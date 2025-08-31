У серпні зафіксовано 41 повідомлення про інциденти за участю ТЦК, більшість - маніпуляції, - ОК "Північ"

Протягом серпня цього року у зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП зафіксовано поширення інформації про 41 інцидент за участю представників терцентрів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

За даними військових, 87% таких повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про спроби дискредитувати діяльність ТЦК та знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації.

Підтверджено п’ять випадків: по одному в Києві, Полтавській та Черкаській областях - по них триває розслідування. Два інциденти зафіксовано на Чернігівщині: в одному випадку розслідування триває, у другому військовослужбовця притягнуто до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова