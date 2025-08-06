Военных ТЦК нужно убрать с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными, - Решетилова

Уполномоченный по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что военнослужащих ТЦК и СП, которые привлечены к мероприятиям оповещения военнообязанных, нужно забрать с улиц, потому что они не обучены общаться с гражданскими.

Об этом Решетилова сказала во время эфира Общественного радио, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, военные ТЦК не умеют налаживать коммуникацию с военнообязанными.

"Прежде всего - и это было мое требование, с тех пор как я пришла на должность - нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными, потому что они не обучены это делать", - говорит военный омбудсмен.

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Она отметила, что многие военные, которые работают в ТЦК, возвращаются с фронта и имеют ранения. Однако отбирать их или оценивать их психологическое состояние сейчас нет времени.

"Очень многие из них возвращаются с "нуля", с ранениями, и понятно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц", - подчеркнула Решетилова.

Военный обмудсмен также пояснила, что оповещением и доставкой военнообязанных в территориальные центры комплектования должна заниматься полиция. Также правоохранители должны составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК.

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"Поскольку доставка - это тоже в определенной степени является ограничением свободы. Человек же не добровольно туда едет... И для того, чтобы нам это контролировать, нужно, чтобы полиция составляла протоколы о доставке. Сообщала об этом бесплатную правовую помощь и родных, что человек доставлен в ТЦК и там находится", - пояснила она.

Также Уполномоченная отметила, что отношение к военнообязанным в ТЦК должно быть "более человечным".

Омбудсмен предложила допустить гражданских к работе в ТЦК.

По ее мнению, это могут быть, например, юристы или волонтеры, которые будут решать проблемы, остающиеся в гражданской жизни военнообязанного после его мобилизации.

Военный омбудсмен напомнила, что обновить данные и пройти ВВК еще до мобилизации - это обязанность каждого военнообязанного.

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