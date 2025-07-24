Почти 2,3 тыс. священнослужителей забронированы от мобилизации, - Госполитики

Около 2,3 тысячи священнослужителей, являющихся руководителями религиозных организаций, прошли процедуру бронирования от мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"Информируем, что 27.06.2025 ГЭСС было начато осуществление бронирования священнослужителей - руководителей религиозных организаций. По состоянию на дату предоставления этого ответа, процедуру бронирования прошли 2285 священнослужителей - руководителей религиозных организаций", - отметили в Госэтнополитики.

Также в ведомстве отметили, что в данное время 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их отобрали из более 30 тысяч организаций, зарегистрированных в Украине.

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Напомним, ранее Кабинет Министров внес изменения в Критерии определения критически важных для экономики предприятий и организаций, ограничив возможности областных и Киевской государственных администраций (ОВА) предоставлять такой статус.