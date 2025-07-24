Майже 2,3 тис. священнослужителів заброньовано від мобілізації, - Держетнополітики

Близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, пройшли процедуру бронювання від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій", - зазначили у Держетнополітики.

Також у відомстві зазначили, що нині 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їх відібрали з-поміж понад 30 тисяч організацій, зареєстрованих в Україні.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.