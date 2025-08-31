УКР
У серпні зафіксовано 41 повідомлення про інциденти за участю ТЦК, більшість - маніпуляції, - ОК "Північ"

ТЦК

Протягом серпня цього року у зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП зафіксовано поширення інформації про 41 інцидент за участю представників терцентрів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"

За даними військових, 87% таких повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про спроби дискредитувати діяльність ТЦК та знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації.

Підтверджено п’ять випадків: по одному в Києві, Полтавській та Черкаській областях - по них триває розслідування. Два інциденти зафіксовано на Чернігівщині: в одному випадку розслідування триває, у другому військовослужбовця притягнуто до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова

+24
спроби дискредитувати діяльність ТЦК та знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації. Джерело: https://censor.net/ua/n3571451
Больше чем сам тцк их никто дискредитировать не сможет
31.08.2025 12:22 Відповісти
+17
Маніпуляція і брехня - не тотожні. Перше прагне показати факти у вигідному комусь ракурсі. Друге - спотворення фактів. 5 - підтвердженно, а решту - промовчим. Тож стаття виглядає як маніпуляція на користь ТЦК.
31.08.2025 12:26 Відповісти
+10
"Все це хфейки і іпсо! Просто співробітники хочуть громадян"соціально підтримати "
31.08.2025 12:29 Відповісти
31.08.2025 12:22 Відповісти
Ти настільки дурненьке,що не можеш зрозуміти свіжу реєчтрацію.Зазвичай це бан.
показати весь коментар
31.08.2025 14:14 Відповісти
Щоб ви, курви, переживали так за наших Воїнів, які по пів року сидять без ротацій, як за тих паскудних ухилянтів, яких ТЦКашики як бидло тягнуть на мотузці до виконання свого громадянського обов'язку - захищати себе, своїх дітей, батьків, дружину і Україну

як тільки тема мобілізації, так одразу вилазять кацапські почвари: комік прикольний, калініна, біг т та ін.

скучно, путінськіє мальчікі !

.
31.08.2025 13:52 Відповісти
Коли вже тебе бидло потягнуть.
31.08.2025 14:18 Відповісти
Маніпуляція і брехня - не тотожні. Перше прагне показати факти у вигідному комусь ракурсі. Друге - спотворення фактів. 5 - підтвердженно, а решту - промовчим. Тож стаття виглядає як маніпуляція на користь ТЦК.
31.08.2025 12:26 Відповісти
Твій вк.д не виглядає, а Є маніпуляцією на корить на фсб рф.
показати весь коментар
31.08.2025 12:40 Відповісти
глупий комент, але поясню:
- якби автор статті дав кпояснення стосовно решти 36 випадків, читач мав би змогу оцінити інформацію. А в існуючем варіанті - пояснення 12% є, а решта 88 назвали маніпуляцією. Так створюється zeбрехня! Або кажи правду, або мовчи.
показати весь коментар
31.08.2025 14:02 Відповісти
31.08.2025 12:29 Відповісти
31.08.2025 12:29 Відповісти
І 13% досить щоб дискредитувати.
показати весь коментар
31.08.2025 12:31 Відповісти
31.08.2025 12:51 Відповісти
роби це. якщо в тебе є факти. я не проти.
показати весь коментар
31.08.2025 13:34 Відповісти
Не таке тцк ,а ті до кого вони звертаються коректно себе поводять,а кацапи прийдуть не будуть тра..ать ваших жінок ,матерей ,дітей,вони будуть такі
показати весь коментар
31.08.2025 12:32 Відповісти
штурм Варшави-Берліна не одміняється - підеш на фарш на розмінування перед кацапо-китайськими ордами

рекомендую подивитись військовий парад в поднєбєсной 3.09.2025 !
будєт інтєрєсно !

.
31.08.2025 14:01 Відповісти
Ви всьо врьотє. Єто нє то о чьом ви подумалі. Іх там нєт. Зєльониє чєловєчкі.
показати весь коментар
31.08.2025 12:50 Відповісти
Так це "маніпуляція" призначити його начальником ТЦК всієї Чернігівської області? Он воно як.

Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.

📌 Що виявили слідчі?
BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.

Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.

💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема

Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."

Вартість "послуг":
$5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
$1500 - зняття авто з військового обліку
$1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.

Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність.
31.08.2025 12:50 Відповісти
Так, а ви думали легко відмовитись від хабаря ??
Несуть і несуть, несуть і несуть !!!

А ще різні знайомі, родичі, начальство !
Уявляєте ... нє ... ви не уявляєте як це важко !!
показати весь коментар
31.08.2025 15:09 Відповісти
Маніпуляції....провокації...ІПСО... І хоч кіл на голові теши. Загрузка "мальчікамиі в балаклавах" вперед ногами в буси продовжується.
показати весь коментар
31.08.2025 13:03 Відповісти
А як їм виконувати накази? Нарід навіть під страхом отримати 5 років тюрми йти добровільно в штурмовики не хоче.
Їм самим йти в окоп? Не для того вони йшли в тцк.
показати весь коментар
31.08.2025 13:09 Відповісти
От, чергова маніпуляція ! "Бойові дії на фронтах відбуваються тільки у посадках і окопах !"

Не хо не тре - йдете у ТЦК, пишете заяву що не хочете служити, сідаєте на 7 років, виходите живі-здорові (це не гарантуєтьс).
показати весь коментар
31.08.2025 15:13 Відповісти
цим людям лиш дай що очорнити благородний тцк
То припадок почнуть, то самоскалічаться, то в бус ломляться, то на велосипеді під колеса бусика незламності кидаються
показати весь коментар
31.08.2025 13:18 Відповісти
Після соціальної підтримки в тецека мобілізований отримав не закритий, а відкритий перелом. Тому це було маніпуляцією.
показати весь коментар
31.08.2025 13:33 Відповісти
 
 