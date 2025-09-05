На Львовщине судья "выкупил" у ТЦК двоюродного брата за 8 тысяч долларов, – Офис Генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении судье одного из районных судов Львовской области по факту получения неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Согласился повлиять на ТЦК, чтобы выкупить брата

По данным следствия, подозреваемый судья, используя свое служебное положение согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили к этому РТЦК и СП.

Задокументировано, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США (более 330 тыс. грн по курсу НБУ) для решения этого вопроса со служебными лицами РТЦК и СП. Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения территориального центра без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его в город Львов.

Отметим, что в рамках данного уголовного производства также расследуются факты возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Внес заведомо недостоверные сведения в декларацию

Кроме этого, в ходе досудебного расследования установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, с целью выявления и изъятия вещественных доказательств.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что неправомерные действия судьи непосредственно было разоблачено прокурорами Львовской областной прокуратуры совместно с ГБР при оперативном сопровождения УСБУ во Львовской области.

В дальнейшем данное уголовное производство будет передано в НАБУ по подследственности.