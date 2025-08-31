1 204 34
В августе зафиксировано 41 сообщение об инцидентах с участием ТЦК, большинство - манипуляции, - ОК "Північ"
В течение августа этого года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП зафиксировано распространение информации о 41 инциденте с участием представителей терцентров.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
По данным военных, 87% таких сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о попытках дискредитировать деятельность ТЦК и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации.
Подтверждено пять случаев: по одному в Киеве, Полтавской и Черкасской областях - по ним ведется расследование. Два инцидента зафиксировано на Черниговщине: в одном случае расследование продолжается, во втором военнослужащий привлечен к ответственности.
Олег Мандрівник
31.08.2025 12:22
Комік Прикольний
31.08.2025 12:32
Александр Калинин
31.08.2025 12:26
Больше чем сам тцк их никто дискредитировать не сможет
Наприклад викрадення війсковими цівільних людей.
Видно таки, що СтарШой дав їм команду: Гадити!
Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.
📌 Що виявили слідчі?
▪BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
▪ Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
▪Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.
Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.
💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема
Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."
Вартість "послуг":
▪ $5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
▪ $1500 - зняття авто з військового обліку
▪ $1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.
Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність.
Їм самим йти в окоп? Не для того вони йшли в тцк.
То припадок почнуть, то самоскалічаться, то в бус ломляться, то на велосипеді під колеса бусика незламності кидаються