Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина
У селі Боратин Волинської області група чоловіків побилася з військовослужбовцями ТЦК, коли ті намагалися перевірити в них військово-облікові документи. Під час конфлікту почалася стрілянина. Нападників затримали.
Про це розповіли у Волинському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні, 4 вересня, група з військовослужбовців ТЦК та поліціянтів здійснювала оповіщення громадян на території Луцька та Луцького району. У Боратині на одній із вулиць вони побачили чотирьох чоловіків, у яких вирішили перевірити документи.
Як кажуть у ТЦК, двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі.
Група військових і поліціянтів наздогнала їх і попросила показати документи. Однак під час цього чоловіки "почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям", стверджують у ТЦК.
Через це один із військових ТЦК хотів здійснити попереджувальний постріл із травматичного пістолета, але цивільний вибив зброю з його рук, вихопив пістолет і почав стріляти в групу оповіщення.
"До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо – перелом руки", - додали у військкоматі.
На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.
бодікамери для внутрішнього розслідування, алєнь
.
https://censor.net/ua/news/3571842/suhoputni-viyiska-rozpovily-pro-bodikamery-v-roboti-ttsk-z-1-veresnya
поржьошь разом з "героями-ордєноносцями" лисим та юзіком
.
там тобі повне долбі стерео по голові буде, ухилянте !
.
- і ні в кого не влучив ? Пощастило їм , що це ухилянт був , а не СЗЧшник - ті стріляти вміють !
цих ТЦКашників на фронт - нехай навчаться воювати з ухилянтами!
рукожопи, ******** ТЦК !
.
На фронт вони не підуть, бо всі в ТЦК косять від фронту.
ТЦКшники не створені для захисту країни на фронті. У них вічна бронь від фронту.
щось ти заплутавсяв показаніях, подслєдствєнний
.
Це ти тут так казав, чи вже передумав?
розносим дезінформацію ?
ну-ну....
Сприйняли тцкшників за нквдшників.
тому і стрілянина.
Под суд таких "чоловіків" без права внесення застави.
Адже саме таке формулювання використовують тецекашники, коли б'ють людей.
за ********* - максимум відсидки два місяці у СІЗО, а далі - домашній арешт чи особисте зобов'язання та довге слідство і судовий розгляд. І мобілізації ті, хто вчинили кримінальні правопорушення й перебувають під слідством - вже не підлягають.