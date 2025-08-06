УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13174 відвідувача онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
4 413 73

Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова

Решетилова пропонує забрати ТЦК з вулиць і пояснила навіщо

Уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовців ТЦК і СП, які залучені до заходів оповіщення військовозобов'язаних, потрібно забрати з вулиць, бо вони не навчені спілкуватися з цивільними.

Про це Решетилова сказала під час етеру Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, військові ТЦК не вміють налагоджувати комунікацію з військовозобов'язаними.

"Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов'язаними, тому що вони не навчені це робити", - каже військова омбудсманка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, - Лубінець

Вона зазначила, що багато військових, які працюють у ТЦК, повертаються з фронту та мають поранення. Однак відбирати їх чи оцінювати їхній психологічний стан нині немає часу.

"Дуже багато з них повертаються з "нуля", з пораненнями, і зрозуміло, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць", - наголосила Решетилова.

Військова обмудсменка також пояснила, що оповіщенням і доставленням військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування повинна займатися поліція. Також правоохоронці мають складати протоколи про затримання або доставлення у ТЦК.

Читайте також: У липні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

"Оскільки доставлення — це теж певною мірою є обмеженням волі. Людина ж не добровільно туди їде… І для того, щоб нам це контролювати, потрібно, щоб поліція складала протоколи про доставлення. Повідомляла про це безоплатну правову допомогу та рідних, що людина доставлена до ТЦК й там перебуває", - пояснила вона.

Також Уповноважена зазначила, що ставлення до військовозобов'язаних у ТЦК має бути "більш людяним".

Омбудсменка запропонувала допустити цивільних до роботи у ТЦК.

На її думку, це можуть бути, наприклад, юристи, або волонтери, які вирішуватимуть проблеми, що залишаються в цивільному житті військовозобов’язаного після його мобілізації.

Військова омбудсменка нагадала, що оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації — це обов’язок кожного військовозобов’язаного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду скерували справу щодо трьох мешканців Кременчука, які побили військовослужбовців ТЦК

Автор: 

мобілізація (3188) Решетилова Кобилинська Ольга (56) ТЦК та СП (763)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Вони і "ненавчені воювати", тоді взагалі чого вони вештаються по вулицях?І тому же ще й бува напідпитку.
показати весь коментар
06.08.2025 18:26 Відповісти
+13
Травматичний досвід? Життя, воно таке...
показати весь коментар
06.08.2025 18:42 Відповісти
+10
Як вони на вулицях взагалі опинилися? Де це було прописано? В постановах шмигаля та внутрішніх інструкціях?
показати весь коментар
06.08.2025 18:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони і "ненавчені воювати", тоді взагалі чого вони вештаються по вулицях?І тому же ще й бува напідпитку.
показати весь коментар
06.08.2025 18:26 Відповісти
Тріндьож , 100% триндьож. Ніколи не бачив поліцейських на підпитку. На россії бачив, в нас -ні. Поліція є на фронті. Вступайте в бригаду Лють і на власному досвіді про це дізнаєтеся.
показати весь коментар
06.08.2025 18:35 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.08.2025 18:54 Відповісти
Вона ждун рф потім її ***** визове до себе і вони йому до ложить як зірвала процес мобілізації. він їй вручить медаль -За взятие України
показати весь коментар
06.08.2025 19:18 Відповісти
В дупцю тебе хоч не відкохали ще? Чи вже було?
показати весь коментар
06.08.2025 18:36 Відповісти
Травматичний досвід? Життя, воно таке...
показати весь коментар
06.08.2025 18:42 Відповісти
Який ти досвідчений.
показати весь коментар
06.08.2025 18:45 Відповісти
Це стара баба. А все ще фантазії грають, кохання сниться.
показати весь коментар
06.08.2025 19:01 Відповісти
Чи ви натякаєте, що в цій поважній установі працюють люди з нетрадиційною орієнтацією?
показати весь коментар
06.08.2025 19:07 Відповісти
Я прямо кажу що ждуни- люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
показати весь коментар
06.08.2025 19:17 Відповісти
Без вас Покровськ ніяк не закроють. Приходьте до ТЦК.
показати весь коментар
06.08.2025 18:36 Відповісти
"Омбудсменка запропонувала допустити цивільних до роботи у ТЦК" - а ось тут цікаво. Нас же постійно запевняють, що значна частина співробітників ТЦК - цивільні люди, і саме тому їх не можна відправити на фронт (хоча стосовно цивільних з вулиці це так не працює). То де ж правда?
показати весь коментар
06.08.2025 18:30 Відповісти
Ну в мене ще з часів військомату паперами завідували цивільні тьоті...
показати весь коментар
06.08.2025 18:33 Відповісти
Так, пам'ятаю цих тьоть, до них взагалі не може бути ніяких претензій.
показати весь коментар
06.08.2025 18:35 Відповісти
Ви хочите, що би жінки в віці 60+ за вас окопи рили?
показати весь коментар
06.08.2025 18:38 Відповісти
Екскаватор хай риє...
показати весь коментар
06.08.2025 18:55 Відповісти
Навіщо пересмикувати? Так звані "обмежено придатні" після мобілізації можуть потрапити саме до ТЦК.
показати весь коментар
06.08.2025 18:56 Відповісти
Ха.кумедний,всеодно що бомж зі смітника може потрапити працювати митником.
показати весь коментар
06.08.2025 20:22 Відповісти
як це цивільні, а каже що там хлопці з"0"
показати весь коментар
06.08.2025 19:37 Відповісти
цікаво а коли ТЦК замахают всі ці напади і вони перестанут ловити, то тоді в ТЦК станут черги з свідомих громадян яким поліцаї і волонтери будут дарувати квіти а Решетилова отримае Героя України?
показати весь коментар
06.08.2025 18:33 Відповісти
А згадайте мобілізацію 2014-2016 - тоді фактично не було порушень і скандалів і мобілізаційні плани виконали! Ясно що ухилянтів і тоді повно було, але призвали стільки, скільки треба...
показати весь коментар
06.08.2025 18:34 Відповісти
а згадайте скільки відсотків в 2022 році пішло до лав ЗСУ ? Більшість вигадують різні обставини аби не йти. Сидять в чатах і моніторять де тцк їздить , місяцями декотрі на вулицю не виходять
показати весь коментар
06.08.2025 18:38 Відповісти
Чекають кацапів. У нас в школі скандал був. Донька ухилянта- реально, вже три роки з дому не виходить- доньці загиблого військового заявила що навчатися вона буде в МГУ, а таким як ти, сказала, місця не буде, хіба прислугою.
показати весь коментар
06.08.2025 18:44 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 19:04 Відповісти
Тій ватній хвойді ще пляшку з-під шампанського не запхнули в піхву?
показати весь коментар
06.08.2025 19:05 Відповісти
Вона дитина, 13 років.
показати весь коментар
06.08.2025 19:10 Відповісти
Може, тому що тоді треба було стримати менше, ніж 700 тисяч орків, як зараз?
Порівняли ту "війну" з цією, бл...
показати весь коментар
06.08.2025 18:57 Відповісти
тоді так само бракувало людей, я з лютого 2022 року на війні, повернувся з-за кордону в перші дні, а міг по телевізору підтримувати "економічний фронт"
показати весь коментар
06.08.2025 19:38 Відповісти
То само собою, але я говорю про методи мобілізації...
Якщо вже пакують когось на вулиці, то хай беруть качків зі спортзалу чи амбалів із ресторанів, а не 50-річних дядьків із гіпертонією чи артритом, які після ВЛК різко стають здоровими і придатними.
Ну в 2014-2016 я не чув, щоб мобілізували хоч когось із серйозною хворобою!
показати весь коментар
06.08.2025 19:49 Відповісти
Хоч трохи здорового глузду.
Та всеж пішло поширення відеа світом-скабєєва віддихає.
Це якби сантехніка перевели на місце стоматолога.
Але ж перевели у порівнянні,автор-ерм,підпис і печатка-зе.
показати весь коментар
06.08.2025 18:36 Відповісти
Судячи з таких тем, капітуляція вже скоро.
показати весь коментар
06.08.2025 18:38 Відповісти
Та ти шо? І де ж ти будеш бабло гоношити?
показати весь коментар
06.08.2025 19:01 Відповісти
СХОЖЕ ШО ТАК.
Більш того СХОЖЕ ШО ВЖЕ СКОРО КРАЙ ЦІЙ ДЕРЖАВІ.
показати весь коментар
06.08.2025 19:07 Відповісти
а тим хто замість них, видати спецформу яскравого кольору. Щоб війскових не ганьбили
показати весь коментар
06.08.2025 18:40 Відповісти
Ну це вона, звісно, загнала. Якщо ТЦК прибрати з вулиць, то мобілізація стане!

Потрібно змусити їх бути ввічливими, дотримуватися законів та карати за порушення (і не доганами, а згідно Кримінального кодексу). Потрібно, щоб поліція виконувала всі покладені на неї обов'язки, а не перекидала частину з них на ТЦК.

Але повністю прибирати ТЦК з вулиць - це все одно, що лікувати головний біль сокирою...
показати весь коментар
06.08.2025 18:40 Відповісти
Як вони на вулицях взагалі опинилися? Де це було прописано? В постановах шмигаля та внутрішніх інструкціях?
показати весь коментар
06.08.2025 18:44 Відповісти
Закон 2024 року ж дозволив перевіряти документи і виписувати повістки. Інша справа, що доставляти в ТЦК має право лише поліція...
показати весь коментар
06.08.2025 18:47 Відповісти
Так пересидент і має цим опікуватися, а не знання Законів, від відповідальності за їх невиконання, не звільняє пересидента! Він же і диплома, відповідного придбав!!

«9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
показати весь коментар
06.08.2025 18:40 Відповісти
А про матеріальне забезпечення мобілізованих щось буде? Чи так за свій кошт все і купляти щоб не здохнути в перший же місяць?
показати весь коментар
06.08.2025 18:42 Відповісти
Ну не знаю, знайомі і родичі, які мобілізувалися в 2024-2025 докупляли дрібниці типу ліхтариків/павербанків/мультитулів і тд. Основне все-таки видали їм...
показати весь коментар
06.08.2025 18:49 Відповісти
Выдают броник низшего уровня защиты и каску,которая осколком прошибается
Если хочешь получше-докупай сам
Большинство,кто хочет пожить еще-докупают
показати весь коментар
06.08.2025 19:05 Відповісти
... це ти про кацапсячу армію тут нацарапав? Якою ж гнидою треба бути...щоб таке написати про ЗСУ!!!! Докупали у 2014..2019... І в перші місяці 2022... Зараз навезли масу якісних бронежилетів... спорядження та касок. І не скавчи туточки...гнидо. Бо я сам возив сотнями тон американські бронежилети..канадські каски ... Звідки ти вилізло..кацапсяче??!!
показати весь коментар
06.08.2025 19:46 Відповісти
І шо ж тобі, цікаво, не видали?
показати весь коментар
06.08.2025 19:00 Відповісти
Маючи таку захисницю, і ворогів не потрібно.
показати весь коментар
06.08.2025 18:44 Відповісти
Спочатку всім "як тільки пожежа - так хоч звільняйся" хитродупим треба згадати, що захист Батьківщини - обов'язок, а не право, тому мобілізація примусова, а не добровільна. Ботів не згадую, у них робота така - за гроші зривати мобілізацію.

Разом з тим, законний алгоритм дій має бути такий: ТЦК вручає/відправляє повістку, нікого не затримує. Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою - направляйте документи в поліцію, нехай відкриває кримінальну справу і в її межах розшукує, арештовує, передає справу до суду, саджає до в'язниці.
Розуміючи, що більшість ухилянтів тупо не знайдуть, армія вирішила силою супроводжувати аж до ВЧ, щоб якщо не хочеш служити, то станеш не ухилянтом, а дезертиром з удвічі більшим строком ув'язнення. Як на мене, "силове супроводження" має бути лише стосовно обвинуваченого у кримінальному правопорушенні. Якщо людина не з'явилась за повісткою - відкривайте справу, понавішайте всюди камер з розпізнаванням обличчя, розшукуйте! Так, буде кілька сотень тисяч кримінальних справ, але ви, поліціянти, навіщо потрібні? Працюйте!
показати весь коментар
06.08.2025 18:49 Відповісти
Тільки так і має бути, пане прокурор
показати весь коментар
06.08.2025 18:57 Відповісти
Ще можна добровільно розступитися і орки дійдуть до твоєї оселі, якщо ти взагалі знаходишся в неокупованій частині України.
Хто зараз слухає кацапську музику й агресивно реагує на заклики спілкуватись українською - ті орків навіть чекають, але таких мразот я би відправив на росію, якщо вона так їм до вподоби.
Хто прямо чи опосередковано закликає ухилятись від служби в ЗСУ - з тієї ж групи мразот.
показати весь коментар
06.08.2025 19:03 Відповісти
В законі так і написано. Чи ти не читав?
показати весь коментар
06.08.2025 19:06 Відповісти
Если их уберут с улиц,то значит отправлят на фронт,им такое не понравится.
показати весь коментар
06.08.2025 18:49 Відповісти
так пора вже,а то набралися досвіду штурмів холодильників та захватів у лікерогорілчаних відділах супермаркетів ,війна без цих героїв проходить,а печинки з нирками вже здаються від напружених умов праці,ще трішки інвалідність давати прийдеться
показати весь коментар
06.08.2025 19:22 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку. Порушеннями і порушниками займається поліція, а не співробітники військоматів. Але зеленоригі підари Слуг придумали ТЦК і непришийкобилі СП, щоб збивати бабло з людей. У них все направлено на корупцію, мародерство, ******* і *******. А що могли ще придумати чужинці совкокацапської квартальної шобли слуг кремля?
показати весь коментар
06.08.2025 18:55 Відповісти
По Конституции за мобилизацию отвечает Оманский Ишак.
"Военная форма" и даже бронепамперс у него есть.
Пусть сам выходит на улицу и ловит кого захочет.
показати весь коментар
06.08.2025 18:56 Відповісти
Військових ТЦК потрібно судить за вже скоені злочини проти громадян України!
показати весь коментар
06.08.2025 18:56 Відповісти
Кацапе, тебе спитать забули, кого українцям треба судити
показати весь коментар
06.08.2025 18:59 Відповісти
і тих хто їх виправдовував розпалюючі внутрішньосуспільну ворожнечу та ненависть до інакомислячіх
показати весь коментар
06.08.2025 19:25 Відповісти
А ти інакомислячий?
показати весь коментар
06.08.2025 19:53 Відповісти
Ці тцка вже всім набридли
заважають непомічати війну😤!
прибрати їх - треба
запустити механізм демобілізації - НЕ треба
не переплутайте 😉
показати весь коментар
06.08.2025 19:02 Відповісти
Це ж очевидно - торкатися руками, чи дубцем до цивільного мають лише представники правоохоронних органів. Зе-мародери вирішили підставити військових, а ті повелися.
показати весь коментар
06.08.2025 19:05 Відповісти
Коли і суспільство, і влада, і привладна опозиція під час війни проти мобілізації і відкрито нестидаючись розказують про права ухилянтів ТО ЦЕ ВЖЕ СКОРО БУДЕ КРАЙ ЦІЙ ДЕРЖАВІ.

КОЛИ ГРОМАДЯНИ НЕХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЇ НЕЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ, ТАКІ КРАЇНИ ІДУТЬ В НЕБУТТЯ.
показати весь коментар
06.08.2025 19:13 Відповісти
Так, коли певна країна робить життя нестерпним для своїх громадня і повністю відбиває бажання її захищати, то така країна зазвичай зникає. Це абсолютно закономірний результат.
показати весь коментар
06.08.2025 19:44 Відповісти
нічо, особливо ти непереживай, особливо для тебе - путін прийдёт он сделает твою жизнь терпилой. А заодно ненужно будет мучится и Зеленского терпеть и вообще кого нибудь выбирать.
ТРЕТЬОГО НЕДАНО І НЕБУДЕ.
показати весь коментар
06.08.2025 20:18 Відповісти
Ти спочатку хоча б граматику трохи підтягнув, неук, бо обома мовами так пишеш, що кров з очей йти починає, та й сприймати твою думку серйозно вже не виходить.
Ну то таке, тепер по суті. Хто тобі сказав, що хтось буде сидіти і чекати на путлєра? Якщо ти не знав, то Україна - не єдина країна у світі, просто станом на зараз злочинна влада тримає чоловіків в заручниках.
показати весь коментар
06.08.2025 20:22 Відповісти
Військова омбудсменка нагадала, що оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації - це обов'язок кожного військовозобов'язаного --- какая хитросделанная тётя, не знающая законов
показати весь коментар
06.08.2025 19:13 Відповісти
Так все це спеціально спихнули на ТЦК, щоб відволікти увагу від бездіяльності верховного ухилянта від заходів по мобілізації!
показати весь коментар
06.08.2025 19:13 Відповісти
Це відрижка совка!
є поліція в її компетенції це все
показати весь коментар
06.08.2025 19:24 Відповісти
що все??викрадення,нанесення чи утримання??так вони співучасники,,тільки пластмасові людоловством займаються в себе дома і на очах сусідів
показати весь коментар
06.08.2025 19:27 Відповісти
Дійшло нарешті.
показати весь коментар
06.08.2025 19:29 Відповісти
Скоро выборы?
клоуны зеленые считают мамкиных черешенек своим лохторатом.
зря.
показати весь коментар
06.08.2025 19:30 Відповісти
Цікаво, а хто є "мамкины черешенки"?
показати весь коментар
06.08.2025 20:12 Відповісти
Слід зазначити, що так звані "військовослужбовці" ТЦК і СП просто кінчені, дибіло-шизоїди та гібоно-дикуни, що ********* Україну своїми дикунськими діями та поведінкою не лише в середині самої України, а й за її кордоном, так як відео їхнього "спілкування" з Українцями вже стало топовими на закордонних телеканалах!
Але й це не все, незабаром їх просто почнуть відстрілювати прямісінько на вулицях міст, сіл!
показати весь коментар
06.08.2025 19:51 Відповісти
Русскій Іван, ти капсом, капсом дави!
показати весь коментар
06.08.2025 19:56 Відповісти
 
 