !
Вручили повітку, не з'явився - судіть.
Що, ніхто досі не дійшов до ЄСПЛ? Не встигли?
Примусовість мобілізації полягає у незворотній адміністративній або кримінальній відповідальності за ухилення від мобілізації, а не у загороджувальних загонах позаду українських солдатів.
путін аплодує Zеленському за все, що він тут набудував.
Це ж треба було так демонізувати процес мобілізації! Що ТЦК ненавидять майже так само сильно, як рашистів.
Працівники ТЦК не змогли відкрити двері не в ту сторону, - очевидці.
А ваш заклик " не варнякати " і "робити " - саме це і нагадує .
От четвертий рік і воюємо (робимо ) бездумно ... Результати ,всім вже очевидні - хіба окрім глядачів телємарафону ...
Тому я особисто закликаю перед тим ,як щось робити - думати і обговорювати ...
роблення - без думання і обговорення - а отже без врахування наслідків ( за Бехтерєвим) - перша ознака шизофренії .
Тому перед тим ,як щось робити потрібно варнякати і дуже довго варнякати ,щоб розуміти куди це все приведе . А не так як в 2019 році - 72 % взяли і зробили не думаючи
По ходу деякі українці краще підуть в тюрячку чим на захист як самого себе, своєї сім*ї, хати ти квартири.
А от кацапи навпаки за звільнення із тюрячки, швабрування кожного дня і ночі в не фігуральному сенсі, ідуть під дронування у загарбницькій війни.
Самий чорний гумор у тому що їх, ув*язнених перших кацапи пошлють на штурм коли захоплять їхній район тюрячки.
Я хз що сказати крім-бажаю сам бігти під кулі бо позаду заградотряд.
А можна до Франції, чи патрийоти вже усі місця забронювали?