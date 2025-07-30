Мобилизация на 90% происходит добровольно. Это сознательное решение украинцев, - Шмыгаль

Новый министр обороны Денис Шмыгаль считает, что на сегодня 90% мобилизованных делают сознательный выбор идти в армию.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью "ВВС Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации", - говорит он.

По его словам, в медиа присутствует тот небольшой, скандальный процент, который работает против Украины.

"Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация - это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев. Посмотрите в армии - там разные люди. Там есть и бизнесмены, и люди из сел. Армия - это отражение украинского общества", - пояснил он.

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Он признал, что "мобилизация - очень болезненная для общества тема. Но другого выхода противостоять России нет".

Шмыгаль также подчеркнул: "Мобилизация - это сложный процесс, поэтому он прописан в законах, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина. Войну никто не любит. И украинцы не начинали эту войну, мы хотим жить в мирной стране. Но это право жить в мирной стране мы должны отстоять".

В то же время на сегодня все финансовое обеспечение Украины направляется на ВСУ.

"Сегодня Украина собирает порядка 50 миллиардов долларов налогами. И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны - это 120+ миллиардов долларов, которые тратит Россия", - говорит Шмыгаль.

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Также министр обороны прокомментировал работу ТЦК и критику в их сторону, в частности относительно принудительной мобилизации.

По его словам, каждый такой случай разбирается военным руководством.

"Но без мобилизации, без работы ТЦК мы бы эту войну уже давно проиграли. Этому тоже надо отдать должное.

В ТЦК сегодня военное руководство поставило в большинстве работать людей, которые прошли поле боя. Этому тоже надо отдавать должное. Там работают люди, которые знают - что там их товарищи стоят, что им надо на ротацию, им надо отдохнуть, кому-то полечиться, но линию фронта надо удержать. Должно быть осознание, что работа ТЦК - это не для того, чтобы кому-то навредить. Это для того, чтобы наша страна выжила и нация выжила", - подчеркнул он.

"Тема ТЦК настолько стала токсичной, не в последнюю очередь благодаря врагу. Он над этим много работает. Вы сейчас видите, что он атакует ТЦК, ищет наиболее социально уязвимые точки. Но токсичность этой темы не означает, что у нас сегодня есть альтернатива. Конечно, надо определенные моменты совершенствовать. Конечно, будем с ТЦК работать. Следующий этап - боди камеры, как у полицейских. Все это сейчас делается, все это мы готовим, Президент уже дал отдельное указание. Но другого инструмента у нас нет. Нигде нет. И не было исторически другой альтернативы", - добавил Шмыгаль.

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