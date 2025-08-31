В августе зафиксировано 41 сообщение об инцидентах с участием ТЦК, большинство - манипуляции, - ОК "Північ"

В течение августа этого года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП зафиксировано распространение информации о 41 инциденте с участием представителей терцентров.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, 87% таких сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о попытках дискредитировать деятельность ТЦК и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации.

Подтверждено пять случаев: по одному в Киеве, Полтавской и Черкасской областях - по ним ведется расследование. Два инцидента зафиксировано на Черниговщине: в одном случае расследование продолжается, во втором военнослужащий привлечен к ответственности.

