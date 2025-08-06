Військових ТЦК треба забрати з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними, - Решетилова

Уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовців ТЦК і СП, які залучені до заходів оповіщення військовозобов'язаних, потрібно забрати з вулиць, бо вони не навчені спілкуватися з цивільними.

Про це Решетилова сказала під час етеру Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, військові ТЦК не вміють налагоджувати комунікацію з військовозобов'язаними.

"Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов'язаними, тому що вони не навчені це робити", - каже військова омбудсманка.

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Вона зазначила, що багато військових, які працюють у ТЦК, повертаються з фронту та мають поранення. Однак відбирати їх чи оцінювати їхній психологічний стан нині немає часу.

"Дуже багато з них повертаються з "нуля", з пораненнями, і зрозуміло, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць", - наголосила Решетилова.

Військова обмудсменка також пояснила, що оповіщенням і доставленням військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування повинна займатися поліція. Також правоохоронці мають складати протоколи про затримання або доставлення у ТЦК.

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"Оскільки доставлення — це теж певною мірою є обмеженням волі. Людина ж не добровільно туди їде… І для того, щоб нам це контролювати, потрібно, щоб поліція складала протоколи про доставлення. Повідомляла про це безоплатну правову допомогу та рідних, що людина доставлена до ТЦК й там перебуває", - пояснила вона.

Також Уповноважена зазначила, що ставлення до військовозобов'язаних у ТЦК має бути "більш людяним".

Омбудсменка запропонувала допустити цивільних до роботи у ТЦК.

На її думку, це можуть бути, наприклад, юристи, або волонтери, які вирішуватимуть проблеми, що залишаються в цивільному житті військовозобов’язаного після його мобілізації.

Військова омбудсменка нагадала, що оновити дані та пройти ВЛК ще до мобілізації — це обов’язок кожного військовозобов’язаного.

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