Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина

У селі Боратин Волинської області група чоловіків побилася з військовослужбовцями ТЦК, коли ті намагалися перевірити в них військово-облікові документи. Під час конфлікту почалася стрілянина. Нападників затримали.

Про це розповіли у Волинському ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні, 4 вересня, група з військовослужбовців ТЦК та поліціянтів здійснювала оповіщення громадян на території Луцька та Луцького району. У Боратині на одній із вулиць вони побачили чотирьох чоловіків, у яких вирішили перевірити документи.

Як кажуть у ТЦК, двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі.

Група військових і поліціянтів наздогнала їх і попросила показати документи. Однак під час цього чоловіки "почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям", стверджують у ТЦК.

Через це один із військових ТЦК хотів здійснити попереджувальний постріл із травматичного пістолета, але цивільний вибив зброю з його рук, вихопив пістолет і почав стріляти в групу оповіщення.

"До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо – перелом руки", - додали у військкоматі.

На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.

