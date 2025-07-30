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Новости Незаконные действия ТЦК Мобилизация в Украине
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Мобилизация на 90% происходит добровольно. Это сознательное решение украинцев, - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о мобилизации в Украине и ТЦК

Новый министр обороны Денис Шмыгаль считает, что на сегодня 90% мобилизованных делают сознательный выбор идти в армию.

Об этом Шмыгаль рассказал в интервью "ВВС Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня мобилизация продолжается по плану. Это правда. Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально - люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры. И я благодарен тем нашим защитникам и защитницам, которые реагируют сознательно на получение документа по мобилизации", - говорит он.

По его словам, в медиа присутствует тот небольшой, скандальный процент, который работает против Украины.

"Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация - это эти 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% - это сознательное решение украинцев. Посмотрите в армии - там разные люди. Там есть и бизнесмены, и люди из сел. Армия - это отражение украинского общества", - пояснил он.

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Он признал, что "мобилизация - очень болезненная для общества тема. Но другого выхода противостоять России нет".

Шмыгаль также подчеркнул: "Мобилизация - это сложный процесс, поэтому он прописан в законах, поэтому это конституционная обязанность каждого гражданина. Войну никто не любит. И украинцы не начинали эту войну, мы хотим жить в мирной стране. Но это право жить в мирной стране мы должны отстоять".

В то же время на сегодня все финансовое обеспечение Украины направляется на ВСУ.

"Сегодня Украина собирает порядка 50 миллиардов долларов налогами. И это наш вклад как государства в войну. Экономика войны - это 120+ миллиардов долларов, которые тратит Россия", - говорит Шмыгаль.

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Также министр обороны прокомментировал работу ТЦК и критику в их сторону, в частности относительно принудительной мобилизации.

По его словам, каждый такой случай разбирается военным руководством.

"Но без мобилизации, без работы ТЦК мы бы эту войну уже давно проиграли. Этому тоже надо отдать должное.

В ТЦК сегодня военное руководство поставило в большинстве работать людей, которые прошли поле боя. Этому тоже надо отдавать должное. Там работают люди, которые знают - что там их товарищи стоят, что им надо на ротацию, им надо отдохнуть, кому-то полечиться, но линию фронта надо удержать. Должно быть осознание, что работа ТЦК - это не для того, чтобы кому-то навредить. Это для того, чтобы наша страна выжила и нация выжила", - подчеркнул он.

"Тема ТЦК настолько стала токсичной, не в последнюю очередь благодаря врагу. Он над этим много работает. Вы сейчас видите, что он атакует ТЦК, ищет наиболее социально уязвимые точки. Но токсичность этой темы не означает, что у нас сегодня есть альтернатива. Конечно, надо определенные моменты совершенствовать. Конечно, будем с ТЦК работать. Следующий этап - боди камеры, как у полицейских. Все это сейчас делается, все это мы готовим, Президент уже дал отдельное указание. Но другого инструмента у нас нет. Нигде нет. И не было исторически другой альтернативы", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль

Автор: 

мобилизация (2866) Шмыгаль Денис (2785) ТЦК (693) война в Украине (5407)


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Топ комментарии
+19
Які вони гнилі і брехливі ці виродки у владі, совісті мінус 100%
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30.07.2025 17:12 Ответить
+15
насправді, шмигаль говорить правду.
1. ти випадково дізнаєшся, що перебуваєш у розшуку. або сам побачив, або патруль тцк тобі про це заявив.
2. тобі пропонують, проїхати з'ясувати.
3. ти сидиш всю ніч у запертому приміщенні.
4. рано вранці тебе привозять на дврз.
5. максимум через дві доби, ти на полігоні.
6. через 40 днів, ти в частині.
7. через тиждень два ти на передовій.
ще, скажіть, що неправда!!!!
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30.07.2025 17:16 Ответить
+14
Після заголовку вже не хотілось читати далі. Вони що, в якійсь паралельній реальності живуть??? Це для 10% ТЦК СП з патрульною поліцією таке маски-шоу влаштовують??? Вчора був свідком, як відразу за поворотом, який не проглядається, влаштували імпровізований блок-пост, вісім екіпажів поліції з ТЦК СП та й масово зупиняли всі підряд автомобілі (екіпажів то 8, відразу можна обработать щонайменше 6 машин).
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30.07.2025 17:15 Ответить
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🤣😁
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30.07.2025 17:08 Ответить
Ахахах.
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30.07.2025 17:08 Ответить
Ну що сказати?... - "скумбрія по 8 та усе"
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30.07.2025 18:08 Ответить
Призначити бажаючого...
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30.07.2025 17:09 Ответить
18 - 25 р - так а старіші якось не дуже
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30.07.2025 17:09 Ответить
Сначала свидомо идут, а потом также свидомо уходят в СОЧ? Что-то не сходится
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30.07.2025 17:10 Ответить
Виходить шмига 10% ?
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30.07.2025 17:10 Ответить
Які вони гнилі і брехливі ці виродки у владі, совісті мінус 100%
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30.07.2025 17:12 Ответить
може шлигля з іншої країни?
якщо все так чудово і всю йдуть добровільно, то чому в нас не має людей і чому нас не відпустити ну хоч на пів року, а то трошки вже підзаї"""лись.
Все на брехні побудовано, ну все я в серіалі про країну мрій...
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30.07.2025 17:13 Ответить
Пзд%^ як і всі там
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30.07.2025 17:14 Ответить
Після заголовку вже не хотілось читати далі. Вони що, в якійсь паралельній реальності живуть??? Це для 10% ТЦК СП з патрульною поліцією таке маски-шоу влаштовують??? Вчора був свідком, як відразу за поворотом, який не проглядається, влаштували імпровізований блок-пост, вісім екіпажів поліції з ТЦК СП та й масово зупиняли всі підряд автомобілі (екіпажів то 8, відразу можна обработать щонайменше 6 машин).
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30.07.2025 17:15 Ответить
Споконвік і всюди мобілізація була репресивною машиною, а у Шміґоля добровільна...
Відповідно маємо результат.
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30.07.2025 17:15 Ответить
Нащо коменти залишати, якщо інтелект не дозволяє написати щось розумне?
Хоча той же інтелект і не дозволяє усвідомити, що написав/ла дурницю.
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30.07.2025 17:36 Ответить
Ну що ж, пане інтелектуал, прошу привести приклад ліберальної мобілізації під час війни. Ну так, років за 500.
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30.07.2025 18:17 Ответить
насправді, шмигаль говорить правду.
1. ти випадково дізнаєшся, що перебуваєш у розшуку. або сам побачив, або патруль тцк тобі про це заявив.
2. тобі пропонують, проїхати з'ясувати.
3. ти сидиш всю ніч у запертому приміщенні.
4. рано вранці тебе привозять на дврз.
5. максимум через дві доби, ти на полігоні.
6. через 40 днів, ти в частині.
7. через тиждень два ти на передовій.
ще, скажіть, що неправда!!!!
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30.07.2025 17:16 Ответить
То все кацапське ІПСО ,в нас немає бусифікації ,а до ТЦК черги стоять охочих бусифікуватись (ой вибачте ,мобілізуватись ) - це зеле чмо нас всіх за дурнів вважає ,на кого ця тупа пропаганда розрахована ?
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30.07.2025 17:16 Ответить
"це зеле чмо нас всіх за дурнів вважає?" - Саме так.
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30.07.2025 17:55 Ответить
Влада тримає українців за дибілів.
Хіба це новина?
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30.07.2025 17:17 Ответить
Яке обирало, таке й обрало...
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30.07.2025 18:21 Ответить
Але іншого інструменту в нас немає.. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи" Джерело: https://censor.net/ua/n3566110

В сторону кацапів не пробував подивитися??? Там чомусь знайшли і інший інструмент, і іншу альтернативу. Потрібно менше красти, тоді й в нас альтернатива з'явиться
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30.07.2025 17:18 Ответить
Новини з країни рожевих єдинорогів. Все, що треба знати про компетентність і профпридатність влади. Один дурень з тої ж країни в 22му теж думав, що в Україні його квітами зустрічатимуть.
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30.07.2025 17:18 Ответить
Ну от нащо...?
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30.07.2025 17:19 Ответить
Новозажарений міністр лише так вважає.
Буде працювати з ТЦК. Наступний етап - чемодани бодікамери.
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30.07.2025 17:19 Ответить
Знову бодікамери. Все по колу.
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30.07.2025 17:26 Ответить
На новій посаді треба з чогось починати збагачуватись.
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30.07.2025 17:30 Ответить
Якщо добровільно то чому тягнуть силою?
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30.07.2025 17:21 Ответить
У вас немає "іншого інстументу і альтернативи " - в кацапів контрактники і найманці .бо вони зрозуміли ,що задарма "за родіну і за путіна " ніхто не воюватиме , це тільки в нас за "Слава Україні" і за 20 тисяч воюють.
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30.07.2025 17:21 Ответить
Як і СЗЧ...
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30.07.2025 17:25 Ответить
Шмигаль хоче сказати, шо киздять тільки 10% призовників?
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30.07.2025 17:26 Ответить
Теперішня українська влада керується принципом "якщо довго і впевнено повторювати якусь відверту нісенітницю - вона стає правдою".
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30.07.2025 17:27 Ответить
Шмыгаль, довольно интересный чел. Его, не объясняя за что, тупо понизили в должности на две ступени и переподчинили бывшей подчиненной. Нормальный политик просто подал бы в отставку, а это угребище сглотнуло и делает вид, что ничего не случилось.
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30.07.2025 17:27 Ответить
Як красти у відставці?
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30.07.2025 17:57 Ответить
Гнида
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30.07.2025 17:28 Ответить
Шмыгаль видимо хочет быть писателем-фантастом...
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30.07.2025 17:28 Ответить
100%. Наприклад всі місцеві діди-воїни добровільно пішли підписувати контракт 60+. Вони цього 3,5 роки чекали.
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30.07.2025 17:34 Ответить
Колгосп - справа добровільна. Хочеш - вступай, не хочеш - корову заберем (с)
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30.07.2025 17:39 Ответить
Соромлюся спитати, а більш ніж 200 тисяч СЗЧ (це неофіційні дані ще піврічноі давнини)- це наслідки саме добровільноі мобілізаціі, чи ні?
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30.07.2025 17:40 Ответить
Ну так. За логікою простих, як двері, призначенців ЗЄ - самі прийшли, самі пішли.

Що тут такого?
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30.07.2025 17:47 Ответить
люди, отримуючи повістки, приходять служити Джерело: https://censor.net/ua/n3566110

Ну так це і є примус. Людина отримала повістку - вибір не дуже великий. Але людина іде, примусово. Так і є - більшість приходять по повістці, а не як місцеві "рембо" кажуть, що взагалі нікого немає

А добровільно - це коли без повістки прийшов. Стаття просто маніпулятивна
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30.07.2025 17:43 Ответить
******* як дихає.
Ті, хто ловить мобілізованих, може і роблять це добровільно.
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30.07.2025 17:44 Ответить
Добровільно.. Два на руках та два на ногах - пропонують тобі проїхати. Нікого не цікавить що хворий , що в тебе вдома двоє малолітніх дітей , що тобі 54 через два місяці , що ти вже був в 22 році при чому добровільно прийшов та приніс всі документи що було потрібно та тебе при бажанні можна викликати повісткою.. Бажаю Шмигалю щоб все в його подальшому житті проходило по такому ж сценарію..
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30.07.2025 17:48 Ответить
Сотрудники ТЦК объясняют добровольцу, как лучше пройти к военкомату

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30.07.2025 17:52 Ответить
Яка нагла брехня!
Причому, бляха, в кожному пункті!
І про 90% добровільну мобілізацію брехня, і про те що в ТЦК - самі "ветерани"! Вгодовані кабани з садистськими нахилами! Здорові всі як бугаї! І до них ще поліцаї такі самі! 20-30 людоловів перекривають трасу щоб кинути в бусік 2-3 калічей! А могли б самі воювати! Але ж ні!
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30.07.2025 17:53 Ответить
От піздобол. Закону з бодікамерами вже більше року!
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30.07.2025 17:56 Ответить
Перегрівся шмигаль на посаді прем'єра
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30.07.2025 18:22 Ответить
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30.07.2025 18:29 Ответить
 
 