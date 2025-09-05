РУС
3 743 95

Мужчина похитил авто ТЦК, которое должно было везти его на ВЛК, и уехал домой на Одесщину, — полиция

В Одесской области мужчина похитил автомобиль ТЦК

В Одесской области 43-летний мужчина предстанет перед судом за незаконное завладение служебным автомобилем ТЦК и СП и личными документами водителя, который должен был вести его проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, происшествие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района. О нем в полицию сообщили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Во время досудебного расследования следователи установили, что 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине судья "выкупил" у ТЦК двоюродного брата за 8 тысяч долларов, - Офис Генпрокурора

В полиции рассказали, что машину мужчина бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с его личными документами.

Полицейские разыскали беглеца и изъяли у него чужие вещи. Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а "совершил его спонтанно".

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины - в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также: Толпа "отбила" мужчину у военных ТЦК и полиции в Виннице, произошла стычка. ВИДЕО

Одесская область (3808) угон (295) военно-врачебная комиссия (209) ТЦК (736)
Топ комментарии
+26
Зараз підтягнеться місцева "розстрільна команда". Щоб не отримати по своїй ухилянтський пиці - я накиваю п'ятами з форуму
05.09.2025 19:06 Ответить
+22
не викрав ,а взяв на прокат
05.09.2025 19:04 Ответить
+19
Після війни можна серіал комедійний знімати про ТЦК . Матеріалів на пару сезонів
05.09.2025 19:15 Ответить
не викрав ,а взяв на прокат
05.09.2025 19:04 Ответить
це називається каршерінг
05.09.2025 19:17 Ответить
направити в ССО героя !

.
05.09.2025 19:38 Ответить
Навіть не знаю як коментувати. Країна мрій
05.09.2025 19:05 Ответить
05.09.2025 19:08 Ответить
Зараз підтягнеться місцева "розстрільна команда". Щоб не отримати по своїй ухилянтський пиці - я накиваю п'ятами з форуму
05.09.2025 19:06 Ответить
пане адміністратора, кіт яша хоче в довічний бан

пане Малюк, витягайте ваші два пістолетних магазини, бо тут тхне криміналом державною зради !

.
05.09.2025 19:40 Ответить
Якщо Магомед не йде до гори значить сама гора прийде до Магомеда
05.09.2025 19:08 Ответить
А якого, власне, біса його хтось примусово віз на ВЛК?
Вручили повітку, не з'явився - судіть.

Що, ніхто досі не дійшов до ЄСПЛ? Не встигли?
Примусовість мобілізації полягає у незворотній адміністративній або кримінальній відповідальності за ухилення від мобілізації, а не у загороджувальних загонах позаду українських солдатів.

путін аплодує Zеленському за все, що він тут набудував.
Це ж треба було так демонізувати процес мобілізації! Що ТЦК ненавидять майже так само сильно, як рашистів.
05.09.2025 19:08 Ответить
тчк - це каральний орган.скінчилась епоха гідності - в тчк работают покидьки,пянь,авантюристи і крахобори.
05.09.2025 19:18 Ответить
Виконання процедури за законом додним чином не чприятиме поповненню війська. Тому наповнюють, як можуть...
05.09.2025 19:51 Ответить
Яке вилазить боком або вилізе пізніше.
05.09.2025 20:41 Ответить
щоб дійти до ЄСПЛ, треба спочатку Тису переплисти. У нас, на хвилиночку, уже розстрілюють у спину бажаючих дійти до ЄСПЛ.
05.09.2025 20:43 Ответить
GTA Odesa🤣
05.09.2025 19:09 Ответить
Народний Герой!
05.09.2025 19:15 Ответить
Після війни можна серіал комедійний знімати про ТЦК . Матеріалів на пару сезонів
05.09.2025 19:15 Ответить
Підійде Дільничий з ДВРЗ, як капітан поліції Бондар разом зі своїм напарником Дзюбою зрозуміли, що "ловити" в поліції немає чого і разом з тітушкою Вадіком Приходько та кримінальним авторитетом Грачем пішли захищати Батьківщину в лави ТЦК
05.09.2025 19:22 Ответить
Краще продовження "Пса", де Ігор Гнезділов став тцкашником.
05.09.2025 19:26 Ответить
І сміх і гріх:https://www.instagram.com/reel/DN746b2DLFQ/
Працівники ТЦК не змогли відкрити двері не в ту сторону, - очевидці.

05.09.2025 19:29 Ответить
Не вистачає саундтреку із Шоу Бені Хілла. Хоча оригінальне аудіо не гірше.
05.09.2025 20:52 Ответить
Серіал "Тецекашники " - режисер-постановник -зєля .стане справжнім хітом .
05.09.2025 19:29 Ответить
Ну, от і напишеш сценарій, коли прийдуть твої братья- освободітєлі. Може ще станеш найвідомішим російським сценаристом.
05.09.2025 19:48 Ответить
Так куда уж нам до "создатілєй" свавоф і "слугі народа"
05.09.2025 19:49 Ответить
А ти скажеш що партизанив, палив автівки військових і здавав їх координати. І тебе будуть поважати, може навіть квартиру в Москві дадуть.
05.09.2025 19:52 Ответить
А помниш як ми тут в 2019 Боневтіка розйобували, коли ще зебілів було куди не плюнь? Хороші були часи...
05.09.2025 19:55 Ответить
Так, але війна показала що є Герої, а є боягузи.Боягузи нехай, але ще є ті, хто свідомо допомагає ворогу...
05.09.2025 20:00 Ответить
Чому, особисто Я, маю нести відповідальність за вибір дегенартів? Нехай он виборці смарагдового прутня ідуть воюють для початку
05.09.2025 20:04 Ответить
У нас самі порохоботи та свободівці й пішли.
05.09.2025 20:06 Ответить
Звісно напише, коли ненависті до них немає меж. І назву свою зміни, лизати комусь дупу не в українському стилі, тим більше не українцю.
05.09.2025 20:44 Ответить
А ти кого більше ненавидиш, кацапів чи ТЦК?
05.09.2025 20:47 Ответить
05.09.2025 19:16 Ответить
А спорим, шо машина волонтерська і не стоіть на балансі, тому чувку за угон нічого не буде?
05.09.2025 19:18 Ответить
Цікаво
05.09.2025 19:40 Ответить
Стопудово, ще й на лівих номерах як завжди.
05.09.2025 19:47 Ответить
Готовий рейнджер
05.09.2025 19:18 Ответить
05.09.2025 19:22 Ответить
05.09.2025 19:24 Ответить
У 21 столітті люди порозумнішали.
05.09.2025 19:28 Ответить
так порозумнішали що обрали зеленського.
05.09.2025 19:30 Ответить
чувак це твій батько. решта що ти нашкрябало хєрня сцяна. ти в зеленського навчився писати фігню чи в безуглої?
05.09.2025 19:36 Ответить
05.09.2025 19:42 Ответить
Яша, а які в тебе цінності?
05.09.2025 19:56 Ответить
лапи та хвіст! ось побачите, не вдовзі ці яшки будуть казати- ми вас туда нє пасилалі.
05.09.2025 20:06 Ответить
Мені таке вже неодноразово казали.
05.09.2025 20:07 Ответить
мені ще ні. бо відразу б зробив фізичне зауваження.
05.09.2025 20:09 Ответить
Мужику можна, та й то не кожному вже зможу - я на війні трохи запчастин втратив, а жінці?
05.09.2025 20:13 Ответить
нууу..... в 2014 році ці так звані жінки в нас перед технікою лягали та стояли з іконами проклинаючи нас. а потім кацапам здавали наше місця дислокації.
05.09.2025 20:16 Ответить
І Трампа. І Орбана. І Фіцо. І Навроцького. І Сару Ваген-Кнехт невдовзі оберуть.
05.09.2025 20:39 Ответить
Із 450 депутатів 1000 на фронті. Віремо, цінуємо!
05.09.2025 21:26 Ответить
Ну от і не варнякай.
05.09.2025 19:25 Ответить
05.09.2025 19:27 Ответить
Народ наш не виправдовує депутатів ,мєнтів ,прокурорів та тилових військових пенсіонерів. Не навчився сорти лайна розрізняти при землі - а вже строчить піднесені патріотичні пости ...
05.09.2025 19:36 Ответить
я відповідаю завжди тільки за себе. та за свою порохоботську родину. і ви візьміть це за правило.
05.09.2025 19:38 Ответить
Не потрібно пафосних слів - лише власний приклад.
05.09.2025 19:40 Ответить
який власний приклад,можна уточнити?
05.09.2025 19:49 Ответить
Наприклад не говорити про те , в чому не розбираєшся )))
05.09.2025 20:09 Ответить
прошу? наприклад?
05.09.2025 20:10 Ответить
Наприклад - перед тим ,як щось робити - потрібно думати . Бо роблення - без думання і обговорення - а отже без врахування наслідків ( за Бехтерєвим) - перша ознака шизофренії .
А ваш заклик " не варнякати " і "робити " - саме це і нагадує .

От четвертий рік і воюємо (робимо ) бездумно ... Результати ,всім вже очевидні - хіба окрім глядачів телємарафону ...
Тому я особисто закликаю перед тим ,як щось робити - думати і обговорювати ...
05.09.2025 20:18 Ответить
я й дійсно вважав,що обговоремо мої якісь помилки.... вода,сплошна вода. і ще одне пане горе вчитель, в нас війна з 2014 року.
05.09.2025 20:21 Ответить
А ви не зрозуміли в чому ваша помилка ? Тоді подумайте над цією фразою ще раз :

роблення - без думання і обговорення - а отже без врахування наслідків ( за Бехтерєвим) - перша ознака шизофренії .

Тому перед тим ,як щось робити потрібно варнякати і дуже довго варнякати ,щоб розуміти куди це все приведе . А не так як в 2019 році - 72 % взяли і зробили не думаючи
05.09.2025 20:28 Ответить
Що з переліченого сам робиш?
05.09.2025 19:38 Ответить
воював би і до цих пір, списали проти моєї волі. допомгаю ЗСУ коштами та технікою.
05.09.2025 19:44 Ответить
Сільодки хочеш?
05.09.2025 20:45 Ответить
тай правильно сделал
05.09.2025 19:33 Ответить
В машина на балансі? Чи куплена на додати і рахується десь на передовій?
05.09.2025 19:39 Ответить
МОже вони проїздом з передової ...
05.09.2025 19:51 Ответить
Замість тисячі слів:

Новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби. ДОКУМЕНТ Джерело: https://censor.net/ua/n3487599

05.09.2025 19:41 Ответить
Так розумова відсталість в 73% з тих, хто зʼявився на виборах. Шо ж тепер робити? Польша не гумова.
05.09.2025 19:50 Ответить
У нас мужика до ТЦК повісткою викликали, він і пішов. Але- начепив на груди гейоргієвську стрічку. Ну, ТЦК-ашники відразу зрозуміли що воювати його не примусять. Тепер ходить вулицями спокійно, вони на нього і не дивляться.
05.09.2025 19:42 Ответить
Інтересна історія, даремно що звиздьож
05.09.2025 19:43 Ответить
Чиста правда. Вони просто сподіваються зламати тебе, але коли бачать що воювати проти росіян тебе не зможуть примусити- тут же відступають. Так що лови ідею.
05.09.2025 19:46 Ответить
Мені це не потрібно, у мене законне бронювання. Коли зустрічаю працівників ТЦК, то вітаюся з ними і поводжу себе чемно. В кінці бажаю гарного дня
05.09.2025 19:48 Ответить
І що, не бусифікують?
05.09.2025 19:49 Ответить
Ні, у мене документи в порядку.
05.09.2025 19:52 Ответить
Хочеш сказати що мобілізують тільки тих, хто не має права на законну відстрочку?
05.09.2025 19:53 Ответить
Так, якщо у тебе не має відстрочки або дійсного бронювання, то в навчальний центер тобі путь заказан
05.09.2025 19:57 Ответить
Погодься, що це погано, і чим швидше припинити мобілізацію та спротив тим швидше настане мир?
05.09.2025 19:59 Ответить
Ні, не настане. Тому потрібно мобілізувати ТЦКшників, депутатів, суддів, плокулолів, поліцаїв, САП, НАБУ, ДБР, КОРД, військових 45 річних вічно чекаючих посаду під свій вос пенсіонерів, інших силовикі різного пошибу та тітушок, які їм допомагають: коротше усіх тих хто давав присягу!!!
05.09.2025 20:01 Ответить
У мене районі тцк з обмежено придатних, майже всі воювали. А от поліція... Поліція чекає кацапів- там зарплатня більша. Ну відправ їх на фронт, вони у спину вдарять.
05.09.2025 20:03 Ответить
Ну тоді ми взагалі приречені, якщо у нас в тилу сидять зрадники і ВР і на місцях...
05.09.2025 20:06 Ответить
05.09.2025 19:47 Ответить
8 років і на відбудову України. Почвари геть береги попутали...
05.09.2025 19:53 Ответить
Таких почвар 70% від населення.
05.09.2025 19:57 Ответить
Оригінальний спосіб відкосити на строк від 3 до 5ти.Точно краще, чим за за СЗЧ мотати від 5 до 8ми.
05.09.2025 20:50 Ответить
Йой.
По ходу деякі українці краще підуть в тюрячку чим на захист як самого себе, своєї сім*ї, хати ти квартири.
А от кацапи навпаки за звільнення із тюрячки, швабрування кожного дня і ночі в не фігуральному сенсі, ідуть під дронування у загарбницькій війни.
Самий чорний гумор у тому що їх, ув*язнених перших кацапи пошлють на штурм коли захоплять їхній район тюрячки.
Я хз що сказати крім-бажаю сам бігти під кулі бо позаду заградотряд.
05.09.2025 20:58 Ответить
По ходу деякі українці краще підуть в тюрячку чим на захист як самого себе, своєї сім*ї, хати ти квартири.

А можна до Франції, чи патрийоти вже усі місця забронювали?
05.09.2025 21:21 Ответить
 
 