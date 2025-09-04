РУС
Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба

На Волыни произошел конфликт между мужчинами и ТЦК

В селе Боратин Волынской области группа мужчин подралась с военнослужащими ТЦК, когда те пытались проверить у них военно-учетные документы. Во время конфликта началась стрельба. Нападавших задержали.

Об этом рассказали в Волынском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сегодня, 4 сентября, группа из военнослужащих ТЦК и полицейских осуществляла оповещение граждан на территории Луцка и Луцкого района. В Боратине на одной из улиц они увидели четырех мужчин, у которых решили проверить документы.

Как говорят в ТЦК, двое из них пытались убежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.

Военные ТЦК обязательно должны использовать бодикамеры для обеспечения прозрачности мобилизации, - Сухопутные войска

Группа военных и полицейских догнала их и попросила показать документы. Однако во время этого мужчины "начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим", утверждают в ТЦК.

Из-за этого один из военных ТЦК хотел осуществить предупредительный выстрел из травматического пистолета, но гражданский выбил оружие из его рук, выхватил пистолет и начал стрелять в группу оповещения.

"К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. В настоящее время одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно - перелом руки", - добавили в военкомате.

На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

Толпа "отбила" мужчину у военных ТЦК и полиции в Виннице, произошла стычка. ВИДЕО

На Волыни произошел конфликт между мужчинами и ТЦК: детали

Автор: 

конфликт (847) нападение (2245) стрельба (3299) ТЦК (735) Волынская область (1035) Луцкий район (23) Боратин (1)
Топ комментарии
+23
Про це https://www.facebook.com/share/p/16nqv97LYy/ розповіли у Волинському ТЦК та СП. Та дійсно нащо розповідати, коли можна все показати, і навіть не з однієї бодікамери. До того ж із самого початку конфлікту. ТЦК завжди жалілися що викладають урізані відео. Чекаємо на цей блокбастер із різних ракурсів. Але цього звісно не станеться.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:30 Ответить
+15
Не напали, а виник конфлікт під час проведення заходів оповіщення.
Адже саме таке формулювання використовують тецекашники, коли б'ють людей.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:42 Ответить
+15
В цивілізованих країнах за таке садять, причому разом з підбурювачами. Тому там життя, а в Україні - існування.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:57 Ответить
Оповіщення потрібно робити біля ресторанів, нічних клубів, ВР, в закритих крутих містечках, в кінці кінців на буковелі
показать весь комментарий
04.09.2025 19:03 Ответить
я відкрию вам таємницю,життя не справедливе. ті хто відпочиває в буковелі та інших закладах порішали питання з військовим обліком. вони бо самі інваліди або доглчдають інвалідів або знчті з військового обліку чк не придатні
показать весь комментарий
04.09.2025 19:23 Ответить
Знову героїв-інвалідів з тцк злі амбали-ухилянти ображають, а разом з ними і поліціянтів, які теж по стану здоров'я в ЗСУ служити ніяк не можуть! При чому інваліди з фізичними вадами вже четвертий рік поспіль про щось наполегливо оповіщують своїх співгоромадян, а ось інваліди із затримками в психічному розввитку розміщують в ЗМІ подібні байки в надії, що в них хоч хтось повірить
показать весь комментарий
04.09.2025 19:18 Ответить
подивіться відео з тими "інвалідами-ухилянтами" !

це - ганьба !

.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:33 Ответить
Мусорню і решту підарасні тилової на фронт. ЦИВІЛЬНІ НЕ УХИЛЯНТИ! ухилянти це мусорня!
показать весь комментарий
04.09.2025 19:23 Ответить
Може бодікамери їм не сподобались.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:28 Ответить
Потрібно стріляти зразу по ногам.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:41 Ответить
Оповіщення на предмет чого? Про те що почалася війна? А шо ще хтось не в курсі?
показать весь комментарий
04.09.2025 20:04 Ответить
