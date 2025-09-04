УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
2 414 44

Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина

На Волині стався конфлікт між чоловіками і ТЦК

У селі Боратин Волинської області група чоловіків побилася з військовослужбовцями ТЦК, коли ті намагалися перевірити в них військово-облікові документи. Під час конфлікту почалася стрілянина. Нападників затримали. 

Про це розповіли у Волинському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні, 4 вересня, група з військовослужбовців ТЦК та поліціянтів здійснювала оповіщення громадян на території Луцька та Луцького району. У Боратині на одній із вулиць вони побачили чотирьох чоловіків, у яких вирішили перевірити документи.

Як кажуть у ТЦК, двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК обов’язково мають використовувати бодікамери для забезпечення прозорості мобілізації, - Сухопутні війська

Група військових і поліціянтів наздогнала їх і попросила показати документи. Однак під час цього чоловіки "почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям", стверджують у ТЦК.

Через це один із військових ТЦК хотів здійснити попереджувальний постріл із травматичного пістолета, але цивільний вибив зброю з його рук, вихопив пістолет і почав стріляти в групу оповіщення.

"До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо – перелом руки", - додали у військкоматі.

На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Натовп "відбив" чоловіка у військових ТЦК та поліції у Вінниці, сталася сутичка. ВIДЕО

На Волині стався конфлікт між чоловіками і ТЦК: деталі

Автор: 

конфлікт (461) напад (1155) стрілянина (1826) ТЦК та СП (787) Волинська область (905) Луцький район (25) Боратин (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Давайте відео з бодікамер. Досить тцкашной писанини.
показати весь коментар
04.09.2025 17:24 Відповісти
+8
Про це https://www.facebook.com/share/p/16nqv97LYy/ розповіли у Волинському ТЦК та СП. Та дійсно нащо розповідати, коли можна все показати, і навіть не з однієї бодікамери. До того ж із самого початку конфлікту. ТЦК завжди жалілися що викладають урізані відео. Чекаємо на цей блокбастер із різних ракурсів. Але цього звісно не станеться.
показати весь коментар
04.09.2025 17:30 Відповісти
+7
Дивно, а сухопутні війська кажуть що для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів.
https://censor.net/ua/news/3571842/suhoputni-viyiska-rozpovily-pro-bodikamery-v-roboti-ttsk-z-1-veresnya
показати весь коментар
04.09.2025 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте відео з бодікамер. Досить тцкашной писанини.
показати весь коментар
04.09.2025 17:24 Відповісти
Дом-2 будеш дивитись в кацапії !

бодікамери для внутрішнього розслідування, алєнь

.
показати весь коментар
04.09.2025 17:29 Відповісти
Дивно, а сухопутні війська кажуть що для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів.
https://censor.net/ua/news/3571842/suhoputni-viyiska-rozpovily-pro-bodikamery-v-roboti-ttsk-z-1-veresnya
показати весь коментар
04.09.2025 17:34 Відповісти
Холопам не паложєна. Панятна.
показати весь коментар
04.09.2025 17:36 Відповісти
хочеш шоу - йди на квартал 95 , там тобі покажуть,
поржьошь разом з "героями-ордєноносцями" лисим та юзіком

.
показати весь коментар
04.09.2025 17:40 Відповісти
Дуло заліпи,фуфло. Дірявих не питали.
показати весь коментар
04.09.2025 18:02 Відповісти
Про це https://www.facebook.com/share/p/16nqv97LYy/ розповіли у Волинському ТЦК та СП. Та дійсно нащо розповідати, коли можна все показати, і навіть не з однієї бодікамери. До того ж із самого початку конфлікту. ТЦК завжди жалілися що викладають урізані відео. Чекаємо на цей блокбастер із різних ракурсів. Але цього звісно не станеться.
показати весь коментар
04.09.2025 17:30 Відповісти
захотів блокбастер подивитись - йди на фронт під Покровськ !

там тобі повне долбі стерео по голові буде, ухилянте !

.
показати весь коментар
04.09.2025 17:35 Відповісти
Волиняки напали на мирних сповiщунiв.
показати весь коментар
04.09.2025 18:05 Відповісти
але цивільний вибив зброю з його рук, вихопив пістолет і почав стріляти в групу оповіщення. Джерело: https://censor.net/ua/n3572256
- і ні в кого не влучив ? Пощастило їм , що це ухилянт був , а не СЗЧшник - ті стріляти вміють !
показати весь коментар
04.09.2025 17:26 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 17:27 Відповісти
Такими прийомами володіють тільки добре навчені диверсанти.Військовослужбовці повинні були знешкодити цю групу, аж до фізичного знищення на місці.
показати весь коментар
04.09.2025 17:40 Відповісти
Військовослужбовці знаходяться на фронті. А так звані 'групи оповіщення' зазвичай складаються з мусорів і якихось тітушок-вертухаїв, які зовсім ненавчені воювати.
показати весь коментар
04.09.2025 18:07 Відповісти
Дядьку вітя,ти дкрень?
показати весь коментар
04.09.2025 18:12 Відповісти
Якого яух в цього заготiвельника була не штатная зброя, та навiщо вiн поцiлив з неī у цивiльну людину... 😎 Зараз заготiвельники разом з ментами складають казочку як нападники завадили проводити оповiщеня.
показати весь коментар
04.09.2025 18:10 Відповісти
цивільний вибив зброю з його рук, вихопив пістолет і почав стріляти в групу оповіщення.

цих ТЦКашників на фронт - нехай навчаться воювати з ухилянтами!
рукожопи, ******** ТЦК !

.
показати весь коментар
04.09.2025 17:27 Відповісти
А на якій підставі , в нього , взагалі був з собою травмат ? Це не табельна зброя - ЗСУ травмати не потрібні
показати весь коментар
04.09.2025 17:30 Відповісти
ТЦК то і є ухилянти і ганьба.
На фронт вони не підуть, бо всі в ТЦК косять від фронту.
ТЦКшники не створені для захисту країни на фронті. У них вічна бронь від фронту.
показати весь коментар
04.09.2025 17:30 Відповісти
а ухилянти то й є справжні ТЦКашники

щось ти заплутавсяв показаніях, подслєдствєнний

.
показати весь коментар
04.09.2025 17:37 Відповісти
На фронті не були, значить ухилянти.
Це ти тут так казав, чи вже передумав?
показати весь коментар
04.09.2025 17:42 Відповісти
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/757422300484620?locale=ru_RU
показати весь коментар
04.09.2025 17:28 Відповісти
смотрім RU ?
розносим дезінформацію ?

ну-ну....
показати весь коментар
04.09.2025 17:31 Відповісти
це вже можно вважати відкриттям втарова фронта, чи ще ні?
показати весь коментар
04.09.2025 17:29 Відповісти
А мені казали що тільки там справжні патріоти-бандерівці живуть...
показати весь коментар
04.09.2025 17:31 Відповісти
Бандерівці завжди воювали з вертухаями нквдшникамм.
Сприйняли тцкшників за нквдшників.
тому і стрілянина.
показати весь коментар
04.09.2025 17:35 Відповісти
Коментуйте обережно, в темі можлива поява донощиків)
показати весь коментар
04.09.2025 17:34 Відповісти
Я коли бачу патруль поліції і воєнкомату - кидаю зігу, та волаю: "Слава Україні!!!" А потім як вовк у мультфільму "Ну, погоді!" Вивертаю кишені, рюкзак, та улибаюся
показати весь коментар
04.09.2025 17:38 Відповісти
Зігу кидати не треба, це погано.
показати весь коментар
04.09.2025 17:50 Відповісти
Добре
показати весь коментар
04.09.2025 18:09 Відповісти
Однак під час цього чоловіки "почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям", Джерело: https://censor.net/ua/n357225
Под суд таких "чоловіків" без права внесення застави.
показати весь коментар
04.09.2025 17:37 Відповісти
Не напали, а виник конфлікт під час проведення заходів оповіщення.
Адже саме таке формулювання використовують тецекашники, коли б'ють людей.
показати весь коментар
04.09.2025 17:42 Відповісти
де б знати якогось мериканського тцкашника щоб він віддухопелив таку згорьовану біженку як ти,чувачок...
показати весь коментар
04.09.2025 17:52 Відповісти
В цивілізованих країнах за таке садять, причому разом з підбурювачами. Тому там життя, а в Україні - існування.
показати весь коментар
04.09.2025 17:57 Відповісти
Ці махрові совки зібрались в европу а самі з рабсіянами одиннарот!
показати весь коментар
04.09.2025 18:01 Відповісти
👉🖕
показати весь коментар
04.09.2025 18:01 Відповісти
Він не біженець, він з окупованої території. То проксі, бо кацапам заборонено за межі чебурнету виходити.
показати весь коментар
04.09.2025 17:57 Відповісти
Гмм... Хитрі виявились ті забіяки:
за ********* - максимум відсидки два місяці у СІЗО, а далі - домашній арешт чи особисте зобов'язання та довге слідство і судовий розгляд. І мобілізації ті, хто вчинили кримінальні правопорушення й перебувають під слідством - вже не підлягають.
показати весь коментар
04.09.2025 17:50 Відповісти
Так це,що ж виходить? Мало по Волинській області русня ударів завдавала? треба добавити щоб вправити мізки,згорьованим ухилянтам??
показати весь коментар
04.09.2025 17:53 Відповісти
По твоїй башці добавити, дебіл
показати весь коментар
04.09.2025 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y_2tU_YZ06E Ось і відео
показати весь коментар
04.09.2025 17:53 Відповісти
І кому люди повірять, цим хлопцям чи розповідям волинського тцк? Риторичне питання. Тим паче вже анонсували розширений сюжет. До речі, ця ТРК Аверс просто вогонь. Дивився там відео із суддею Ковтуненко. Мабуть чи не єдиний порядний суддя в Україні.
показати весь коментар
04.09.2025 18:00 Відповісти
Ковтуненко майбутній генпрокурор, якщо не вбють.
показати весь коментар
04.09.2025 18:03 Відповісти
Не зроміло чому б'ються з ТЦК, в не з кацапами. Чи може я щось пропустив? Чи може ТЦК на Україну напали, а не оркостан?
показати весь коментар
04.09.2025 18:12 Відповісти
 
 