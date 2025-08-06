Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова
Уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовців ТЦК і СП, які залучені до заходів оповіщення військовозобов'язаних, потрібно забрати з вулиць, бо вони не навчені спілкуватися з цивільними.
Про це Решетилова сказала під час етеру Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, військові ТЦК не вміють налагоджувати комунікацію з військовозобов'язаними.
"Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов'язаними, тому що вони не навчені це робити", - каже військова омбудсманка.
Вона зазначила, що багато військових, які працюють у ТЦК, повертаються з фронту та мають поранення. Однак відбирати їх чи оцінювати їхній психологічний стан нині немає часу.
"Дуже багато з них повертаються з "нуля", з пораненнями, і зрозуміло, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць", - наголосила Решетилова.
Військова обмудсменка також пояснила, що оповіщенням і доставленням військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування повинна займатися поліція. Також правоохоронці мають складати протоколи про затримання або доставлення у ТЦК.
"Оскільки доставлення — це теж певною мірою є обмеженням волі. Людина ж не добровільно туди їде… І для того, щоб нам це контролювати, потрібно, щоб поліція складала протоколи про доставлення. Повідомляла про це безоплатну правову допомогу та рідних, що людина доставлена до ТЦК й там перебуває", - пояснила вона.
Також Уповноважена зазначила, що ставлення до військовозобов'язаних у ТЦК має бути "більш людяним".
Омбудсменка запропонувала допустити цивільних до роботи у ТЦК.
На її думку, це можуть бути, наприклад, юристи, або волонтери, які вирішуватимуть проблеми, що залишаються в цивільному житті військовозобов’язаного після його мобілізації.
Військова омбудсменка нагадала, що оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації — це обов’язок кожного військовозобов’язаного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порівняли ту "війну" з цією, бл...
Якщо вже пакують когось на вулиці, то хай беруть качків зі спортзалу чи амбалів із ресторанів, а не 50-річних дядьків із гіпертонією чи артритом, які після ВЛК різко стають здоровими і придатними.
Ну в 2014-2016 я не чув, щоб мобілізували хоч когось із серйозною хворобою!
Та всеж пішло поширення відеа світом-скабєєва віддихає.
Це якби сантехніка перевели на місце стоматолога.
Але ж перевели у порівнянні,автор-ерм,підпис і печатка-зе.
Більш того СХОЖЕ ШО ВЖЕ СКОРО КРАЙ ЦІЙ ДЕРЖАВІ.
Потрібно змусити їх бути ввічливими, дотримуватися законів та карати за порушення (і не доганами, а згідно Кримінального кодексу). Потрібно, щоб поліція виконувала всі покладені на неї обов'язки, а не перекидала частину з них на ТЦК.
Але повністю прибирати ТЦК з вулиць - це все одно, що лікувати головний біль сокирою...
«9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.
Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.
Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
Если хочешь получше-докупай сам
Большинство,кто хочет пожить еще-докупают
Разом з тим, законний алгоритм дій має бути такий: ТЦК вручає/відправляє повістку, нікого не затримує. Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою - направляйте документи в поліцію, нехай відкриває кримінальну справу і в її межах розшукує, арештовує, передає справу до суду, саджає до в'язниці.
Розуміючи, що більшість ухилянтів тупо не знайдуть, армія вирішила силою супроводжувати аж до ВЧ, щоб якщо не хочеш служити, то станеш не ухилянтом, а дезертиром з удвічі більшим строком ув'язнення. Як на мене, "силове супроводження" має бути лише стосовно обвинуваченого у кримінальному правопорушенні. Якщо людина не з'явилась за повісткою - відкривайте справу, понавішайте всюди камер з розпізнаванням обличчя, розшукуйте! Так, буде кілька сотень тисяч кримінальних справ, але ви, поліціянти, навіщо потрібні? Працюйте!
Хто зараз слухає кацапську музику й агресивно реагує на заклики спілкуватись українською - ті орків навіть чекають, але таких мразот я би відправив на росію, якщо вона так їм до вподоби.
Хто прямо чи опосередковано закликає ухилятись від служби в ЗСУ - з тієї ж групи мразот.
"Военная форма" и даже бронепамперс у него есть.
Пусть сам выходит на улицу и ловит кого захочет.
заважають непомічати війну😤!
прибрати їх - треба
запустити механізм демобілізації - НЕ треба
не переплутайте 😉
КОЛИ ГРОМАДЯНИ НЕХОЧУТЬ ЗАХИЩАТИ СВОЇ НЕЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ, ТАКІ КРАЇНИ ІДУТЬ В НЕБУТТЯ.
ТРЕТЬОГО НЕДАНО І НЕБУДЕ.
Ну то таке, тепер по суті. Хто тобі сказав, що хтось буде сидіти і чекати на путлєра? Якщо ти не знав, то Україна - не єдина країна у світі, просто станом на зараз злочинна влада тримає чоловіків в заручниках.
є поліція в її компетенції це все
клоуны зеленые считают мамкиных черешенек своим лохторатом.
зря.
Але й це не все, незабаром їх просто почнуть відстрілювати прямісінько на вулицях міст, сіл!