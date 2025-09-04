Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба
В селе Боратин Волынской области группа мужчин подралась с военнослужащими ТЦК, когда те пытались проверить у них военно-учетные документы. Во время конфликта началась стрельба. Нападавших задержали.
Об этом рассказали в Волынском ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Так, сегодня, 4 сентября, группа из военнослужащих ТЦК и полицейских осуществляла оповещение граждан на территории Луцка и Луцкого района. В Боратине на одной из улиц они увидели четырех мужчин, у которых решили проверить документы.
Как говорят в ТЦК, двое из них пытались убежать и спрятались в заброшенном трехэтажном здании.
Группа военных и полицейских догнала их и попросила показать документы. Однако во время этого мужчины "начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим", утверждают в ТЦК.
Из-за этого один из военных ТЦК хотел осуществить предупредительный выстрел из травматического пистолета, но гражданский выбил оружие из его рук, выхватил пистолет и начал стрелять в группу оповещения.
"К нападавшим был применен слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. В настоящее время одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно - перелом руки", - добавили в военкомате.
На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.
це - ганьба !
