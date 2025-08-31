1 927 53
У серпні зафіксовано 41 повідомлення про інциденти за участю ТЦК, більшість - маніпуляції, - ОК "Північ"
Протягом серпня цього року у зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП зафіксовано поширення інформації про 41 інцидент за участю представників терцентрів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
За даними військових, 87% таких повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про спроби дискредитувати діяльність ТЦК та знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації.
Підтверджено п’ять випадків: по одному в Києві, Полтавській та Черкаській областях - по них триває розслідування. Два інциденти зафіксовано на Чернігівщині: в одному випадку розслідування триває, у другому військовослужбовця притягнуто до відповідальності.
Топ коментарі
Олег Мандрівник
31.08.2025 12:22
Александр Калинин
31.08.2025 12:26
Vasya
31.08.2025 12:29
Больше чем сам тцк их никто дискредитировать не сможет
як тільки тема мобілізації, так одразу вилазять кацапські почвари: комік прикольний, калініна, біг т та ін.
скучно, путінськіє мальчікі !
.
- якби автор статті дав кпояснення стосовно решти 36 випадків, читач мав би змогу оцінити інформацію. А в існуючем варіанті - пояснення 12% є, а решта 88 назвали маніпуляцією. Так створюється zeбрехня! Або кажи правду, або мовчи.
рекомендую подивитись військовий парад в поднєбєсной 3.09.2025 !
будєт інтєрєсно !
.
Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.
📌 Що виявили слідчі?
▪BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
▪ Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
▪Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.
Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.
💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема
Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."
Вартість "послуг":
▪ $5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
▪ $1500 - зняття авто з військового обліку
▪ $1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.
Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність.
Несуть і несуть, несуть і несуть !!!
А ще різні знайомі, родичі, начальство !
Уявляєте ... нє ... ви не уявляєте як це важко !!
Їм самим йти в окоп? Не для того вони йшли в тцк.
Не хо не тре - йдете у ТЦК, пишете заяву що не хочете служити, сідаєте на 7 років, виходите живі-здорові (це не гарантуєтьс).
То припадок почнуть, то самоскалічаться, то в бус ломляться, то на велосипеді під колеса бусика незламності кидаються