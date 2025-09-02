Військові ТЦК обов’язково мають використовувати бодікамери для забезпечення прозорості мобілізації, - Сухопутні війська

Із 1 вересня усіх військовослужбовців ТЦК та СП зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток. Ця ініціатива Міністерства оборони є важливим кроком для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Сухопутних військ ЗСУ, полковник Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що військовий ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

За словами речника, всі групи оповіщення перед виходом для виконання мобілізаційних завдань повинні вмикати бодікамеру. Вона має працювати весь час їхнього перебування на тій ділянці чи на маршруті, де вони будуть виконувати свої обов’язки.

Згодом відео мають передати на сервер, де воно зберігатиметься щонайменше 30 днів, і може бути надане за відповідними запитами.

Щоправда, визнав Саранцев, поки не всі ТЦК повністю забезпечені усім необхідним обладнанням.

"Мова тут не тільки про камери, а й про серверне обладнання, там де буде зберігатися ця інформація. Тому що там є певні вимоги до захищеності. Воно має бути від’єднане від мережі, разом з тим забезпечувати збереженість тих даних, які там знаходяться. Над цим зараз робота триває, і я впевнений, що ми справимося з нею", - зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ.

Разом з тим, додав він, триватиме і робота щодо забезпечення бодікамерами всіх представників ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення.

