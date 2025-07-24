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Новини Мобілізація в Україні Бронювання священників
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Майже 2,3 тис. священнослужителів заброньовано від мобілізації, - Держетнополітики

Бронювання священників

Близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, пройшли процедуру бронювання від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", - зазначили у Держетнополітики.

Також у відомстві зазначили, що нині 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їх відібрали з-поміж понад 30 тисяч організацій, зареєстрованих в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив прискорити бронювання священнослужителів. Критично важливими вже визнали 7 726 парафій та церков (оновлено)

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.

Автор: 

священник (161) бронювання (351) Держетнополітики (12)


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Топ коментарі
+6
прикольна штука..ця релігія
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24.07.2025 16:22 Відповісти
+5
Не бачу нічого критичного у цьому церковному зброді..Бог він не у церкві - він у голові( або нема)
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24.07.2025 16:26 Відповісти
+3
Вони що, якісь державні функції виконують, необхідні для оборони країни?
Чи то кого захотіли - того відмазали від фронту, а кому - винесли смертний вирок, ні за що.
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24.07.2025 16:34 Відповісти
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прикольна штука..ця релігія
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24.07.2025 16:22 Відповісти
Поповедение
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24.07.2025 16:32 Відповісти
Не бачу нічого критичного у цьому церковному зброді..Бог він не у церкві - він у голові( або нема)
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24.07.2025 16:26 Відповісти
Що, і московського паханату імені кирила?
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24.07.2025 16:28 Відповісти
100%
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24.07.2025 18:01 Відповісти
Церква це надприбутковий бізнес без сплати податків.
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Вони що, якісь державні функції виконують, необхідні для оборони країни?
Чи то кого захотіли - того відмазали від фронту, а кому - винесли смертний вирок, ні за що.
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Ну не навчені вони ж воювати, так само, як мусора, студенти, аспіранти, 18-24, спортсмени, доставщики піцци і т.п.
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24.07.2025 16:35 Відповісти
Мабуть, працюють на ОПК, чи критичну інфраструктуру?
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24.07.2025 16:35 Відповісти
7726 релігійних організацій занесли кому треба. Реша, з-поміж понад 30 тисяч, виявилась несвідомою і буде відправлена на війну.
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24.07.2025 17:50 Відповісти
 
 