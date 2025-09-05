РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9671 посетитель онлайн
Новости Коррупция в ТЦК
945 17

На Львовщине судья "выкупил" у ТЦК двоюродного брата за 8 тысяч долларов, – Офис Генпрокурора

На Львовщине разоблачен судья

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении судье одного из районных судов Львовской области по факту получения неправомерной выгоды и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Согласился повлиять на ТЦК, чтобы выкупить брата

По данным следствия, подозреваемый судья, используя свое служебное положение согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили к этому РТЦК и СП.

Задокументировано, что племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 тыс. долларов США (более 330 тыс. грн по курсу НБУ) для решения этого вопроса со служебными лицами РТЦК и СП. Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения территориального центра без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его в город Львов.

Отметим, что в рамках данного уголовного производства также расследуются факты возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба

Внес заведомо недостоверные сведения в декларацию

Кроме этого, в ходе досудебного расследования установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 7,5 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, с целью выявления и изъятия вещественных доказательств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат с Хмельнитчины не указал в декларации самолет, - Нацполиция. ФОТО

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что неправомерные действия судьи непосредственно было разоблачено прокурорами Львовской областной прокуратуры совместно с ГБР при оперативном сопровождения УСБУ во Львовской области.

В дальнейшем данное уголовное производство будет передано в НАБУ по подследственности.

Автор: 

взятка (6221) декларация (1376) судья (2663) ТЦК (736)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Нормальна ціна ще зі знижкою як для судді
показать весь комментарий
05.09.2025 12:49 Ответить
+2
А з цими "службовими особами РТЦК та СП" що буде ?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:54 Ответить
+2
Як це "викупив" ? Там же працюють військовослужбовці, воїни, які проливали кров - вони Чесні (від слова "честь"). Не вірю! Це ІПСО!
показать весь комментарий
05.09.2025 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормальна ціна ще зі знижкою як для судді
показать весь комментарий
05.09.2025 12:49 Ответить
файно, а на корів з вівцями можна наміняти?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:50 Ответить
а че так можно било
показать весь комментарий
05.09.2025 12:51 Ответить
дорогий кріпостний₴!
показать весь комментарий
05.09.2025 12:53 Ответить
А з цими "службовими особами РТЦК та СП" що буде ?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:54 Ответить
А їх чекає найстрашніше покарання - половину прийдеться віддати.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:58 Ответить
Підвищать зарплату, сподіваючись, що це переконає воєнкомів перестати вимагати хабарі.
З суддями / прокурорами ж свого часу саме так вчинили, хіба ні?
А наступати на граблі - у нас національний вид спорту...
показать весь комментарий
05.09.2025 12:59 Ответить
Як це "викупив" ? Там же працюють військовослужбовці, воїни, які проливали кров - вони Чесні (від слова "честь"). Не вірю! Це ІПСО!
показать весь комментарий
05.09.2025 12:55 Ответить
Да, подорожчали послуги... Раніше можливо було все порешить за пару пляшок самогону.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:56 Ответить
у цій новині прекрасно все.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:59 Ответить
А з рідного брата скільки б суддя за таке взяв?
показать весь комментарий
05.09.2025 13:02 Ответить
Надіюсь, що "продавець" і "покупець" вже проходять ВЛК. Заодно з двоюріним братом. Інакше ця "новина" просто пук,
показать весь комментарий
05.09.2025 13:03 Ответить
Звісно пук. І не в калюжу а в ціле озеро.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:04 Ответить
Міг би прямо в бусі домовитися,якщо такий братан є. Кажуть,штука баксів і гуляй.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:03 Ответить
То "ухилянти" винні в цьому чи ні?
показать весь комментарий
05.09.2025 13:03 Ответить
Підозра, особисте зобов'язання, 5 років слідства та суду з вирішенням питання про звільнення судді, отримання заробітної плати весь час, звільнення на пенсію до вироку, отримання довічного утримання 120 тис грн.місяць (нижча), угода з прокурором про визнання, затвердження угоди з покаранням 5 років умовно , виїзд у Монако до батальону...- тяжка доля судді в Україні..... В може,взагалі, - нічого,продовження повноважень судді та служіння Феміді!!
показать весь комментарий
05.09.2025 13:10 Ответить
Розвели суддю, як хлопчика. Напевне, занадто багатим виглядав зовнішньо. Звичайна такса дял пересічних - 3 тис доларів
показать весь комментарий
05.09.2025 13:14 Ответить
 
 