УКР
Новини Мобілізація в Україні
Військові ТЦК обов’язково мають використовувати бодікамери для забезпечення прозорості мобілізації, - Сухопутні війська

Сухопутні війська розповіли про бодікамери в роботі ТЦК з 1 вересня

Із 1 вересня усіх військовослужбовців ТЦК та СП зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток. Ця ініціатива Міністерства оборони є важливим кроком для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Сухопутних військ ЗСУ, полковник Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що військовий ТЦК, який використовує камеру, зобов’язаний повідомити про це. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

За словами речника, всі групи оповіщення перед виходом для виконання мобілізаційних завдань повинні вмикати бодікамеру. Вона має працювати весь час їхнього перебування на тій ділянці чи на маршруті, де вони будуть виконувати свої обов’язки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні військовослужбовці ТЦК зобов’язані носити бодікамери, - Шмигаль

Згодом відео мають передати на сервер, де воно зберігатиметься щонайменше 30 днів, і може бути надане за відповідними запитами.

Щоправда, визнав Саранцев, поки не всі ТЦК повністю забезпечені усім необхідним обладнанням.

"Мова тут не тільки про камери, а й про серверне обладнання, там де буде зберігатися ця інформація. Тому що там є певні вимоги до захищеності. Воно має бути від’єднане від мережі, разом з тим забезпечувати збереженість тих даних, які там знаходяться. Над цим зараз робота триває, і я впевнений, що ми справимося з нею", - зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ.

Разом з тим, додав він, триватиме і робота щодо забезпечення бодікамерами всіх представників ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У серпні зафіксовано 41 повідомлення про інциденти за участю ТЦК, більшість - маніпуляції, - ОК "Північ"

Автор: 

мобілізація (3211) ТЦК та СП (786) Сухопутні війська ЗСУ (49)
+13
Камери будуть. Але зйомка раптово вимикатиметься у найбільш важливий момент, "випадково втрачатиметься", або відеозапис не можна буде отримати або оприлюднити інакше як після запиту суду, підтвердженого головою тецека і міністром оборони.
02.09.2025 16:28 Відповісти
+12
А який сенс ? Ті фарбовані губи все одно не буде видно за балаклавами ....
02.09.2025 16:41 Відповісти
+6
Ви думаєте, що ваші сексуальні нахили дуже цікаві комусь?
02.09.2025 16:46 Відповісти
Боді будуть ходити з камерами.
02.09.2025 16:25 Відповісти
Камери будуть. Але зйомка раптово вимикатиметься у найбільш важливий момент, "випадково втрачатиметься", або відеозапис не можна буде отримати або оприлюднити інакше як після запиту суду, підтвердженого головою тецека і міністром оборони.
02.09.2025 16:28 Відповісти
Вони носитимуть, але не вмикатимуть
02.09.2025 16:29 Відповісти
>>зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток>>
Для інших силових заходів можна не використовувати
02.09.2025 16:29 Відповісти
А як, повноваження мають ті тцкашники у яких менає обладнання?
02.09.2025 16:31 Відповісти
А у них вообще нет полномочий, кроме как раздавать повестки. У них нет прав даже для проверки документов, ибо нема удостоверения согласно№1137.
02.09.2025 16:48 Відповісти
№1137 це стара постанова, зараз вже нова.
02.09.2025 17:10 Відповісти
Подскажете номер постановы, буду признателен.
02.09.2025 17:14 Відповісти
Постановление №1137: Регулирует форму удостоверения для представителей органов исполнительной власти, имеет историческое значение.
Постановление №560: Заменило предыдущий нормативный акт и определяет новые требования к удостоверениям представителей ТЦК, в частности, касающиеся их функций и полномочий.
02.09.2025 17:22 Відповісти
І що, вони дійсно почнуть роздавати повістки? Ніколи такого не бачив.
02.09.2025 16:31 Відповісти
Всі маютьвикористовувати, але не "все так однозначно".🤣
02.09.2025 16:32 Відповісти
Тепер кожна маміна квіточка, не народжена для війни, має бути зафільмована. Так що підводьте вії та фарбуйте губки, перед вилазкою з нори, ухилянтики!
02.09.2025 16:35 Відповісти
А який сенс ? Ті фарбовані губи все одно не буде видно за балаклавами ....
02.09.2025 16:41 Відповісти
Це все даремно. Все одно той ****** не буде видно за щільно затонованим склом автомобілів. Скільки витрати коштів і часу, проїздити цілий день, і ніхто не побачив цю красу - це неправильно.
02.09.2025 16:46 Відповісти
Ви думаєте, що ваші сексуальні нахили дуже цікаві комусь?
02.09.2025 16:46 Відповісти
Хто ти,воїн?
02.09.2025 16:50 Відповісти
Всі обісцянці, підпільні бойцуни з ТЦК, під цим коментом відмітилися? Малувато.
Сашко! Тобі ту балаклаву бабуся зв'язала, щоб в тебе на морозі сопляки не замерзали, а ти в
ній свій писок від ТЦК ховаєш.
Жодному ЧОЛОВІКОВІ
ТЦК нічого поганого не зробило, одні тьолкі на нього жаліються...
02.09.2025 17:00 Відповісти
Умм, ти така ще дитина) так по-наівному все пишеш) я просто уміляюся. Нічо. Як-то кажуть - не зарікайся. Але старші дяді так кажуть. Почекай, підрости, зрозумієш
02.09.2025 17:02 Відповісти
Якщо б ти слухався старших ДЯДЬКІВ, ти б зараз не з Польщі свої повчання строчив би, а був би у війську. А так, дріманув з України - пилюка за лаптями.
Сто пудів мамка порадила: "Ідь синку, пересидь за кордоном". Чи ти в мамкіному і їхав?
02.09.2025 17:08 Відповісти
Я геть заплутався. Так то балаклави носять, щоб зимою сопляки не замерзали? Тоді зрозуміло, хто їх носить і з якою метою. Дякую, що пояснили.
02.09.2025 17:07 Відповісти
У Вашому випадку ви все вірно зрозуміли...
02.09.2025 17:13 Відповісти
Ага - тільки вчора товариша син ( закінчив виш - став офіцером - в цьому році ) - скинув відео - де його ,колишнього однокласника (!!! 22 роки пацану !!!!) - кілька отаких "квіточок в балаклавах" - а за його словами - "3,14дарів " били вчотирьох - намагаючись запхнути в бус .
Тому можеш далі захищати своїх нафарбованих друзів - народ вже давно знає ху іс ху....
02.09.2025 17:12 Відповісти
В трусіках?
02.09.2025 17:14 Відповісти
Шукаєш партньора ? То ти не на той сайт зайшов...
02.09.2025 17:15 Відповісти
Звісно не на той. Я ж по дівчатах.
ТО я тут зайшов щоб вас, обіженок сцяними тряпками поганяти...
02.09.2025 17:19 Відповісти
Можеш на виправдовуватися - інтєрєсант трусків, та нафарбованих чоловіків в юбках - ми гомосексуалістів не дискримінуємо...
02.09.2025 17:24 Відповісти
Та якось насрати на твоі дитячі висєри. Йди воюй далі кнопками на клавіатурі 🤣
02.09.2025 17:01 Відповісти
Як ти, з Польщі?
02.09.2025 17:04 Відповісти
А ти де воюєш? Не поділися з нами? Чи дивані війська?
02.09.2025 17:29 Відповісти
Повір на слово, в мене є право чмиріти борцунів з ТЦК.
Заслужене право.
Чи я ото б ворушив це гніздо мамкіних цацочок.
02.09.2025 17:37 Відповісти
Чмиріти? Ти дійсно думаєш, що комусь не все рівно що там пише якийсь чувак в інтернеті? 😂😂😂
02.09.2025 17:45 Відповісти
очередной распил
02.09.2025 16:35 Відповісти
Краще іх в камери ніж вони з камерами!
02.09.2025 16:53 Відповісти
Ок. В мене питання: а які санкції за відсутність камери? А чи можу я послати нах, за відсутності камери, адже це порушення?
02.09.2025 17:00 Відповісти
Ну пошли. Буде черговий відосік із соплями ;мамину квіточку скрутили, нацисти!;;
До речі, такі відосіки і при Порошенку були. ;Снялі с автобуса і атправілі в Нацгвардію!;
02.09.2025 17:08 Відповісти
Із тою лиш різницею, що якраз при Порошенку ми з цього ржали, бо мобілізація тоді проходила чітко, законно, без порушень чи скандалів. Багато ви пригадайте відео з "бусифікацією" тоді? Так отож...
Приклад 2014-16 років показує, що мобілізацію цілком можна проводити адекватно і без скандалів! А якщо немає скандалів, то ніяке кацапське іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію" НЕ ПРОКАТИТЬ!
02.09.2025 17:36 Відповісти
 
 