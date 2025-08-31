РУС
Новости Незаконные действия ТЦК
1 204 34

В августе зафиксировано 41 сообщение об инцидентах с участием ТЦК, большинство - манипуляции, - ОК "Північ"

ТЦК

В течение августа этого года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП зафиксировано распространение информации о 41 инциденте с участием представителей терцентров.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, 87% таких сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о попытках дискредитировать деятельность ТЦК и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации.

Подтверждено пять случаев: по одному в Киеве, Полтавской и Черкасской областях - по ним ведется расследование. Два инцидента зафиксировано на Черниговщине: в одном случае расследование продолжается, во втором военнослужащий привлечен к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военных ТЦК надо забрать с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными, - Решетилова

Автор: 

ТЦК (732) ОК Північ (8)
спроби дискредитувати діяльність ТЦК та знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації. Джерело: https://censor.net/ua/n3571451
Больше чем сам тцк их никто дискредитировать не сможет
31.08.2025 12:22 Ответить
31.08.2025 12:22 Ответить
Як, не може? Може, ще й як. Всі ті чисельні відео знущання одягнених у військову та поліцейську форму чоловіків над цивільними українцями - то мосфільм. Талановиті бурятські актори, що бездоганно вивчили українську, на фоні майстерно, до найменших дрібниць, виготовлених чукотськими майстрами декорацій українських міст та сіл.
31.08.2025 12:32 Ответить
31.08.2025 12:32 Ответить
31.08.2025 12:37 Ответить
31.08.2025 12:37 Ответить
І шо? Це применшує талант доморощених бурятів?
31.08.2025 12:52 Ответить
31.08.2025 12:52 Ответить
Ця Натаха, то ботяра зелено-подоляцька. Коли воно не може нічого з методички скопіпастити - виставляє дані профілю, типу це щось показує. Просто ігноруйте цю істоту.
31.08.2025 12:56 Ответить
31.08.2025 12:56 Ответить
Це викликає питання, де ти ошивався, поки тебе ведмедчук не виловив?
31.08.2025 13:38 Ответить
31.08.2025 13:38 Ответить
Маніпуляція і брехня - не тотожні. Перше прагне показати факти у вигідному комусь ракурсі. Друге - спотворення фактів. 5 - підтвердженно, а решту - промовчим. Тож стаття виглядає як маніпуляція на користь ТЦК.
31.08.2025 12:26 Ответить
31.08.2025 12:26 Ответить
Твій вк.д не виглядає, а Є маніпуляцією на корить на фсб рф.
31.08.2025 12:40 Ответить
31.08.2025 12:40 Ответить
31.08.2025 12:29 Ответить
31.08.2025 12:29 Ответить
"Все це хфейки і іпсо! Просто співробітники хочуть громадян"соціально підтримати "
31.08.2025 12:29 Ответить
31.08.2025 12:29 Ответить
І 13% досить щоб дискредитувати.
31.08.2025 12:31 Ответить
31.08.2025 12:31 Ответить
Совок совковий біля хати!
31.08.2025 12:31 Ответить
31.08.2025 12:31 Ответить
Тцкуни уже гудуть...
31.08.2025 12:33 Ответить
31.08.2025 12:33 Ответить
31.08.2025 12:43 Ответить
31.08.2025 12:43 Ответить
31.08.2025 12:51 Ответить
31.08.2025 12:51 Ответить
Ось що бувае за ВІЙСКОВІ ЗЛОЧИНИ!
Наприклад викрадення війсковими цівільних людей.
31.08.2025 13:22 Ответить
31.08.2025 13:22 Ответить
роби це. якщо в тебе є факти. я не проти.
31.08.2025 13:34 Ответить
31.08.2025 13:34 Ответить
Не таке тцк ,а ті до кого вони звертаються коректно себе поводять,а кацапи прийдуть не будуть тра..ать ваших жінок ,матерей ,дітей,вони будуть такі
31.08.2025 12:32 Ответить
31.08.2025 12:32 Ответить
Про штурм Варшави забув. А це зальот. Подоляк за сьогодні тобі не заплатить.
31.08.2025 12:35 Ответить
31.08.2025 12:35 Ответить
31.08.2025 12:42 Ответить
31.08.2025 12:42 Ответить
На дивлячить на вихідний, ростролі збудилися на новину, забили собою всі коменти
31.08.2025 12:41 Ответить
31.08.2025 12:41 Ответить
Тьотю, як там ваші вагітні синки у тцк, воюють ?
31.08.2025 12:52 Ответить
31.08.2025 12:52 Ответить
Ця "тьотя" кожній дупі затичка.
31.08.2025 13:04 Ответить
31.08.2025 13:04 Ответить
Як московські збоченці, з ТОТ ОРДЛО, загадили по мережі лайном, проти ТЦК в Україні!! Співпадіння, не думаю!???
Видно таки, що СтарШой дав їм команду: Гадити!
31.08.2025 12:49 Ответить
31.08.2025 12:49 Ответить
Саме так. Твій старшой подоляк дав тобі команду відбілювати бандитів і гадити на простих українців.
31.08.2025 13:33 Ответить
31.08.2025 13:33 Ответить
Ви всьо врьотє. Єто нє то о чьом ви подумалі. Іх там нєт. Зєльониє чєловєчкі.
31.08.2025 12:50 Ответить
31.08.2025 12:50 Ответить
Так це "маніпуляція" призначити його начальником ТЦК всієї Чернігівської області? Он воно як.

Елітні авто, кеш у доларах та торгівля мобілізацією - саме так виглядала служба у ТЦК для ексначальника Харківського обласного центру комплектування Артема Требесова з міста Лозова. Як встановило Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК, під час перебування на посаді Требесов та його родичі стали власниками розкішного майна, походження якого не підтверджене легальними доходами.

📌 Що виявили слідчі?
BMW X6 2023 року вартістю близько $100 000
Toyota Camry Hybrid 2022 року за $50 000
Соболина шуба для дружини з цінником у десятки тисяч доларів
Усе це оформлено на близьких осіб - типова схема для уникнення декларування.

Прокурор САП уже звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію майна на понад 4,8 млн грн. Наразі на активи накладено арешт.

💸 Мобілізація "за прайсом": як працювала схема

Ще під час керівництва Лозівським ТЦК, а згодом - і Харківським, Требесов запровадив систему "вибіркової мобілізації". Місцеві мешканці скаржилися: "Є гроші - сидиш удома. Немає - пакуй рюкзак."

Вартість "послуг":
$5000 - відстрочка або звільнення з ТЦК
$1500 - зняття авто з військового обліку
$1000 - "непомітність" у системі "Оберіг"
Ці "тарифи" відкрито обговорюються у Харкові та Лозовій.

Більше того, за даними джерел, Требесов "обкладав даниною" директорів підприємств - за регулярні "внески" їхнім працівникам гарантували недоторканність.
31.08.2025 12:50 Ответить
31.08.2025 12:50 Ответить
Маніпуляції....провокації...ІПСО... І хоч кіл на голові теши. Загрузка "мальчікамиі в балаклавах" вперед ногами в буси продовжується.
31.08.2025 13:03 Ответить
31.08.2025 13:03 Ответить
А як їм виконувати накази? Нарід навіть під страхом отримати 5 років тюрми йти добровільно в штурмовики не хоче.
Їм самим йти в окоп? Не для того вони йшли в тцк.
31.08.2025 13:09 Ответить
31.08.2025 13:09 Ответить
цим людям лиш дай що очорнити благородний тцк
То припадок почнуть, то самоскалічаться, то в бус ломляться, то на велосипеді під колеса бусика незламності кидаються
31.08.2025 13:18 Ответить
31.08.2025 13:18 Ответить
Після соціальної підтримки в тецека мобілізований отримав не закритий, а відкритий перелом. Тому це було маніпуляцією.
31.08.2025 13:33 Ответить
31.08.2025 13:33 Ответить
 
 