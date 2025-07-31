В июле 86% инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и ИПСО, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

В июле 86% всех инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и фейками. Лишь 14% подтвердились и имели под собой реальные основания.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, в июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.

Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:

2 человека отстранены от исполнения обязанностей;

7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

24 служебных расследований продолжаются.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - добавили в Сухопутных войсках.

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