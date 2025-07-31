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У липні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

У липні 86% всіх інцидентів, пов'язаних із ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками. Лише 14% підтвердилися і мали під собою реальні підстави. 

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

  • 2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
  • 7 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 24 службових розслідувань тривають.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані", - додали у Сухопутних військах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація на 90% відбувається добровільно. Людей не хапають, не тягнуть, - Шмигаль

Сухопутні війська звітують про роботу ТЦК у липні

Автор: 

ТЦК та СП (747) Сухопутні війська ЗСУ (46)


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Топ коментарі
+13
Невже???? Святі певно... А люди брехливе лайно. Так виходить?
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31.07.2025 18:10 Відповісти
+12
Віримо в чесність речників Сухопутних Сил.
Віримо ,що Зеленьський ніколи не бреше .
Що корупції в Україні практично немає .
І що Генштаб перймається збереженням особвого складу.
І ще віримо в ельфів та домовиків...
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31.07.2025 18:15 Відповісти
+9
Мабуть особисто ці "маніпулянти і іпсо" пакують у бус?
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31.07.2025 18:11 Відповісти
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Невже???? Святі певно... А люди брехливе лайно. Так виходить?
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31.07.2025 18:10 Відповісти
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31.07.2025 18:20 Відповісти
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31.07.2025 18:22 Відповісти
Що ви робочій групі кацапів робили ? Підробляєте до пенсії?)))
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31.07.2025 18:29 Відповісти
Шпигую.
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31.07.2025 18:54 Відповісти
Я жартую ) Я пам'ятаю ,що ви щирий патріот - колишній військовий)))
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31.07.2025 20:06 Відповісти
У недолюдків завдання - зірвати мобілізацію. Це їх єдиний шанс не програти з великою ганьбою.
Звідси удари по ТЦК і одночасно - ІПСО.
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31.07.2025 19:52 Відповісти
Мабуть особисто ці "маніпулянти і іпсо" пакують у бус?
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31.07.2025 18:11 Відповісти
Пакують тільки тоді коли ти, або в розшуку, або почав руці та нозі свої розпускати на ТЦКівців. Особисто бачив.
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31.07.2025 18:15 Відповісти
Яке право вони мають перевіряти документи? До сих пір ця шарага с назвою тцк ні туди ні сюди в напівбандитьське формування,Все рівно мінімум 50 відсотків у сзч будуть.
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31.07.2025 18:23 Відповісти
Ну, таке ти будеш кацапському воєнкому розповідати.
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31.07.2025 19:06 Відповісти
Ти ще особисто не бачив як дядько лопатою розбійників з великої дороги ганяв. Тікали далі чим бачили!
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31.07.2025 19:24 Відповісти
Хто має на плечіх голову в якій є мізки це розуміють. Тут можна і так здогадатись. Дуже і дуже рідко в соцмережах є ролики які висвітлюють початок конфлікту, а тільки його кульмінацію. В цьому цим викладачам дуже допомогають кацапи. Їм треба зірвати мобілізацію в Україні. От вони і розповсюджують такі ролики по соцмережах через своїх ботів, а їх дуже багато на козлостані, цілі цеха сидять цих підарасів.
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31.07.2025 18:13 Відповісти
Віримо, звісно ж віримо! А хто відповідні розслідування проводив? Саме ТЦК? Чи взагалі не проводили?
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31.07.2025 18:14 Відповісти
ОПешні медіапомийки стараються. Ціленаправлено прибивають мотивацію, і дискредитують військових.
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31.07.2025 18:14 Відповісти
Віримо в чесність речників Сухопутних Сил.
Віримо ,що Зеленьський ніколи не бреше .
Що корупції в Україні практично немає .
І що Генштаб перймається збереженням особвого складу.
І ще віримо в ельфів та домовиків...
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31.07.2025 18:15 Відповісти
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31.07.2025 18:15 Відповісти
Те що зе-команда краде як в останє, теж іпсо?
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31.07.2025 18:15 Відповісти
86%, іпсо.
інше, не підтверджено.
чи може міндіч заарештований? нє!
чи може міндічу, щось пред'явлено? ні!
то, які питання?
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31.07.2025 18:20 Відповісти
Цікаво, де в цій статистиці чоловічок, якого співробітник тцк забив насмерть прямо в бусі і викинув на плацу. Там, якщо вірити поліції, порушена карна справа, а не службове розлідування.
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31.07.2025 18:19 Відповісти
непідтверджене іпсо.
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31.07.2025 18:21 Відповісти
Не внесли в статистику. Бо співробітник насправді, бурятом виявився. Це не рахується!
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31.07.2025 18:36 Відповісти
і деж ця кіностудія знаходиться , хто ці актори
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31.07.2025 18:22 Відповісти
Точно там де студія 95 вже знаходиться, звідти всі професіональні (ніт) комедіанти і блазні пішли.
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31.07.2025 18:24 Відповісти
Звісно у ОРДЛО та павільйонах Мосфільму.
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31.07.2025 18:51 Відповісти
рашку по брехні переплюнули?
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31.07.2025 18:22 Відповісти
Вони таки реально й досі мають всіх людей за дурнів. Так цинічно і нагло брехати- це найгірше що можна було б зробити в даній ситуаціі, Визнати свою провину в зриві мобілізаціі та покаятись- це було б краще і гідніше. Це б звісно б не додало любові до влади, але б не знищувало поваги і довіри до неі ..... Але чинна влада на це не здатна.....
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31.07.2025 18:23 Відповісти
як можна знищити те ,чого не було?
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31.07.2025 18:27 Відповісти
Був свідком Працвник ТЦК тільки підійшов до чергового і заговорив,а у віповідь мат і лайка ВИ Б ВИТРИМАЛИ ТАКЕ ХАМСТВО??? А зважаючи на те,що це ,як правило,поранені фронтовикі,то виходить потрібно бити в пику ,а потім питати документи. Іде провокація,а провокацію потрібно знищувати.
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31.07.2025 18:27 Відповісти
Васька,не може перевіряти документи працівник ТЦК.Кантуженому можно всім по харі бить?У нас правова держава.
Як я маю відноситись до працівника ТЦК і поліції,які в 2022р втекли з міста??
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31.07.2025 18:42 Відповісти
....це ,як правило,поранені фронтовикі......

Сценарист 95 кварталу? Жидков, це ти?
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31.07.2025 18:47 Відповісти
А як там поживає антимайданівська гнида Серьожка Воловик ?
І далі в Харківському ОТЦК людей дубасить цей недороблений любитель російських баб чи може на фронт відправили героя?
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31.07.2025 19:12 Відповісти
То-то каждый день мужиков как скот засовывают с видеоподтверждениями и криками помогите. Одно ипсо кругом ух
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31.07.2025 18:31 Відповісти
Инцендент не может быть ИПСО, ИПСО может быть только фейковые сообщения, а том чего не было, сьемки на Мосфильме, а если есть инцендент, то это уже не ИПСО. Я лично ни одного ИСПО с ТЦК не видел. Покажите 86% где?
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31.07.2025 18:33 Відповісти
Кицюню, останні чотири роки так точно, спілкуватися російською-те ж саме що привселюдно колупатися у дупі, а потім демонстративно облизувати пальці
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31.07.2025 19:05 Відповісти
Если дать дебилу молоток, то он всегда окажется в новостях! Либо себя покалечит, либо прохожего!
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31.07.2025 18:36 Відповісти
Звісно, що 86% це ІПСО, тому що Мобілізація на 90% відбувається добровільно. Джерело: https://censor.net/ua/p3566325
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31.07.2025 18:49 Відповісти
Не важливо, хто як голосує, важливо хто рахує
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31.07.2025 19:30 Відповісти
Ківалова молоді риги уже підключили підрахуйнічати
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31.07.2025 19:34 Відповісти
Ідіть в сраку! Ви і є ІПСО.
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31.07.2025 19:35 Відповісти
 
 