У липні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

У липні 86% всіх інцидентів, пов'язаних із ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками. Лише 14% підтвердилися і мали під собою реальні підстави.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

7 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

24 службових розслідувань тривають.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані", - додали у Сухопутних військах.

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