Військові ТЦК обов’язково мають використовувати бодікамери для забезпечення прозорості мобілізації, - Сухопутні війська
Із 1 вересня усіх військовослужбовців ТЦК та СП зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток. Ця ініціатива Міністерства оборони є важливим кроком для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Сухопутних військ ЗСУ, полковник Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що військовий ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.
За словами речника, всі групи оповіщення перед виходом для виконання мобілізаційних завдань повинні вмикати бодікамеру. Вона має працювати весь час їхнього перебування на тій ділянці чи на маршруті, де вони будуть виконувати свої обов’язки.
Згодом відео мають передати на сервер, де воно зберігатиметься щонайменше 30 днів, і може бути надане за відповідними запитами.
Щоправда, визнав Саранцев, поки не всі ТЦК повністю забезпечені усім необхідним обладнанням.
"Мова тут не тільки про камери, а й про серверне обладнання, там де буде зберігатися ця інформація. Тому що там є певні вимоги до захищеності. Воно має бути від’єднане від мережі, разом з тим забезпечувати збереженість тих даних, які там знаходяться. Над цим зараз робота триває, і я впевнений, що ми справимося з нею", - зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ.
Разом з тим, додав він, триватиме і робота щодо забезпечення бодікамерами всіх представників ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для інших силових заходів можна не використовувати
А як, повноваження мають ті тцкашники у яких менає обладнання?
Постановление №560: Заменило предыдущий нормативный акт и определяет новые требования к удостоверениям представителей ТЦК, в частности, касающиеся их функций и полномочий.
Сашко! Тобі ту балаклаву бабуся зв'язала, щоб в тебе на морозі сопляки не замерзали, а ти в
ній свій писок від ТЦК ховаєш.
Жодному ЧОЛОВІКОВІ
ТЦК нічого поганого не зробило, одні тьолкі на нього жаліються...
Сто пудів мамка порадила: "Ідь синку, пересидь за кордоном". Чи ти в мамкіному і їхав?
Тому можеш далі захищати своїх нафарбованих друзів - народ вже давно знає ху іс ху....
ТО я тут зайшов щоб вас, обіженок сцяними тряпками поганяти...
Заслужене право.
Чи я ото б ворушив це гніздо мамкіних цацочок.
До речі, такі відосіки і при Порошенку були. ;Снялі с автобуса і атправілі в Нацгвардію!;
Приклад 2014-16 років показує, що мобілізацію цілком можна проводити адекватно і без скандалів! А якщо немає скандалів, то ніяке кацапське іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію" НЕ ПРОКАТИТЬ!