В июле 86% инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и ИПСО, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
В июле 86% всех инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и фейками. Лишь 14% подтвердились и имели под собой реальные основания.
Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По их данным, в июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.
Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:
- 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;
- 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 24 служебных расследований продолжаются.
"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - добавили в Сухопутных войсках.
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Звідси удари по ТЦК і одночасно - ІПСО.
Віримо ,що Зеленьський ніколи не бреше .
Що корупції в Україні практично немає .
І що Генштаб перймається збереженням особвого складу.
І ще віримо в ельфів та домовиків...
інше, не підтверджено.
чи може міндіч заарештований? нє!
чи може міндічу, щось пред'явлено? ні!
то, які питання?
Як я маю відноситись до працівника ТЦК і поліції,які в 2022р втекли з міста??
Сценарист 95 кварталу? Жидков, це ти?
І далі в Харківському ОТЦК людей дубасить цей недороблений любитель російських баб чи може на фронт відправили героя?