Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба

В селе Боратин Волынской области группа мужчин подралась с военнослужащими ТЦК, когда те пытались проверить у них военно-учетные документы. Во время конфликта началась стрельба. Нападавших задержали.

Об этом рассказали в Волынском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сегодня, 4 сентября, группа из военнослужащих ТЦК и полицейских осуществляла оповещение граждан на территории Луцка и Луцкого района. В Боратине на одной из улиц они увидели четырех мужчин, у которых решили проверить документы.

Как говорят в ТЦК, двое из них пытались убежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.

Группа военных и полицейских догнала их и попросила показать документы. Однако во время этого мужчины "начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим", утверждают в ТЦК.

Из-за этого один из военных ТЦК хотел осуществить предупредительный выстрел из травматического пистолета, но гражданский выбил оружие из его рук, выхватил пистолет и начал стрелять в группу оповещения.

"К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. В настоящее время одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно - перелом руки", - добавили в военкомате.

На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

