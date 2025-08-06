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Военных ТЦК нужно убрать с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными, - Решетилова

Решетилова предлагает убрать ТЦК с улиц и объяснила зачем

Уполномоченный по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что военнослужащих ТЦК и СП, которые привлечены к мероприятиям оповещения военнообязанных, нужно забрать с улиц, потому что они не обучены общаться с гражданскими.

Об этом Решетилова сказала во время эфира Общественного радио, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, военные ТЦК не умеют налаживать коммуникацию с военнообязанными.

"Прежде всего - и это было мое требование, с тех пор как я пришла на должность - нам нужно забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны коммуницировать с военнообязанными, потому что они не обучены это делать", - говорит военный омбудсмен.

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Она отметила, что многие военные, которые работают в ТЦК, возвращаются с фронта и имеют ранения. Однако отбирать их или оценивать их психологическое состояние сейчас нет времени.

"Очень многие из них возвращаются с "нуля", с ранениями, и понятно, что они не могут себя контролировать, когда чувствуют агрессию в свою сторону. Поэтому очень важно забрать сотрудников ТЦК и СП с улиц", - подчеркнула Решетилова.

Военный обмудсмен также пояснила, что оповещением и доставкой военнообязанных в территориальные центры комплектования должна заниматься полиция. Также правоохранители должны составлять протоколы о задержании или доставке в ТЦК.

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"Поскольку доставка - это тоже в определенной степени является ограничением свободы. Человек же не добровольно туда едет... И для того, чтобы нам это контролировать, нужно, чтобы полиция составляла протоколы о доставке. Сообщала об этом бесплатную правовую помощь и родных, что человек доставлен в ТЦК и там находится", - пояснила она.

Также Уполномоченная отметила, что отношение к военнообязанным в ТЦК должно быть "более человечным".

Омбудсмен предложила допустить гражданских к работе в ТЦК.

По ее мнению, это могут быть, например, юристы или волонтеры, которые будут решать проблемы, остающиеся в гражданской жизни военнообязанного после его мобилизации.

Военный омбудсмен напомнила, что обновить данные и пройти ВВК еще до мобилизации - это обязанность каждого военнообязанного.

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Автор: 

мобилизация (2871) Решетилова Ольга (53) ТЦК (714)


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Топ комментарии
+9
Вони і "ненавчені воювати", тоді взагалі чого вони вештаються по вулицях?І тому же ще й бува напідпитку.
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06.08.2025 18:26 Ответить
+8
Тріндьож , 100% триндьож. Ніколи не бачив поліцейських на підпитку. На россії бачив, в нас -ні. Поліція є на фронті. Вступайте в бригаду Лють і на власному досвіді про це дізнаєтеся.
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06.08.2025 18:35 Ответить
+8
Травматичний досвід? Життя, воно таке...
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06.08.2025 18:42 Ответить
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Вони і "ненавчені воювати", тоді взагалі чого вони вештаються по вулицях?І тому же ще й бува напідпитку.
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06.08.2025 18:26 Ответить
Тріндьож , 100% триндьож. Ніколи не бачив поліцейських на підпитку. На россії бачив, в нас -ні. Поліція є на фронті. Вступайте в бригаду Лють і на власному досвіді про це дізнаєтеся.
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06.08.2025 18:35 Ответить
🤣🤣🤣
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06.08.2025 18:54 Ответить
Вона ждун рф потім її ***** визове до себе і вони йому до ложить як зірвала процес мобілізації. він їй вручить медаль -За взятие України
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06.08.2025 19:18 Ответить
В дупцю тебе хоч не відкохали ще? Чи вже було?
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06.08.2025 18:36 Ответить
Травматичний досвід? Життя, воно таке...
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06.08.2025 18:42 Ответить
Який ти досвідчений.
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06.08.2025 18:45 Ответить
Це стара баба. А все ще фантазії грають, кохання сниться.
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06.08.2025 19:01 Ответить
Чи ви натякаєте, що в цій поважній установі працюють люди з нетрадиційною орієнтацією?
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06.08.2025 19:07 Ответить
Я прямо кажу що ждуни- люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
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06.08.2025 19:17 Ответить
Без вас Покровськ ніяк не закроють. Приходьте до ТЦК.
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06.08.2025 18:36 Ответить
"Омбудсменка запропонувала допустити цивільних до роботи у ТЦК" - а ось тут цікаво. Нас же постійно запевняють, що значна частина співробітників ТЦК - цивільні люди, і саме тому їх не можна відправити на фронт (хоча стосовно цивільних з вулиці це так не працює). То де ж правда?
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06.08.2025 18:30 Ответить
Ну в мене ще з часів військомату паперами завідували цивільні тьоті...
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06.08.2025 18:33 Ответить
Так, пам'ятаю цих тьоть, до них взагалі не може бути ніяких претензій.
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06.08.2025 18:35 Ответить
Ви хочите, що би жінки в віці 60+ за вас окопи рили?
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06.08.2025 18:38 Ответить
Екскаватор хай риє...
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06.08.2025 18:55 Ответить
Навіщо пересмикувати? Так звані "обмежено придатні" після мобілізації можуть потрапити саме до ТЦК.
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06.08.2025 18:56 Ответить
як це цивільні, а каже що там хлопці з"0"
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06.08.2025 19:37 Ответить
цікаво а коли ТЦК замахают всі ці напади і вони перестанут ловити, то тоді в ТЦК станут черги з свідомих громадян яким поліцаї і волонтери будут дарувати квіти а Решетилова отримае Героя України?
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06.08.2025 18:33 Ответить
А згадайте мобілізацію 2014-2016 - тоді фактично не було порушень і скандалів і мобілізаційні плани виконали! Ясно що ухилянтів і тоді повно було, але призвали стільки, скільки треба...
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06.08.2025 18:34 Ответить
а згадайте скільки відсотків в 2022 році пішло до лав ЗСУ ? Більшість вигадують різні обставини аби не йти. Сидять в чатах і моніторять де тцк їздить , місяцями декотрі на вулицю не виходять
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06.08.2025 18:38 Ответить
Чекають кацапів. У нас в школі скандал був. Донька ухилянта- реально, вже три роки з дому не виходить- доньці загиблого військового заявила що навчатися вона буде в МГУ, а таким як ти, сказала, місця не буде, хіба прислугою.
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06.08.2025 18:44 Ответить
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06.08.2025 19:04 Ответить
Тій ватній хвойді ще пляшку з-під шампанського не запхнули в піхву?
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06.08.2025 19:05 Ответить
Вона дитина, 13 років.
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06.08.2025 19:10 Ответить
Може, тому що тоді треба було стримати менше, ніж 700 тисяч орків, як зараз?
Порівняли ту "війну" з цією, бл...
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06.08.2025 18:57 Ответить
тоді так само бракувало людей, я з лютого 2022 року на війні, повернувся з-за кордону в перші дні, а міг по телевізору підтримувати "економічний фронт"
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06.08.2025 19:38 Ответить
Хоч трохи здорового глузду.
Та всеж пішло поширення відеа світом-скабєєва віддихає.
Це якби сантехніка перевели на місце стоматолога.
Але ж перевели у порівнянні,автор-ерм,підпис і печатка-зе.
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06.08.2025 18:36 Ответить
Судячи з таких тем, капітуляція вже скоро.
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06.08.2025 18:38 Ответить
Та ти шо? І де ж ти будеш бабло гоношити?
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06.08.2025 19:01 Ответить
СХОЖЕ ШО ТАК.
Більш того СХОЖЕ ШО ВЖЕ СКОРО КРАЙ ЦІЙ ДЕРЖАВІ.
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06.08.2025 19:07 Ответить
а тим хто замість них, видати спецформу яскравого кольору. Щоб війскових не ганьбили
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06.08.2025 18:40 Ответить
Ну це вона, звісно, загнала. Якщо ТЦК прибрати з вулиць, то мобілізація стане!

Потрібно змусити їх бути ввічливими, дотримуватися законів та карати за порушення (і не доганами, а згідно Кримінального кодексу). Потрібно, щоб поліція виконувала всі покладені на неї обов'язки, а не перекидала частину з них на ТЦК.

Але повністю прибирати ТЦК з вулиць - це все одно, що лікувати головний біль сокирою...
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06.08.2025 18:40 Ответить
Як вони на вулицях взагалі опинилися? Де це було прописано? В постановах шмигаля та внутрішніх інструкціях?
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06.08.2025 18:44 Ответить
Закон 2024 року ж дозволив перевіряти документи і виписувати повістки. Інша справа, що доставляти в ТЦК має право лише поліція...
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06.08.2025 18:47 Ответить
Так пересидент і має цим опікуватися, а не знання Законів, від відповідальності за їх невиконання, не звільняє пересидента! Він же і диплома, відповідного придбав!!

«9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
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06.08.2025 18:40 Ответить
А про матеріальне забезпечення мобілізованих щось буде? Чи так за свій кошт все і купляти щоб не здохнути в перший же місяць?
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06.08.2025 18:42 Ответить
Ну не знаю, знайомі і родичі, які мобілізувалися в 2024-2025 докупляли дрібниці типу ліхтариків/павербанків/мультитулів і тд. Основне все-таки видали їм...
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06.08.2025 18:49 Ответить
Выдают броник низшего уровня защиты и каску,которая осколком прошибается
Если хочешь получше-докупай сам
Большинство,кто хочет пожить еще-докупают
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06.08.2025 19:05 Ответить
І шо ж тобі, цікаво, не видали?
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06.08.2025 19:00 Ответить
Маючи таку захисницю, і ворогів не потрібно.
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06.08.2025 18:44 Ответить
Спочатку всім "як тільки пожежа - так хоч звільняйся" хитродупим треба згадати, що захист Батьківщини - обов'язок, а не право, тому мобілізація примусова, а не добровільна. Ботів не згадую, у них робота така - за гроші зривати мобілізацію.

Разом з тим, законний алгоритм дій має бути такий: ТЦК вручає/відправляє повістку, нікого не затримує. Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою - направляйте документи в поліцію, нехай відкриває кримінальну справу і в її межах розшукує, арештовує, передає справу до суду, саджає до в'язниці.
Розуміючи, що більшість ухилянтів тупо не знайдуть, армія вирішила силою супроводжувати аж до ВЧ, щоб якщо не хочеш служити, то станеш не ухилянтом, а дезертиром з удвічі більшим строком ув'язнення. Як на мене, "силове супроводження" має бути лише стосовно обвинуваченого у кримінальному правопорушенні. Якщо людина не з'явилась за повісткою - відкривайте справу, понавішайте всюди камер з розпізнаванням обличчя, розшукуйте! Так, буде кілька сотень тисяч кримінальних справ, але ви, поліціянти, навіщо потрібні? Працюйте!
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06.08.2025 18:49 Ответить
Тільки так і має бути, пане прокурор
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06.08.2025 18:57 Ответить
Ще можна добровільно розступитися і орки дійдуть до твоєї оселі, якщо ти взагалі знаходишся в неокупованій частині України.
Хто зараз слухає кацапську музику й агресивно реагує на заклики спілкуватись українською - ті орків навіть чекають, але таких мразот я би відправив на росію, якщо вона так їм до вподоби.
Хто прямо чи опосередковано закликає ухилятись від служби в ЗСУ - з тієї ж групи мразот.
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06.08.2025 19:03 Ответить
В законі так і написано. Чи ти не читав?
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06.08.2025 19:06 Ответить
Если их уберут с улиц,то значит отправлят на фронт,им такое не понравится.
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06.08.2025 18:49 Ответить
так пора вже,а то набралися досвіду штурмів холодильників та захватів у лікерогорілчаних відділах супермаркетів ,війна без цих героїв проходить,а печинки з нирками вже здаються від напружених умов праці,ще трішки інвалідність давати прийдеться
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06.08.2025 19:22 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку. Порушеннями і порушниками займається поліція, а не співробітники військоматів. Але зеленоригі підари Слуг придумали ТЦК і непришийкобилі СП, щоб збивати бабло з людей. У них все направлено на корупцію, мародерство, ******* і *******. А що могли ще придумати чужинці совкокацапської квартальної шобли слуг кремля?
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06.08.2025 18:55 Ответить
По Конституции за мобилизацию отвечает Оманский Ишак.
"Военная форма" и даже бронепамперс у него есть.
Пусть сам выходит на улицу и ловит кого захочет.
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06.08.2025 18:56 Ответить
Військових ТЦК потрібно судить за вже скоені злочини проти громадян України!
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06.08.2025 18:56 Ответить
Кацапе, тебе спитать забули, кого українцям треба судити
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06.08.2025 18:59 Ответить
і тих хто їх виправдовував розпалюючі внутрішньосуспільну ворожнечу та ненависть до інакомислячіх
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06.08.2025 19:25 Ответить
Ці тцка вже всім набридли
заважають непомічати війну😤!
прибрати їх - треба
запустити механізм демобілізації - НЕ треба
не переплутайте 😉
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06.08.2025 19:02 Ответить
Це ж очевидно - торкатися руками, чи дубцем до цивільного мають лише представники правоохоронних органів. Зе-мародери вирішили підставити військових, а ті повелися.
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06.08.2025 19:05 Ответить
Коли і суспільство, і влада, і привладна опозиція під час війни проти мобілізації і відкрито нестидаючись розказують про права ухилянтів ТО ЦЕ ВЖЕ СКОРО БУДЕ КРАЙ ЦІЙ ДЕРЖАВІ.

КОЛИ ГРОМАДЯНИ НЕХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЇ НЕЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ, ТАКІ КРАЇНИ ІДУТЬ В НЕБУТТЯ.
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06.08.2025 19:13 Ответить
Військова омбудсменка нагадала, що оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації - це обов'язок кожного військовозобов'язаного --- какая хитросделанная тётя, не знающая законов
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06.08.2025 19:13 Ответить
Так все це спеціально спихнули на ТЦК, щоб відволікти увагу від бездіяльності верховного ухилянта від заходів по мобілізації!
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06.08.2025 19:13 Ответить
Це відрижка совка!
є поліція в її компетенції це все
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06.08.2025 19:24 Ответить
що все??викрадення,нанесення чи утримання??так вони співучасники,,тільки пластмасові людоловством займаються в себе дома і на очах сусідів
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06.08.2025 19:27 Ответить
Дійшло нарешті.
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06.08.2025 19:29 Ответить
Скоро выборы?
клоуны зеленые считают мамкиных черешенек своим лохторатом.
зря.
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06.08.2025 19:30 Ответить
 
 