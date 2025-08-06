Военных ТЦК нужно убрать с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными, - Решетилова
Уполномоченный по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что военнослужащих ТЦК и СП, которые привлечены к мероприятиям оповещения военнообязанных, нужно забрать с улиц, потому что они не обучены общаться с гражданскими.
Об этом Решетилова сказала во время эфира Общественного радио, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, военные ТЦК не умеют налаживать коммуникацию с военнообязанными.
"Прежде всего - и это было мое требование, с тех пор как я пришла на должность - нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными, потому что они не обучены это делать", - говорит военный омбудсмен.
Она отметила, что многие военные, которые работают в ТЦК, возвращаются с фронта и имеют ранения. Однако отбирать их или оценивать их психологическое состояние сейчас нет времени.
"Очень многие из них возвращаются с "нуля", с ранениями, и понятно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц", - подчеркнула Решетилова.
Военный обмудсмен также пояснила, что оповещением и доставкой военнообязанных в территориальные центры комплектования должна заниматься полиция. Также правоохранители должны составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК.
"Поскольку доставка - это тоже в определенной степени является ограничением свободы. Человек же не добровольно туда едет... И для того, чтобы нам это контролировать, нужно, чтобы полиция составляла протоколы о доставке. Сообщала об этом бесплатную правовую помощь и родных, что человек доставлен в ТЦК и там находится", - пояснила она.
Также Уполномоченная отметила, что отношение к военнообязанным в ТЦК должно быть "более человечным".
Омбудсмен предложила допустить гражданских к работе в ТЦК.
По ее мнению, это могут быть, например, юристы или волонтеры, которые будут решать проблемы, остающиеся в гражданской жизни военнообязанного после его мобилизации.
Военный омбудсмен напомнила, что обновить данные и пройти ВВК еще до мобилизации - это обязанность каждого военнообязанного.
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Порівняли ту "війну" з цією, бл...
Та всеж пішло поширення відеа світом-скабєєва віддихає.
Це якби сантехніка перевели на місце стоматолога.
Але ж перевели у порівнянні,автор-ерм,підпис і печатка-зе.
Більш того СХОЖЕ ШО ВЖЕ СКОРО КРАЙ ЦІЙ ДЕРЖАВІ.
Потрібно змусити їх бути ввічливими, дотримуватися законів та карати за порушення (і не доганами, а згідно Кримінального кодексу). Потрібно, щоб поліція виконувала всі покладені на неї обов'язки, а не перекидала частину з них на ТЦК.
Але повністю прибирати ТЦК з вулиць - це все одно, що лікувати головний біль сокирою...
«9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.
Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.
Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
Если хочешь получше-докупай сам
Большинство,кто хочет пожить еще-докупают
Разом з тим, законний алгоритм дій має бути такий: ТЦК вручає/відправляє повістку, нікого не затримує. Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою - направляйте документи в поліцію, нехай відкриває кримінальну справу і в її межах розшукує, арештовує, передає справу до суду, саджає до в'язниці.
Розуміючи, що більшість ухилянтів тупо не знайдуть, армія вирішила силою супроводжувати аж до ВЧ, щоб якщо не хочеш служити, то станеш не ухилянтом, а дезертиром з удвічі більшим строком ув'язнення. Як на мене, "силове супроводження" має бути лише стосовно обвинуваченого у кримінальному правопорушенні. Якщо людина не з'явилась за повісткою - відкривайте справу, понавішайте всюди камер з розпізнаванням обличчя, розшукуйте! Так, буде кілька сотень тисяч кримінальних справ, але ви, поліціянти, навіщо потрібні? Працюйте!
Хто зараз слухає кацапську музику й агресивно реагує на заклики спілкуватись українською - ті орків навіть чекають, але таких мразот я би відправив на росію, якщо вона так їм до вподоби.
Хто прямо чи опосередковано закликає ухилятись від служби в ЗСУ - з тієї ж групи мразот.
"Военная форма" и даже бронепамперс у него есть.
Пусть сам выходит на улицу и ловит кого захочет.
заважають непомічати війну😤!
прибрати їх - треба
запустити механізм демобілізації - НЕ треба
не переплутайте 😉
КОЛИ ГРОМАДЯНИ НЕХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЇ НЕЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ, ТАКІ КРАЇНИ ІДУТЬ В НЕБУТТЯ.
є поліція в її компетенції це все
клоуны зеленые считают мамкиных черешенек своим лохторатом.
зря.