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Новости Мобилизация в Украине Бронирование священников
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Почти 2,3 тыс. священнослужителей забронированы от мобилизации, - Госполитики

Бронирование священников

Около 2,3 тысячи священнослужителей, являющихся руководителями религиозных организаций, прошли процедуру бронирования от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"Информируем, что 27.06.2025 ГЭСС было начато осуществление бронирования священнослужителей - руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату предоставления этого ответа, процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей - руководителей религиозных организаций", - отметили в Госэтнополитики.

Также в ведомстве отметили, что в данное время 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их отобрали из более 30 тысяч организаций, зарегистрированных в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил ускорить бронирование священнослужителей. Критически важными уже признали 7 726 приходов и церквей (обновлено)

Напомним, ранее Кабинет Министров внес изменения в Критерии определения критически важных для экономики предприятий и организаций, ограничив возможности областных и Киевской государственных администраций (ОВА) предоставлять такой статус.

Автор: 

священник (229) бронирование (159) Госэтнополитики (11)


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прикольна штука..ця релігія
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24.07.2025 16:22 Ответить
Поповедение
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24.07.2025 16:32 Ответить
Не бачу нічого критичного у цьому церковному зброді..Бог він не у церкві - він у голові( або нема)
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24.07.2025 16:26 Ответить
Що, і московського паханату імені кирила?
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24.07.2025 16:28 Ответить
Церква це надприбутковий бізнес без сплати податків.
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24.07.2025 16:34 Ответить
Вони що, якісь державні функції виконують, необхідні для оборони країни?
Чи то кого захотіли - того відмазали від фронту, а кому - винесли смертний вирок, ні за що.
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24.07.2025 16:34 Ответить
Ну не навчені вони ж воювати, так само, як мусора, студенти, аспіранти, 18-24, спортсмени, доставщики піцци і т.п.
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24.07.2025 16:35 Ответить
Мабуть, працюють на ОПК, чи критичну інфраструктуру?
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24.07.2025 16:35 Ответить
 
 