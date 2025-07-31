РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9007 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
1 489 40

В июле 86% инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и ИПСО, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

В июле 86% всех инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и фейками. Лишь 14% подтвердились и имели под собой реальные основания.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, в июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.

Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:

  • 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;
  • 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
  • 24 служебных расследований продолжаются.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - добавили в Сухопутных войсках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобилизация на 90% происходит добровольно. Людей не хватают, не тянут, - Шмыгаль

Сухопутные войска отчитываются о работе ТЦК в июле

Автор: 

ТЦК (697) Сухопутные войска ВСУ (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Невже???? Святі певно... А люди брехливе лайно. Так виходить?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:10 Ответить
+11
Віримо в чесність речників Сухопутних Сил.
Віримо ,що Зеленьський ніколи не бреше .
Що корупції в Україні практично немає .
І що Генштаб перймається збереженням особвого складу.
І ще віримо в ельфів та домовиків...
показать весь комментарий
31.07.2025 18:15 Ответить
+8
Мабуть особисто ці "маніпулянти і іпсо" пакують у бус?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже???? Святі певно... А люди брехливе лайно. Так виходить?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:10 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 18:22 Ответить
Що ви робочій групі кацапів робили ? Підробляєте до пенсії?)))
показать весь комментарий
31.07.2025 18:29 Ответить
Шпигую.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:54 Ответить
У недолюдків завдання - зірвати мобілізацію. Це їх єдиний шанс не програти з великою ганьбою.
Звідси удари по ТЦК і одночасно - ІПСО.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:52 Ответить
Мабуть особисто ці "маніпулянти і іпсо" пакують у бус?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:11 Ответить
Пакують тільки тоді коли ти, або в розшуку, або почав руці та нозі свої розпускати на ТЦКівців. Особисто бачив.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:15 Ответить
Яке право вони мають перевіряти документи? До сих пір ця шарага с назвою тцк ні туди ні сюди в напівбандитьське формування,Все рівно мінімум 50 відсотків у сзч будуть.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:23 Ответить
Ну, таке ти будеш кацапському воєнкому розповідати.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:06 Ответить
Ти ще особисто не бачив як дядько лопатою розбійників з великої дороги ганяв. Тікали далі чим бачили!
показать весь комментарий
31.07.2025 19:24 Ответить
Хто має на плечіх голову в якій є мізки це розуміють. Тут можна і так здогадатись. Дуже і дуже рідко в соцмережах є ролики які висвітлюють початок конфлікту, а тільки його кульмінацію. В цьому цим викладачам дуже допомогають кацапи. Їм треба зірвати мобілізацію в Україні. От вони і розповсюджують такі ролики по соцмережах через своїх ботів, а їх дуже багато на козлостані, цілі цеха сидять цих підарасів.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:13 Ответить
Віримо, звісно ж віримо! А хто відповідні розслідування проводив? Саме ТЦК? Чи взагалі не проводили?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:14 Ответить
ОПешні медіапомийки стараються. Ціленаправлено прибивають мотивацію, і дискредитують військових.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:14 Ответить
Віримо в чесність речників Сухопутних Сил.
Віримо ,що Зеленьський ніколи не бреше .
Що корупції в Україні практично немає .
І що Генштаб перймається збереженням особвого складу.
І ще віримо в ельфів та домовиків...
показать весь комментарий
31.07.2025 18:15 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 18:15 Ответить
Те що зе-команда краде як в останє, теж іпсо?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:15 Ответить
86%, іпсо.
інше, не підтверджено.
чи може міндіч заарештований? нє!
чи може міндічу, щось пред'явлено? ні!
то, які питання?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:20 Ответить
Цікаво, де в цій статистиці чоловічок, якого співробітник тцк забив насмерть прямо в бусі і викинув на плацу. Там, якщо вірити поліції, порушена карна справа, а не службове розлідування.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:19 Ответить
непідтверджене іпсо.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:21 Ответить
Не внесли в статистику. Бо співробітник насправді, бурятом виявився. Це не рахується!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:36 Ответить
і деж ця кіностудія знаходиться , хто ці актори
показать весь комментарий
31.07.2025 18:22 Ответить
Точно там де студія 95 вже знаходиться, звідти всі професіональні (ніт) комедіанти і блазні пішли.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:24 Ответить
Звісно у ОРДЛО та павільйонах Мосфільму.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:51 Ответить
рашку по брехні переплюнули?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:22 Ответить
Вони таки реально й досі мають всіх людей за дурнів. Так цинічно і нагло брехати- це найгірше що можна було б зробити в даній ситуаціі, Визнати свою провину в зриві мобілізаціі та покаятись- це було б краще і гідніше. Це б звісно б не додало любові до влади, але б не знищувало поваги і довіри до неі ..... Але чинна влада на це не здатна.....
показать весь комментарий
31.07.2025 18:23 Ответить
як можна знищити те ,чого не було?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:27 Ответить
Був свідком Працвник ТЦК тільки підійшов до чергового і заговорив,а у віповідь мат і лайка ВИ Б ВИТРИМАЛИ ТАКЕ ХАМСТВО??? А зважаючи на те,що це ,як правило,поранені фронтовикі,то виходить потрібно бити в пику ,а потім питати документи. Іде провокація,а провокацію потрібно знищувати.
показать весь комментарий
31.07.2025 18:27 Ответить
Васька,не може перевіряти документи працівник ТЦК.Кантуженому можно всім по харі бить?У нас правова держава.
Як я маю відноситись до працівника ТЦК і поліції,які в 2022р втекли з міста??
показать весь комментарий
31.07.2025 18:42 Ответить
....це ,як правило,поранені фронтовикі......

Сценарист 95 кварталу? Жидков, це ти?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:47 Ответить
А як там поживає антимайданівська гнида Серьожка Воловик ?
І далі в Харківському ОТЦК людей дубасить цей недороблений любитель російських баб чи може на фронт відправили героя?
показать весь комментарий
31.07.2025 19:12 Ответить
То-то каждый день мужиков как скот засовывают с видеоподтверждениями и криками помогите. Одно ипсо кругом ух
показать весь комментарий
31.07.2025 18:31 Ответить
Инцендент не может быть ИПСО, ИПСО может быть только фейковые сообщения, а том чего не было, сьемки на Мосфильме, а если есть инцендент, то это уже не ИПСО. Я лично ни одного ИСПО с ТЦК не видел. Покажите 86% где?
показать весь комментарий
31.07.2025 18:33 Ответить
Кицюню, останні чотири роки так точно, спілкуватися російською-те ж саме що привселюдно колупатися у дупі, а потім демонстративно облизувати пальці
показать весь комментарий
31.07.2025 19:05 Ответить
Если дать дебилу молоток, то он всегда окажется в новостях! Либо себя покалечит, либо прохожего!
показать весь комментарий
31.07.2025 18:36 Ответить
Звісно, що 86% це ІПСО, тому що Мобілізація на 90% відбувається добровільно. Джерело: https://censor.net/ua/p3566325
показать весь комментарий
31.07.2025 18:49 Ответить
Не важливо, хто як голосує, важливо хто рахує
показать весь комментарий
31.07.2025 19:30 Ответить
Ківалова молоді риги уже підключили підрахуйнічати
показать весь комментарий
31.07.2025 19:34 Ответить
Ідіть в сраку! Ви і є ІПСО.
показать весь комментарий
31.07.2025 19:35 Ответить
 
 